"Наші амбіції були більшими", - Стефанішина про проміжну оцінку Єврокомісії

Україна очікувала вищої проміжної оцінки від Європейської Комісії, але визнання прогресу у виконанні рекомендацій і так є безпрецедентним.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наші амбіції були більшими. Ми, зокрема, розраховували, що блок заходів, пов'язаних з антикорупцією, буде оцінено більш глибоко. Також ми розраховували, що до цієї оцінки ми повністю ухвалимо законодавство про запуск реформи Конституційного Суду, а воно ухвалене лише в першому читанні", - зазначила вона.

Однак, додала Стефанішина, для Єврокомісії визнання менше ніж за рік після отримання статусу кандидата будь-якого прогресу у виконанні зобов'язань є безпрецедентним, адже країни роками працюють над реалізацією таких рекомендацій.

"Математично для нас, звісно, цифри досить скромні, але для Європейської Комісії це - історичний прорив", - пояснила вона.

До того ж, як наголосила Стефанішина, виконання інших п'яти рекомендацій не перебуває на нульовому рівні, а стосовно деяких залишилися тільки технічні питання.

Вона акцентувала на важливості того, що ця проміжна оцінка чітко зафіксувала кроки, які ще необхідно зробити, щоб до жовтня завершити реалізацію всіх семи рекомендацій.

Як писала агенція Reuters, у попередній усній оцінці Єврокомісією прогресу на шляху до членства сказано, що Україна виконала 2 з 7 умов, необхідних для старту переговорів про вступ.