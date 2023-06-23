Основний наступальний резерв ще не бере участі у боях, - Сирський
Основні сили ЗСУ ще не вступили в бій, наразі Сили оборони промацують оборону противника, "усе ще попереду".
Про це заявив Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
"Усі хочуть миттєво й одразу досягти великої перемоги. І ми теж цього хочемо. Але ми маємо бути готові до того, що цей процес займе якийсь час, тому що з кожного боку зосереджено багато сил, багато техніки і багато інженерних перешкод", - пояснив він.
Він також зазначив, що час головног удару ще не прийшов.
"Хочу сказати, що наші основні сили ще не були залучені, а ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Усе ще попереду", - заявив Сирський.
Він зазначив, що в районі Серебрянського лісництва в Донецькій області йшли "запеклі бої", оскільки Росія перекинула значні сили з півдня.
"Росіяни намагаються перехопити ініціативу. Тож що ситуація справді складна", - сказав командувач Сухопутних військ.
Однак Сирський закликав не недооцінювати ворога, відзначивши міцну оборону росіян.
Нагадаємо, раніше видання CNN опублікувало матеріал, в якому зазначалося, що початок контрнаступу виявився менш успішним, ніж очікувалося, однак Захід "зберігає оптимізм".
У Міністерстві оборони, коментуючи матеріал CNN заявили, що контрнаступ йде за планом, а робити висновки зараз - некоректно.
якщо дурне, та помиляєшся - то ознайомся з питанням.
та якщо поборник українських гнид - то невиліковне - зроби щось з собою...
ЗАВДЯКИ ЗСУ, запам'ятай, ботяра.
Літаки летять, будем всіх бомбить! - Володимир Зеленський
Ну, дякую тобі Сирський, що не поклав основні сили на мінних полях, укріпрайонах і під ворожою авіацією. Хоч вистачило розуму зупинити наступ ... Геній, плять!
А ті спокійненько так живуть.
Останній раз коли шукав - не знайшов...