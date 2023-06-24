Знищено 41 крилату ракету та 2 дрони, - Залужний
Противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування "Калібр" та ударними дронами Shahed-136/131.
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, літаки стратегічної авіації у кількості 10-ти одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря.
"Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9-ма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків. З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох ракет морського базування "Калібр". Із півдня противник атакував двома ударними дронами Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.
Силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та два ударні дрони "Shahed-136/131".
До відбиття повітряної атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, авіацію, мобільні вогневі групи повітряних командувань "Центр", "Південь" та "Схід" ПС ЗСУ. Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу.
За даними Повітряних сил, вночі 24 червня противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування "Калібр" та ударними дронами "Shahed-136/131".
"Літаки стратегічної авіації у кількості 10 одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9-ма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків. З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох крилатих ракет морського базування "Калібр". Із півдня противник атакував двома іранськими ударними дронами "Shahed-136/131", - інформують у Повітряних силах.
За результатами бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" ТА два ударні дрони "Shahed-136/131".
"Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу. Про наслідки та постраждалих повідомлять місцеві адміністрації", - додають у ПС.
хто нам надав засоби ППО та ПРО ‼️‼️‼️
А це щоночі шмаляють.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
їх і так русня не зіб.є, а льотчики потренуються.
може тому що ..... о б*же(Соскін правду каже про всяких масонів і архангелів? - реально, можете послухати, люту хрінь несе. ну, в основному.)
Всем странам входящим в антипутлеровкую коалицию.
Не буде ніякої перемоги, поки зелені покидьки залишаються при владі, бо перемога для них - це карні справи за "підготовку" до війни.