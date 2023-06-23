УКР
У найближчі 2-3 місяці будуть активні бої, - заступник начальника ГУР Скібіцький

війна,зсу

Найближчим часом триватимуть активні бойові дії як наступального, так і оборонного характеру. В середині літа буде проведена оцінка спроможностей Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На весь рік давайте не будемо прогнозувати. Скажу так: у найближчі 2-3 місяці будуть активні бойові дії. Як наступального, так і оборонного характеру, тому що наша стратегічна мета і ціль - це звільнення всіх наших територій", - сказав він.

За його словами, росіяни будуть намагатися все ж таки виконати ті завдання, "щоб сказати, чи закінчили вони свою "спеціальну військову операцію", чи не закінчили".

"Тим не менш, ми будемо орієнтуватися на середину літа - чи вдасться противнику виконати свої плани з модернізації, з перегрупування, з формування нових з'єднань, частин, як у них відбудеться реформування", - сказав Скібіцький.

Він нагадав, що російське командування вже офіційно заявили про реформування, відновлення Ленінградського та Московського військових округів. "Після цього можна буде і робити оцінку спроможностей Російської федерації, і прогнозувати можливий характер дій Росії уже на осінньо-зимову кампанію", - додав заступник начальника ГУР Міноборони.

прогноз (1407) розвідка (3916) Скібіцький Вадим (297) контрнаступ (437)
Топ коментарі
+5
І ці 2-3 місяці замість закупівлі всього що потрібно воїнам, буде продовжуватися тотальне розкрадання мільярдами зеленим шоблом. Якщо вже навіть воєнкомів доларових "мільйонерів" почали відмазувати, то все дуже х-во
23.06.2023 09:17 Відповісти
+3
А пан Буданов казав, що літо, Ялта, ліжак, набережна, шашлик?!
23.06.2023 09:05 Відповісти
+3
Хоч це звучить і не дуже оптимістично, але все ж таки реально. Це не те, що кожний день кричати про майбутній блискавичний контрнаступ....
23.06.2023 09:08 Відповісти
Чмоні огризаються.
23.06.2023 09:02 Відповісти
Щось сумно стає, війна на роки...
23.06.2023 09:03 Відповісти
Не буде. Після результатів літньої кампанії - ЗАХІД посадить за стіл переговорів
23.06.2023 09:07 Відповісти
Спасибі, я і стоячи постою.
23.06.2023 09:10 Відповісти
Захід це не раша, заставляти суверенну країну сідати чи не сідати, віддавати чи не віддавати не будут. Але можуть обмежити постачання зброї якщо побачать що це не дає ніяких результатів на фронті
23.06.2023 09:23 Відповісти
Не потрібно жити в ілюзіях. Історичний досвід та те ще відбувається наразі ,свідчить , що захід доволі легко нехтує "демократією" , коли мова йде про його інтереси.
23.06.2023 09:36 Відповісти
А пан Буданов казав, що літо, Ялта, ліжак, набережна, шашлик?!
23.06.2023 09:05 Відповісти
Я вже й квитки купив; місце у кримському курнику у "хазяйкі" забронював, а воно он як виходить...
23.06.2023 09:12 Відповісти
там ще Новий рік мали святкувати по його прогнозам
23.06.2023 09:14 Відповісти
Де буданов, цьому немає віри
23.06.2023 09:08 Відповісти
где вас таких деганов коспирологических рожают только)иди голову обматывай фольгой и с 5джи чипами борись)
23.06.2023 09:10 Відповісти
Таких рашоканали плодять ...
23.06.2023 09:12 Відповісти
Хоч це звучить і не дуже оптимістично, але все ж таки реально. Це не те, що кожний день кричати про майбутній блискавичний контрнаступ....
23.06.2023 09:08 Відповісти
Поступово скібіцький перетворюється на афєрістовіча. Головний прес-атташе буратінки?
23.06.2023 09:08 Відповісти
Яка новина!!!
23.06.2023 09:14 Відповісти
І ці 2-3 місяці замість закупівлі всього що потрібно воїнам, буде продовжуватися тотальне розкрадання мільярдами зеленим шоблом. Якщо вже навіть воєнкомів доларових "мільйонерів" почали відмазувати, то все дуже х-во
23.06.2023 09:17 Відповісти
нехай розкажуть, які руйнування будуть та втрати за ці 2-3 місяці..Не маючи достатньо зброї (15-25%), півроку писати скрізь про майбутній к/наступ..Навіщо??Для підбадьорювання??
23.06.2023 09:27 Відповісти
Какая прозорливость !! Настоящее ГУР !!!
23.06.2023 09:32 Відповісти
Хм, то це буде такий розпіарений зеленими контрнаступ???
23.06.2023 09:34 Відповісти
"У найближчі 2-3 місяці будуть активні бої" - та невже?
Якби не Скібіцький, то не знали б ,що в нас війна.
Премію і нагороду Скібіцькому.
23.06.2023 10:04 Відповісти
 
 