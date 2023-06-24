УКР
26 275 133

У Воронежі пролунали вибухи, вертоліт атакував нафтобазу. ВIДЕО

У Залізничному районі Воронежа, де сталася пожежа на нафтобазі, лунає сирена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ТГ-канали.

За попередньою інформацією, по нафтобазі могли вдарити з вертольота. Місцеві жителі повідомляють, що навколо бази точаться бої.

Топ коментарі
+54
Я правильно понимаю, что бомбят Воронеж, и єто не мем?
24.06.2023 12:56
24.06.2023 12:56 Відповісти
+50
Почали битись за бензин.
24.06.2023 12:54
24.06.2023 12:54 Відповісти
+48
ну такого контрнаступу вже точно ніхто не очікував))
24.06.2023 12:55
24.06.2023 12:55 Відповісти
Пришло время --- ВАРИТЬ БАМБОНЕЖ ---
24.06.2023 13:29
24.06.2023 13:29 Відповісти
Ну, наконец-то! Бомбят Воронеж!
24.06.2023 13:30
24.06.2023 13:30 Відповісти
Сейчас важно чтобы какая-нибудь российская подлодка или крейсер ******* в нейтральные воды и подняли бело-синий флаг. Ну вы то скажете танунах, а кто реально думал что Воронеж начнут бомбить?
24.06.2023 13:30
24.06.2023 13:30 Відповісти
китрий Абама прилетів
як Карлсон
шкоду зробив
Мало того що сцить по подєздах..
24.06.2023 13:30
24.06.2023 13:30 Відповісти
А как свиноматки визжат! И всё матом!
24.06.2023 13:31
24.06.2023 13:31 Відповісти
какое увлекательное пеТушествие
24.06.2023 13:32
24.06.2023 13:32 Відповісти
Серетесь, сцуки кацапския?
24.06.2023 13:35
24.06.2023 13:35 Відповісти
Гойда, блд!
24.06.2023 13:36
24.06.2023 13:36 Відповісти
Мало !!!
24.06.2023 13:36
24.06.2023 13:36 Відповісти
У воронежі неспокійно, невідомий вертоліт атакує, іде боєзіткнення вагнера з рашен військом. Десь там же і РДК з Свободою Росії підтягуються, мимо на маскву летить рой українських БПЛА, підтягуються заград загони кадирова. День почався, якось так.
24.06.2023 13:38
24.06.2023 13:38 Відповісти
Ну и где вы были, когда вамбили Даронеж?!!!
24.06.2023 13:38
24.06.2023 13:38 Відповісти
Файно палає!
24.06.2023 13:41
24.06.2023 13:41 Відповісти
Щоб так само сучки по всій Парашії верещали!!!
24.06.2023 13:41
24.06.2023 13:41 Відповісти
что посеешь то и пожнешь главное что все по плану *****...
24.06.2023 13:46
24.06.2023 13:46 Відповісти
більше!!!! треба більше карми "внєпалітікам"!!!!!
24.06.2023 13:46
24.06.2023 13:46 Відповісти
Ну кто так снимает как бомбят Воронеж! Повторите и снимите сам момент обстрела. Желательно разных ракурсов и побольше лбьеуто
24.06.2023 13:51
24.06.2023 13:51 Відповісти
*объектов
24.06.2023 13:54
24.06.2023 13:54 Відповісти
24.06.2023 13:51
24.06.2023 13:51 Відповісти
Кацапи знищують запаси пального, щоб "пригожинці" не мали чим заправляти транспорт.
Тактика 2випаленої землі" працює.
Давайте ще, по прикладу Кутузова спаліть Москву. Гойда!!!
24.06.2023 14:03
24.06.2023 14:03 Відповісти
Найщасливіща подія в моєму житті. Наші діти страждали і гинули від рвкет! А тепер почути визги тих свиней- аж гидко, при тому що велика відстань до них, але вже визжить, а коли десятки рвкет, літаків з бомбами атакували Україну, то все норм. Боже, як я зочу побачити кару для москалів, надіюсь це початок!
24.06.2023 14:04
24.06.2023 14:04 Відповісти
24.06.2023 14:05
24.06.2023 14:05 Відповісти
Не может быть так, чтобы страдал только один из "братских" народов, ну не может...
24.06.2023 14:21
24.06.2023 14:21 Відповісти
кацапи можуть оцінити ефект присутності в своєму «сво»
24.06.2023 14:47
24.06.2023 14:47 Відповісти
gut
24.06.2023 14:56
24.06.2023 14:56 Відповісти
А город подумал ученья идут...
24.06.2023 15:10
24.06.2023 15:10 Відповісти
Leroy Merlin , ви підори підрусняві !
24.06.2023 15:11
24.06.2023 15:11 Відповісти
A voina v Ukraine jim "ne ohujetj "
24.06.2023 15:11
24.06.2023 15:11 Відповісти
кто кого бомбит?
24.06.2023 15:53
24.06.2023 15:53 Відповісти
Жрітє, москалі, нє обляпайтєсь!
24.06.2023 17:01
24.06.2023 17:01 Відповісти
Серьёзный удар
24.06.2023 18:22
24.06.2023 18:22 Відповісти
24.06.2023 20:54
24.06.2023 20:54 Відповісти
