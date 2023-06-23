УКР
На Дніпропетровщині ППО збила дрон-камікадзе, - ОВА

Підрозділи ППО під час нічної атаки у небі Дніпропетровської області знищили дрон-камікадзе "Шахед-136".

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі на рахунку військових з ПвК "Схід" - один збитий над областю безпілотник. Наші захисники знищили "Шахед-136", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала територію України крилатими ракетами. Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі на Хмельниччині лунали вибухи, працювала ППО, - ОВА

