Поліція Київщини отримала від військкоматів 6 тис. повідомлень про розшук ухилянтів

Поліція Київській області отримала від ТЦК 6 тисяч повідомлень про розшук ухилянтів.

Про це повідомив очільник обласної поліції Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Станом на сьогодні від ТЦК ми отримали 6 тисяч повідомлень по особам, які на їх думку ухиляються. Місцезнаходження 900 людей встановлене і вони приведені до відповідних посадових осіб територіальних центрів комплектування.

Хочу зазначити, що шість тисяч - це не обов’язково люди, які ухиляються. Це з різних підстав. Які отримали повістку і не з’явилися, або навпаки, її не отримали, у зв’язку з тим, що тимчасово мешкають за іншим місцем проживання. Тому, звичайно, поліція підходить до цього виважено", - зазначив Нєбитов.

Він нагадав, що за ухиляння від військового обов’язку передбачена адміністративна відповідальність. "Уповноважені посадові особи саме ТЦК складають такі протоколи, на сьогоднішній день їх 1700", - поінформував поліцейський.

