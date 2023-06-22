Запрошення до НАТО Україна отримає по завершенні війни, - президент Чехії Павел
Україна обов’язково отримає запрошення від НАТО, але станеться це після завершення війни, а не на саміті Альянсу у Вільнюсі, як дехто наполягає.
Про це президент Чехії Петр Павел заявив на міжнародній конференції "Медіа та Україна", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Дати запрошення в той час, коли конфлікт триває, - це як хлюпати по воді. Треба дотримуватися реальних можливостей, а вони полягають у тому, що члени Альянсу кажуть: в момент, коли війна завершиться, розпочнемо процес надання членства. Це, на мою думку, є більш справедливим і раціональним, а для України - це сильна заява, яку, сподіваюсь, Україна дочекається на саміті у Вільнюсі", - сказав Павел.
Він підкреслив необхідність посилити допомогу для успіху контрнаступу. Про це йтиметься на саміті НАТО, насамперед, про довгострокову підтримку. "Ми маємо підтримувати Україну, довгостроково… Альтернативою неуспіху України є хаос і набагато більші проблеми, з якими ми зіткнемося у майбутньому", - заявив Павел.
Коментуючи просування українського контрнаступу, ексгенерал не став називати "розчаруванням" те, що наразі відбувається.
"Було цілком зрозуміло, що коли контрнаступ розпочнеться, він зіткнеться з дуже добре підготовленою обороною. Росія мала не це кілька місяців та інтенсивно розбудовувала оборону... Іти проти такої оборони, коли сили є … більш-менш рівними, - дуже непроста річ. З цієї точки зору те, що ми бачимо наразі, - це скоріше початкова фаза, яка скоріше випробує, наскільки сильною є оборона, які є можливості. Те, що буде далі, буде набагато потужнішим, ніж те, що ми бачимо зараз, адже Україна задіяла ще далеко не всі сили, які підготувала до контрнаступу", - сказав колишній генерал НАТО.
Він наголосив на важливості роз’яснювальної роботи в країнах-партнерах, щоби не було розчарування через "недостатньо швидкий успіх", якого і не могло бути. За словами колишнього воєначальника, скоріше було би неочікуваним сюрпризом, якби російські позиції були одразу прорвані.
"Велика операція має свої правила", - констатував Павел, нагадавши про свої власні попередження, які робив, виходячи з власного військового досвіду та звички оцінювати ситуацію швидше реалістично, ніж надто оптимістично.
Мати Зєлупу на чолі держави є гіршим з "ядерну катастрофу". Пан Генерал недвозначно натякає на те, що спочатку Зєлупа йде геть, а потім NATO. Під "кінцем війни" мається на увазі саме "кінець Зєлупи", бо Зєлупу просто неможливо викинути на смітник історії під час військового стану в легальний спосіб. А разом із Зєлупою до NATO неможливо ані під час війни, ані по її завершенню, бо всі знають, що Зєлупа є промосковсько-прокитайська, й кине NATO будь-де, й будь-коли.
Дивні рухи прикоритних та їх довірених істот.
Навіщо НАТО корупціонери- колаборанти і імбіцили, які будують Грузію-2.
Ватна влада обрана патріотичним нарідом.
"86% українців вірять у Зеленського як у головнокомандувача. До вторгнення було 32%", - опитування КМІС
а після так званого "завершення війни" нато нах не впало Україні....
Чи знову у всьому винні кляті комуняки?
Що робити? Адже це фактично вирок Україні від наших союзників, довга та болюча смерть.
Тоді вже краще швидка, як на мене!