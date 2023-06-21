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Новини Війна
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Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів на Дніпровському напрямку, - ОК "Південь"

ракета,зброя,росія,російська

На Дніпровському напрямку російські війська збільшили кількість обстрілів. Зокрема, за минулу добу зафіксовано 75 обстрілів.

Про це повідомила на брифінгу керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На Дніпровському напрямку, на відміну від Запорізького, дещо знижена активність Сил оборони в географічному просуванні, але дуже підвищена активність контрбатарейної боротьби. Ми продовжуємо нищити потужності ворога, поки він передислоковується після відходу великої води... Зараз їм доводиться по новій оформлювати карти мінних полів, які вони створили, а висока вода підірвала", - сказала Гуменюк.

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Вона повідомила, що ворог намагається активізувати обстріли, вже за минулу добу зафіксовано 75 обстрілів, що відповідає показникам, які були до підриву Каховської ГЕС.

"Якщо після підйому води вони змушені були відступити на певну відстань - до 15 км на деяких ділянках - і зменшити інтенсивність вогню, то поступово повертаються до тих самих показників", - зауважила речниця.

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Автор: 

армія рф (17554) обстріл (28725) Гуменюк Наталія (804)


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ЗСУ РОЗНЕСЛИ батарею С-300 завдяки HIMARS / Огляд подій на ЗАПОРІЗЬКОМУ напрямку

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21.06.2023 15:56 Відповісти
 
 