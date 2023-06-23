Найбільше іноземних компонентів - у російських "Іскандерах" і "Кинжалах", - ГУР
Найбільше іноземних компонентів, від яких критично залежить російська федерація, у двох виробах - це "Іскандер" і "Кинжал".
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Десь порядка 50 компонентів електронної бази, що знаходяться в цих ракетах, іноземного виробництва", - сказав він.
За його словами, обмеження постачання їх на територію Російської федерації призведе до того, що буде обмежене виробництво цих ракет.
"Ми зараз дуже активно працюємо над цим, працюємо з нашими партнерами, щоб не дозволити Росії налагодити, а тим паче - збільшити виробництво високоточної зброї, - сказав Скібіцький.
Він повідомив, що Росія вже вичерпала компоненти для "Іскандерів" і "Кинжалів", які були до війни. "Ми маємо інформацію про те, як заходили на територію Російської федерації ці всі компоненти", - сказав він.
Скібіцький розповів, що Москва отримує компоненти для ракет за рахунок країн, які не приєдналися до санкцій. "Багато компонентів заходять через країни, які не приєдналися ні до санкцій Європейського Союзу, ні до санкцій Сполучених Штатів Америки. Я не буду зараз називати, але список цих країн відомий", - сказав він.
За його словами, дуже багато елементів, які навіть не військового і не подвійного призначення, а цивільного призначення. "А в сучасному світі складно проконтролювати, коли цей компонент, по суті, рахується цивільним. Тим не менш, ми цю інформацію маємо, і я сподіваюсь, що разом з нашими партнерами ми все-таки перекриємо всі канали постачання таких комплектуючих на територію Росії", - сказав Скібіцький.
Він зазначив, що під увагою не тільки компоненти. "Є й інші питання, які пов'язані з виготовленням озброєння. Сучасні верстати, програмне забезпечення, окремі матеріали і речовини, які необхідні Росії для виготовлення озброєння. Це все сьогодні на першочерговому контролі. І наше завдання зараз - чітко виявити, що необхідно російському ВПК, які компоненти використовує Росія, в чому вона має дефіцит для того, щоб не дозволити відновити і наростити виробництво на території Росії", - додав заступник начальника ГУР Міноборони України.
Жодних проблем найняти у країнах Заходу умовних бомжів, які будуть розбирати викинуту споживачами техніку і переправляти вилучені з неї чіпи контрабандою до рф.
З двох бортів вижило тільки двоє. Один у дуже тяжкому стані, без свідомості. Другий боєць, наскільки пригадую з його слів - старлей ГУР МО України, кулеметник по правому борту гелікоптера, закінчив Одеську військову академію, розвідка, його батько теж український військовий - десант чи спецназ, точно не пригадую.
Цей Воїн, будучи важко травмованим, весь забинтований, навіть полова, скривавлений, ледь притомний за правилами війни спокійно відповідав питання ворога, будучи оточений кількома до зубів озброєних вурдалаків-рашистів.
Мене вразили очі та погляд Героя - спокійні, впевнені, із лютою ненавистю до окупантів та гордістю за свою професію та Батьківщину, абсолютно не хвилюючись за свою подальшу долю.
З того моменту молився Богові за цього Воїна, за те, щоби зберіг йому життя та повернув додому. Глибока подяка Батькам за Сина-Героя!
Не знаю його долі, але дуже вірю і сподіваюся, що із ним усе гаразд, можливо він вже вдома.
Прошу у вас лише одне - моліться за Воїнів ГУР МО України, допомгайте їм психологічно та по можливості справами.
Якщо є щось неможливе на цій війні, то бійці ГУР виконають це, без варіантів.
Наш ворог просто марить знищити фізично та морально наші найбільш ефективні та результативні бойові підрозділи.
Не ведіться, не поповнюйте лав рашистів-окупантів, не обливайте брудом Гереоїв-бійців ГУР.
Бійці ГУР своє керівництво та керівника не обирали, у них немає такої опції.
Проте Вони обрали шлях Воїна, який без жодних вагань, без перерви на обід, вихідних, свят віддає своє життя та здоровя за Батьківщину - Україну, Святу Матір Героїв, за нас із Вами.
А їхне керівництво спрямовує цих Воїнів на цьому шляху.
Що більша мета, що тяжче змагання - то більші бувають жертви Степан Андрійович БАНДЕРА!
Слава Україні!
Якщо світ не зрозуміє,що треба мордор ізолювати абсолютно.