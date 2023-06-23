Україна може отримати F-16 на початку 2024 року, - Politico
Ймовірно, Україна отримає у своє користування винищувачі 4 покоління F-16 на початку 2024 року, але точні терміни невідомі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Неназвані чиновники зазначають, що графіки постачань літаків Україні "висять у повітрі". Очікується, що Україна отримає F-16 на початку наступного року, проте невідомо, від кого. Ймовірно, це будуть Нідерланди та Данія.
"Нідерланди та Данія, які очолюють багатонаціональну навчальну програму, швидше за все, нададуть літаки, за словами одного теперішнього та одного колишнього чиновника Міністерства оборони, але ще нічого не вирішено", - йдеться у матеріалі.
Сьогодні Пентагон повідомляв, що США отримали офіційний запит від Данії щодо ухвалення рішення про початок підготовки українських пілотів на літаках F-16 на території європейських країн.
В той самий час польський генерал Скшипчак стверджував, що Україна отримає винищувачі F-16 вже через 2-3 місяці.
Держдеп США заявляв, що потенційна передача F-16 займе місяці, а міністр оборони України Олексій Резніков казав про початок 2024 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Самолеты есть и их много. Пилотов то что мешает обучать? Ничего.
ЗАЭС и Титан - просто пассивно наблюдают. Что то тут не то с США происходит.