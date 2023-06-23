УКР
Україна може отримати F-16 на початку 2024 року, - Politico

f-16

Ймовірно, Україна отримає у своє користування винищувачі 4 покоління F-16 на початку 2024 року, але точні терміни невідомі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Неназвані чиновники зазначають, що графіки постачань літаків Україні "висять у повітрі". Очікується, що Україна отримає F-16 на початку наступного року, проте невідомо, від кого. Ймовірно, це будуть Нідерланди та Данія. 

"Нідерланди та Данія, які очолюють багатонаціональну навчальну програму, швидше за все, нададуть літаки, за словами одного теперішнього та одного колишнього чиновника Міністерства оборони, але ще нічого не вирішено", - йдеться у матеріалі.

Читайте: Польща пропонує навчати українських пілотів на F-16, - Дуда

Сьогодні Пентагон повідомляв, що США отримали офіційний запит від Данії щодо ухвалення рішення про початок підготовки українських пілотів на літаках F-16 на території європейських країн.

В той самий час польський генерал Скшипчак стверджував, що Україна отримає винищувачі F-16 вже через 2-3 місяці.

Держдеп США заявляв, що потенційна передача F-16 займе місяці, а міністр оборони України Олексій Резніков казав про початок 2024 року. 

допомога і підтримка (1180) F16 F-16 (698)
+9
Треба ж дати рф час для підготовки ппо проти F-16
23.06.2023 14:39 Відповісти
+8
США явно тянут резину для чего то. Может они вынуждают Украину сесть за стол переговоров?
Самолеты есть и их много. Пилотов то что мешает обучать? Ничего.
ЗАЭС и Титан - просто пассивно наблюдают. Что то тут не то с США происходит.
23.06.2023 14:47 Відповісти
+4
Якщо "графіки (вже) висять у повітрі", то літаки скоро також підтягнуться, доженуть графіки, а може й обгонять, бо літаки надзвукові. Та й виборчий процес розвивається із просто шаленою швидкістю. Якщо зволікати, то можна фатально спізнитись.
23.06.2023 14:42 Відповісти
а ху.ло з конашенковим почнуть їх "збивати" восени
23.06.2023 14:46 Відповісти
Вони обидва вже їх збивають. Але це поки що утаємнена інформація.
23.06.2023 14:55 Відповісти
скоріш усього,так воно і є,,але це--Велика помилка,
23.06.2023 14:59 Відповісти
Значить вже у вересні ф16 будуть в Україні.
23.06.2023 15:08 Відповісти
Може і дадуть к 2025 року. Але вони не краще ніж СУ-29.
23.06.2023 15:44 Відповісти
Чекають, коли Україна виснажеться, щоб змусити ії до перемовин.
23.06.2023 16:25 Відповісти
Та ще й "може отримати"! Як же мені "подобається" це формулювання! А може й не отримати!
23.06.2023 17:41 Відповісти
 
 