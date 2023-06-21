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Зеленський відповів Путіну на слова про "ганьбу єврейського народу": "Другий король антисемітизму після Гітлера"

зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна "другим королем антисемітизму після Гітлера".

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав президента про реакцію на слова Путіна минулого тижня, що Зеленський нібито "є ганьбою єврейського народу".

За словами інтерв'юера, Зеленський глибоко вдихнув, опустив голову і через кілька секунд сказав, що не зовсім впевнений, як відповісти на запитання.

"Ніби він (Путін. - Ред.) не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але це ніби він другий король антисемітизму після Гітлера... Це говорить президент. Цивілізований світ не може так говорити. Але мені було важливо почути реакцію світу, і я вдячний за підтримку", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше під час виступу в межах Петербурзького міжнародного економічного форуму Путін заявив, що з дитинства має багато друзів-євреїв, які нібито стверджують, що " Зеленський - не єврей, а ганьба єврейського народу".

Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору.

Читайте: Лавров: Захід хоче "остаточно вирішити російське питання", як Гітлер - єврейське

Автор: 

антисемітизм (122) євреї (124) Зеленський Володимир (23998) путін володимир (23900)


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Топ коментарі
+43
Путин не позор своего народа. У него весь народ запредельно позорный.
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21.06.2023 15:15
+36
У мене є дуже багато знайомих та друзів. Так от, вони всі кажуть , що путін - х#йло кончене
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21.06.2023 15:14
+25
"Игра была равна. Играли два говна" (с)
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21.06.2023 15:15
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не має жодної різниці, чи єврей Зеленський чи українець : путін би все одно напав би, коли склалася нагода.

а скористався він безвідповідальністю Зеленського, а не спіймав його в своє "анти-нацистське" побєдобєсіє

ось був би замість Зеленського Лев Ребет - тоді б наша справа швидко зміцніла б
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21.06.2023 19:22 Відповісти
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