Оцінювати контрнаступ рано, він триває, - Міноборони про матеріал CNN

У Міністерстві оборони, коментуючи матеріал CNN заявили, що контрнаступ йде за планом, а робити висновки зараз - некоректно.

Про це заявила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"У військових за їхніми звітами все просувається за планом. Не треба очікувати, що наступ буде швидким. Безумовно, ворог чинить опір, вони розуміють, що ми звільнятимемо всі території, і готуються", - зазначила вона.

ЗСУ щодня просуваються навіть попри те, що ворог замінував усі території, зауважила Маляр.

"Поступові, але впевнені. Створюються умови для звільнення територій. Оцінки робити рано, наступ триває, робити будь-які висновки некоректно. Тактика ЗСУ - насамперед зберегти особовий склад", - підсмувала заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше видання CNN опублікувало матеріал, в якому зазначалося, що початок контрнаступу виявився менш успішним, ніж очікувалося, однак Захід "зберігає оптимізм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний удар ще попереду, частину резервів ЗСУ буде задіяно пізніше, - Міноборони