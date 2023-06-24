26 275 133
У Воронежі пролунали вибухи, вертоліт атакував нафтобазу. ВIДЕО
У Залізничному районі Воронежа, де сталася пожежа на нафтобазі, лунає сирена.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ТГ-канали.
За попередньою інформацією, по нафтобазі могли вдарити з вертольота. Місцеві жителі повідомляють, що навколо бази точаться бої.
як Карлсон
шкоду зробив
Мало того що сцить по подєздах..
Тактика 2випаленої землі" працює.
Давайте ще, по прикладу Кутузова спаліть Москву. Гойда!!!