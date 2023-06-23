Найбільше іноземних компонентів - у російських "Іскандерах" і "Кинжалах", - ГУР

Найбільше іноземних компонентів, від яких критично залежить російська федерація, у двох виробах - це "Іскандер" і "Кинжал".

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Десь порядка 50 компонентів електронної бази, що знаходяться в цих ракетах, іноземного виробництва", - сказав він.

За його словами, обмеження постачання їх на територію Російської федерації призведе до того, що буде обмежене виробництво цих ракет.

"Ми зараз дуже активно працюємо над цим, працюємо з нашими партнерами, щоб не дозволити Росії налагодити, а тим паче - збільшити виробництво високоточної зброї, - сказав Скібіцький.

Він повідомив, що Росія вже вичерпала компоненти для "Іскандерів" і "Кинжалів", які були до війни. "Ми маємо інформацію про те, як заходили на територію Російської федерації ці всі компоненти", - сказав він.

Скібіцький розповів, що Москва отримує компоненти для ракет за рахунок країн, які не приєдналися до санкцій. "Багато компонентів заходять через країни, які не приєдналися ні до санкцій Європейського Союзу, ні до санкцій Сполучених Штатів Америки. Я не буду зараз називати, але список цих країн відомий", - сказав він.

За його словами, дуже багато елементів, які навіть не військового і не подвійного призначення, а цивільного призначення. "А в сучасному світі складно проконтролювати, коли цей компонент, по суті, рахується цивільним. Тим не менш, ми цю інформацію маємо, і я сподіваюсь, що разом з нашими партнерами ми все-таки перекриємо всі канали постачання таких комплектуючих на територію Росії", - сказав Скібіцький.

Він зазначив, що під увагою не тільки компоненти. "Є й інші питання, які пов'язані з виготовленням озброєння. Сучасні верстати, програмне забезпечення, окремі матеріали і речовини, які необхідні Росії для виготовлення озброєння. Це все сьогодні на першочерговому контролі. І наше завдання зараз - чітко виявити, що необхідно російському ВПК, які компоненти використовує Росія, в чому вона має дефіцит для того, щоб не дозволити відновити і наростити виробництво на території Росії", - додав заступник начальника ГУР Міноборони України.