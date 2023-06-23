Захарова звинуватила посла Ізраїлю Бродського в "підтримці нацистів". Єрусалим: Не читайте нам лекції

Спікер МЗС РФ Марія Захарова звинуватила посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського у "підтримці нацизму". Офіційний Єрусалим відповів закликом "не читати лекції".

Нещодавно Бродський дав інтерв'ю, в якому сказав, що незважаючи на деякі розбіжності України та Ізраїлю щодо історичної пам'яті та оцінок діяльності лідерів українських націоналістів XX століття Степана Бандери, Романа Шухевича та Андрія Мельника, його країна все одно підтримує Україну.

Захарова у відповідь звинуватила ізраїльського дипломата в "блюзнірстві та підтримці нацистів".

Спікер міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хайат опублікував заяву відомства, в якій сказано, що жодна країна не повинна "читати лекції" Ізраїлю та його дипломатам про важливість збереження пам'яті про Голокост чи війну зі спотворенням історії.

