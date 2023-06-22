Апеляційний суд підтвердив законність відкритих торгів на харчування ЗСУ, - Ярова

Компанія "Трейд Граніт", яка намагалася відмінити результати тендерів Міноборони, програла суд в апеляційній інстанції.

Про це повідомила волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Дана Ярова, яка також опублікувала відео з моментом винесення суддею вироку, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення оскарженню не підлягає. Це історичне відео. Переломне. Зламаний хребет гідри. ТОВ "Трейд Граніт", який надав найвищі ціни на тендері, не торгувався взагалі, завалив адміністративні суди своїми позовами до всіх компаній, а особливо до ТОВ " Атомсервіс" програв в судах всіх інстанцій по спрощеній процедурі закупівлі. Сьогодні це рішення прийняв Апеляційний суд міста Києва", - відзначає волонтерка.

За її словами, ходять чутки, що учасники відкритих торгів, що програли, намагалися "занести" судді хабаря.

"Подейкують, але я цьому не вірю, що ця компанія занесла комусь кудись за виграш. Подейкують, але я в це також не вірю, що це компанія, яка входить в орбіту Адамовського. Подейкують, що саме вони організувати всі статті по мені в медіа, і не скупились на коштах, і не розбиралась в звʼязках, кому давати цю заказуху. Але, я в це все не вірю", - підсумовує Дана Ярова.

Раніше правозахисник Олександр Аронець заявив, що в найближчий час апеляційний суд розгляне позов від фірми "Гранд Консалт" Тетяни Глиняної. Також їй належить скандальна "Актив компані", яка планувала купувати для армії одне яйце по 17 грн.

Нагадаємо, що 6 червня відбулися відкриті торги через Prozzoro на харчування для армії, на яких вдалося зекономити 6 млрд грн. Компанії, які програли в торгах, намагаються оскаржити результати, але більшу частину позовів суд вже відхилив. Міноборони підписало перші 3 контракти на постачання продуктів для ЗСУ з трьома компаніями-переможцями відкритих торгів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медійний наступ на Громадську антикорупційну раду безпідставний і шкодить обороноздатності країни, - волонтерка Ярова