Новини Війна
5 165 26

Україна домовляється зі США про ракети ATACMS, - Кулеба

atacms

Україна веде переговори зі Сполученими Штатами про постачання далекобійних ракет ATACMS.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з початку повномасштабної війни ми мали сім типів зброї, які мали розблокувати.

"Кожна розмова була важкою. Кожна починалася з "ні". Але зрештою ми все отримали - і західну артилерію, і HIMARS, i Patriot, і отримаємо літаки. І тут є ось ця тема з ATACMS", - сказав очільник МЗС.

Кулеба зазначив, що це рідкісний випадок, коли не США стали першою країною, яка надала нам далекобійні ракети, а інші підтягнулися, як це було зазвичай.

"Першою країною стала Велика Британія. Ми працюємо з декількома іншими країнами над тим, щоб і вони ухвалили подібні рішення. Розмова зі США на цю тему триває", - сказав він.

Водночас міністр наголосив, що треба подякувати США за те, що вони вже все зробили, бо "за всіма параметрами вони є, залишаються, і залишатимуться країною номер один за кількістю наданої допомоги". "Це безпрецедентні обсяги", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США запропонували виділити 80 млн доларів на ATACMS для України

ATACMS (Army Tactical Missile System) - це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів, пише виробник.

Це клас ракет "земля-земля", тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. ATACMS не тільки далекобійні, а й високоточні.

Для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна використовує у захисті території від Росії.

Читайте: США замовлять ракет AMRAAM на $1,1 млрд, зокрема й для України

Автор: 

ракети (4143) США (24064) Кулеба Дмитро (3605)
+8
А 100 млрд в асфальт норм всосали??? даже 2 млрд ожиревшему Юзику с квартала перепало на щебневый карьер его фунта братца...

А теперь гундосый обрезан как попрошайка - подайте, подайте,....???

твари коррумпированные!
22.06.2023 17:27
+6
22.06.2023 17:29
+5
Гром-Сапсан в асфальт закатали, теперь просим...
22.06.2023 17:24
показати весь коментар
Гром уже 10 лет "готов на 70%"
22.06.2023 17:28
Потому что никто его финансирует.
22.06.2023 17:35
Не совсем так. Потому что его финансирование в 2019-м году было остановлено по заказу Ху#ла.

Випробування вітчизняного ОТРК http://mil.in.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B4/ відбудуться восени 2019-го року .

"Це і оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім", дослідний зразок якого виготовлений в рамках іноземного контракту, а другий - для випробувань Збройними Силами України", - розказав гендиректор КБ Олександр Дегтярьов
22.06.2023 17:49
Ви просто всього не знаєте, мабуть. Свіжа стаття за 19 червня 2022: Готовність українського ракетного комплексу Сапсан оцінюють у 70%. Тому я так і написав вище

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/sapsan-na-yakiy-stadiji-rozrobki-ukrajinskiy-otrk-ta-yaka-yogo-dalnist-50332802.html
22.06.2023 18:34
Если в 2019-м было 70% и в 2022-м осталось 70%, то это значит, что 3 года было просрано. И я знаю об этом намного больше, чем Вы для себя решили.
22.06.2023 18:39
скільки (в баксах) закатали в асфальт?
22.06.2023 17:50
40% от полной стоимости для начала плюс ещё половину от остатка разворовали по дороге. А сколько в баксах- десятки миллиардов.
22.06.2023 17:57
давайте конкретні цифри
22.06.2023 17:58
Это к Зеле, Бене, Дерьмаку и Кубракову. Они вам расскажут, сколько они спёрли.
22.06.2023 18:14
Може то таки перемовники що не можуть домовитися? Чи може хтось не хоче виконати якісь умови партнерів, та лише вимагає...?
22.06.2023 17:26
22.06.2023 17:29
два ублюдка
22.06.2023 19:33
звідки цифра в 100 лярдів ?
показати весь коментар
Питання на 120 мільярдів: куди пішли гроші з програми Зеленського "Велике будівництво"

https://www.epravda.com.ua/publications/2020/12/15/669050/
22.06.2023 18:32
"виділена рекордна за всю історію України сума - понад 120 млрд"

це за який період

і на певне Ви знаєте різницю між "виділити" і "освоїти"
22.06.2023 18:38
Там же написано було:

За даними джерел ЕП, загалом у 2020 році на дороги вирішили направити 121,8 млрд грн. Однак не всі ці гроші пішли на шляхи. Що входить у цю суму?

https://www.epravda.com.ua/columns/2020/09/9/664882/ Що ховається за "Великим будівництвом" Зеленського?

Левова частка - близько 85 млрд грн - гроші "Укравтодору" на дороги загального значення. Майже 22 млрд грн - кошти на місцеві дороги, якими займаються обласні державні адміністрації. Понад 5,5 млрд грн було виділено на погашення боргів минулих років за кредитами та облігаціями "Укравтодору".

Також до загальної суми входять гроші на експлуатаційне утримання доріг та кошти на безпеку, які йдуть Міністерству інфраструктури.
22.06.2023 19:50
направити - це закласти в бюджет
освоїти - це скільки ФАКТИЧНО було списано з рахунків казначейства

між цими цифрами таки є різниця - подібне можна було спостерігати зі стіною Яценюка

і я так і не почув за який період ця цифра
22.06.2023 19:54
Решту шукайте самі ,я вам гуглом не наймався Я вам ще надав витрати за наступний рік на 132 мільярди. Тому вже за два роки виходить більше 200 мільярдів. Не хвилюйтеся, вашому Єрмаку і Боневтіку все рівно мало.
22.06.2023 20:00
А в наступному році "освоєно" було взагалі 132 мільярди)

Загальні витрати держбюджету на https://nv.ua/ukr/tags/dorstroy.html дорожнє будівництво у 2021 році становили 132 млрд грн ($4,7 млрд), що майже втричі більше, ніж планувалося на початку року.

https://biz.nv.ua/ukr/economics/milyardi-na-dorogi-vitrati-z-byudzhetu-na-dorozhnye-budivnictvo-vtrichi-perevishchili-plan-na-2021-rik-50214812.html
22.06.2023 19:52
Може и вломаєм -- поставки іх ракет -- наші життя .
22.06.2023 17:27
невже їм самим (американцям0 не цікаво, як будуть працювати їх ракети проти рашистської зброї..., я б тільки з цікавості надала...
22.06.2023 17:55
господи, який же придурок, а тебе холуй дєрмаковський хтось питав за ті ракети, козліна.
22.06.2023 21:01
 
 