Поліція Київщини отримала від військкоматів 6 тис. повідомлень про розшук ухилянтів
Поліція Київській області отримала від ТЦК 6 тисяч повідомлень про розшук ухилянтів.
Про це повідомив очільник обласної поліції Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Станом на сьогодні від ТЦК ми отримали 6 тисяч повідомлень по особам, які на їх думку ухиляються. Місцезнаходження 900 людей встановлене і вони приведені до відповідних посадових осіб територіальних центрів комплектування.
Хочу зазначити, що шість тисяч - це не обов’язково люди, які ухиляються. Це з різних підстав. Які отримали повістку і не з’явилися, або навпаки, її не отримали, у зв’язку з тим, що тимчасово мешкають за іншим місцем проживання. Тому, звичайно, поліція підходить до цього виважено", - зазначив Нєбитов.
Він нагадав, що за ухиляння від військового обов’язку передбачена адміністративна відповідальність. "Уповноважені посадові особи саме ТЦК складають такі протоколи, на сьогоднішній день їх 1700", - поінформував поліцейський.
Враховуючи, що у нас при владі ворог, іншого від цих опаришів я й не чекаю. Схоже, що мета їхніх дій - сприяти винищенню чоловічого населення: без необхідної підготовки відправляти на фронт в якості "гарматного м'яса" (якщо кацапи не можуть якось впливати на потік військової техніки для ЗСУ, то їхні агенти з ОП цілком можуть впливати на потік і якість новобранців через своїх воєнкомів). Адже логічно припустити, що оркам куди зручніше і легше зараз винищувати недосвідчених, щоб потім не мати клопоту з гарно навченим супротивником. А заразом можна й поліпшити своє матеріальне становище, якщо хтось занесе хабаря.
Зелені підори завжди прикривають злочин і зраду добрими/патріотичними намірами. ЗАВЖДИ. Тому тцк-шники (хто свідомо, хто ні) допомагають ворогу.