У Воронежі пролунали вибухи, вертоліт атакував нафтобазу. ВIДЕО

У Залізничному районі Воронежа, де сталася пожежа на нафтобазі, лунає сирена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ТГ-канали.

За попередньою інформацією, по нафтобазі могли вдарити з вертольота. Місцеві жителі повідомляють, що навколо бази точаться бої.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Підмосков’ї перекрили міст через Оку та трасу "Крим", військові висадилися у районі Серпухова. ВIДЕО