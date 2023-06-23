Росія, ймовірно, збільшила кількість бойових дельфінів у Севастополі, - британська розвідка
Росія останнім часом посилила захист бази Чорноморського флоту в окупованому Севастополі та залучає для охорони дельфінів-афалін.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
"З літа 2022 року ВМФ Росії інвестував значні кошти у посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту у Севастополі. Бойові дельфіни призначені для протидії водолазам", - йдеться в повідомленні.
У британській розвідці додають, що заходи включають як мінімум чотири шари мереж та бонових загороджень на вході до гавані. В останні тижні цей захист, швидше за все, також був посилений збільшенням числа навчених морських ссавців.
"На знімках можна бачити, що кількість плавучих загонів для ссавців у гавані майже подвоїлося. У них, скоріш за все, дельфіни-афаліни. В Арктиці флот також використовує білуг і тюленів. Росія використовує тренованих тварин для різних завдань. Ті, які розміщені у гавані Севастополя, скоріш за все перебувають там для протидії дайверам противника", – зазначають у звіті.
І у нас є крилаті ракети, що можуть йти у профілі морської хвилі?
Я в те же годы занималась тем же на Карадаге!
Мы учили афалин ставить мины на подводную часть кораблей. И разносить подбородками пловцов (как они разносят акул).
Так що не треба когось принижувати , якщо самі не в курсі.
На крайняк їх можна замість бурятів саджати у Т-55 - зріст приблизно однаковий...