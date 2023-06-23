"Ворог вибудував оборону, яку важко подолати", - Сирський

Ми не повинні недооцінювати ворога. Противник передбачав і продовжує передбачати найнебезпечніші напрями наших рухів.

Про це заявив Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Протягом кількох місяців точилися розмови про весняний контрнаступ України. Успіхи боїв за Київ, Харків, а потім і звільнення півночі Херсонської області змусили українську громадськість та західні столиці чекати більшого чи бодай якихось ознак того, що війна незабаром може завершитися перемогою.

Два тижні тому під командуванням Сирського розпочався наступ на сході. Це було важко. Цього тижня Володимир Зеленський, наполягаючи на тому, що світ має дати Україні реалізувати свій бойовий план, визнав, що прогрес іде "повільніше, ніж ми хочемо".

Сирський, який сидить на старих шинах у таборі з військовими наметами біля невеликого села (місцезнаходження не називається з міркувань безпеки), не приховує, що його бійці намагаються виконати складне завдання. "Це складно і це створює напругу", - каже він про останні події на передовій.

За його словами, Росія веде свою наступальну операцію у районі Кремінної Луганської області, а у вівторок точилися важкі бої у Серебрянському лісі на адміністративному кордоні Донецької області.

На Бахмут із півдня противник кинув 83 штурмову десантну бригаду, каже він. А після підриву Каховської дамби переправа через Дніпро, яка потрібна для звільнення лівобережної частини Херсонської області, стала ще складнішою.

Далі Сирський описує запаморочливу кількість ходів на полі бою. Фігури на шахівниці зрозумілі, але підсумок звучить зловісно: "Росіяни намагаються перехопити ініціативу, так що ситуація справді складна".

Все це не було несподіванкою, каже Сирський, який народився у російському місті Владімір. У той час як в українських військових колах шукають розраду, висміюючи військові дії Росії, насолоджуючись недисциплінованістю та заколотами, якими діляться у соцмережах, він описує ситуацію без зайвих емоцій.

"Ми не повинні недооцінювати ворога. Противник передбачав і продовжує передбачати найнебезпечніші напрями наших рухів і вибудовує там міцну оборону, яку досить важко пробити", - зазначив він.

На питання про ключ до успіхів України після вторгнення Путіна Сирський пояснює їх мотивацією та навчанням. "Тоді навіть меншою кількістю можна розбити більш численного ворога. Я ніколи не бився проти меншої кількості ворогів; вони завжди перевершували нас числом", - каже він.

"І третій фактор - детальне планування всіх наших операцій та дій, дуже детальна підготовка. Планування показує, наскільки добре ми вивчили особливості театру дій, наскільки добре використовуємо топографічні особливості. Звичайно, ми бачимо сильні та слабкі сторони противника, і ми маємо все це враховувати ", - наголошує генерал.