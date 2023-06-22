УКР
Запрошення до НАТО Україна отримає по завершенні війни, - президент Чехії Павел

павел,петр

Україна обов’язково отримає запрошення від НАТО, але станеться це після завершення війни, а не на саміті Альянсу у Вільнюсі, як дехто наполягає.

Про це президент Чехії Петр Павел заявив на міжнародній конференції "Медіа та Україна", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дати запрошення в той час, коли конфлікт триває, - це як хлюпати по воді. Треба дотримуватися реальних можливостей, а вони полягають у тому, що члени Альянсу кажуть: в момент, коли війна завершиться, розпочнемо процес надання членства. Це, на мою думку, є більш справедливим і раціональним, а для України - це сильна заява, яку, сподіваюсь, Україна дочекається на саміті у Вільнюсі", - сказав Павел.

Він підкреслив необхідність посилити допомогу для успіху контрнаступу. Про це йтиметься на саміті НАТО, насамперед, про довгострокову підтримку. "Ми маємо підтримувати Україну, довгостроково… Альтернативою неуспіху України є хаос і набагато більші проблеми, з якими ми зіткнемося у майбутньому", - заявив Павел.

Коментуючи просування українського контрнаступу, ексгенерал не став називати "розчаруванням" те, що наразі відбувається.

"Було цілком зрозуміло, що коли контрнаступ розпочнеться, він зіткнеться з дуже добре підготовленою обороною. Росія мала не це кілька місяців та інтенсивно розбудовувала оборону... Іти проти такої оборони, коли сили є … більш-менш рівними, - дуже непроста річ. З цієї точки зору те, що ми бачимо наразі, - це скоріше початкова фаза, яка скоріше випробує, наскільки сильною є оборона, які є можливості. Те, що буде далі, буде набагато потужнішим, ніж те, що ми бачимо зараз, адже Україна задіяла ще далеко не всі сили, які підготувала до контрнаступу", - сказав колишній генерал НАТО.

Він наголосив на важливості роз’яснювальної роботи в країнах-партнерах, щоби не було розчарування через "недостатньо швидкий успіх", якого і не могло бути. За словами колишнього воєначальника, скоріше було би неочікуваним сюрпризом, якби російські позиції були одразу прорвані.

"Велика операція має свої правила", - констатував Павел, нагадавши про свої власні попередження, які робив, виходячи з власного військового досвіду та звички оцінювати ситуацію швидше реалістично, ніж надто оптимістично.

членство в НАТО (1764) Павел Петр (184)
+12
Не хвилюяйтеся, наші "новие літца" старих ригів зроблять усе можливе, щоб ніякого запрошення ніколи не було. Безкінечну війну, наприклад.
22.06.2023 15:07 Відповісти
+12
Тобто ніколи, навіть коли ми вийдемо на кордони 91-го року. Бо далі ми лізти не можемо, бо нам перекриють краник зброї. А путлер просто не підпише мирний договір і далі буде атакувати всім чим є.
22.06.2023 15:07 Відповісти
+10
"Після ядерної катастрофи"
Мати Зєлупу на чолі держави є гіршим з "ядерну катастрофу". Пан Генерал недвозначно натякає на те, що спочатку Зєлупа йде геть, а потім NATO. Під "кінцем війни" мається на увазі саме "кінець Зєлупи", бо Зєлупу просто неможливо викинути на смітник історії під час військового стану в легальний спосіб. А разом із Зєлупою до NATO неможливо ані під час війни, ані по її завершенню, бо всі знають, що Зєлупа є промосковсько-прокитайська, й кине NATO будь-де, й будь-коли.
22.06.2023 15:28 Відповісти
Після ядерної катастрофи, пане Павел ? Дякуємо від всього українського народу, який вже вдруге постраждає від ... дебілізму комуняків.
22.06.2023 14:57 Відповісти
"Після ядерної катастрофи"
Ви звертаєтеся не за адресо. Президент Чехії не генсек НАТО, але і генсек не цар і не бог. Вивчить це питання.
22.06.2023 16:08 Відповісти
не стогни, ждун чогось там... замкнися хоча , або за справу візьмися. Як матимеш якесь корисне заняття, то тобі бракуватиме часу на отакі публікації
22.06.2023 17:19 Відповісти
jaksho tak stanetsa - ce neploho....ale...garantii tomu do sih por nemae
22.06.2023 14:58 Відповісти
А віина завершиться -- рашка може ше років 10 ракети шмаляти .
22.06.2023 15:05 Відповісти
Дивні рухи прикоритних та їх довірених істот.
22.06.2023 15:09 Відповісти
С языка сняли, с той помощью что есть без ракет +500 км это война в лучшем случае навсегда. Да и не собираются они нас брать в НАТО или войной будут оправдываться или что есть вУкраине с росией замороженный конфликт.
22.06.2023 16:11 Відповісти
не было никакого вулика и никакого меда. Это вам показалось
23.06.2023 01:23 Відповісти
А вони вважають закінчення це заморозка....А вихід на кордон 91 це незакінчення вони так рахують ...Читайте між рядками ...і слухайте грамотних людей ітих що щось вирішує , ті люди правда далекувато,ближче ті що яневтік)
23.06.2023 07:57 Відповісти
А що вважати закінченням війни?????? Якщо Україна вийде на кордони 1991 року, а русня буде обстрілювати нас роками..., то це ж не кінець війни!!!!!!
22.06.2023 15:13 Відповісти
вот именно по этому запрошення до НАТО Україна не отримає.
23.06.2023 01:25 Відповісти
Ех, Європо, Європо... Коли під час епідемії хтось біля хворого за 1 метр, а хтось за 3 метри не факт, що перший заразиться скоріше
22.06.2023 15:15 Відповісти
Після такої корупції та таких рейтингів, це й не дивно.
Навіщо НАТО корупціонери- колаборанти і імбіцили, які будують Грузію-2.
Ватна влада обрана патріотичним нарідом.

"86% українців вірять у Зеленського як у головнокомандувача. До вторгнення було 32%", - опитування КМІС
22.06.2023 15:34 Відповісти
Ви вибачьте,дійсно вірете,що справа саме в цьому??,,--я ні,!,
22.06.2023 15:37 Відповісти
це така їх некорумпованність,дозволила їм,розвести Україну з ядерним арсеналом??,(,я розумію,ви скажите то кравчук,та проча хрень!",(,АЛЕ -- Штати,цеж не московія,(,,чи трохи такі самі???,,забрати ядерну зброю,підписати бумагу,а потім сказати щоб сходили з нею у туалет,,це "така людська сутність",?(,
22.06.2023 15:40 Відповісти
эта другое)
23.06.2023 01:26 Відповісти
Тобто то месседж х*йлу, що війну не можна закінчувати за будь-яких обставин.
22.06.2023 15:48 Відповісти
Навіть як закінчиться війна захід швидко забуде що в Україні вона взагалі колись була бо це вже буде не їхня проблема. Тому навіть деякі Американські політикі розуміють що Україну треба брати в НАТО зараз, навіть попри стан війни. Але з корупцією нікуди не візьмуть. Зірвані склади під Хмельницьком тому прямі докази що кроти мають доступ до воєнних таємниць і наводять москальські ракети прямо по ним.
22.06.2023 15:54 Відповісти
Хоча б так, а не так як каже Шольц.
22.06.2023 15:55 Відповісти
Достатньо резонно, маючи на увазі що НАТО і Захід прекрасно знають що і єрмак і його кукла зєлєнський і всі міністри ,80 відсотків депутатів працюють на кацапів то неясно чи буде Україна після закінчення війни .В світі ніхто авансів на такому рівні не дає ,крім 73 відсотків імбецилів виборців зєлєнського.
22.06.2023 16:09 Відповісти
нє. не так. ось так має бути: Україна подасть заявку в нато після того, як нато нападе на п е д е р а ц і ю !
а після так званого "завершення війни" нато нах не впало Україні....
22.06.2023 16:10 Відповісти
НАТО дуже хитро і непорядно вчиняє з нами, ставлячи Україні завідомо нездійсненні завдання. Вони чудово знають що Україні для абсолютної перемоги може просто не вистачити людського військового ресурсу, адже кількість втрат за півтора роки повномаштабної війни уже зашкалює і неясно хто повноцінно замінить тих виживших героїв-бійців ВСУ-добровольців які зараз знаходяться на передовій через рік або два....Як на мене, єдиний спосіб перемогти, щоб союзники допомогли своєю армією і відкрили проти Мордору другий фронт, як колись це зробили США і Британія під час Другої Світової........
22.06.2023 16:21 Відповісти
Второй фронт открыли только через 6 лет после начала войны II))) Так, что время еще есть!
22.06.2023 16:34 Відповісти
6 лет мы не протянем
23.06.2023 01:27 Відповісти
Ну и не надо.
23.06.2023 02:59 Відповісти
То пуйло просто похлопає
22.06.2023 16:22 Відповісти
Афуеть не встать. А война ещё на годы и рашка не уймется никогда
22.06.2023 16:26 Відповісти
Ясно. Понятно. Второй фронт - только после войны))))
22.06.2023 16:31 Відповісти
Уже не хватає зла це слухати. Наблюдає Европа,як українців знищують. Як ми тут плачемо за нашими героями, які ціною свого життя рятують світ від Х-ла...Божечки,що робити...українці ж не безкінечні, нас небагато.
22.06.2023 17:06 Відповісти
всі розмови про ЄС та НАТО, це просування омани в суспільство, на данному етапі це неможливо в принципі !!! так само як свого часу цілком безглузді заклики про закрите небо, бо будь що з цого автоматично розпочинає війну НАТО з кацапляндієй, а на це ніхто не піде
22.06.2023 17:09 Відповісти
А чому не дали запрошення до НАТО за членство до яког Україна вже заплатила , відмовою від третього ядерного потенціалу в Світі , згідно Булапештський меморандум? дорочі який коштує тільки по собівартості пів трильона $, а як фактор стабільності миру в світі йому ціни немає. Натомість взяли до НАТО такі держави політика уряду яких не однозначна. Зрозуміло тому що так треба, а Україна була просто використана як плата за природні ресурси РФ.
Чи знову у всьому винні кляті комуняки?
22.06.2023 17:52 Відповісти
Запрошувати в НАТО не будуть при тотальній корупції у вищих ешелонах влади. Єдине що можуть запропонувати механізм парасольки від країни з ядерним статусом на деякий час, поки не піде Зеленський із посади.
22.06.2023 18:02 Відповісти
Да здравствует вечный Президент Зеленский, раша не прекратит войну чтобы мы не вступили в НАТО, пока идёт война выборы провести нельзя, поздравляю с новым диктатором😬, единственный плюс что он моложе диктатора с раши и проживет дольше, но всякое может случится и кто там по Конституции без выборов становится Стефанчук глава ВР и плюс будет только для него что может в "усиленных заботах" об Украине наконец то похудает🙂
22.06.2023 18:02 Відповісти
Маячня.
22.06.2023 20:16 Відповісти
..не виключено,що НАТО І ЄС довимахуюються до того, що куйло запропонує трлн,баксів відшкодування Україні,ЗА РУЙНАЦІЮ,КОТРУ ВІН ВЧИНИВ В УКРАЇНІ і "запросить" її у своє "рашистське НАТО".???Х/ЗН
22.06.2023 23:34 Відповісти
Після нашої Перемоги - Ви будете проситись до нас!
23.06.2023 00:34 Відповісти
Тобто - це означає ніколи! Це сигнал путіну, продовжувати війну якомога довше, щоб ми не вступили в НАТО! путін скоро не вмре, люди в них не закінчатся(принаймні не раніше ніж в нас), ракети теж, санкції ефективно не працюють...

Що робити? Адже це фактично вирок Україні від наших союзників, довга та болюча смерть.

Тоді вже краще швидка, як на мене!
23.06.2023 01:51 Відповісти
 
 