УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10975 відвідувачів онлайн
Новини
9 869 28

Захарова звинуватила посла Ізраїлю Бродського в "підтримці нацистів". Єрусалим: Не читайте нам лекції

захарова,бродський

Спікер МЗС РФ Марія Захарова звинуватила посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського у "підтримці нацизму". Офіційний Єрусалим відповів закликом "не читати лекції".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Нещодавно Бродський дав інтерв'ю, в якому сказав, що незважаючи на деякі розбіжності України та Ізраїлю щодо історичної пам'яті та оцінок діяльності лідерів українських націоналістів XX століття Степана Бандери, Романа Шухевича та Андрія Мельника, його країна все одно підтримує Україну.

Читайте: Нетаньяху про те, чому Ізраїль не дає Україні зброю: "Може потрапити до рук Ірану"

Захарова у відповідь звинуватила ізраїльського дипломата в "блюзнірстві та підтримці нацистів".

Спікер міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хайат опублікував заяву відомства, в якій сказано, що жодна країна не повинна "читати лекції" Ізраїлю та його дипломатам про важливість збереження пам'яті про Голокост чи війну зі спотворенням історії.

Також читайте: Захарова закликала країни Центральної Азії не надавати інформаційне поле Україні: Гарантом безпеки регіону є тільки Росія

Автор: 

Ізраїль (1819) МЗС рф (976) Захарова Марія (362) Бродський посол (43)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Захерова, це такий собі приклад гендерного рівноправства на расеї - "БАБА ТОЖЕ МОЖЕ БУТИ ПІДАРАСОМ!"...
показати весь коментар
23.06.2023 14:08 Відповісти
+19
показати весь коментар
23.06.2023 14:08 Відповісти
+17
Нацисти Московії вирішили зробити нерви Ізраїлю.
показати весь коментар
23.06.2023 14:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
привезли в кремль свіжу партію кокаїну
показати весь коментар
23.06.2023 14:00 Відповісти
Нацисти Московії вирішили зробити нерви Ізраїлю.
показати весь коментар
23.06.2023 14:07 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 14:08 Відповісти
Захерова, це такий собі приклад гендерного рівноправства на расеї - "БАБА ТОЖЕ МОЖЕ БУТИ ПІДАРАСОМ!"...
показати весь коментар
23.06.2023 14:08 Відповісти
Шедеврально!
показати весь коментар
23.06.2023 15:01 Відповісти
Ну вже хоть щось в Ізраїлі змінюється. Але до розуміння того, що усі війни проти Ізраїля підтримані російськими грошами та озброєнням їм ще далеко. Так саме як і до розуміння, що Степан Бандера був в'язнем концтаборів, а під керівництвом Романа Шухевича з нацизмом та комунізмом воювали багато євреїв.
показати весь коментар
23.06.2023 14:09 Відповісти
Цікаво, УБЛЮДКИ називають нас нацистами.
показати весь коментар
23.06.2023 14:09 Відповісти
це давня тактика така, навіть на ринку її використовують крадії. Коли крадія за руку хапаєш - він починає волати що його обікрали і що вор - ти.
показати весь коментар
23.06.2023 14:16 Відповісти
фашисты будущего будут называть себя антифашистами, нацисты - антинацистами...
показати весь коментар
23.06.2023 14:58 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 14:12 Відповісти
Можно и по короче название,- "как водка помогла мне"
показати весь коментар
23.06.2023 15:09 Відповісти
коксо-алкогорічна машка хай читає своої нотації андрофагам-антилюдям та їх вождю Хутіну Пую та лошади пржевальского , які раз за раазом витягають еврейське питання, якого насправді не існує. У нас - всі українці, а хто хоче - читає Тору або святкує Ромодан, аби припинити геноцидні обстріли ракетами.
показати весь коментар
23.06.2023 14:14 Відповісти
Де ви взяли таку пристойну фотку захарової? Вона ж виглядає набагато гірше
показати весь коментар
23.06.2023 14:19 Відповісти
НАдА гАваріть только так, как воют на бАлотах...
показати весь коментар
23.06.2023 14:23 Відповісти
Машка слила в свой стакан всё, что не допили гости. и вот вам результат.
показати весь коментар
23.06.2023 14:29 Відповісти
А яке взагалі діло Ізраїлю до українських націоналістів в Україні? Україна хоч раз обговорювала, чи засуджувала дії єврейських націоналістів в Ізраїлі?
показати весь коментар
23.06.2023 14:32 Відповісти
нашому МЗС би повчитися затикати писки усіляким кацапським і підкацапським піздобол(к)ам
показати весь коментар
23.06.2023 14:33 Відповісти
милые бранятся, только тешатся..., у Израиля "тесные военные границы с рашей", поэтому на публику пофыркают, а потом будут и дальше дружить..
показати весь коментар
23.06.2023 14:34 Відповісти
Точно...і щось ніхто не каже про жабогадюкінг...
показати весь коментар
23.06.2023 14:36 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/33483 Захаровой не только указали на то, что она не смеет указывать израильским дипломатам, что говорить, но и напомнили, что она имеет отношение к фальсификации и искажению истории. Захарова не отвечает. Пятница. Похоже она уже в дрова .
показати весь коментар
23.06.2023 14:44 Відповісти
Коняке Каланторяке сказала что едет в конюшню менять подковы, а сама к Димке Алкогольевичу квасить
показати весь коментар
23.06.2023 15:21 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 16:54 Відповісти
Краще дайте Машкі бутиль спирту та оселедця і вона буде мовчки бухати до всирачки.
показати весь коментар
23.06.2023 14:58 Відповісти
Це щоб відволікти від ідіотичної антиукраїнської бєніної заяви про зброю для України.
показати весь коментар
23.06.2023 15:02 Відповісти
...ну і ворог мого ворога мій друг.
показати весь коментар
23.06.2023 15:04 Відповісти
А волк, загрызший, корову противного соседа становится моим другом?
показати весь коментар
23.06.2023 15:12 Відповісти
Ізраїль став лайном.. сциться всього
показати весь коментар
23.06.2023 15:15 Відповісти
Евреи имейте яйца пошлите уже реально этих русских неофашистов на три буквы.
показати весь коментар
23.06.2023 16:09 Відповісти
 
 