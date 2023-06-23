УКР
Росія, ймовірно, збільшила кількість бойових дельфінів у Севастополі, - британська розвідка

дельфін

Росія останнім часом посилила захист бази Чорноморського флоту в окупованому Севастополі та залучає для охорони дельфінів-афалін.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"З літа 2022 року ВМФ Росії інвестував значні кошти у посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту у Севастополі. Бойові дельфіни призначені для протидії водолазам", - йдеться в повідомленні. 

У британській розвідці додають, що заходи включають як мінімум чотири шари мереж та бонових загороджень на вході до гавані. В останні тижні цей захист, швидше за все, також був посилений збільшенням числа навчених морських ссавців.

"На знімках можна бачити, що кількість плавучих загонів для ссавців у гавані майже подвоїлося. У них, скоріш за все, дельфіни-афаліни. В Арктиці флот також використовує білуг і тюленів. Росія використовує тренованих тварин для різних завдань. Ті, які розміщені у гавані Севастополя, скоріш за все перебувають там для протидії дайверам противника", – зазначають у звіті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 50 тисяч дельфінів загинуло у Чорному морі через війну. ФОТО

Нам пофіг, у нас є бойові комарі!
23.06.2023 09:37 Відповісти
серед дельфінів можуть бути перебіжчики.
23.06.2023 09:37 Відповісти
Дельфіни, переходьте в ЗСУ !
23.06.2023 09:42 Відповісти
Тому почастішали випадки викиду дельфінів на узбережжя та масової загибелі.
23.06.2023 09:35 Відповісти
серед дельфінів можуть бути перебіжчики.
23.06.2023 09:37 Відповісти
Украинские боевые дельфины предпочли смерть «российской оккупации»
https://m.lenta.ru/news/2018/05/14/patriot/amp/ https://m.lenta.ru/news/2018/05/14/patriot/amp/

https://rian.com.ua/society/20180515/1035182912/Ukraine-delfiny-smert-Krym-NFU.html

https://gazeta.ru/amp/social/2018/05/14/11750833.shtml
23.06.2023 10:17 Відповісти
Є така гарна шутка, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9F%D0%A1_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82) АПС називається.
23.06.2023 09:37 Відповісти
Зачем все так сложно просто посылают ракету ее задача достичь бухты зеркала воды и бабахнуть на глубине и все гидроудар и эхоудар заставит все живое в бухте всплыть брюшком наверх
23.06.2023 09:48 Відповісти
Думаєте, там ППО/ПРО немає?
І у нас є крилаті ракети, що можуть йти у профілі морської хвилі?
23.06.2023 09:50 Відповісти
то плавучі загони для кацапських водолазів, щоб всі не повтікали
23.06.2023 09:37 Відповісти
Нам пофіг, у нас є бойові комарі!
23.06.2023 09:37 Відповісти
Отакої, я тепер зірково-смугастий?
23.06.2023 09:39 Відповісти
Зайди в налаштування VPN там багато варіантів
23.06.2023 09:44 Відповісти
Ті дегенерати все сподіваються на свої вундер вафлі...
23.06.2023 09:41 Відповісти
Дельфіни, переходьте в ЗСУ !
23.06.2023 09:42 Відповісти
А ще в них є ''бойові буряти'', правда незнаю чи вони вміють як дельфіни плевати.😂
23.06.2023 09:43 Відповісти
Головна відмінність від бойових бурятів- дельфіни не пиндять пральні машини і унітази....
23.06.2023 09:52 Відповісти
И как они противостоят дайверам интересно.
23.06.2023 09:44 Відповісти
Откровенная фантастика. Рассчитанная на зебилов.
23.06.2023 09:46 Відповісти
К сожалению, не фантастика. В 1983-86 я тоже участвовал в разработке и изготовлении комплекса для дрессировки таких дельфинов. Они научены носами убивать пловцов и разбивать шлюпки. Когда дельфинов выпускали в акваторию, то даже дрессировщики глубже, чем по колено, в воду не заходили.
23.06.2023 11:04 Відповісти
Ух ты! Коллега!!!
Я в те же годы занималась тем же на Карадаге!
Мы учили афалин ставить мины на подводную часть кораблей. И разносить подбородками пловцов (как они разносят акул).
23.06.2023 11:51 Відповісти
На о.Тендра в часи СРСР був цент підготовки дельфінів.
Так що не треба когось принижувати , якщо самі не в курсі.
16.07.2023 11:26 Відповісти
Ну а шо, лугандонів же привчили, нічого. А з дельфінами легше пішло , у них же якісь зачатки інтелекту маються.
23.06.2023 09:46 Відповісти
як бойові дельфіни закінчаться, то з північного флоту з моря Лаптєвих привезуть бойових моржів.
23.06.2023 09:54 Відповісти
Ще з Антарктиди можна бойових пінгвінів.
На крайняк їх можна замість бурятів саджати у Т-55 - зріст приблизно однаковий...
23.06.2023 10:04 Відповісти
23.06.2023 10:07 Відповісти
А де ж вони їх набрали? Бабы нарожали?
23.06.2023 10:43 Відповісти
Дресировані мавпи дресирують дельфінів.Господи, коли ти нарешті звільниш людство від цього двоногого непотрібну ? 🧐
23.06.2023 11:30 Відповісти
Вже бачу як дильфіни здаються в полон
23.06.2023 11:35 Відповісти
В нас є лише брехня з марафону...
23.06.2023 15:32 Відповісти
 
 