На Дніпропетровщині ППО збила дрон-камікадзе, - ОВА
Підрозділи ППО під час нічної атаки у небі Дніпропетровської області знищили дрон-камікадзе "Шахед-136".
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі на рахунку військових з ПвК "Схід" - один збитий над областю безпілотник. Наші захисники знищили "Шахед-136", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала територію України крилатими ракетами. Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено ППО.
