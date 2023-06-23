У Києві та більшості областей України оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мапу повітряних тривог.
"Дніпропетровська, Запорізька область - загроза застосування БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку", - попередили у Повітряних силах ЗСУ.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих крилатих ракет в бік України.
кривавий вбивця 😡