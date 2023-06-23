ЗСУ зупинили наступ ворога на двох напрямках, - Міноборони
Українські збройні сили зупинили наступ противника на Куп’янському та Лиманському напрямках.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"На куп'янському та лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, зранку 23 червня речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ мають успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Urs
показати весь коментар23.06.2023 10:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль