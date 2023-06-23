УКР
Оцінювати контрнаступ рано, він триває, - Міноборони про матеріал CNN

У Міністерстві оборони, коментуючи матеріал CNN заявили, що контрнаступ йде за планом, а робити висновки зараз - некоректно.

Про це заявила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"У військових за їхніми звітами все просувається за планом. Не треба очікувати, що наступ буде швидким. Безумовно, ворог чинить опір, вони розуміють, що ми звільнятимемо всі території, і готуються", - зазначила вона.

ЗСУ щодня просуваються навіть попри те, що ворог замінував усі території, зауважила Маляр.

"Поступові, але впевнені. Створюються умови для звільнення територій. Оцінки робити рано, наступ триває, робити будь-які висновки некоректно. Тактика ЗСУ - насамперед зберегти особовий склад", - підсмувала заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше видання CNN опублікувало матеріал, в якому зазначалося, що початок контрнаступу виявився менш успішним, ніж очікувалося, однак Захід "зберігає оптимізм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний удар ще попереду, частину резервів ЗСУ буде задіяно пізніше, - Міноборони

Стосовно фото: цікаво, звідки вихоплюється полум'я? Бо гранатомет тут явно не при ділах.
23.06.2023 14:10 Відповісти
**********
23.06.2023 15:31 Відповісти
"все продвигается по плану."
Хммм... Где-то это я уже слышал....
23.06.2023 14:34 Відповісти
Хибна асоціація.
***** завжди бреше.
23.06.2023 14:39 Відповісти
Мабуть у CNN передивилися Бенямарафон, та мали завищені очікування...
23.06.2023 14:36 Відповісти
Всякие наивные дятлы думали что Украина будет действовать как параша и уложит в атаках всю свою армию. А хрен вам.
23.06.2023 14:39 Відповісти
А что ещё делать диванным экспердам из за океана, только оценивать чужие действия 😁
23.06.2023 14:46 Відповісти
Смысл наступления не только в непосредственном освобождении территорий, но и перенос активных военных действий на тот фронт, где у врага хуже логистика.
23.06.2023 14:49 Відповісти
Вот если бы мы в 19-21г нарыли там окопов и настроили блиндажей, то русские сейчас в них спокойненько и засели бы. А так хрен им. Пусть роют сами.
23.06.2023 14:56 Відповісти
 
 