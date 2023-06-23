УКР
Новини
Поліція Київщини отримала від військкоматів 6 тис. повідомлень про розшук ухилянтів

Поліція Київській області отримала від ТЦК 6 тисяч повідомлень про розшук ухилянтів.

Про це повідомив очільник обласної поліції Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Станом на сьогодні від ТЦК ми отримали 6 тисяч повідомлень по особам, які на їх думку ухиляються. Місцезнаходження 900 людей встановлене і вони приведені до відповідних посадових осіб територіальних центрів комплектування.

Хочу зазначити, що шість тисяч - це не обов’язково люди, які ухиляються. Це з різних підстав. Які отримали повістку і не з’явилися, або навпаки, її не отримали, у зв’язку з тим, що тимчасово мешкають за іншим місцем проживання. Тому, звичайно, поліція підходить до цього виважено", - зазначив Нєбитов.

Він нагадав, що за ухиляння від військового обов’язку передбачена адміністративна відповідальність. "Уповноважені посадові особи саме ТЦК складають такі протоколи, на сьогоднішній день їх 1700", - поінформував поліцейський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військкомати на Чернігівщині подали до поліції 20 тис. заяв про розшук ухилянтів

Топ коментарі
+15
Легальні ухилянти розшукують нелегальних. Який у нас особовий склад МВС? 200 тис.?
24.06.2023 00:11 Відповісти
+10
Тупицкого тоже ищут? В Монако повестки отправили? Или ищут только бедных?
24.06.2023 00:18 Відповісти
+7
І?? якщо хтось в собі невпевнений і не хоче сдихать, за що їх винити по суті?? Якщо ви розрлвідаєте що гоміки це - хорошо, то чим погано не мати бажання когось вбивати , або комусь сдихати...?
24.06.2023 00:09 Відповісти
Я давно підозрював, що в тебе з головою явні проблеми. Як казав кацап Преображенський (в "Сабачем серце"): "Не смотрите перед едой Зеля-марафон"
24.06.2023 00:13 Відповісти
Це ти тіпо за петіков?? Чи щось по суті промичати хочеш??
24.06.2023 00:51 Відповісти
А ти готовий "сдихати" ( це тобі гугл із російської так перевів?), за ведмедчука, чи ти тільки "по баблу"?
24.06.2023 00:43 Відповісти
Це тебе гугл перевів, правильніше - недоперевів.. а що ти взагалі ляпнути хотів?? Сам хоч розумієш??
24.06.2023 00:49 Відповісти
Всу дуже просто, троляка- бігом на хверму, ведмадчук млинці з лопати роздає
24.06.2023 10:28 Відповісти
Здихають такі як ти тварини, а українські військові гинуть захищаючи Україну виконуючи конституційний обов'язок, і вбивають вони не "когось", а кацапських нацистів які прийшли знищувати Україну і українців.
24.06.2023 01:18 Відповісти
Повіяло смердючим вітерцем з москальської дупи.
24.06.2023 01:41 Відповісти
Як видно з останніх новин, тцк вже вкрай ******. Мало того, що це шарашкіна контора, яка не узаконена ВР, так вони ще й самі від себе видають якісь накази (!). І це не враховуючи той бєспрєдєл, який вони виробляють по всій країні: погрози, побиття, викрадення... Це вже смердить якоюсь опричниною. Ну і, звісно, все подається під патріотичним "соусом": мовляв, а кто же будєт родіну защіщать? А ви, мордовороти, ***** потрібні? Ви ж давали присягу; як військові, отримували і отримуєте зарплати; це ваш прямий обов'язок - захищати країну... разом із навченими мордоворотами із МВС, СБУ і т. д., і т. д. (скільки їх там сотень тисяч?), а вони хапають на вулиці першого-ліпшого токаря чи тракториста, який бачив автомат лише по телевізору, і впєрьод, на міни, бо 2 тижні учєбки - це ні про що.
Враховуючи, що у нас при владі ворог, іншого від цих опаришів я й не чекаю. Схоже, що мета їхніх дій - сприяти винищенню чоловічого населення: без необхідної підготовки відправляти на фронт в якості "гарматного м'яса" (якщо кацапи не можуть якось впливати на потік військової техніки для ЗСУ, то їхні агенти з ОП цілком можуть впливати на потік і якість новобранців через своїх воєнкомів). Адже логічно припустити, що оркам куди зручніше і легше зараз винищувати недосвідчених, щоб потім не мати клопоту з гарно навченим супротивником. А заразом можна й поліпшити своє матеріальне становище, якщо хтось занесе хабаря.
Зелені підори завжди прикривають злочин і зраду добрими/патріотичними намірами. ЗАВЖДИ. Тому тцк-шники (хто свідомо, хто ні) допомагають ворогу.
24.06.2023 01:14 Відповісти
Це список майбутніх кандидатів у Президенти?
24.06.2023 00:12 Відповісти
И? Дела так и будут лежать стопками, мол ищем, ищем. Как будто вы не знаете как наша полиция работает.
24.06.2023 00:14 Відповісти
Сікоко, сікоко? 6000?
24.06.2023 00:16 Відповісти
Часи, коли князі особисто вели в бій свої дружини, закінчились багато століть тому...
24.06.2023 00:28 Відповісти
Тому і князі закінчилися , зате злодіїв коронують ((
24.06.2023 00:33 Відповісти
Послати можна, коли тебе відправляють воювати в іншу країну, в якись умовний Ірак. Але коли ворог нищить твою рідну землю, коли хоче вбити твою сім'ю, то хз кім треба бути щоб десь бігати, ховатись, або перевдягатись в бабу і тікати з країни...
24.06.2023 01:26 Відповісти
Видно 90 % тут саме ухилянти
24.06.2023 01:34 Відповісти
Якщо Зеленского, то я знаю де він знаходиться.
24.06.2023 03:52 Відповісти
Найбільше "ухилянтів"в Торгових Центрах Корупції- Спільних Підприємст
24.06.2023 06:19 Відповісти
На банковій самий головний ухилянт, із нього починати треба....
24.06.2023 08:13 Відповісти
 
 