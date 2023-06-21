Для приєднання до ЄС Україна має покласти край 30-річному кумівству та корупції, - глава МЗС Німеччини Бербок

Для приєднання до ЄС Україна має покласти край "30-річному кумівству та корупції".

Про це заявила глава МЗС Німеччини Аннелена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Наша мета - відбудувати Україну так, щоб вона була придатною для ЄС", - цитує Бербок агентство dpa. Основна увага обговорень цього року зосереджена на заохоченні приватних компаній інвестувати в Україну, яка постраждала від російської агресії. Водночас, за словами Бербок, конференція з відбудови України, яка відбудеться у 2024 році в Німеччині, буде зосереджена на процесі приєднання країни до ЄС.

У Лондоні міністерка також анонсувала виділення Німеччиною додаткових 416 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні, що включатиме генератори, продукти харчування та намети. "Ми допомагаємо Україні інвестувати у відновлювані джерела енергії та енергоефективність", - зазначила Бербок і додала, що у такий спосіб відбудова України може бути "зеленою", а отже, довготривалою та стійкою.

Водночас очільниця МЗС Німеччини наголосила, що для приєднання до ЄС Україна має покласти край "30-річному кумівству та корупції". Вона визнала "неймовірно швидкий" прогрес України в реформаторських зусиллях у сфері медіа та верховенства права, але наголосила на необхідності подальшого поступу.

При цьому міністерка висловила переконання, що Україна приєднається до ЄС, а інвестиції в її відбудову назвала "зміцненням європейського внутрішнього ринку, особливо в тому, що стосується чистої енергії".