ЗСУ мають успіх на двох напрямках південного фронту, - Генштаб

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center

"На напрямках Новоданилівка - Роботине та Мала Токмачка - Новофедорівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться в повідомленні.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За словами Ковальова особливо важкі бої тривають в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області, у Донецькій області в районах населених пунктів Сєверне та Авдіївка, на Мар’їнському напрямку в районах населених пунктів Мар’їнка та Побєда Донецької області.

