Україна домовляється зі США про ракети ATACMS, - Кулеба
Україна веде переговори зі Сполученими Штатами про постачання далекобійних ракет ATACMS.
Про це в інтерв'ю Суспільному заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, з початку повномасштабної війни ми мали сім типів зброї, які мали розблокувати.
"Кожна розмова була важкою. Кожна починалася з "ні". Але зрештою ми все отримали - і західну артилерію, і HIMARS, i Patriot, і отримаємо літаки. І тут є ось ця тема з ATACMS", - сказав очільник МЗС.
Кулеба зазначив, що це рідкісний випадок, коли не США стали першою країною, яка надала нам далекобійні ракети, а інші підтягнулися, як це було зазвичай.
"Першою країною стала Велика Британія. Ми працюємо з декількома іншими країнами над тим, щоб і вони ухвалили подібні рішення. Розмова зі США на цю тему триває", - сказав він.
Водночас міністр наголосив, що треба подякувати США за те, що вони вже все зробили, бо "за всіма параметрами вони є, залишаються, і залишатимуться країною номер один за кількістю наданої допомоги". "Це безпрецедентні обсяги", - додав він.
ATACMS (Army Tactical Missile System) - це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів, пише виробник.
Це клас ракет "земля-земля", тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. ATACMS не тільки далекобійні, а й високоточні.
Для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна використовує у захисті території від Росії.
Випробування вітчизняного ОТРК http://mil.in.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B4/ відбудуться восени 2019-го року .
"Це і оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім", дослідний зразок якого виготовлений в рамках іноземного контракту, а другий - для випробувань Збройними Силами України", - розказав гендиректор КБ Олександр Дегтярьов
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/sapsan-na-yakiy-stadiji-rozrobki-ukrajinskiy-otrk-ta-yaka-yogo-dalnist-50332802.html
А теперь гундосый обрезан как попрошайка - подайте, подайте,....???
твари коррумпированные!
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/12/15/669050/
це за який період
і на певне Ви знаєте різницю між "виділити" і "освоїти"
За даними джерел ЕП, загалом у 2020 році на дороги вирішили направити 121,8 млрд грн. Однак не всі ці гроші пішли на шляхи. Що входить у цю суму?
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/09/9/664882/ Що ховається за "Великим будівництвом" Зеленського?
Левова частка - близько 85 млрд грн - гроші "Укравтодору" на дороги загального значення. Майже 22 млрд грн - кошти на місцеві дороги, якими займаються обласні державні адміністрації. Понад 5,5 млрд грн було виділено на погашення боргів минулих років за кредитами та облігаціями "Укравтодору".
Також до загальної суми входять гроші на експлуатаційне утримання доріг та кошти на безпеку, які йдуть Міністерству інфраструктури.
освоїти - це скільки ФАКТИЧНО було списано з рахунків казначейства
між цими цифрами таки є різниця - подібне можна було спостерігати зі стіною Яценюка
і я так і не почув за який період ця цифра
Загальні витрати держбюджету на https://nv.ua/ukr/tags/dorstroy.html дорожнє будівництво у 2021 році становили 132 млрд грн ($4,7 млрд), що майже втричі більше, ніж планувалося на початку року.
https://biz.nv.ua/ukr/economics/milyardi-na-dorogi-vitrati-z-byudzhetu-na-dorozhnye-budivnictvo-vtrichi-perevishchili-plan-na-2021-rik-50214812.html