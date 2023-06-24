Знищено 41 крилату ракету та 2 дрони, - Залужний

Противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування "Калібр" та ударними дронами Shahed-136/131.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, літаки стратегічної авіації у кількості 10-ти одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря.

"Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9-ма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків. З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох ракет морського базування "Калібр". Із півдня противник атакував двома ударними дронами Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та два ударні дрони "Shahed-136/131".

До відбиття повітряної атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, авіацію, мобільні вогневі групи повітряних командувань "Центр", "Південь" та "Схід" ПС ЗСУ. Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу.

За даними Повітряних сил, вночі 24 червня противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування "Калібр" та ударними дронами "Shahed-136/131".

Також читайте: Вночі 24 червня росіяни із Каспію запустили ракети по Україні, - Повітряні Сили

"Літаки стратегічної авіації у кількості 10 одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9-ма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків. З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох крилатих ракет морського базування "Калібр". Із півдня противник атакував двома іранськими ударними дронами "Shahed-136/131", - інформують у Повітряних силах.

За результатами бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" ТА два ударні дрони "Shahed-136/131".

"Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу. Про наслідки та постраждалих повідомлять місцеві адміністрації", - додають у ПС.