Росія збільшила виробництво "Калібрів" та Х-101 у 3-4 рази, - ГУР МО

Виробництво "Калібрів" та Х-101 зросло у 3-4 рази, зараз воно навіть більше за довоєнні показники.

Про це розповів заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно, по цих ракетах... ("Калібри" та Х-101. - Ред.), відбулося зростання виробництва. Це приблизно в 3-4 рази. Так, росіяни виготовляють приблизно сорок-тридцять ракет, в залежності від типу. Менше – "Кинжалів", до шести одиниць. Рівень виробництва зараз навіть трішки більше, ніж це було до війни (повномасштабного вторгнення. - Ред.)", - зазначив Скібицький.

Він додав, що більшу частину своїх запасів ворог використав під час масованих ударів з жовтня по січень, в той час як у березні та квітні він накопичував ракети.

"Окупанти накопичили свої резерви, відновили виробництво по більшості позиціях, змінили або навіть удосконалили тактику застосування і ракетного озброєння, і безпілотних літальних апаратів. Результат таких заходів ми побачили в травні. Особливо якщо брати показники по безпілотних літальних апаратів. Їх було використано найбільше, починаючи з жовтня минулого року", - зауважив Скібицький.

Він також розповів про протикорабельний комплекс "Бал", який розгорнули у Брянській області. Розвідка має підтверджені дані, що росіяни активно працювали над тим, щоб модернізувати його і отримати можливість застосовувати по наземних цілях.

"Знову ж таки, комплекси "Бал" і "Бастіон" використовувалися і з Кримського півострова, і з Херсонської області по наземних об'єктах. Але ефективність такого застосування була низькою через те, що ці комплекси призначені насамперед для боротьби з морськими цілями. "Бал" – це протикорабельнй комплекс, а тому він не дуже ефективний проти сухопутних цілей", - зазначив Скібицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 81% іноземних компонентів російських ракет вироблено у США. ІНФОГРАФІКА

У цьому самому інтерв'ю він розповідає, що найбільше іноземних компонентів Росія використовує при виробництві "Іскандерів" та "Кинджалів". Скібицький також повідомляв, що попри санкції ворог виготовляє на місяць 25 "Калібрів", 2 "Кинджали", 35 Х-101, 5 балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М".