Новини
Реінтеграція Криму буде складнішою, ніж у випадку з іншими територіями, - Верещук

Реінтеграція тимчасово окупованого Криму потребуватиме особливого підходу та буде більш складним завданням, ніж у випадку з іншими територіями.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ. 

"Так, реінтеграція Криму не буде простою. Вона відбуватиметься складніше, ніж реінтеграція інших тимчасово окупованих територій, і потребуватиме окремого підходу. І, можливо, спеціального законодавства. Щодо жорсткості та м’якості: ми маємо бути жорсткими у підходах щодо відновлення української державної влади та у питаннях правосуддя й справедливості", - наголосила Верещук.

При цьому, додала вона, в питаннях економічної та гуманітарної реінтеграції варто бути гнучкими. Головне, аби не повторити помилок минулого. Російського впливу на півострові не має бути. "Це – запорука нашої безпеки. Тут ми ставку робимо на нові кадри: молоді, вмотивовані та компетентні. Вони все зроблять як слід", - зазначила вона. 

За даними ГУР значна частина окупаційної адміністрації вивезла з тимчасово окупованого півострова свої активи та сім’ї. Вони розглядають відхід з Криму як один із реальних сценаріїв.

+35
У цієї істоти вже був особливий підхід до Кримського перешийка, результат - окупуція Півдня, тортури, вбивства. грабіжи, вибухи електростанції, а АЕС під загрозою. За це все не відповіла. а вже починає черговий проект.
23.06.2023 15:34 Відповісти
+27
Хуже Верещук хіба що Арахамія.
23.06.2023 15:33 Відповісти
+26
А що ЗСУ вже у Севастополі, що ця шльондра верещить про особливі підходи щодо реінтеграції Криму?!
23.06.2023 15:33 Відповісти
А що ЗСУ вже у Севастополі, що ця шльондра верещить про особливі підходи щодо реінтеграції Криму?!
23.06.2023 15:33 Відповісти
Коли ЗСУ будуть в Севастополі, комплекс цих особливих підходів вже має бути розроблено, обговорено і затверджено.
23.06.2023 16:32 Відповісти
ну да, "шатли верещучки" треба запускати тепер в іншу сторону
23.06.2023 15:33 Відповісти
Так ! Зараз Московія розмінує Чонгар та пустять шатли.
23.06.2023 15:35 Відповісти
Хуже Верещук хіба що Арахамія.
23.06.2023 15:33 Відповісти
Безугла напевно образилась
23.06.2023 15:58 Відповісти
Це вона говорить на той випадок що Зеля взагалі відмовиться від Крима на користь Московії.
23.06.2023 15:33 Відповісти
У цієї істоти вже був особливий підхід до Кримського перешийка, результат - окупуція Півдня, тортури, вбивства. грабіжи, вибухи електростанції, а АЕС під загрозою. За це все не відповіла. а вже починає черговий проект.
23.06.2023 15:34 Відповісти
кишки цієї тварюки вже давно повинні були засохнути на заборі..... трохи більше року назад вона разом з дєрьмаками , агрохіміями , мертвечуками посилено хотіла нас " інтегрувати " в рюцкий мір , і якби вдалося ще і нагороду за свої труди приймала б з рук путлера !!
23.06.2023 16:10 Відповісти
А ля "услишать дамбац!"? - Пішла нх...
23.06.2023 15:34 Відповісти
Можно ще добавити "Цей рік був непростий", "фактично", "принципово","по факту", "моя молодая команда"
23.06.2023 15:35 Відповісти
Знову толерантність? Вонючих кацапсин треба вигнати сраною мітлою, щоб і не воняло. Там потомків ************, яких йоська сралін позавозив туди ешалонами, дуже багато.
23.06.2023 15:36 Відповісти
твій підхід до шибениці, потвора, не за горами
23.06.2023 15:38 Відповісти
дай Бог тільки цю суку зловити щоб не здриснула ..
23.06.2023 16:12 Відповісти
Тут ми ставку робимо на нові кадри: молоді, вмотивовані та компетентні. Вони все зроблять як слід", - зазначила вона.

это оно себя хвалит?
23.06.2023 15:38 Відповісти
Зараз вгадаю на 100%: поранених ветеранів серед них немає.
23.06.2023 15:41 Відповісти
Ой вагіноболи.... Діти Остапа Бендера продовжують патякати про нью Васюки.
23.06.2023 15:39 Відповісти
Шапокляк как рот открывает, так всегда не в тему.
23.06.2023 15:40 Відповісти
И эта фигня ещё хотела быть мэром Киева)
23.06.2023 15:41 Відповісти
Кримський міст поки стоїть, усі кацапи та їхні симпатики можуть спокійно переселитися на обожнювальний Мордор. Потім буде складніше.
23.06.2023 15:42 Відповісти
это просто позорище...уберите уже куда-нибудь эту дуру.
23.06.2023 15:43 Відповісти
Компетенція і інтелектуальні можливості Верещук дозволять їй хіба що лавашом свіжоспеченим гостинно когось пригощати... Дякую, більше я їй нічого не б делегував
23.06.2023 15:44 Відповісти
"...нові кадри: молоді, вмотивовані та компетентні"
О, так. Ми вже це десь чули
23.06.2023 15:45 Відповісти
Все буде добре! Не переймайся тітка.
Накупимо барабанів та колоною підемо через гори в наступ.
Якщо призначити Сифохо военим комендантом Крима він все розруліть, або Юзіка
23.06.2023 15:45 Відповісти
Парасольку хай захватить.
23.06.2023 15:51 Відповісти
Я, и моя команда, молодая, делаем что-то *як слід* =)

Ну а якщо серйозно, потрібні не молодих як крітерій брати, а вмотивованих.
23.06.2023 15:52 Відповісти
Верещук!А ты их парасолькой,парасолькой....
23.06.2023 15:52 Відповісти
Слова "реінтеграція", "відновлення" мене дратують. Тут кінця війни не видно, а вони планують мрії.

"Вони все зроблять як слід"(С) - гигигигиги.... -це вона натякає на Чонгар?
23.06.2023 15:53 Відповісти
Фу.... Гидота.
23.06.2023 15:54 Відповісти
Некоторые наши можновладци живут как и пуйло - в своем вымышленном мире.
23.06.2023 15:55 Відповісти
І в цей свій "вимишлєний мір" вони ефектиано перекачують з нашого реального світу цілком реальні гроші. Великі гроші. Наші гроші.
23.06.2023 16:56 Відповісти
Це-вона на парасольці літала,"лєді совєршєнство"?
23.06.2023 16:00 Відповісти
Пані Верещук дуже послідовно розпиналася про реінтеграцію українських громадян в Криму в загальноукраїнське середовище напередодні новорічних і різдвяних свят 2021-2022 року, тобто напередодні війни з Московією, збудувавши "надійні " переходи і гуманітарні хаби на пропускних пунктах Чонгар, Каланчак і Чаплинка, а в результаті своїх дій в умовах війни, виявилася співпричетною до захоплення і знищення всього Півдня України, до катастрофи з Каховською ГЕС і ЗАЕС , знищення величезної інфраструктури промислових агломерацій і їх мешканців... Думаймо!!!
23.06.2023 16:02 Відповісти
Саме ця тьотя запускала рейси до Криму та опікувалася розмінуванням та відведенням військ на Чонгарі.

А цвєю тіткою керує ЗЄ. Сама б вона і чхнути не посміла.
23.06.2023 16:04 Відповісти
Дохлая верещук- хорошая верещук!!!
23.06.2023 16:09 Відповісти
**** зелена хоч би вже свій смердючий писок не відкривала! Обіс**ся по повній то ще й смердить! Зараза!
23.06.2023 16:10 Відповісти


Коротка цитата "...Буквально перше ж, що зробив обраний на хвилі інфантильного пацифізму "уставших от войны" глядачів "Кварталу", президент Зеленський це ДЕМОНТАЖ Чонгарської зони оборони ..."
23.06.2023 16:18 Відповісти
Треба негайно прийняти закон про паспорт негромадянина України. Бо їх в Криму буде 99%
23.06.2023 16:25 Відповісти
Навіщо так ускладнювати ? У кого нема нашого паспорту - у "скотовозки" та за поребрик. Усіх інших під мікроскоп, разом з киримли.
23.06.2023 19:24 Відповісти
Вони не тяне більше, нієж голову сільради села Засранці Великі!
Реінтеграція Донбассу - це складно. 70-80% чоловіків 8 років воювали в складі ДНР-ЛНР.
А тут не було відкритого збройного протистояння - крові менше на руках у людей.
Ну і тут найпростіше, то назначити в поліцію місцевих кримських татар! І буде вам і реінтеграція, і добровільна еміграція і депортація, навіть якщо і Керченський мост не вціліє - на пляжніх матрасах як чапаєви!
23.06.2023 16:25 Відповісти
Пані Верещук, а що маскалі з Kриму вже пішли? Прислів´я «Не кажи гоп, доки не перескочиш», ніхто не відміняв. Може спочатку Крим треба би повернути, а тільки потім говорити про реінтеграцію.
23.06.2023 16:32 Відповісти
Какая умная мысль у этой дуры!!!!!
23.06.2023 16:55 Відповісти
Ти ще скажи, що розмінувала поля та мости, щоб кримчани почали масово втікати з Криму. Типу, план такий крутий був.
23.06.2023 16:58 Відповісти
Чому ця шаболда не сидить?
23.06.2023 17:32 Відповісти
Хтось поясніть мені, чому Криму особливий статус? Що там особливого? Чому, наприклад не Кримська обл.? Чи чому особлививий статус не надати Жмеренці? Особливий статус Криму, особливий статус Донбасу... Що маємо натомість?
23.06.2023 18:33 Відповісти
Маємо те, що маємо(С)
23.06.2023 19:10 Відповісти
Говориться не про особливий статус, а про "особливий підхід". А чому він має бути особливим не зрозуміло. Треба особливі скотовозки щоб вивезти руських свиней, мабудь.
23.06.2023 19:31 Відповісти
Ilya56 | https://defence-line.org/2023/06/krasnorechivoe-bezdejstvie-chast-2/#comment-488046 23.06.2023 at 10:55 | https://defence-line.org/2023/06/krasnorechivoe-bezdejstvie-chast-2/?replytocom=488046#respond Відповіcти

Мы можем по разному относиться к tZE-информ. Но что тут написано не так?Про действия, которые порождают бездействие -
"‎23.‎06.‎2023
4 березня 2022 року, в ході російського вторгнення в Україну, Запорізькій АЕС була захоплені російськими військами під час боїв за Енергодар. Цей день безумовно ввійде в історію світу, як перший випадок захоплення діючого ядерного об'єкту однієї країни іншою. Головна причина практично безперешкодного потрапляння ЗС РФ на територію півдня України через Чонгарський вузол оборони ми освітлювали і повторюватись не будемо.
тут https://2019timeze.medium.com/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4dbdbaf451a8
Коротка цитата "…Буквально перше ж, що зробив обраний на хвилі інфантильного пацифізму "уставших от войны" глядачів "Кварталу", президент Зеленський це ДЕМОНТАЖ Чонгарської зони оборони …"
Винний президент України Зеленський
Винний Кабінет міністрів України.
Між початком агресії і фактичним захопленням ядерного об'єкту часовий відрізок складає більше тижня.
Що повинна робити в такому стані влада України ?
1. Президент України і РНБО повинні прийняти рішення щодо ситуації.
2. Спеціалізований орган Кабінету міністрів, який відповідає за безпеку і ядерні матеріали, * Державна інспекція ядерного регулювання України, повинна провести процедуру блокування роботи АЕС, заблокувати технологічний доступ до систем АЕС, ввести в дію спеціалізований код безпеки, що унеможливлює відновлення роботи без процедури МАГАТЕ.
*ПОСТАНОВА від 20 серпня 2014 р. № 363Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
3. Кабінет Міністрів прийняти рішення про евакуацію персоналу з території станції персоналу і документації.
4. Президент України офіційно доводить до міжнародної спільноти заяву про втрату контролю за ядерним об'єктом і знімає з країни відповідальність за можливі наслідки.
Результат - противник отримує недsючий об'єкт, доступ до радіоактивних матеріалів заблоковано. Розблокування потребує колосальних інженерних зусиль і наявності спеціалізованої техніки.
Що з цього було зроблено ? Нічого.
Об'єкт здано в функціонуючому вигляді, технологічно дієвому, з можливістю довести в будь-який момент до стану техногенної аварії.
Винний президент України Зеленський
Винний Кабінет мінsстрів України.
Винний Державна інспекція ядерного регулювання України
Тепер другий тиждень Зеленський істерично переконує світ, що РФ збирається підірвати Запорізську АЕС. А хто дав агресору в руки такий засіб шантажу, Зеленський скромно замовчує"
23.06.2023 19:02 Відповісти
з вами ,верещук и Ко,звичайно буде складнішою,без вас набагато простішою,робіть висновки,слуги
23.06.2023 19:59 Відповісти
********, не заморочуйся більше Кримом, доста, краще готуй для суду пояснення, чим вибухівка під мостом заважала Шатлам по мосту їздити, особливо по залізничному.
23.06.2023 21:22 Відповісти
Їм при владі хочеться залишатися, ось і годують проекціями на далеке майбутнє. Таким чином всі заспокоюється і думають що колись то буде замість того щоб розуміти які непоправимі помилки було зроблено і продовжуються робити. Бо їх ціх дурнів дійсно знести можуть.
Південь повернемо, Мрію відбудуємо, дерев'я посадимо, президентський університет відкриємо,
23.06.2023 23:09 Відповісти
 
 