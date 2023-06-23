Реінтеграція Криму буде складнішою, ніж у випадку з іншими територіями, - Верещук
Реінтеграція тимчасово окупованого Криму потребуватиме особливого підходу та буде більш складним завданням, ніж у випадку з іншими територіями.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Так, реінтеграція Криму не буде простою. Вона відбуватиметься складніше, ніж реінтеграція інших тимчасово окупованих територій, і потребуватиме окремого підходу. І, можливо, спеціального законодавства. Щодо жорсткості та м’якості: ми маємо бути жорсткими у підходах щодо відновлення української державної влади та у питаннях правосуддя й справедливості", - наголосила Верещук.
При цьому, додала вона, в питаннях економічної та гуманітарної реінтеграції варто бути гнучкими. Головне, аби не повторити помилок минулого. Російського впливу на півострові не має бути. "Це – запорука нашої безпеки. Тут ми ставку робимо на нові кадри: молоді, вмотивовані та компетентні. Вони все зроблять як слід", - зазначила вона.
За даними ГУР значна частина окупаційної адміністрації вивезла з тимчасово окупованого півострова свої активи та сім’ї. Вони розглядають відхід з Криму як один із реальних сценаріїв.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
это оно себя хвалит?
О, так. Ми вже це десь чули
Накупимо барабанів та колоною підемо через гори в наступ.
Якщо призначити Сифохо военим комендантом Крима він все розруліть, або Юзіка
Ну а якщо серйозно, потрібні не молодих як крітерій брати, а вмотивованих.
"Вони все зроблять як слід"(С) - гигигигиги.... -це вона натякає на Чонгар?
А цвєю тіткою керує ЗЄ. Сама б вона і чхнути не посміла.
Коротка цитата "...Буквально перше ж, що зробив обраний на хвилі інфантильного пацифізму "уставших от войны" глядачів "Кварталу", президент Зеленський це ДЕМОНТАЖ Чонгарської зони оборони ..."
Реінтеграція Донбассу - це складно. 70-80% чоловіків 8 років воювали в складі ДНР-ЛНР.
А тут не було відкритого збройного протистояння - крові менше на руках у людей.
Ну і тут найпростіше, то назначити в поліцію місцевих кримських татар! І буде вам і реінтеграція, і добровільна еміграція і депортація, навіть якщо і Керченський мост не вціліє - на пляжніх матрасах як чапаєви!
Мы можем по разному относиться к tZE-информ. Но что тут написано не так?Про действия, которые порождают бездействие -
"23.06.2023
4 березня 2022 року, в ході російського вторгнення в Україну, Запорізькій АЕС була захоплені російськими військами під час боїв за Енергодар. Цей день безумовно ввійде в історію світу, як перший випадок захоплення діючого ядерного об'єкту однієї країни іншою. Головна причина практично безперешкодного потрапляння ЗС РФ на територію півдня України через Чонгарський вузол оборони ми освітлювали і повторюватись не будемо.
тут https://2019timeze.medium.com/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4dbdbaf451a8
Коротка цитата "…Буквально перше ж, що зробив обраний на хвилі інфантильного пацифізму "уставших от войны" глядачів "Кварталу", президент Зеленський це ДЕМОНТАЖ Чонгарської зони оборони …"
Винний президент України Зеленський
Винний Кабінет міністрів України.
Між початком агресії і фактичним захопленням ядерного об'єкту часовий відрізок складає більше тижня.
Що повинна робити в такому стані влада України ?
1. Президент України і РНБО повинні прийняти рішення щодо ситуації.
2. Спеціалізований орган Кабінету міністрів, який відповідає за безпеку і ядерні матеріали, * Державна інспекція ядерного регулювання України, повинна провести процедуру блокування роботи АЕС, заблокувати технологічний доступ до систем АЕС, ввести в дію спеціалізований код безпеки, що унеможливлює відновлення роботи без процедури МАГАТЕ.
*ПОСТАНОВА від 20 серпня 2014 р. № 363Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
3. Кабінет Міністрів прийняти рішення про евакуацію персоналу з території станції персоналу і документації.
4. Президент України офіційно доводить до міжнародної спільноти заяву про втрату контролю за ядерним об'єктом і знімає з країни відповідальність за можливі наслідки.
Результат - противник отримує недsючий об'єкт, доступ до радіоактивних матеріалів заблоковано. Розблокування потребує колосальних інженерних зусиль і наявності спеціалізованої техніки.
Що з цього було зроблено ? Нічого.
Об'єкт здано в функціонуючому вигляді, технологічно дієвому, з можливістю довести в будь-який момент до стану техногенної аварії.
Винний президент України Зеленський
Винний Кабінет мінsстрів України.
Винний Державна інспекція ядерного регулювання України
Тепер другий тиждень Зеленський істерично переконує світ, що РФ збирається підірвати Запорізську АЕС. А хто дав агресору в руки такий засіб шантажу, Зеленський скромно замовчує"
Південь повернемо, Мрію відбудуємо, дерев'я посадимо, президентський університет відкриємо,