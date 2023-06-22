УКР
МОЗ дав поради, як діяти у разі радіаційної аварії. ІНФОГРАФІКА

радіація

Президент України Володимир Зеленський після доповіді розвідки та СБУ записав звернення, де повідомив, що Росія готує терористичний акт з викидом радіації на Запорізькій АЕС. В Міністерстві охорони здоров’я опублікували алгоритм дій у разі радіаційної аварії.

Відповідні рекомендації опубліковані на телеграм-каналі МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Перше правило безпеки у будь-якій надзвичайній ситуації – зберігати спокій. Те саме стосується і ситуацій, які ще не трапилися. Паніка та страх – це саме те, чого прагне ворог. Сьогодні у своєму виступі Президент Зеленський не сказав нічого нового. Росія – це країна-терорист, від якої, як і від мавпи з гранатою, можна очікувати усього що завгодно. Загроза була, є і буде, аж поки ми остаточно не переможемо. Втім, треба бути готовими. Завжди і до всього. Тому ділимося з вами основними правилами безпеки при радіаційній небезпеці. Читайте і поширюйте, але не панікуйте! Не підігравайте ворогові. Йодна профілактика потрібна ЛИШЕ у разі аварії, яка ВІДБУЛАСЬ. Йодид калію токсичний для організму та "не працює" наперед. Тому ще раз: не панікуйте та не робіть необдуманих кроків", - зазначили в МОЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США нададуть Україні датчики радіації для реєстрації ядерних вибухів, - NYT

Згідно рекомендацій МОЗ, коли сталася аварія на АЕС, потрібно залишатись в приміщенні або терміново у нього зайти. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково варто виконати. Триматися треба якомога далі від стін і даху будівлі. Якщо є така можливість — слід перебувати у кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, зачинити вікна та двері, ущільнити отвори підручними засобами (скотч, змочена водою тканина тощо) та вимкнути системи вентиляції (кондиціонери або обігрівачі) у будинку. Залишатися в укриттях потрібно, допоки офіційна влада не надасть інших вказівок.

Важливо слідкувати за офіційними джерелами інформації: повідомленнями від рятувальників (ДСНС), поліції, місцевої влади. Увімкнути телебачення, радіо.

Щоб знезаразити себе, варто обережно зняти верхній шар одягу. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер, тримайте його далі від людей і домашніх тварин.

Якщо є можливість – помитись. Прийняти душ із милом, голову помити шампунем. Використовувати кондиціонери для волосся непотрібно, адже вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на волоссі. Не можна терти та дряпати шкіру, бо радіоактивний матеріал може потрапити у відкриті рани.

Якщо доступу до води немає, варто скористатися вологими серветками, вологою тканиною. Особливу увагу потрібно звернути на руки й обличчя, протерти повіки, вії, вуха. Одягнути чистий одяг.

"Допоможіть вашим рідним і близьким зробити всі вище перераховані пункти. За можливості робіть це в рукавичках і масці чи респіраторі", — зазначають в МОЗ.

МОЗ дав поради, як діяти у разі радіаційної аварії 01

Автор: 

МОЗ (5418) радіація (188)
Топ коментарі
+11
А чому хвацьке МОЗ не дає поради,як виявити людей,які здали ЗАЕС за 1 день?
22.06.2023 18:47 Відповісти
+11
а не проще президента расии путина убить к йбеней матери?
22.06.2023 18:53 Відповісти
+10
Йой, а хто ж то країну-терориста без жодного пострілу пустив на південь України? Не той бува часом що грозився за Крим кістьми лягти!
22.06.2023 18:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Осталось тільки знайти кімнату без вікон і дверей) В моїй ванній навіть кішці тісно)

22.06.2023 18:26 Відповісти
Шашлики ?
22.06.2023 18:32 Відповісти
...хоть паржОм... (с)
22.06.2023 19:15 Відповісти
звернув увагу,на декількох інформсайтах з2явилися ця інформація,причому,одна на всіх сайтах. схоже,хтось її розганяє через групу тролів....
22.06.2023 18:46 Відповісти
"Відповідні рекомендації опубліковані на телеграм-каналі МОЗ"

Прочитати новину повністю - нєасіліл?
22.06.2023 20:40 Відповісти
А чому хвацьке МОЗ не дає поради,як виявити людей,які здали ЗАЕС за 1 день?
22.06.2023 18:47 Відповісти
а не проще президента расии путина убить к йбеней матери?
22.06.2023 18:53 Відповісти
Bravo!
22.06.2023 22:34 Відповісти
Нормальна така порада .У нас на роботі десь в 2005 році колега будував бункер і всю зарплатню тратив на цемент , ми глузували з нього і думали він божевільний ...
22.06.2023 18:56 Відповісти
Йой, а хто ж то країну-терориста без жодного пострілу пустив на південь України? Не той бува часом що грозився за Крим кістьми лягти!
22.06.2023 18:58 Відповісти
Ой розумне МОЗ,аж страшно!
Такі вагомі поради роздає!
22.06.2023 19:02 Відповісти
А не ппробували щось робити а не тільки кошмарити людей і казати як захід проінформований і як він занепокоєний?Ні?
22.06.2023 19:24 Відповісти
Вийти на парад,як при совєцкой власті ,коли жахнув Чернобиль...
22.06.2023 20:07 Відповісти
І все ? Душ, серветки , а далі що робити ? План евакуації де , а де буде розташована медична служба катастроф , до речі яка у нас є ? Де взяти йодид калію для дітей ? Чи ніхто нікого не буде евакуювати ? МОЗ , МЧС -ви йолопи .
22.06.2023 20:26 Відповісти
Знов пусті балачки шашличников, краще розкажіть і покажіть які в вас засоби індівідуального захисту і бункери, та хочаб роздавайте вже ж людям засоби індівідуального захисту. Чи все знов покрали ?
22.06.2023 21:24 Відповісти
....просите 6 Флот США освободить ЗАЭС,нет др выхода,как резать вояк с болот мацковии...
23.06.2023 08:53 Відповісти
 
 