УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10427 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 431 123

Росія збільшила виробництво "Калібрів" та Х-101 у 3-4 рази, - ГУР МО

ракети

Виробництво "Калібрів" та Х-101 зросло у 3-4 рази, зараз воно навіть більше за довоєнні показники.

Про це розповів заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ. 

"Дійсно, по цих ракетах... ("Калібри" та Х-101. - Ред.), відбулося зростання виробництва. Це приблизно в 3-4 рази. Так, росіяни виготовляють приблизно сорок-тридцять ракет, в залежності від типу. Менше – "Кинжалів", до шести одиниць. Рівень виробництва зараз навіть трішки більше, ніж це було до війни (повномасштабного вторгнення. - Ред.)", - зазначив Скібицький.

Він додав, що більшу частину своїх запасів ворог використав під час масованих ударів з жовтня по січень, в той час як у березні та квітні він накопичував ракети. 

"Окупанти накопичили свої резерви, відновили виробництво по більшості позиціях, змінили або навіть удосконалили тактику застосування і ракетного озброєння, і безпілотних літальних апаратів. Результат таких заходів ми побачили в травні. Особливо якщо брати показники по безпілотних літальних апаратів. Їх було використано найбільше, починаючи з жовтня минулого року", - зауважив Скібицький. 

Він також розповів про протикорабельний комплекс "Бал", який розгорнули у Брянській області. Розвідка має підтверджені дані, що росіяни активно працювали над тим, щоб модернізувати його і отримати можливість застосовувати по наземних цілях.

"Знову ж таки, комплекси "Бал" і "Бастіон" використовувалися і з Кримського півострова, і з Херсонської області по наземних об'єктах. Але ефективність такого застосування була низькою через те, що ці комплекси призначені насамперед для боротьби з морськими цілями. "Бал" – це протикорабельнй комплекс, а тому він не дуже ефективний проти сухопутних цілей", - зазначив Скібицький. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": 81% іноземних компонентів російських ракет вироблено у США. ІНФОГРАФІКА

У цьому самому інтерв'ю він розповідає, що найбільше іноземних компонентів Росія використовує при виробництві "Іскандерів" та "Кинджалів". Скібицький також повідомляв, що попри санкції ворог виготовляє на місяць 25 "Калібрів", 2 "Кинджали", 35 Х-101, 5 балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М".

розвідка (3916) ракети (4150) росія (67301) Скібіцький Вадим (297)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
А Зяма у відповідь збільшить асфальтування доріг.
показати весь коментар
23.06.2023 11:25 Відповісти
+29
А Україна збільшила у 5 разів виробництво БАРАБАНІВ та ВІДОСИКІВ!
Зе-марафон всіх переможе!
показати весь коментар
23.06.2023 11:28 Відповісти
+22
Тавишо???!!!

А ще зимою Буданов-Арестович казав, що скоро у роісі ракети закінчаться, контрнаступ стрімким домкратом звільнить все і поїдемо в Ялту на шашлички.

А воно он як - трошки складніше ніж ******* у акваріума з жабою.
показати весь коментар
23.06.2023 11:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Неправда. Командира, який не спроможний командувати, міняють навіть під час бою, щоб не програти його. А з нинішнім "командиром" є всі шанси бій програти і ні до яких кордонів не дійти...
показати весь коментар
23.06.2023 12:44 Відповісти
по-перше, нешановний, ніхто не ниє, я просто констатую факти
по-друге, дєрьмака та його начальника підтримує наразі 82% (!!) посполитих - не 73%. вчора лише кміс повідомив. тобто народ у масі своїй задоволений дєрьмаком та його, прости Господи, боссом.
показати весь коментар
23.06.2023 12:59 Відповісти
Констатація фактів - це один, максимум два рази. А сто разів на день протягом вже півтора року - це ниття. Яке набридне будь-якій адекватній людині. Що конкретно ви зробили, щоб якось виправити ситуацію і допомогти країні подолати ворога? Пішли на фронт? Займаєтесь волонтерством? Чи сидите цілодобово на дивані, ниєте і проклинаєте "посполитих", як ви принизливо називаєте український народ?
показати весь коментар
23.06.2023 13:14 Відповісти
1. якщо вам не подобаються чиїсь дописи, ви можете їх не читати. натомість дивитися бидломарафон у цілодобовому режимі
2. я працюю у своїй країні й на свою країну, працюю так, як вважаю за потрібне, й не вам , гастарбайтерам із франції повчати мене

пс щодо фронту: від мобілізації не переховуюся, тим більше у франціях
показати весь коментар
23.06.2023 13:30 Відповісти
Я в Україні. Судячи з цілодобового сидіння на Цензорі, ти вважаєш за потрібне не дуже переобтяжувати себе працею на свою країну...
показати весь коментар
23.06.2023 13:40 Відповісти
Там ще добре зберігся середній і дрібний бізнес(ринок),він рятує економіку рашки.
показати весь коментар
23.06.2023 12:52 Відповісти
Може і ми колись почнемо виробляти свої ракети , Тарас Чмут каже що вже скоро будемо стріляти ракетами на 1000км+ , хоча я вже його рік не дивлюсь але заголовок у новинах бачив
показати весь коментар
23.06.2023 12:32 Відповісти
він тіки ще трохи бабла ******** - і одразу почне стріляти!
показати весь коментар
23.06.2023 14:03 Відповісти
чмот купить ядерну бімбу! разом з притулохом!
показати весь коментар
23.07.2023 18:30 Відповісти
зато у нас в рази збільшили виробництво інформ-лайна для самопіару представників ОП, на це виділяються мільярди грн. з бюджету на провладний "марафон", на російськомовні канали, по яким піарять офісну шоблу за народні гроші, виділяються шалені кошти на тисячі ботів та телеграмканалів, які 24/7 піарять владу оманських покидьків та водночас обмазують брудом політичних опонентів ... Поки москалота вбиває Україну зовні, їхні офісні оманські партнери вбивають її з середини через мародерство бюджета, через утиски політичних опонентів та сфабріковані справи на військових-патріотів...
показати весь коментар
23.06.2023 12:43 Відповісти
Зелена шобла звичайно "красави", але й західні санкції з їх фінмоніторингами і розвідками до сраки. Іран тому приклад.
показати весь коментар
23.06.2023 12:44 Відповісти
Держава у смартфоні, країна мрій б-д
показати весь коментар
23.06.2023 12:55 Відповісти
І що? Назва нам ця констатація? Коли з'являться українські далекобійні ракети?? Дебіли зелені
показати весь коментар
23.06.2023 13:05 Відповісти
Это что значит скоро все в Украине свинособаки расфигачят. Отличная перспектива.
показати весь коментар
23.06.2023 13:48 Відповісти
Помню, через год после начала войны только только заговорили о санкциях к ракетной промышленности паРаши. Похоже их до сих пор не ввели. ******* сопливые, гейропейцы, желаю чтобы вы вкусили нового Гитлера, ***** трусливые
показати весь коментар
23.06.2023 14:04 Відповісти
Не шукайте когось винним у своїх проблемах
Наші проблеми ніхто за нас не вирішить
Ніколи не вважайте когось дурнішим себе
Це завжди закінчується --- м'яко сказать негарно
показати весь коментар
23.06.2023 14:31 Відповісти
А почему мы не бомбим эти заводы по выпуску Калибрив.. в России!!?? Мы же звездим на каждом шагу , что у нас есть ракеты поражения и на 1000 км и на 2000 км .. Что у нас нет в наличии и 5-6-ти штук этих ракет, грохнут хоть несколько цехов, в россии???.. Ведь до Ижевска не так уж и далеко ..около 900-1000 км ..Или ждём опять когда россия всё разрушит в Украине, перед наступающей зимой??? Осталось то до зимы, всего 3-4 месяца!
показати весь коментар
23.06.2023 14:33 Відповісти
А у скільки разів Україна збільшила виробництво Громів, Вільх, Нептунів, Сапсанів Скибитьский не хоче розказати?
показати весь коментар
23.06.2023 15:40 Відповісти
Виготовила не Україна,а зеленський, особливо до23.02.22
показати весь коментар
23.07.2023 20:28 Відповісти
шукати ланцюги постачання і склади і підривати, робити кібер атаки
показати весь коментар
23.06.2023 18:50 Відповісти
Та то таке, ось Вільху, Грім, Нептун вже нема де складати навіть фабрики зупинили!
показати весь коментар
23.06.2023 23:31 Відповісти
Кличте гетьмана олексіїча він швидко всі розрулить і вкраде що не встиг до 19р стадіон завадив
показати весь коментар
23.07.2023 20:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 