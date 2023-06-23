УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10293 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 021 42

Основний наступальний резерв ще не бере участі у боях, - Сирський

сирський

Основні сили ЗСУ ще не вступили в бій, наразі Сили оборони промацують оборону противника, "усе ще попереду".

Про це заявив Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ. 

"Усі хочуть миттєво й одразу досягти великої перемоги. І ми теж цього хочемо. Але ми маємо бути готові до того, що цей процес займе якийсь час, тому що з кожного боку зосереджено багато сил, багато техніки і багато інженерних перешкод", - пояснив він.

Він також зазначив, що час головног удару ще не прийшов.

"Хочу сказати, що наші основні сили ще не були залучені, а ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Усе ще попереду", - заявив Сирський.

Він зазначив, що в районі Серебрянського лісництва в Донецькій області йшли "запеклі бої", оскільки Росія перекинула значні сили з півдня.

"Росіяни намагаються перехопити ініціативу. Тож що ситуація справді складна", - сказав командувач Сухопутних військ.

Однак Сирський закликав не недооцінювати ворога, відзначивши міцну оборону росіян.

Читайте: У найближчі 2-3 місяці будуть активні бої, - заступник начальника ГУР Скібіцький

Нагадаємо, раніше видання CNN опублікувало матеріал, в якому зазначалося, що початок контрнаступу виявився менш успішним, ніж очікувалося, однак Захід "зберігає оптимізм".

У Міністерстві оборони, коментуючи матеріал CNN заявили, що контрнаступ йде за планом, а робити висновки зараз - некоректно.

Сирський Олександр (725) контрнаступ (437)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
показати весь коментар
23.06.2023 16:29 Відповісти
+17
Просто опублікуйте план контрнаступу в Інтернеті і перестаньте балакати.
показати весь коментар
23.06.2023 16:26 Відповісти
+16
Ты бы, голубчик, лучше рассказал как отмазал одесского барыгу военкома. Это ведь твоя сфера ответственности.
показати весь коментар
23.06.2023 16:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що сталося з Залежним? Хто такий Сірський чергова маріонетка Єрмака?
показати весь коментар
23.06.2023 16:24 Відповісти
Залужний незалежний.
показати весь коментар
23.06.2023 16:27 Відповісти
Написано хто він такий і він з самого початку воює. А хто такий ти, питання.
показати весь коментар
23.06.2023 16:34 Відповісти
перднув, шавка подоляцька
показати весь коментар
23.06.2023 17:56 Відповісти
Чия б корова мичала...
показати весь коментар
23.06.2023 22:34 Відповісти
І да. Я українець, киянин, а ти поцовате, бздливе, дитя.
показати весь коментар
23.06.2023 22:40 Відповісти
ти - представник "мудрого наріду"...
показати весь коментар
24.06.2023 07:18 Відповісти
та ти шо. а ти його біографію читав? а нічого, що він росіянин і громадянин росії? нє, не муляє? а нічого, що чутки ходять, що він м'ясник і плювати хотів на життя українських бійців? а нічого, що він любимчик зеленої шобли на противагу Залужному?
показати весь коментар
23.06.2023 18:42 Відповісти
Та ти шо. А ти в курсі що завдяки йому Київ невзяли і він ставленик Залужного? А чутки при собі тримай.
показати весь коментар
23.06.2023 22:35 Відповісти
не п.зди

якщо дурне, та помиляєшся - то ознайомся з питанням.
та якщо поборник українських гнид - то невиліковне - зроби щось з собою...
показати весь коментар
24.06.2023 07:21 Відповісти
ЗАВДЯКИ ЙОМУ??????? зовсім уже там у подоляка показилися всі. спустя рукава методички пишуть. тільки тупе зебидло може хавати таку хєрню.
ЗАВДЯКИ ЗСУ, запам'ятай, ботяра.
показати весь коментар
25.06.2023 21:22 Відповісти
орий петров залежний от подоляка
показати весь коментар
23.06.2023 16:54 Відповісти
Просто опублікуйте план контрнаступу в Інтернеті і перестаньте балакати.
показати весь коментар
23.06.2023 16:26 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 16:29 Відповісти
Ну, піхота, танки та Хаймарси, гадаю, там вже будуть зайві!
показати весь коментар
23.06.2023 17:41 Відповісти


Літаки летять, будем всіх бомбить! - Володимир Зеленський
показати весь коментар
23.06.2023 16:37 Відповісти
нащо про це повідомляти???
показати весь коментар
23.06.2023 16:28 Відповісти
Щоб шойга з гєрасімом знали; не радіограму ж азбукою Морзе відбивати.
показати весь коментар
23.06.2023 17:46 Відповісти
ЗСУ звільнили землі захоплені окупантами ще в 2014 році. Чекаємо на офіційне підтвердження. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
23.06.2023 16:29 Відповісти
Это, получается, первое с конца 2014 года?
показати весь коментар
23.06.2023 16:39 Відповісти
50 гектарів.
показати весь коментар
23.06.2023 16:39 Відповісти
гм... і як то ви так всієте скріншоти робити....з Діпстейта
показати весь коментар
23.06.2023 16:39 Відповісти
я теж не знаю як тут зображення прикріплювати. )
показати весь коментар
23.06.2023 16:42 Відповісти
Цирк уже какой то происходит, все про все пишут! что да как делать будем, по правде говоря уже это все надоело!!! Уничтожить рашку и наших продажных тварей! И тогда я буду спать спокойно
показати весь коментар
23.06.2023 16:29 Відповісти
а ще послухати на ютюбі "воєнкорів" оцих старих пердунів.то ми вже по декілька раз перемогли...взяли рашистів в оточення і вже майже на підході до Владівостоку
показати весь коментар
23.06.2023 16:44 Відповісти
Запустили розмовляючу сраку Єрмака...
показати весь коментар
23.06.2023 16:30 Відповісти
Серйозно? " ...Основні сили ще не були залучені..."?
Ну, дякую тобі Сирський, що не поклав основні сили на мінних полях, укріпрайонах і під ворожою авіацією. Хоч вистачило розуму зупинити наступ ... Геній, плять!
показати весь коментар
23.06.2023 16:30 Відповісти
Ты бы, голубчик, лучше рассказал как отмазал одесского барыгу военкома. Это ведь твоя сфера ответственности.
показати весь коментар
23.06.2023 16:32 Відповісти
У Сырского с Будановым похоже соревнование,кто даст больше интервью.
показати весь коментар
23.06.2023 16:36 Відповісти
цікаво, дєрьмак вже доповів до москви склад резервів?
показати весь коментар
23.06.2023 16:36 Відповісти
Це все тому, що... :
показати весь коментар
23.06.2023 16:55 Відповісти
Давай, сраколиз буратінки, не зупиняйся, надихайся далі.
показати весь коментар
23.06.2023 17:35 Відповісти
)))). Молодець! Підтримую! Але від мене про Сирського був сарказм))). Реакції радий.
показати весь коментар
23.06.2023 18:24 Відповісти
Я Ваш сарказм зрозумів.
показати весь коментар
23.06.2023 19:47 Відповісти
щось швидко ФСб-ки затерли інфу в інеті що його батьки спокійно живуть на Московії, де тільки за те що є книжка українською - кидають в кутузку.
А ті спокійненько так живуть.
Останній раз коли шукав - не знайшов...
показати весь коментар
23.06.2023 18:01 Відповісти
Все вірно,не бреше Сирський.Основний наступальний резерв у вигляді Борисова ,ще не був задіяний.Зараз злітає знову в Іспанію,промацає цицькі своєї дружини-і одразу в наступ.
показати весь коментар
23.06.2023 17:02 Відповісти
)(*ня якась із цими коментаторами контрнаступу.
показати весь коментар
23.06.2023 17:09 Відповісти
а от ходять чутки, що це саме сирський послав наших на мінні поля без мінних тральщиків. бо він совок і йому насрать на солдатів. бо його зелена шобла просуває, щоб Залужного так не любили. (хоча виборці зеленського взагалі не знають, хто такий Залужний. на марафоні тільки сирського показують)
показати весь коментар
23.06.2023 18:46 Відповісти
Марафон жодного разу не дивився, але оця говорильня навколо контрнаступу від воєначальника має поганий вигляд.
показати весь коментар
23.06.2023 19:06 Відповісти
Ясно те, що вже треба готувати наступний резерв
показати весь коментар
23.06.2023 17:13 Відповісти
ще 7 млн мобрезерву, оце про це він і каже
показати весь коментар
23.06.2023 19:46 Відповісти
Офіційний прес-аташе офісу буратінки пан сирський заявив...
показати весь коментар
23.06.2023 17:31 Відповісти
 
 