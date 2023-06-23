Росія, ймовірно, збільшила кількість бойових дельфінів у Севастополі, - британська розвідка

Росія останнім часом посилила захист бази Чорноморського флоту в окупованому Севастополі та залучає для охорони дельфінів-афалін.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"З літа 2022 року ВМФ Росії інвестував значні кошти у посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту у Севастополі. Бойові дельфіни призначені для протидії водолазам", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці додають, що заходи включають як мінімум чотири шари мереж та бонових загороджень на вході до гавані. В останні тижні цей захист, швидше за все, також був посилений збільшенням числа навчених морських ссавців.

"На знімках можна бачити, що кількість плавучих загонів для ссавців у гавані майже подвоїлося. У них, скоріш за все, дельфіни-афаліни. В Арктиці флот також використовує білуг і тюленів. Росія використовує тренованих тварин для різних завдань. Ті, які розміщені у гавані Севастополя, скоріш за все перебувають там для протидії дайверам противника", – зазначають у звіті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 50 тисяч дельфінів загинуло у Чорному морі через війну. ФОТО