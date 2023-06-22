Запрошення до НАТО Україна отримає по завершенні війни, - президент Чехії Павел

Україна обов’язково отримає запрошення від НАТО, але станеться це після завершення війни, а не на саміті Альянсу у Вільнюсі, як дехто наполягає.

Про це президент Чехії Петр Павел заявив на міжнародній конференції "Медіа та Україна", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дати запрошення в той час, коли конфлікт триває, - це як хлюпати по воді. Треба дотримуватися реальних можливостей, а вони полягають у тому, що члени Альянсу кажуть: в момент, коли війна завершиться, розпочнемо процес надання членства. Це, на мою думку, є більш справедливим і раціональним, а для України - це сильна заява, яку, сподіваюсь, Україна дочекається на саміті у Вільнюсі", - сказав Павел.

Читайте: Шольц виступає за гарантії безпеки Україні, але не за прискорений вступ у НАТО

Він підкреслив необхідність посилити допомогу для успіху контрнаступу. Про це йтиметься на саміті НАТО, насамперед, про довгострокову підтримку. "Ми маємо підтримувати Україну, довгостроково… Альтернативою неуспіху України є хаос і набагато більші проблеми, з якими ми зіткнемося у майбутньому", - заявив Павел.

Коментуючи просування українського контрнаступу, ексгенерал не став називати "розчаруванням" те, що наразі відбувається.

Також читайте: Зеленський про членство в НАТО: Столтенберг знає мою позицію. Не вибивайте землю з-під наших ніг

"Було цілком зрозуміло, що коли контрнаступ розпочнеться, він зіткнеться з дуже добре підготовленою обороною. Росія мала не це кілька місяців та інтенсивно розбудовувала оборону... Іти проти такої оборони, коли сили є … більш-менш рівними, - дуже непроста річ. З цієї точки зору те, що ми бачимо наразі, - це скоріше початкова фаза, яка скоріше випробує, наскільки сильною є оборона, які є можливості. Те, що буде далі, буде набагато потужнішим, ніж те, що ми бачимо зараз, адже Україна задіяла ще далеко не всі сили, які підготувала до контрнаступу", - сказав колишній генерал НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс президента Чехії пояснив слова Павела про уважне стеження за росіянами

Він наголосив на важливості роз’яснювальної роботи в країнах-партнерах, щоби не було розчарування через "недостатньо швидкий успіх", якого і не могло бути. За словами колишнього воєначальника, скоріше було би неочікуваним сюрпризом, якби російські позиції були одразу прорвані.

"Велика операція має свої правила", - констатував Павел, нагадавши про свої власні попередження, які робив, виходячи з власного військового досвіду та звички оцінювати ситуацію швидше реалістично, ніж надто оптимістично.