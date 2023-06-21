Для приєднання до ЄС Україна має покласти край 30-річному кумівству та корупції, - глава МЗС Німеччини Бербок
Для приєднання до ЄС Україна має покласти край "30-річному кумівству та корупції".
Про це заявила глава МЗС Німеччини Аннелена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Наша мета - відбудувати Україну так, щоб вона була придатною для ЄС", - цитує Бербок агентство dpa. Основна увага обговорень цього року зосереджена на заохоченні приватних компаній інвестувати в Україну, яка постраждала від російської агресії. Водночас, за словами Бербок, конференція з відбудови України, яка відбудеться у 2024 році в Німеччині, буде зосереджена на процесі приєднання країни до ЄС.
У Лондоні міністерка також анонсувала виділення Німеччиною додаткових 416 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні, що включатиме генератори, продукти харчування та намети. "Ми допомагаємо Україні інвестувати у відновлювані джерела енергії та енергоефективність", - зазначила Бербок і додала, що у такий спосіб відбудова України може бути "зеленою", а отже, довготривалою та стійкою.
Водночас очільниця МЗС Німеччини наголосила, що для приєднання до ЄС Україна має покласти край "30-річному кумівству та корупції". Вона визнала "неймовірно швидкий" прогрес України в реформаторських зусиллях у сфері медіа та верховенства права, але наголосила на необхідності подальшого поступу.
При цьому міністерка висловила переконання, що Україна приєднається до ЄС, а інвестиції в її відбудову назвала "зміцненням європейського внутрішнього ринку, особливо в тому, що стосується чистої енергії".
АняЛєна , вітаю
Залишається сподіватися, що європейські політики будуть допомагати нам з кримінальним переслідуванням корупціонерів. А прості громадяни бачачи як ловлять високопосадовців крадіїв перестане й сам хабарі носити.
Тобто, поки досягнень нуль.
Аби вони з'явились, Захід має застосувати шалене бикування щодо нищення нашої мафіозної системи рівня бикування Зеленського щодо вибивання західної зброї і фіндопомоги для нашої підтримки під час війни. Інакше жодних сотень мільярдів на відбудову.
Просто з початку 90х нас загнали в систему, яка побудована на тотальній корупції зверху до низу. І оскільки вона забезпечує повний монопольний контроль олігархічного общака в усіх сферах життя у державі, її лише плекали весь цей час, а країну реально нищили, ізолювавши від світової економіки.
Дай Боже, щоб післявоєнна трильйоннобаксова морквина з євроатлантичним батогом загнали нашу мафію нарешті у безвихідь - або шалений розвиток країни без її монополії, або довічна дупа під довбанутим сусідом з півночі.
Проблема в тому, що більшість українського народу категорично не хоче позбавитись можливості досягти бажаного за допомогою, скажімо так, впливового знайомства. Тобто, фактично, корупції.
Отже, однією рукою народ тягнеться до ЄС та НАТО, а іншою міцно тримається за корупцію.
І як тут не розірватись...
Нічого, скоро отямиться та оголосять Аннелену Бербок ПОРОХОБОТКОЮ!