Реінтеграція Криму буде складнішою, ніж у випадку з іншими територіями, - Верещук

Реінтеграція тимчасово окупованого Криму потребуватиме особливого підходу та буде більш складним завданням, ніж у випадку з іншими територіями.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Так, реінтеграція Криму не буде простою. Вона відбуватиметься складніше, ніж реінтеграція інших тимчасово окупованих територій, і потребуватиме окремого підходу. І, можливо, спеціального законодавства. Щодо жорсткості та м’якості: ми маємо бути жорсткими у підходах щодо відновлення української державної влади та у питаннях правосуддя й справедливості", - наголосила Верещук.

При цьому, додала вона, в питаннях економічної та гуманітарної реінтеграції варто бути гнучкими. Головне, аби не повторити помилок минулого. Російського впливу на півострові не має бути. "Це – запорука нашої безпеки. Тут ми ставку робимо на нові кадри: молоді, вмотивовані та компетентні. Вони все зроблять як слід", - зазначила вона.

За даними ГУР значна частина окупаційної адміністрації вивезла з тимчасово окупованого півострова свої активи та сім’ї. Вони розглядають відхід з Криму як один із реальних сценаріїв.