МОЗ дав поради, як діяти у разі радіаційної аварії. ІНФОГРАФІКА

Президент України Володимир Зеленський після доповіді розвідки та СБУ записав звернення, де повідомив, що Росія готує терористичний акт з викидом радіації на Запорізькій АЕС. В Міністерстві охорони здоров’я опублікували алгоритм дій у разі радіаційної аварії.

Відповідні рекомендації опубліковані на телеграм-каналі МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Перше правило безпеки у будь-якій надзвичайній ситуації – зберігати спокій. Те саме стосується і ситуацій, які ще не трапилися. Паніка та страх – це саме те, чого прагне ворог. Сьогодні у своєму виступі Президент Зеленський не сказав нічого нового. Росія – це країна-терорист, від якої, як і від мавпи з гранатою, можна очікувати усього що завгодно. Загроза була, є і буде, аж поки ми остаточно не переможемо. Втім, треба бути готовими. Завжди і до всього. Тому ділимося з вами основними правилами безпеки при радіаційній небезпеці. Читайте і поширюйте, але не панікуйте! Не підігравайте ворогові. Йодна профілактика потрібна ЛИШЕ у разі аварії, яка ВІДБУЛАСЬ. Йодид калію токсичний для організму та "не працює" наперед. Тому ще раз: не панікуйте та не робіть необдуманих кроків", - зазначили в МОЗ.

Згідно рекомендацій МОЗ, коли сталася аварія на АЕС, потрібно залишатись в приміщенні або терміново у нього зайти. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково варто виконати. Триматися треба якомога далі від стін і даху будівлі. Якщо є така можливість — слід перебувати у кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, зачинити вікна та двері, ущільнити отвори підручними засобами (скотч, змочена водою тканина тощо) та вимкнути системи вентиляції (кондиціонери або обігрівачі) у будинку. Залишатися в укриттях потрібно, допоки офіційна влада не надасть інших вказівок.

Важливо слідкувати за офіційними джерелами інформації: повідомленнями від рятувальників (ДСНС), поліції, місцевої влади. Увімкнути телебачення, радіо.

Щоб знезаразити себе, варто обережно зняти верхній шар одягу. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер, тримайте його далі від людей і домашніх тварин.

Якщо є можливість – помитись. Прийняти душ із милом, голову помити шампунем. Використовувати кондиціонери для волосся непотрібно, адже вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на волоссі. Не можна терти та дряпати шкіру, бо радіоактивний матеріал може потрапити у відкриті рани.

Якщо доступу до води немає, варто скористатися вологими серветками, вологою тканиною. Особливу увагу потрібно звернути на руки й обличчя, протерти повіки, вії, вуха. Одягнути чистий одяг.

"Допоможіть вашим рідним і близьким зробити всі вище перераховані пункти. За можливості робіть це в рукавичках і масці чи респіраторі", — зазначають в МОЗ.