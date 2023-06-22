УКР
Новини
Апеляційний суд підтвердив законність відкритих торгів на харчування ЗСУ, - Ярова

зсу,закупівлі,харчування

Компанія "Трейд Граніт", яка намагалася відмінити результати тендерів Міноборони, програла суд в апеляційній інстанції.

Про це повідомила волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Дана Ярова, яка також опублікувала відео з моментом винесення суддею вироку, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення оскарженню не підлягає. Це історичне відео. Переломне. Зламаний хребет гідри. ТОВ "Трейд Граніт", який надав найвищі ціни на тендері, не торгувався взагалі, завалив адміністративні суди своїми позовами до всіх компаній, а особливо до ТОВ " Атомсервіс" програв в судах всіх інстанцій по спрощеній процедурі закупівлі. Сьогодні це рішення прийняв Апеляційний суд міста Києва", - відзначає волонтерка.

За її словами, ходять чутки, що учасники відкритих торгів, що програли, намагалися "занести" судді хабаря.

"Подейкують, але я цьому не вірю, що ця компанія занесла комусь кудись за виграш. Подейкують, але я в це також не вірю, що це компанія, яка входить в орбіту Адамовського. Подейкують, що саме вони організувати всі статті по мені в медіа, і не скупились на коштах, і не розбиралась в звʼязках, кому давати цю заказуху. Але, я в це все не вірю", - підсумовує Дана Ярова.

Раніше правозахисник Олександр Аронець заявив, що в найближчий час апеляційний суд розгляне позов від фірми "Гранд Консалт" Тетяни Глиняної. Також їй належить скандальна "Актив компані", яка планувала купувати для армії одне яйце по 17 грн.

Нагадаємо, що 6 червня відбулися відкриті торги через Prozzoro на харчування для армії, на яких вдалося зекономити 6 млрд грн. Компанії, які програли в торгах, намагаються оскаржити результати, але більшу частину позовів суд вже відхилив. Міноборони підписало перші 3 контракти на постачання продуктів для ЗСУ з трьома компаніями-переможцями відкритих торгів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медійний наступ на Громадську антикорупційну раду безпідставний і шкодить обороноздатності країни, - волонтерка Ярова

Міноборони (7633) закупівлі (3538) Ярова Дана (62)
+11
Зламаний хребет гідри
Відрубано лише одну голову гідри. Але так, це перемога, локальна і не остаточна, і не переламна, але все ж перемога.
22.06.2023 12:11 Відповісти
+5
Добре що хоч воїнів досить непогано годують.. але красти у армії під час війни взагалі "недопустимо "
22.06.2023 12:13 Відповісти
+5
Прокацапські.
22.06.2023 12:27 Відповісти
Я так і написала на її сторінці. Дякую, що думаєте
22.06.2023 12:14 Відповісти
"Подейкують, але я цьому не вірю" - дуже правильне формулювання. Щоб прокладки зєлі не позивались щодо "наклепу".
22.06.2023 12:26 Відповісти
Добре що хоч воїнів досить непогано годують.. але красти у армії під час війни взагалі "недопустимо "
22.06.2023 12:13 Відповісти
А после значица мона? (словоблудие)
22.06.2023 16:38 Відповісти
а суд не хоче поправити/заборонити табличку множення.. бо ж резніковичу і мінкрадоборони ця табличка ну дуже не подобаеться...
сюр..
сраний суд вказує.. може вкажить якою рукою мені дупу витирати..
22.06.2023 12:14 Відповісти
Харчування ЗСУ - це золоте дно -- біля такого корита будуть битися всіма способами .
показати весь коментар
Цікаво, а які це такі патріотичні наміри треба мати, щоби обкрадати ЗСУ під час війни?
22.06.2023 12:15 Відповісти
Ті, що заносили хабаря чому не схоплені?
22.06.2023 12:16 Відповісти
Самі себе хіба ж не будуть хапати?

Нагадує старий анекдот: "Їз боротьби з самим собою завжди виходиш переможцем. Чи переможеним?"
22.06.2023 12:29 Відповісти
І хребет гідри і всі її голови зосереджені в ОП, поки ті голови не відрубані та хребет не поламаний, радіти аж надто не варто. І та гідра зараз дуже непогано себе почуває, мародерить, зраджує, паскудить де тільки можливо і все це безкарно та за підтримки кварталопітеков та недоумкуватих какіхразніц...
22.06.2023 12:30 Відповісти
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

Армія! Мова! Віра!
22.06.2023 12:35 Відповісти
Передова і тил для надання послуг з харчуванням ЗСУ, це несумісні питання!!
Але гроші виводяться ШАЛЕННІ!!
Шмигаль з Резніковим та міністром фінансів, можуть це підтвердити!!!
22.06.2023 12:39 Відповісти
Це треш. Мародери знахабніли так, що вже через суди примушують дозволити їм грабувати країну. Найбільше обурює, що суди розглядають позови цих шакалів, а не відправляють їх за грати після конфіскації всього майна аж до трусів.
22.06.2023 12:53 Відповісти
А великі рітейлери знов відсторонені від закупок харчів для війська, бо одна чесна членкиня ради при МО пролобіювала певну фірму. Очікуйте, партія "Мрія" з військових на наступних виборах.
Ще раз переконуюсь, що всі новиє ліца ще більше зубасті і хочуть урвати якамога більше.
22.06.2023 14:17 Відповісти
Яким чином чи ким відсторонені?
22.06.2023 16:56 Відповісти
Українські (?) гниди!
22.06.2023 16:55 Відповісти
 
 