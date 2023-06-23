ЗСУ зупинили наступ ворога на двох напрямках, - Міноборони

Українські збройні сили зупинили наступ противника на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"На куп'янському та лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 23 червня речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ мають успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 223 330 осіб (+680 за добу), 4017 танків, 3985 артсистем, 7798 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА