Зеленський відповів Путіну на слова про "ганьбу єврейського народу": "Другий король антисемітизму після Гітлера"

Президент Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна "другим королем антисемітизму після Гітлера".

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав президента про реакцію на слова Путіна минулого тижня, що Зеленський нібито "є ганьбою єврейського народу".

За словами інтерв'юера, Зеленський глибоко вдихнув, опустив голову і через кілька секунд сказав, що не зовсім впевнений, як відповісти на запитання.

"Ніби він (Путін. - Ред.) не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але це ніби він другий король антисемітизму після Гітлера... Це говорить президент. Цивілізований світ не може так говорити. Але мені було важливо почути реакцію світу, і я вдячний за підтримку", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше під час виступу в межах Петербурзького міжнародного економічного форуму Путін заявив, що з дитинства має багато друзів-євреїв, які нібито стверджують, що " Зеленський - не єврей, а ганьба єврейського народу".

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