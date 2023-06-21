Росія форсуватиме масовий випуск безпілотників для забезпечення армії, - Путін

Росія форсуватиме виробництво безпілотних літальних апаратів і оснащуватиме ними всі роди військ.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Продовжиться вдосконалення виробництва систем контрбатарейної боротьби, а також постачання у війська безпілотних літальних апаратів та роботизованих ударних комплексів, які добре показали себе в бойових умовах.

Форсуватимемо їх масовий випуск, необхідно забезпечити цією технікою всі військові ланки, включаючи відділення, взводи, роти та батальйони", - сказав Путін на зустрічі з випускниками військових вишів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін підписав закон про вилучення закордонних паспортів у призовників