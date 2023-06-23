УКР
У Києві та більшості областей України оголошено повітряну тривогу

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мапу повітряних тривог.

"Дніпропетровська, Запорізька область - загроза застосування БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку", - попередили у Повітряних силах ЗСУ.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих крилатих ракет в бік України.

Також читайте: Зафіксовано виліт 5 російських бомбардувальників Ту-95МС, орієнтовний час виходу на рубіж пуску ракет - 23:30, - Повітряні сили ЗСУ

В Хмельницькому чути потужний вибух, здається щось збили.
23.06.2023 03:17 Відповісти
Кремлівський ублюдок біснується ночами , бо воно ж чортяка і
кривавий вбивця 😡
23.06.2023 05:28 Відповісти
А чотирі цифри добавить у заголовкі показать час початку тривоги --слабо
23.06.2023 09:22 Відповісти
 
 