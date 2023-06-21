Росія форсуватиме масовий випуск безпілотників для забезпечення армії, - Путін
Росія форсуватиме виробництво безпілотних літальних апаратів і оснащуватиме ними всі роди військ.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Продовжиться вдосконалення виробництва систем контрбатарейної боротьби, а також постачання у війська безпілотних літальних апаратів та роботизованих ударних комплексів, які добре показали себе в бойових умовах.
Форсуватимемо їх масовий випуск, необхідно забезпечити цією технікою всі військові ланки, включаючи відділення, взводи, роти та батальйони", - сказав Путін на зустрічі з випускниками військових вишів.
Топ коментарі
Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар21.06.2023 21:13 Відповісти Посилання
Tierre
показати весь коментар21.06.2023 21:14 Відповісти Посилання
сергей юрко
показати весь коментар21.06.2023 21:24 Відповісти Посилання
это самая тупая отмазка про обстрелы, абы деньги на яйца потратить
смішно, як
Неможе авторитарний режим створювати «вільну єкономіку високих технологій.
Крутотєнь, ****!
Може, краще спитати, а де наші безпілотники?
І чому лідор Всесвіту мовчить?
Лохторату важко зрозуміти, що якщо у нас повно відео з дронами камікадзе, то і у парашинців їх також багато вже зараз...
Все робиться для того щоб вгробити на війні найбільш вмотивованих патріотів щоб потім зійтись па середіне по Оманських договорняках.
Вы ещё не поняли?Это намеренный саботаж...
Как же с "реактивными бомбомётами"?
Пляди.
і трусів і що ще ці під@ри мародерили в Україні