УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10282 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 344 7

Найбільше іноземних компонентів - у російських "Іскандерах" і "Кинжалах", - ГУР

іскандер

Найбільше іноземних компонентів, від яких критично залежить російська федерація, у двох виробах - це "Іскандер" і "Кинжал".

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Десь порядка 50 компонентів електронної бази, що знаходяться в цих ракетах, іноземного виробництва", - сказав він.

За його словами, обмеження постачання їх на територію Російської федерації призведе до того, що буде обмежене виробництво цих ракет.

Читайте: Росіяни під час атак не змінюють тактику, шукають обхідні шляхи для ракет, - Повітряні сили

"Ми зараз дуже активно працюємо над цим, працюємо з нашими партнерами, щоб не дозволити Росії налагодити, а тим паче - збільшити виробництво високоточної зброї, - сказав Скібіцький.

Він повідомив, що Росія вже вичерпала компоненти для "Іскандерів" і "Кинжалів", які були до війни. "Ми маємо інформацію про те, як заходили на територію Російської федерації ці всі компоненти", - сказав він.

Читайте: Україна домовляється зі США про ракети ATACMS, - Кулеба

Скібіцький розповів, що Москва отримує компоненти для ракет за рахунок країн, які не приєдналися до санкцій. "Багато компонентів заходять через країни, які не приєдналися ні до санкцій Європейського Союзу, ні до санкцій Сполучених Штатів Америки. Я не буду зараз називати, але список цих країн відомий", - сказав він.

За його словами, дуже багато елементів, які навіть не військового і не подвійного призначення, а цивільного призначення. "А в сучасному світі складно проконтролювати, коли цей компонент, по суті, рахується цивільним. Тим не менш, ми цю інформацію маємо, і я сподіваюсь, що разом з нашими партнерами ми все-таки перекриємо всі канали постачання таких комплектуючих на територію Росії", - сказав Скібіцький.

Читайте: Нетаньяху про те, чому Ізраїль не дає Україні зброю: "Може потрапити до рук Ірану"

Він зазначив, що під увагою не тільки компоненти. "Є й інші питання, які пов'язані з виготовленням озброєння. Сучасні верстати, програмне забезпечення, окремі матеріали і речовини, які необхідні Росії для виготовлення озброєння. Це все сьогодні на першочерговому контролі. І наше завдання зараз - чітко виявити, що необхідно російському ВПК, які компоненти використовує Росія, в чому вона має дефіцит для того, щоб не дозволити відновити і наростити виробництво на території Росії", - додав заступник начальника ГУР Міноборони України.

Автор: 

зброя (7694) ракети (4150) Скібіцький Вадим (297)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звикайте до думки, що ви цей потік не зупините.
Жодних проблем найняти у країнах Заходу умовних бомжів, які будуть розбирати викинуту споживачами техніку і переправляти вилучені з неї чіпи контрабандою до рф.
показати весь коментар
23.06.2023 11:02 Відповісти
Торік навесні рашистський воєнкор сладкоff показав сюжет про збиття наших двох гелікоптерів, які із пораненими поверталися з Маріка.
З двох бортів вижило тільки двоє. Один у дуже тяжкому стані, без свідомості. Другий боєць, наскільки пригадую з його слів - старлей ГУР МО України, кулеметник по правому борту гелікоптера, закінчив Одеську військову академію, розвідка, його батько теж український військовий - десант чи спецназ, точно не пригадую.
Цей Воїн, будучи важко травмованим, весь забинтований, навіть полова, скривавлений, ледь притомний за правилами війни спокійно відповідав питання ворога, будучи оточений кількома до зубів озброєних вурдалаків-рашистів.
Мене вразили очі та погляд Героя - спокійні, впевнені, із лютою ненавистю до окупантів та гордістю за свою професію та Батьківщину, абсолютно не хвилюючись за свою подальшу долю.
З того моменту молився Богові за цього Воїна, за те, щоби зберіг йому життя та повернув додому. Глибока подяка Батькам за Сина-Героя!
Не знаю його долі, але дуже вірю і сподіваюся, що із ним усе гаразд, можливо він вже вдома.
Прошу у вас лише одне - моліться за Воїнів ГУР МО України, допомгайте їм психологічно та по можливості справами.
Якщо є щось неможливе на цій війні, то бійці ГУР виконають це, без варіантів.
Наш ворог просто марить знищити фізично та морально наші найбільш ефективні та результативні бойові підрозділи.
Не ведіться, не поповнюйте лав рашистів-окупантів, не обливайте брудом Гереоїв-бійців ГУР.
Бійці ГУР своє керівництво та керівника не обирали, у них немає такої опції.
Проте Вони обрали шлях Воїна, який без жодних вагань, без перерви на обід, вихідних, свят віддає своє життя та здоровя за Батьківщину - Україну, Святу Матір Героїв, за нас із Вами.
А їхне керівництво спрямовує цих Воїнів на цьому шляху.
Що більша мета, що тяжче змагання - то більші бувають жертви Степан Андрійович БАНДЕРА!
Слава Україні!
показати весь коментар
23.06.2023 11:09 Відповісти
Якщо ці чіпи наприклад купують на тер. США і відправляють по диплом. Каналу хто шось може зробити, треба своє робити а не нити, а то рік погоджували будівництво заводу Байрактар, або кацапи десятками тисяч заказують фпв дрони, а тут скільки, прозвітуйте по якій ціні дронів фпв ви купили? Грьобані електродвижки неможуть налагодити, оборудованіє закупить не можуть довбо.й.оби і самі штамповать, коли короновірус був, лінії продавались щоб їх робити, а тут движки
показати весь коментар
23.06.2023 11:28 Відповісти
То ця війна ніколи не скінчиться.
Якщо світ не зрозуміє,що треба мордор ізолювати абсолютно.
показати весь коментар
23.06.2023 11:40 Відповісти
Дутбаевский партнер Болат Дарбабаев устроил там в Китае казахский цирк.
показати весь коментар
23.06.2023 11:46 Відповісти
Любимый номер казахского гэбья - лошадь под куполом цирка. На что угодно идут лишь бы не работать и ни за что не отвечать.
показати весь коментар
23.06.2023 13:24 Відповісти
Соплежуи даже не могут перекрыть поставки американских деталей к кацапским ракетам и иранским дорогам. Правление всяких обам, тоампов и меркилей сделало свое дело.
показати весь коментар
23.06.2023 13:44 Відповісти
 
 