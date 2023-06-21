УКР
Для приєднання до ЄС Україна має покласти край 30-річному кумівству та корупції, - глава МЗС Німеччини Бербок

бербок

Для приєднання до ЄС Україна має покласти край "30-річному кумівству та корупції".

Про це заявила глава МЗС Німеччини Аннелена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Наша мета - відбудувати Україну так, щоб вона була придатною для ЄС", - цитує Бербок агентство dpa. Основна увага обговорень цього року зосереджена на заохоченні приватних компаній інвестувати в Україну, яка постраждала від російської агресії. Водночас, за словами Бербок, конференція з відбудови України, яка відбудеться у 2024 році в Німеччині, буде зосереджена на процесі приєднання країни до ЄС.

У Лондоні міністерка також анонсувала виділення Німеччиною додаткових 416 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні, що включатиме генератори, продукти харчування та намети. "Ми допомагаємо Україні інвестувати у відновлювані джерела енергії та енергоефективність", - зазначила Бербок і додала, що у такий спосіб відбудова України може бути "зеленою", а отже, довготривалою та стійкою.

Водночас очільниця МЗС Німеччини наголосила, що для приєднання до ЄС Україна має покласти край "30-річному кумівству та корупції". Вона визнала "неймовірно швидкий" прогрес України в реформаторських зусиллях у сфері медіа та верховенства права, але наголосила на необхідності подальшого поступу.

При цьому міністерка висловила переконання, що Україна приєднається до ЄС, а інвестиції в її відбудову назвала "зміцненням європейського внутрішнього ринку, особливо в тому, що стосується чистої енергії".

Топ коментарі
+64
І з НАТО те саме...

21.06.2023 21:57 Відповісти
+59
оце наїхала)
слуги народу напружилися
21.06.2023 21:57 Відповісти
+58
Вовік буде проти.
21.06.2023 21:56 Відповісти
а коли наші українськи мудила (типу тебе) до влади дориваються, то це ще гірше
22.06.2023 00:00 Відповісти
Зебот, а конкретніше, ім'я та прізвище дірвавшихся, чмо!
22.06.2023 06:18 Відповісти
Буде як в анекдоті про єврея, який вже був у газовій камері, але відмовився плитку за дешево класти
21.06.2023 23:56 Відповісти
Це чудово, коли офіційна особа в публічному просторі таке каже. Бо наша бидлоеліта щиро не розуміє, що вона не так робе.
АняЛєна , вітаю
21.06.2023 23:59 Відповісти
Да.... " Миссия невыполнима", - бо " Последствия" будуть для нас незвичними.... Для кого довгоочикуваними, а для кого - катастрофічними.
22.06.2023 00:05 Відповісти
До речі це нормально, що вона це заявляє. Це не відмова. Відмова у німців це коли повний ігнор.
Залишається сподіватися, що європейські політики будуть допомагати нам з кримінальним переслідуванням корупціонерів. А прості громадяни бачачи як ловлять високопосадовців крадіїв перестане й сам хабарі носити.
22.06.2023 00:15 Відповісти
ЗАСТАВА i кради далi
22.06.2023 00:21 Відповісти
Дай БОГ Їй здоров'я.
22.06.2023 00:34 Відповісти
Край кумівству та корупції можна покласти тільки через реформу судової системи. Я за іноземних суддів, краще англійців. Але наш потужний та найвеличніший вже довів всьому Світу, що в нас особливі умови і тільки наші люди можуть справлятись в таких умовах. Тому полетіли шкереберть грузини-прокурои, а Шокіна виганяли всім селом три роки.
22.06.2023 00:37 Відповісти
"Найвеличніший" не лише грузинів турнув, він ще й реформу судоустрою провів. Завдяки якій судді і отримують свої зарплати в діапазоні 63...600тис.грн на місяць і пенсії 30...300тис.грн на місяць. (розділи ІХ і Х закону про судоустрій). В десятки і сотні разів більше, ніж серелній громалянин держави. Тобто прямо порушив Розділ 2 Конституції (про рівноправ'я громадян) і Розділ 1 (про державний устрій). Фактично він скасував Конституцію України і зробив величезний крок до узурпації влади і перетворенню України в тоталітарну державу. Порошенко - це український Путін. Як не відкриє рота - то збреше. Добре, що Україна - не Росія, а українці не росіяни. Брехню на рівні підсвідомості розпізнають.
22.06.2023 03:01 Відповісти
Як це від кума відказатися?… а з ким тоді останеся ?… )
22.06.2023 00:53 Відповісти
Найкращий шлях для України - приєднатись до Великої Британії або США. Автоматичний перехід на їх законодавство. Корупція унеможнена в принципі. Ще й захист від русні. Треба щоб Рада проголосувала. Чи є хтось, хто може підняти це на голосування?
22.06.2023 01:02 Відповісти
Ви ж розумієте що це звернення не до влади, яка і є розсадником цього всього і по суті плювала на той ЄС? Це звернення до нас, як до народу. І прямий натяк на те, що поки ми будемо голосувати як барани і не наведемо лад, то немає чого очікувати від заходу зустрічних кроків. Того шановні не асвальтік в голові має бути, і свої в доску парнішки при владі, бо по тєліку в серіалі так показали, а вивчення кожного кандидата на вибори, його минулого і зв'язків. І ходимо не тільки на президентські вибори, а і на парламентські, і вибори міських голів, депутатів по округах і тд. І це дай бог щоб ті вибори взагалі були і ми до них дожили живі здорові. І зробіть нарешті висновки, що те, що ми маємо сьогодні, це наслідок наших дій, або бездіяльності в минулому.
22.06.2023 01:09 Відповісти
міністр Бербок просто не дивиться телемарафон, тому не в курсі, що епоха кумівства закінчилась в 2019 році, а всі корупціонери виїхали з України
22.06.2023 01:30 Відповісти
Міністр Бербок трохи в курсі справ, але дещо переоцінює наші досягнення. Наприклад, у сфері медіа. Напевно не помічає, що "Ми-Україна" це Україна Ріната, який офіційно свої медіа наче закрив, а реально ні. І пінчуково-кучмівські чекають свого часу, і Петра Олексійовича пул на місці. І навіть фірташівський Інтер у засаді ще сидить. А телемарафон це кузня нових рупорів для нью-олігархів.
Тобто, поки досягнень нуль.
Аби вони з'явились, Захід має застосувати шалене бикування щодо нищення нашої мафіозної системи рівня бикування Зеленського щодо вибивання західної зброї і фіндопомоги для нашої підтримки під час війни. Інакше жодних сотень мільярдів на відбудову.
22.06.2023 02:27 Відповісти
Я не разу в житті не бачив телемарафон.
22.06.2023 06:48 Відповісти
А для зебілів телемарафон це примітивна потреба, як поїсти, поспати, посрати
22.06.2023 09:37 Відповісти
А дарма, тоді би ви знали, що це"Г+Г"+ще одне "Г"
22.06.2023 10:04 Відповісти
22.06.2023 09:43 Відповісти
Корупції навчають з народження. Діти уважно спостерігають за тим як батьки вирішують "проблеми" і як реагують на корупцію про яку стало відомо з ЗМІ. До закінчення школи ми вже маємо сформованих і повністю готових до дії "младокорупціонерів" і макіавеллівським ставленням до життя - "мета виправдовує засоби". А далі ми вже чуємо від них про те що "не можна приготувати яєшню не розбивши яєць" і бачимо сплюндровану країну і "велике будівництво"...
22.06.2023 01:52 Відповісти
Українське суспільство не є невиліковним у сенсі корупції. Подивіться на китайців чи росіян - в їх генах її набагато більше.
Просто з початку 90х нас загнали в систему, яка побудована на тотальній корупції зверху до низу. І оскільки вона забезпечує повний монопольний контроль олігархічного общака в усіх сферах життя у державі, її лише плекали весь цей час, а країну реально нищили, ізолювавши від світової економіки.
Дай Боже, щоб післявоєнна трильйоннобаксова морквина з євроатлантичним батогом загнали нашу мафію нарешті у безвихідь - або шалений розвиток країни без її монополії, або довічна дупа під довбанутим сусідом з півночі.
22.06.2023 02:09 Відповісти
"З початку 90-х..."? Авжеж
22.06.2023 10:42 Відповісти
Коррупция это следствие бездарных законов,под куполом у нас всегда сидело стадо хитрозадых баранов,и это будет продолжаться,нужно внешнее управление.
22.06.2023 06:49 Відповісти
Скоріше не законів, а їх вибіркового виконання... Друзям все, ворогам - закон!
22.06.2023 09:33 Відповісти
Яка неприємність, прикрість і навіть розчарування.
22.06.2023 07:25 Відповісти
В ЕС мы не войдём никогда - пока стоят ,, без дела ,, фонари на Хрещатике. В Украине сейчас самая большая коррупция в мире. Спасут только - отказ от смертной казни на определенное время. Сегодня мы безнадёжны в руках Зе Ермаков ФСБ.
22.06.2023 07:28 Відповісти
Цікаво а китайцям смертна кара допомогла в подолоні корупції чи ні - поцікавтесь вам буде цікаво.
22.06.2023 08:05 Відповісти
нема в кого спитати...їх розстріляли..
22.06.2023 09:44 Відповісти
Аналєну в українські прем'єри!
22.06.2023 08:30 Відповісти
Тобто для нашого Президента постала вкрай важлива дилема: Єрмак чи ЄС і Нато? Але якщо звільнити Андрія, а в ЄС і Нато відразу не візьмуть?! Знову тягнути будуть... Не поведеться на таке наш Президент! Він мудрий!
22.06.2023 09:09 Відповісти
для ЗЕледрочеров!!!! это когда в моем Сброде не будет кумов, сватов, братов, хозяина бени, смотрящего фсбэшника Елдака и т.д
22.06.2023 09:23 Відповісти
Тоді Німеччина повинна призупинити членство в ЄС, доки вона не покладе кінець 30-річному лизанню кацапської дупи та корупції на найвищому державному рівні.
22.06.2023 09:38 Відповісти
Jackass який-то !
22.06.2023 11:20 Відповісти
В сенсі?
22.06.2023 14:52 Відповісти
заставити кагалошобло перестати красти..ЦЕ НЕМОЖЛИВО..зєля бєня піня мойша гріша пєцух ..що не істота-то смердюча потвора
22.06.2023 10:09 Відповісти
Відмовитись від "сватів"?!

22.06.2023 10:10 Відповісти
Ермак улыбнулся
22.06.2023 10:37 Відповісти
Корупція буде допоки не зрозуміють, що останній костюм без кишень і місця для багажу нема
22.06.2023 11:29 Відповісти
Ось і все, що потрібно знати українцям стосовно "казок" влади про "ось, ось ми в ЄС і НАТО": "кінА не буде"! Принаймні, при цій владі корупціонерів - казнокрадів, які дуже гарно навчились красиво розказувати нам про "європейські цінности", тощо, а насправді навчились лише гарно "освоювати" західну допомогу у власних інтересах на шкоду Неньці і "простим" українцям!
22.06.2023 11:46 Відповісти
Не забувайте, цю владу демократично обрав народ України, отже, він сам має її змінити.
Проблема в тому, що більшість українського народу категорично не хоче позбавитись можливості досягти бажаного за допомогою, скажімо так, впливового знайомства. Тобто, фактично, корупції.
Отже, однією рукою народ тягнеться до ЄС та НАТО, а іншою міцно тримається за корупцію.
І як тут не розірватись...
22.06.2023 11:55 Відповісти
Щось ЗЕ-ботоферма Подоляка мовчить - в шоці?
Нічого, скоро отямиться та оголосять Аннелену Бербок ПОРОХОБОТКОЮ!
22.06.2023 11:55 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/@Chornovil_official

22.06.2023 21:15 Відповісти
от чого захотіла придатною для ЄС ... наразі придатна тільки для зелених клептоманів
23.06.2023 03:37 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 