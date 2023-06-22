Україна домовляється зі США про ракети ATACMS, - Кулеба

Україна веде переговори зі Сполученими Штатами про постачання далекобійних ракет ATACMS.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з початку повномасштабної війни ми мали сім типів зброї, які мали розблокувати.

"Кожна розмова була важкою. Кожна починалася з "ні". Але зрештою ми все отримали - і західну артилерію, і HIMARS, i Patriot, і отримаємо літаки. І тут є ось ця тема з ATACMS", - сказав очільник МЗС.

Кулеба зазначив, що це рідкісний випадок, коли не США стали першою країною, яка надала нам далекобійні ракети, а інші підтягнулися, як це було зазвичай.

"Першою країною стала Велика Британія. Ми працюємо з декількома іншими країнами над тим, щоб і вони ухвалили подібні рішення. Розмова зі США на цю тему триває", - сказав він.

Водночас міністр наголосив, що треба подякувати США за те, що вони вже все зробили, бо "за всіма параметрами вони є, залишаються, і залишатимуться країною номер один за кількістю наданої допомоги". "Це безпрецедентні обсяги", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США запропонували виділити 80 млн доларів на ATACMS для України

ATACMS (Army Tactical Missile System) - це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів, пише виробник.

Це клас ракет "земля-земля", тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. ATACMS не тільки далекобійні, а й високоточні.

Для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна використовує у захисті території від Росії.

Читайте: США замовлять ракет AMRAAM на $1,1 млрд, зокрема й для України