УКР
Знищено 41 крилату ракету та 2 дрони, - Залужний

Противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування "Калібр" та ударними дронами Shahed-136/131.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, літаки стратегічної авіації у кількості 10-ти одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря.

"Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9-ма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків. З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох ракет морського базування "Калібр". Із півдня противник атакував двома ударними дронами Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та два ударні дрони "Shahed-136/131".

До відбиття повітряної атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, авіацію, мобільні вогневі групи повітряних командувань "Центр", "Південь" та "Схід" ПС ЗСУ. Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу.

Також читайте: Вночі 24 червня росіяни із Каспію запустили ракети по Україні, - Повітряні Сили

+13
Блін, раніше кацапи кілька тижнів збирали ракети щоб нас обстріляти.
А це щоночі шмаляють.
24.06.2023 10:22 Відповісти
+10
Дякуємо, рідненькі.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
24.06.2023 10:22 Відповісти
+10
Так ГУР же заявило, что ракет у них мало, на 2-3 раза... Но производство увеличили в 3-4 раза)
24.06.2023 10:25 Відповісти
куй железо пока гарячо
24.06.2023 10:21 Відповісти
Героям слава і щира подяка всім ,
хто нам надав засоби ППО та ПРО ‼️‼️‼️
24.06.2023 11:56 Відповісти
Було би дуже здорово, якби під шумок заколота в РФ, ЗСУ нанесли великий удар
24.06.2023 10:22 Відповісти
просто нужно немного почекати - Растов наш - теперь ВСЯ групировка болоти куйла - БЕЗ снарядов... ВСЕ снаряды теперь в Ростове у женьки
24.06.2023 11:48 Відповісти
Слава ППО !
24.06.2023 10:22 Відповісти
Блін, раніше кацапи кілька тижнів збирали ракети щоб нас обстріляти.
А це щоночі шмаляють.
24.06.2023 10:22 Відповісти
Так ГУР же заявило, что ракет у них мало, на 2-3 раза... Но производство увеличили в 3-4 раза)
24.06.2023 10:25 Відповісти
та я вже шукала українців яким забракувало срасійських ракет- не відгукнулись
24.06.2023 10:26 Відповісти
ага Буденов сказав ...
24.06.2023 12:27 Відповісти
Тут без Китая не обошлось.Только эти твари могут поставлять в таких количествах этот тип ракет.которые они в свое время закупали у Совка
24.06.2023 10:27 Відповісти
1000+.((
24.06.2023 12:28 Відповісти
Дякуємо, рідненькі.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
24.06.2023 10:22 Відповісти
Слава ППО!!!🙏
24.06.2023 10:25 Відповісти
чо Байден не відправить ф-22 і Авакс?
їх і так русня не зіб.є, а льотчики потренуються.
може тому що ..... о б*же(Соскін правду каже про всяких масонів і архангелів? - реально, можете послухати, люту хрінь несе. ну, в основному.)
24.06.2023 10:28 Відповісти
Спасибо всем кто помогает Украине !!!

Всем странам входящим в антипутлеровкую коалицию.
24.06.2023 10:28 Відповісти
Молодці!...
24.06.2023 10:43 Відповісти
Походу, это закончится не скоро. Плохо, что мы как те хомяки-статисты - подсчитываем разрушенную инфраструктуру, убитых и раненых, а ответить или нечем, или духу не хватает. Так нас всех перебьют в конечном итоге.
24.06.2023 11:00 Відповісти
А хто буде організовувати відповідь? Оті зелені зрадники, що досі бабло в асфальт закопують та крадуть на харчуванні та амуніції власних збройних сил?
Не буде ніякої перемоги, поки зелені покидьки залишаються при владі, бо перемога для них - це карні справи за "підготовку" до війни.
24.06.2023 13:09 Відповісти
Надіюсь це був останній ракетний обстріл
24.06.2023 11:14 Відповісти
what air defense systems does Ukraine need to catch those Russian ballistic missiles? 🚀🚫
24.06.2023 13:15 Відповісти
 
 