УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10410 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 594 73

Росія форсуватиме масовий випуск безпілотників для забезпечення армії, - Путін

путін

Росія форсуватиме виробництво безпілотних літальних апаратів і оснащуватиме ними всі роди військ.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Продовжиться вдосконалення виробництва систем контрбатарейної боротьби, а також постачання у війська безпілотних літальних апаратів та роботизованих ударних комплексів, які добре показали себе в бойових умовах.

Форсуватимемо їх масовий випуск, необхідно забезпечити цією технікою всі військові ланки, включаючи відділення, взводи, роти та батальйони", - сказав Путін на зустрічі з випускниками військових вишів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін підписав закон про вилучення закордонних паспортів у призовників

Автор: 

армія рф (18477) безпілотник (4714) путін володимир (24596)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Доведеться збільшити закупівлю барабанів та випускати відосики для телемарафону частіше. Безпілотники, наразі, не на часі - нехай ними волонтери займаються бо ці весільні дрони однаково нічого не вирішують.
показати весь коментар
21.06.2023 21:13 Відповісти
+30
Цука...даже уже до этого шизанутого мудака дошло про беспилотники, а до нашего министра обороны все еще нет...
показати весь коментар
21.06.2023 21:14 Відповісти
+29
Я так понял, что комментаторы не поняли опасность, о которой не говорят, а уже кричат наши военные. Кацапы уже приходят к тому, чтобы массово производить беспилотники разных типов, в то время как у нас гос.структуры ничего не собираются делать, кроме разговоров
показати весь коментар
21.06.2023 21:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ми? Байрактар би вже починав будуватися і приносити гроші в казну, але наші ідіоти зарубали ініціативу турків у корінні.
показати весь коментар
21.06.2023 21:10 Відповісти
Поки наша держава під обстрілами власне виробництво практично не можливе, а от у русні землі багато, от коли ми зможемо знищувати їх виробництво ось то вже інша справа
показати весь коментар
21.06.2023 21:12 Відповісти
Для цього що потрібні ангари як для будівництва боінгів? Тільки в Києві повно всяких підземних сховищ і навіть не працюючих ліній метро де ніяка ракета не дістане. А по Україні скільки таких місць? А якщо вже так туго, то боневтік міг би і бункер свій віддати під це.
показати весь коментар
21.06.2023 21:28 Відповісти
да ну??? для виробництва простих безпілотників які зараз масово використовуються на фронті як ударні та розвідувальні не потрібні ніяки виробничі цехи та заводи. Це можна розмістити в підвальних приміщеннях яких в достатку в кожному місті країни. Але ж барабани та суперстадіони в кожному мухосранську то мабудь важливіше
показати весь коментар
21.06.2023 21:41 Відповісти
пока государство не начнет производить оружие для защиты территории, мы так и будем страдать от обстрелов.

это самая тупая отмазка про обстрелы, абы деньги на яйца потратить
показати весь коментар
21.06.2023 22:31 Відповісти
Доведеться збільшити закупівлю барабанів та випускати відосики для телемарафону частіше. Безпілотники, наразі, не на часі - нехай ними волонтери займаються бо ці весільні дрони однаково нічого не вирішують.
показати весь коментар
21.06.2023 21:13 Відповісти
Так він скоро і почне будуватися, в кінці січня 2023 тільки деталі контракту узгодили та підписали.
показати весь коментар
21.06.2023 21:15 Відповісти
Хіба директор після вимог 10 млн доларів за підключення до електромережі не розірвав угоду? Якщо ні, то добре звичайно.
показати весь коментар
21.06.2023 21:27 Відповісти
Ага. Раптом, параша перетвориться на високотехнологічну передову державу

смішно, як

Неможе авторитарний режим створювати «вільну єкономіку високих технологій.
показати весь коментар
21.06.2023 23:15 Відповісти
Ось дурник. Вони ж весільні.
показати весь коментар
21.06.2023 21:10 Відповісти
Виробництво безпілотників полягатиме у закупці іранських та наліпленої російської назви.
Крутотєнь, ****!
показати весь коментар
21.06.2023 21:10 Відповісти
вони вже завод будують по випуску дронів. так що розслаблятись нема чого.
показати весь коментар
21.06.2023 21:14 Відповісти
Саме так. Ракети вже закінчуються. А безпілотники адже куди складніше зробити.
показати весь коментар
21.06.2023 21:15 Відповісти
Мопеды проще ракет.
показати весь коментар
21.06.2023 21:26 Відповісти
Нажаль, ні - кацапи ударними темпами будуть заводи по виробницству як шахедів, так і власних беспілотників. Ті ж Ланцети дуже велику шкоду нам роблять...
показати весь коментар
21.06.2023 21:15 Відповісти
Ага, давайте ще раз паржом…
Може, краще спитати, а де наші безпілотники?
І чому лідор Всесвіту мовчить?
показати весь коментар
21.06.2023 21:34 Відповісти
Вони в "Чорній скрині" Чмуто-буданівський.
показати весь коментар
21.06.2023 21:37 Відповісти
А чи вистачить більш-менш освічених мавп для опанування керування тими безпілотниками?
показати весь коментар
21.06.2023 21:11 Відповісти
Саме так. Щоб джойстиком управляти потрібно 10-15 років вчитися.
показати весь коментар
21.06.2023 21:16 Відповісти
Потім щє за допомогою джойстіка вчитись керувати самим дроном. Якщо тільки джойстік 10-15 років вивчати, то сам дрон і за все життя не опанувати.
показати весь коментар
21.06.2023 21:21 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2023 21:12 Відповісти
Форсуй, не форсуй - все одно одержиш буй !
показати весь коментар
21.06.2023 21:13 Відповісти
Цука...даже уже до этого шизанутого мудака дошло про беспилотники, а до нашего министра обороны все еще нет...
показати весь коментар
21.06.2023 21:14 Відповісти
Росіяни використовували безпілотники для артилерії ще коли ця війна АТО називалася
показати весь коментар
21.06.2023 21:29 Відповісти
Резников дроны видел на свадьбе, не впечатлило...
показати весь коментар
21.06.2023 21:44 Відповісти
пакетов пластиковых не хватает а ты падла про беспилотники
показати весь коментар
21.06.2023 21:14 Відповісти
Такі вурдалаки як путя один на 100 р. -- иого нічим не проимеш -- тільки смерть .
показати весь коментар
21.06.2023 21:18 Відповісти
Такую фразу может изречь человек не имеющий ни малейшего представления о цикле производства. А глаголы в будущем времени "форсировать", "оснащаться" и т.д. практически всегда заканчиваются уголовными делами исполнителей. "Кинджал" тому пример.
показати весь коментар
21.06.2023 21:18 Відповісти
зарікалась свиня гівна не їсти
показати весь коментар
21.06.2023 21:19 Відповісти
Не пижся куйло обісцяне, нічого твої безпілотники не зроблять під масовою атакою золотих яєць і ударної хвилі від звуків барабанів з крокодилячої шкіри.
показати весь коментар
21.06.2023 21:21 Відповісти
Путина надо быстрее спасать, дефорсировав Патрушева и Шойгу. Без них он на все согласен.
показати весь коментар
21.06.2023 21:22 Відповісти
Я так понял, что комментаторы не поняли опасность, о которой не говорят, а уже кричат наши военные. Кацапы уже приходят к тому, чтобы массово производить беспилотники разных типов, в то время как у нас гос.структуры ничего не собираются делать, кроме разговоров
показати весь коментар
21.06.2023 21:24 Відповісти
поки у нас дронами займаються ентузіасти та волотнери, кацапи ними займаються на державному рівні....
Лохторату важко зрозуміти, що якщо у нас повно відео з дронами камікадзе, то і у парашинців їх також багато вже зараз...
Все робиться для того щоб вгробити на війні найбільш вмотивованих патріотів щоб потім зійтись па середіне по Оманських договорняках.
показати весь коментар
21.06.2023 21:32 Відповісти
Я думаю "камєнтатари" зрозуміли, що в 2019 році це був наш вирок. І ніяких коментатори вже нічого не зможуть зробити ,з суцільним розкраданням мільярдами яке робе зелене шобло.
показати весь коментар
21.06.2023 21:32 Відповісти
Кацапы уже приходят к тому, чтобы массово производить беспилотники разных типов, в то время как у нас гос.структуры ничего не собираются делать, кроме разговоров.
Вы ещё не поняли?Это намеренный саботаж...
показати весь коментар
21.06.2023 22:45 Відповісти
Т.е. договор с Китаем о поставках дронов заключен....
показати весь коментар
21.06.2023 21:25 Відповісти
так написав наче параші як і нам хтось забороняв купляти цивільні компоненти до дронів.
показати весь коментар
21.06.2023 21:28 Відповісти
Рашня їх і без Китаю робить.
показати весь коментар
21.06.2023 23:05 Відповісти
А в той час Ми форсуємо ударними темпами будівництво стадіонів..
показати весь коментар
21.06.2023 21:27 Відповісти
Москитный флот. Уже давно разработана эта стратегия. Вот только у масковитов и москитный (почти похоже названия что интересно) не получится, ибо руки из пятой точки. Они даже масквич в Китае заказывают, и шильдики как оказалось тоже в Китае заказывают, а их заводы занимаются наклейкой китайских шильдиков на китайские авто, но недавно была новость что даже с этим не справляются
показати весь коментар
21.06.2023 21:33 Відповісти
можна скільки завгодно іржать з рукожопих кацапів, але дешманських фпв дрон може наробити дуже багато біди, а якщо їх будуть клепати тисячами(жовтопикі допоможуть) то дуже великої біди.
показати весь коментар
21.06.2023 21:38 Відповісти
это значит что Наши дроны достали русню
показати весь коментар
21.06.2023 21:34 Відповісти
Та, млять, досить вже херню постити. У кацапів дрони повним ходом використовувалися ще з початку широкомасштабного вторгнення. Ще у квітні минулого року хлопці які виходили з нуля на короткий, пару днів, відпочинок жартували, що у них квадрофобія. Реагували на кожен звук. Спочатку літає орлан, потім квадракоптер коригує арту, міномети навіть танки. А у нас на той час були може парочка цивільних без захисту дрончиків. Таку пафосну херню може писати людина яка дупля не відбиває, що робиться на нулі. А нашим боневтіку та рєзнікову потрібно яйця відрізати та змусити зжерти.
показати весь коментар
22.06.2023 06:11 Відповісти
Эээээ, мнеее, ээээээ, ээээээ ... беспилотники быстро делать будем ..., эээээ, ммм ээээ... и много.
показати весь коментар
21.06.2023 21:37 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2023 21:38 Відповісти
Вот же мелкоколиберный *****, ни как не успокоится!
показати весь коментар
21.06.2023 21:40 Відповісти
И как это Гитлер со Шпеером умудрялись под бомбежками увеличивать военное производство? А не какой-то комик Притула собирал на народные дроны. У Германии были подземные шахты и горы, вот оно что. У нас нет ни шахт, ни Карпат.... Нет и не было государственного конвеерного производства дронов. Будем ругать российские ланцеты. Они дешевы, на потоке, на гос.заводах по госзаказу. Херня ваши ланцеты. И шахеды херня, по которым мы пускаем ракеты, истощая ПВО.... Конечно херня, у нас такого нет.
показати весь коментар
21.06.2023 21:41 Відповісти
Дрюша что ты гонишь , дроны с Гепардов и пулеметов сбивают
показати весь коментар
21.06.2023 21:43 Відповісти
таким персам абы зрадоньки нагнать,а правда это или нет дело десятое,нытики без баночки слез на ночь не засыпают)
показати весь коментар
21.06.2023 21:55 Відповісти
Зате вишиватники-ідіоти вже перемогу святкують над "жопорукими кацапами", замість того, щоб реально оцінювати ситуацію. Де ви будете, коли Захід скаже: "Досить!" і не дасть озброєння? Колупати асфальт, намагаючись звідти дістати порошенковські розробки? Так вже буде пізно.
показати весь коментар
21.06.2023 22:18 Відповісти
Де будуть7 Та здриснуть, якщо не вже, або перевзуються та кацапів з хлібом-сіллю зустрічатимуть.
показати весь коментар
22.06.2023 06:13 Відповісти
По телику показывал? И да и нет, скажем так, над моей головой (буквально) наши ракеты летят по Шахедам при отсутствии ракетных атак РФ.
показати весь коментар
21.06.2023 22:03 Відповісти
Українські фахівці протиповітряної оборони "на відмінно" освоїли зенітні ракетні комплекси NASAMS, які в ніч на 1 січня 2023 року вправно знищували іранські безпілотники-камікадзе.https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/1/7383193/
показати весь коментар
21.06.2023 22:06 Відповісти
Это где Гитлер увеличивал производство под бомбежеками?
показати весь коментар
21.06.2023 23:06 Відповісти
мемуары шпеера почитай, что-ли
показати весь коментар
21.06.2023 23:22 Відповісти
допоки вище керівництво русні, яке розпочало війну, не буде знищено, війна не закінчиться.
показати весь коментар
21.06.2023 21:51 Відповісти
ОП (офіс путіна) в Україні має поставлене завдання,любим чином саботувати,недопускати,блокувати випуск безпілотних літальних апаратів в Україні , в тому числі створювати перешкоди при ввезені їх із за кордону.
показати весь коментар
21.06.2023 21:56 Відповісти
Всі бачили,як це недолуге чмо мичало,відповідаючи на запитання журналюг.Тепер воно мичить про виробництво безпілотників....
показати весь коментар
21.06.2023 22:06 Відповісти
это очень плохая новость, и если наши не почешутся - мы в большой ж*пе. Можно отбиться от 30 дронов, но если полетят несколько сотен - нам хана. Хочется надеяться, что кто-то что-то делает, чтоб этого не произошло
показати весь коментар
21.06.2023 22:13 Відповісти
Ага, роблять. Як підготувалися до вторгнення, до атак шахедів, до атак по енергетиці, до підриву каховської гес. Відосики потужні випустять про незламність.
показати весь коментар
21.06.2023 22:20 Відповісти
Уже летели.
показати весь коментар
21.06.2023 23:08 Відповісти
Та невже, ті моделі, які пацани клеїли в Палацах піонерів не такі як шахіди? Так то було 55 років тому... Зараз. маючи два - три лазерних розкрійних станка і тридцять дівчаток на монтажі, потребу в корпусах млжна закрити за місяць. електронне начіння, усе з Китаю. Мабуть вкрасти грошей можна скоріше на донатах?
показати весь коментар
21.06.2023 22:30 Відповісти
Кіросін для форсажу треба перекрить
показати весь коментар
21.06.2023 22:43 Відповісти
А "реактивные бомбомёты"!
Как же с "реактивными бомбомётами"?
показати весь коментар
21.06.2023 22:46 Відповісти
Какие дроны? У нас уже про видбудову думают, в предвкушении так сказать.
показати весь коментар
21.06.2023 22:59 Відповісти
А у нас брущатку в Києві перекладають. І взагалі дороги. Напевно "асвабодітєлєй" чекають.
показати весь коментар
21.06.2023 23:03 Відповісти
А у нас будут чесать репу? Я уже писал, дроны типа Шахеда это не высокие технологии. Это уровень кружка авиамоделирования. Там не надо всехзаумного производства и клепать их можно буквально в каждом гараже.
Пляди.
показати весь коментар
21.06.2023 23:10 Відповісти
Розмістіть виробництво на АвтоВазі, тай комплектуючі майже ті самі...вся надія на "ваші золоті руки".
показати весь коментар
21.06.2023 23:12 Відповісти
бонезмився має іншу думку цим мають займатися волонтери інтузіасти...
показати весь коментар
21.06.2023 23:50 Відповісти
сдохні в муках сраний путлер.. пиз/а тобі , довбо//б... та всім рашистам з тобою разом.
показати весь коментар
22.06.2023 00:13 Відповісти
форсували б масовий випуск унітазів і стіралок,
і трусів і що ще ці під@ри мародерили в Україні
показати весь коментар
22.06.2023 01:20 Відповісти
 
 