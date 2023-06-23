УКР
"Наші амбіції були більшими", - Стефанішина про проміжну оцінку Єврокомісії

Україна очікувала вищої проміжної оцінки від Європейської Комісії, але визнання прогресу у виконанні рекомендацій і так є безпрецедентним.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Наші амбіції були більшими. Ми, зокрема, розраховували, що блок заходів, пов'язаних з антикорупцією, буде оцінено більш глибоко. Також ми розраховували, що до цієї оцінки ми повністю ухвалимо законодавство про запуск реформи Конституційного Суду, а воно ухвалене лише в першому читанні", - зазначила вона.

Однак, додала Стефанішина, для Єврокомісії визнання менше ніж за рік після отримання статусу кандидата будь-якого прогресу у виконанні зобов'язань є безпрецедентним, адже країни роками працюють над реалізацією таких рекомендацій.

"Математично для нас, звісно, цифри досить скромні, але для Європейської Комісії це - історичний прорив", - пояснила вона. 

До того ж, як наголосила Стефанішина, виконання інших п'яти рекомендацій не перебуває на нульовому рівні, а стосовно деяких залишилися тільки технічні питання.

Вона акцентувала на важливості того, що ця проміжна оцінка чітко зафіксувала кроки, які ще необхідно зробити, щоб до жовтня завершити реалізацію всіх семи рекомендацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна є головною перешкодою у підготовці України до членства в ЄС, - єврокомісар Варгеї

Як писала агенція Reuters, у попередній усній оцінці Єврокомісією прогресу на шляху до членства сказано, що Україна виконала 2 з 7 умов, необхідних для старту переговорів про вступ.

+22
Ми, зокрема, розраховували, що блок заходів, пов'язаних з антикорупцією, буде оцінено більш глибоко.
До дна ще далеко.
показати весь коментар
23.06.2023 11:51 Відповісти
+19
Ага, вони гадали що яйця по 17 оцінять високо в Европі. Ну немає там зєбілів!
показати весь коментар
23.06.2023 11:53 Відповісти
+18
Карочи нихрена не сделали и не делаем, но перспективы блестящие!
показати весь коментар
23.06.2023 11:52 Відповісти
Ми, зокрема, розраховували, що блок заходів, пов'язаних з антикорупцією, буде оцінено більш глибоко.
До дна ще далеко.
показати весь коментар
23.06.2023 11:51 Відповісти
Щоб глибше оцінити, треба було глибше засунути Зе і його гоп-компанії.
показати весь коментар
23.06.2023 12:14 Відповісти
Крадіть більше, зеп#дари.
показати весь коментар
23.06.2023 11:51 Відповісти
Позорная РУЧНАЯ болонка ж ОПы , а была ещё ученицей уважаемой пани Климпуш-Цинсадзе ! КАКОЙ ПОЗОР ПРОДАВШЕМУСЯ « голосу»
показати весь коментар
23.06.2023 13:46 Відповісти
Карочи нихрена не сделали и не делаем, но перспективы блестящие!
показати весь коментар
23.06.2023 11:52 Відповісти
Україна очікувала вищої проміжної оцінки ,....для цього"зеленій владі" в проміжності потрібно вставляти щоденне вставляння або колом,або копн'яком...Зе зрадники виконують завдання куйла на всі 100%
показати весь коментар
23.06.2023 11:52 Відповісти
Але раптово трапилися закупівлі барабанів та електросковородок.
показати весь коментар
23.06.2023 11:53 Відповісти
чекайте,а особняки в Іспанії тецекунів, а потужні стадіони на волині...
показати весь коментар
23.06.2023 11:59 Відповісти
Ага, вони гадали що яйця по 17 оцінять високо в Европі. Ну немає там зєбілів!
показати весь коментар
23.06.2023 11:53 Відповісти
Так.мокнули вас мордочкою у гівно...
швидше треба вас розганяти і садити..
показати весь коментар
23.06.2023 11:54 Відповісти
Виконати 2 з 7 забов'язань, і то на трієчку, це такі "більші амбіції"? Як на мене, то взагалі ні#уя не зроблено. І показник тут один, вірніше, два - єрмак і татаров
показати весь коментар
23.06.2023 11:57 Відповісти
мабуть голова верховного суду з хабаром у 3 млн баксів малость все обісрав
показати весь коментар
23.06.2023 12:00 Відповісти
Радуйтесь, що авансом вам хоч щось дали. Якби не війна і 2 бали вам би не дали, бублика би зловили.
показати весь коментар
23.06.2023 12:01 Відповісти
а європейці відчувають різницю між "прийнято законодавство" та "виконується законодавство"?... наша судова система відповідає європейській? наше регулювання та ринок змі відповідають європейським?... і це - типу дві виконані умови... ну, майже виконані...
показати весь коментар
23.06.2023 12:03 Відповісти
Маладим рєґіонам (слугам) не потрібно в ЄС і НАТО. Їх зараз все влаштовує.
показати весь коментар
23.06.2023 12:06 Відповісти
Їх все навіть більше, ніж влаштовує.
показати весь коментар
23.06.2023 12:16 Відповісти
Та ну нах -- яка боротьба з корупцією -- та якого очільника не візьми -- підніми за ноги і в нього з карманів бабло посипеться .
показати весь коментар
23.06.2023 12:07 Відповісти
Це вона про Трухіна, Тимошенко, Татарова чи Коломойського?
показати весь коментар
23.06.2023 12:08 Відповісти
Все більше впевнююсь, що нам необхідний закон про те, що в разі, невступу України в ЄС та НАТО, до кінця 2024 року, кожен, хто хоч один день був в складі партії Слуга Народу, та/або займав будь-яку державну посаду вище начальника відділу з 2022 по 2024р. підлягає негайній смертній казні 01.01.2025р. та повній конфіскації майна. Без строку давності. Без права на апеляцію.
показати весь коментар
23.06.2023 12:09 Відповісти
Колись після чергового зашквару слуги приходили в Раду в футболках " кожен має право на помилку". Ви помилка обдуреного виборця. В результаті маємо сотні тисяч вбитих, зруйнована країна, розгул корупції під кришою владних структур. Але ж виборцю подобається все це. Рейтинг Боневтіка зашкалює. Жаль що Європа надає допомогу і виборець не посидить на продуктових картках і відсутності пенсій, зарплат. Так нічого і не зрозуміє...
показати весь коментар
23.06.2023 12:10 Відповісти
100%
показати весь коментар
23.06.2023 12:17 Відповісти
Амбиции? Ожидания? Тетя, вы о чем? Какая Европа?!! Весь Киев (вообще-то, это столица!) загажен торговками в местах, где торговля запрещена (а сотрудники полиции крышуют!); где в подземных переходах невозможно пройти, все заставлено коробами с овощами и, пардон, женскими трусами; где по Киеву ездят маршрутки-скотовозы, и власть годами закрывает глаза на взятки владельцев маршруток в КГГА; где бюджет столицы разворовывается слугами народа… Где ведется хаотичное незаконное строительство, а разговоры о генеральном плане развития только разговоры; где бесстыдство и беззаконие узаконены
показати весь коментар
23.06.2023 12:10 Відповісти
дайте еще денег!
показати весь коментар
23.06.2023 12:16 Відповісти
Публикация солдата Бундесвера раненого в Украине. От головы до ног в Украине коррупция, von Kopf zum Fuss . В Германии нельзя воевать просто так за чужую страну. Это был представитель страны, который воевал. Всех чиновников на детектор в ми6 или ЦРУ. Это единственная мера которая может изменить что-то внутри и выявить предателей
показати весь коментар
23.06.2023 12:19 Відповісти
Потрібно меньше базікати,а більше процювати для ДЕРЖАВИ УКРАЇНА. Але робиться так,що Україну ще довго не запросять Ні в НАТО ні в ЄС
показати весь коментар
23.06.2023 12:21 Відповісти
Чепуха зелена.
показати весь коментар
23.06.2023 12:30 Відповісти
Якщо вибираєте Клоуна то він вам так і працюватиме. Віддав країни в управління і розграбування Єрмаку, а сам відосики пиляє і опозицію щимить. Хоче на посаді сидіти так довго як бункерний.
показати весь коментар
23.06.2023 12:34 Відповісти
Ну і нахабство...ні дня без корупційних скандалів ,судді просто комерсанти,а не правосуддя,поліція кришує наркобізнес........і з цими "амбіціями" ми хочемо до ЄС?
показати весь коментар
23.06.2023 12:36 Відповісти
Ця свиня як завжди несе бред
показати весь коментар
23.06.2023 12:38 Відповісти
уроди ! Вам чітко сказали : КОРУПЦІЯ !!!!!
показати весь коментар
23.06.2023 12:44 Відповісти
Ваші амбіції нікому не цікаві
показати весь коментар
23.06.2023 12:47 Відповісти
не воруйте и все получится. несмотря на войну. но задачи у вас другие, а потому не получится ничего, кроме воровства.
показати весь коментар
23.06.2023 12:56 Відповісти
Какое прекрасное ни)(уя....
показати весь коментар
23.06.2023 12:57 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 13:01 Відповісти
ВСЯ зе масса больна манией величия все им должны и обязаны
показати весь коментар
23.06.2023 13:00 Відповісти
Про що вона говорить ? Треба начати і потім закінчити.
показати весь коментар
23.06.2023 13:00 Відповісти
Kurt Wootz:
Ну що хейтери, викусили?
Воєнком Одеси - Борисов,виявився порядною людиною. Він дбає за довкілля, тому і встановив на свої іспанській віллі сонячні батареї. Це суттєво зменшить вплив вуглецю та затримає глобальне потепління. Тому ті 148 000 000 грн були витрачені не дарма.
DVWMAQ:
Цікаво, що про цей гідний вчинок жоден позитивний блогер не розкаже. Бо не проплачено!
показати весь коментар
23.06.2023 13:11 Відповісти
вони там всі... і ******* і ******* одночасно....
показати весь коментар
23.06.2023 13:21 Відповісти
Дурень думкою багатіє, на лохторат це може і справляє враження, трохи прибрехати, пообіцяти і вони раді. На політиків це не діє, треба конкретика, справи, а не імітація і обіцянки. Так що гра в наперстки не пройде
показати весь коментар
23.06.2023 13:36 Відповісти
Крадите больше и результат вас удивит ещё больше.
показати весь коментар
23.06.2023 14:03 Відповісти
дайте зебилам ещё 100 дней, они ещё поучатся на живых людях..
у зебилов безлим на "имею право на ошибку", упоротый лохторат ******** теленовын даёт добро, кто-то убежав далеко в Европу, а кто-то остался и продолжает "барыжить яйцами по 17"
показати весь коментар
23.06.2023 14:23 Відповісти
Короче обосрались!!
показати весь коментар
23.06.2023 14:24 Відповісти
Амбіції і дії це різні речі.
показати весь коментар
23.06.2023 14:26 Відповісти
Вони хотіли все одразу і на шару. Отримали сцяною ганчіркою по пиці.

Це не амбіції - це дебілізм, замішаний на нахабстві.
Амбіції звичайно базуються на можливостях.
показати весь коментар
23.06.2023 14:37 Відповісти
Нікчемна демагогія в стилі "реформа виконана на 60%", совєцькі чиновники кращі у світі по імітаціїї бурхливої діяльності.
показати весь коментар
23.06.2023 14:49 Відповісти
Пока ермак руководит клоуном,зешоблой и всей Украиной,нам не светит ничего,неужели не доходит
показати весь коментар
23.06.2023 15:01 Відповісти
Работу нашего правительства, оценил бы значительно ниже но данному направлению.
показати весь коментар
23.06.2023 15:09 Відповісти
Ой. Не вийшло лакшини на вуха навішати, але вони ще будуть пробувати.
показати весь коментар
23.06.2023 21:51 Відповісти
 
 