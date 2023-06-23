У найближчі 2-3 місяці будуть активні бої, - заступник начальника ГУР Скібіцький

Найближчим часом триватимуть активні бойові дії як наступального, так і оборонного характеру. В середині літа буде проведена оцінка спроможностей Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На весь рік давайте не будемо прогнозувати. Скажу так: у найближчі 2-3 місяці будуть активні бойові дії. Як наступального, так і оборонного характеру, тому що наша стратегічна мета і ціль - це звільнення всіх наших територій", - сказав він.

За його словами, росіяни будуть намагатися все ж таки виконати ті завдання, "щоб сказати, чи закінчили вони свою "спеціальну військову операцію", чи не закінчили".

"Тим не менш, ми будемо орієнтуватися на середину літа - чи вдасться противнику виконати свої плани з модернізації, з перегрупування, з формування нових з'єднань, частин, як у них відбудеться реформування", - сказав Скібіцький.

Він нагадав, що російське командування вже офіційно заявили про реформування, відновлення Ленінградського та Московського військових округів. "Після цього можна буде і робити оцінку спроможностей Російської федерації, і прогнозувати можливий характер дій Росії уже на осінньо-зимову кампанію", - додав заступник начальника ГУР Міноборони.