11 262 21

ЗСУ мають успіх на двох напрямках південного фронту, - Генштаб

війна,зсу

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center

"На напрямках Новоданилівка - Роботине та Мала Токмачка - Новофедорівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться в повідомленні.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За словами Ковальова особливо важкі бої тривають в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області, у Донецькій області в районах населених пунктів Сєверне та Авдіївка, на Мар’їнському напрямку в районах населених пунктів Мар’їнка та Побєда Донецької області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 223 330 осіб (+680 за добу), 4017 танків, 3985 артсистем, 7798 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Генштаб ЗС (7136) бойові дії (4513)
+15
https://t.me/budem_bambit/2681 Юрій Бірюков :
https://uk.tgstat.com/channel/@budem_bambit https://static23.tgcnt.ru/posts/_0/c1/c1d7d34b09ac6ce55b46265394b6c6ad.jpg А знаєте що реально смішно? Вони такі сцикуни, що не можуть просто сказати "ЗСУ дали нам пізди".
Ні! Обовʼязково треба нагадати, що на "бронетехнике НАТО". Типу без неї вони пізди не отримували. Ага.
23.06.2023 09:15 Відповісти
+11
в принципе идея Залужного расмоктаты фронт кацапов на клочки разорвав единение типа сухопутный коридор Димбасс-- Крым ставит идею СВО в тупик и вопрос... а нах это нам нужно... было... а подорвав наконец то мост Крымский можно не беспоркоится о скпрыньке поцев в Крыму дилемма казнить нельзя помиловать.... станет актуальной... а Димбасс после тактики Хаоса всего и вся.. и 9 лет грабежа всего что можно... уже не интересен россиянам и путину...
23.06.2023 09:21 Відповісти
+9
дебильный покидок ***идовский вместе с татаровим хай монатки собирают и ******* с Украины.... Залужный и военные просто молча за 2 часа поменяют табличку Директора по стране.. на более украинскую фамилию..ЗАЛУЖНЫЙ... по всем предсказаниям после ДЕРЬМА ДЕРЬМОКРАТИИ 30 с гаком лет в стране ОБЯЗАНА БЫТЬ ВОЕННАЯ ДИКТАТУРА И ХУНТА.. а иначе с этими маланскими ушлебками Зеленским и прочей Шоблой кошерной все повторится причем в кратчайшей перспективе...вы мне что хотите орите но Дерьмокраптия имеет одно достижение захвата уже власти наркоманско обрезанными придурками которым на все ***** С ИЗ ПЕНИСА ОБРЕЗАННОГО КРОМЕ БАБЛА В ЛЮБОЙ СПОСОБ И С ЛЮБОЙ ТЕМЫ....
23.06.2023 09:35 Відповісти
їх же ж переконали ,що вони воюють з НАТО, щоб асвабадіть угнєтьонний народ кієвскай хунтай
23.06.2023 09:18 Відповісти
Їм же ***** каже що воюють з Америкою, а Україна то таке.
23.06.2023 09:22 Відповісти
в принципе идея Залужного расмоктаты фронт кацапов на клочки разорвав единение типа сухопутный коридор Димбасс-- Крым ставит идею СВО в тупик и вопрос... а нах это нам нужно... было... а подорвав наконец то мост Крымский можно не беспоркоится о скпрыньке поцев в Крыму дилемма казнить нельзя помиловать.... станет актуальной... а Димбасс после тактики Хаоса всего и вся.. и 9 лет грабежа всего что можно... уже не интересен россиянам и путину...
23.06.2023 09:21 Відповісти
так .ідея рашизму війни була --грабуй.вбивай.гвалтуй.
23.06.2023 09:25 Відповісти
Грабіжник і гвалтівник іде на злочин коли впевнений в безнаказаності (ху*ло в лютому 22го). А коли у відповідь отримує пі**юліну, то і подумає "а оно мнє нада"
23.06.2023 09:34 Відповісти
Іменно. У ху-йла в ідеї есвео був єдиний вузький момент на самому початку, коли чисто теоретично НАТО могло вписатися.
Тепер він досяг чого прагнув - абсолютна влада без жодних обмежень при чому так званий рускій народ захльбується в екстазі, так йому це подобається, а НАТО лише попьордує десь в сторонці.
Це і було головною ідеєю есвео.
23.06.2023 09:46 Відповісти
Не треба робити висновки, коли процес ще не завершено
23.06.2023 10:08 Відповісти
Єрмак буквально вимагає у Зеленського відсторонення Залужного з посади Головнокомандуючого ЗС України. Він це називає "ротацією керівного складу ЗСУ". https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
23.06.2023 09:30 Відповісти
дебильный покидок ***идовский вместе с татаровим хай монатки собирают и ******* с Украины.... Залужный и военные просто молча за 2 часа поменяют табличку Директора по стране.. на более украинскую фамилию..ЗАЛУЖНЫЙ... по всем предсказаниям после ДЕРЬМА ДЕРЬМОКРАТИИ 30 с гаком лет в стране ОБЯЗАНА БЫТЬ ВОЕННАЯ ДИКТАТУРА И ХУНТА.. а иначе с этими маланскими ушлебками Зеленским и прочей Шоблой кошерной все повторится причем в кратчайшей перспективе...вы мне что хотите орите но Дерьмокраптия имеет одно достижение захвата уже власти наркоманско обрезанными придурками которым на все ***** С ИЗ ПЕНИСА ОБРЕЗАННОГО КРОМЕ БАБЛА В ЛЮБОЙ СПОСОБ И С ЛЮБОЙ ТЕМЫ....
23.06.2023 09:35 Відповісти
в нашому випадку військова хунта має бути натівська
23.06.2023 10:04 Відповісти
Тзе инфо еще та помойка,без факт чекинга,что в голову взбрело то и напишем
23.06.2023 10:42 Відповісти
помойка, це такі, як ти ЗЕботи.
23.06.2023 14:58 Відповісти
ДЄрмака давно пора відправити на ротацію до кацапіі до своїх ,
бо довіра до цього крота в ОП , нульова 😠
23.06.2023 11:19 Відповісти
Хіба тільки ермака
23.06.2023 11:42 Відповісти
Виходить повар ботоксного не брехав. Слава ЗСУ
23.06.2023 11:00 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
23.06.2023 15:06 Відповісти
Ага, мають мають. Що там звільнили на цей раз? Хутір Харітонівка?
23.06.2023 16:35 Відповісти
Че злой такой? Ваши на всех фронтах отступают, и постоянно падает МПС кацапских вояк? До чего же дожила рос. армия от "Киев за 3 дня" до "Слава богу, что сегодня ТОЛЬКО три Харитоновки потеряли"
23.06.2023 18:36 Відповісти
24.06.2023 07:17 Відповісти
 
 