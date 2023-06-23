"Ворог вибудував оборону, яку важко подолати", - Сирський
Ми не повинні недооцінювати ворога. Противник передбачав і продовжує передбачати найнебезпечніші напрями наших рухів.
Про це заявив Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Протягом кількох місяців точилися розмови про весняний контрнаступ України. Успіхи боїв за Київ, Харків, а потім і звільнення півночі Херсонської області змусили українську громадськість та західні столиці чекати більшого чи бодай якихось ознак того, що війна незабаром може завершитися перемогою.
Два тижні тому під командуванням Сирського розпочався наступ на сході. Це було важко. Цього тижня Володимир Зеленський, наполягаючи на тому, що світ має дати Україні реалізувати свій бойовий план, визнав, що прогрес іде "повільніше, ніж ми хочемо".
Сирський, який сидить на старих шинах у таборі з військовими наметами біля невеликого села (місцезнаходження не називається з міркувань безпеки), не приховує, що його бійці намагаються виконати складне завдання. "Це складно і це створює напругу", - каже він про останні події на передовій.
За його словами, Росія веде свою наступальну операцію у районі Кремінної Луганської області, а у вівторок точилися важкі бої у Серебрянському лісі на адміністративному кордоні Донецької області.
На Бахмут із півдня противник кинув 83 штурмову десантну бригаду, каже він. А після підриву Каховської дамби переправа через Дніпро, яка потрібна для звільнення лівобережної частини Херсонської області, стала ще складнішою.
Далі Сирський описує запаморочливу кількість ходів на полі бою. Фігури на шахівниці зрозумілі, але підсумок звучить зловісно: "Росіяни намагаються перехопити ініціативу, так що ситуація справді складна".
Все це не було несподіванкою, каже Сирський, який народився у російському місті Владімір. У той час як в українських військових колах шукають розраду, висміюючи військові дії Росії, насолоджуючись недисциплінованістю та заколотами, якими діляться у соцмережах, він описує ситуацію без зайвих емоцій.
"Ми не повинні недооцінювати ворога. Противник передбачав і продовжує передбачати найнебезпечніші напрями наших рухів і вибудовує там міцну оборону, яку досить важко пробити", - зазначив він.
На питання про ключ до успіхів України після вторгнення Путіна Сирський пояснює їх мотивацією та навчанням. "Тоді навіть меншою кількістю можна розбити більш численного ворога. Я ніколи не бився проти меншої кількості ворогів; вони завжди перевершували нас числом", - каже він.
"І третій фактор - детальне планування всіх наших операцій та дій, дуже детальна підготовка. Планування показує, наскільки добре ми вивчили особливості театру дій, наскільки добре використовуємо топографічні особливості. Звичайно, ми бачимо сильні та слабкі сторони противника, і ми маємо все це враховувати ", - наголошує генерал.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А теперь этот некий зелёный поц говорит, что прогресс идет "медленнее, чем мы хотим". Так по плану, или как? Если по плану, я спокойно еду дальше на своей розовой пони- нужно ещё безалкогольное пиво купить успеть, та с жевачкой -"любовь- это..."..
Зелені утирки займалися перед вівйною великим крадівництвом, а винен захід.
Хай потім на суді вони так і кажуть...
США дали полгода времени создать линии обороны. США не дали ни Атакамс, ни самолеты, ни обучение пилотов, хотя это было анонсировано еще год назад и деньги были выделены.
Ленд-лиз не работает! Зеленский, не молчи! Ты имеешь доступ к международной требуне и обязан говорить от имени народа Украины! Когда союзник тебя предает, об этом нельзя молчать!
Гундосое чмо не имеет никакого права говорить "от имени народа Украины", который он грабит и убивает напару со своим кремлевским хозяином!
І завважте, вже дає інтерв'ю, і лохторат на таку схему легко поведеться.
добре, що українська армія не наступає на південь України. українська армія має наступати на мААаааААскву і змінити там владу, яка накаже своїм недосолдатам втекти з України повністю і з кінцями в зад на свої болота і вічну мерзлоту!
«Усім хто писав "якого *** ми пускаємо леопарди та бредлі колонами" надається можливість проявити себе: ми фарбуємо 100 ланосів у камуфляж, пхаємо у кожен по 10 зрадойобів, заправляємо на 2 літри газу і колоною пускаємо на Мелітополь. Машина легка - міну не активує, а витрачати на цей брухт снаряди кацапам буде шкода. От і легка перемога, гойда братья», - пояснили у відомстві
Кацапы эту линию еще с марта месяца почали будувати и все вокруг минировать.
Этого Сырського шо в гугле забанили ?
Или он газет не читает ?
- Ставь на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была, и сегодня в отличной форме! На меня больше никто не ставит, выиграю забег - сорвешь большой куш!
Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит:
- Ну не шмогла я, не шмогла..
А потом ты выбрал гундосое зелёное чмо
Их надо херачить, а не тратить своих людей на анонсированное наступление.
"Что касается президента Зеленского и его комментариев, то я хочу сказать, что он является главнокомандующим, и только он принимает решение, хочет ли он и когда он хочет пойти в наступление, а также на каком направлении, с какими подразделениями и как он собирается это сделать", - отметил представитель Белого дома (Джон Кірбі - В.Д.).
https://haqqin.az/news/283373
Боневтіку не сподобалось моделювання військових дій під час спільних українсько-американських командно-штабних навчань на військовій базі у Вісбадені навесні цього року, яке не враховувало його "геніальність"...
Тебе ж зеля слухав. Ти ж йому доповідати бігав - чи лише на Залужного скаржився.
Трясцю треба гнати з Україну.
Оці зермаки лише нещастя приносять