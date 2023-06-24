21 079 86
Колона вагнерівців рухається Липецькою областю РФ у бік Москви
Колони ПВК "Вагнер" помічені у Липецькій області Російської федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Раніше оперативний штаб Липецької області рекомендував мешканцям регіону не залишати будинки без гострої потреби та утриматися від поїздок на особистому та громадському транспорті.
+31 аспм мпри
+30 Чайка Київ
+29 Сашко Бабенко #553471
нічо шо в Липецьку сто фабрик?
А це що, не пісня:
Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будем воювати! | (2) Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим, Там лежить повстанець тяженько ранений. | (2) Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки, Без лівої ноги, без правої руки. | (2) Як прийшла до нього рідна мати його, Плаче і ридає, жалує його. | (2) Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався, Без правої ручки, без ніжки зостався. | (2) Мами ж наші, мами, не плачте за нами, Не плачте за нами гіркими сльозами. | (2) Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будем воювати! | (2) А ми з москалями та й не в згоді жили, На самого Петра у бій ми вступили. | (2) Москалі тікали, аж лапті губили, А наші за ними постріли били. | (2) Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будем воювати! | (2) Ой, як мати сина свого поховала На його могилі слова написала. | (2) На його могилі слова написала: Слава Україні! Всім героям слава! | (2)
поки пригожину вдається тримати тисячі цих няшек під контролем (переважно кувалдою), але в ту саму мить коли цей контроль (або пригожин) зникне мешканці рубльовки зможуть познайомитися з "героями війни" напряму
це і є основний план пригожина на зараз - взяти в заручники мешканців москви
а тим що з Африки дан наказ готуватися і очикувати наказу
""Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!": ЗМІ встановили особу одного з найманців російської ПВК Вагнера, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+ Джерело:
нам треба щоб вони за неї так воювали що від москви не залишилося каменя на камені.
а срати -сцяти куди?
туалєт на вулиці Члєніна..
один на район.
ху&ло втік.
Громадянська війна на Московії почалася.
Москва в осаді…
І все так Раптово.
Неочікувано
А чо вдруг? Надо петь, как можно громче и радостнее.
Бийте їх "залізним кулаком"...
Ми за газ ракети відправляли,
Вашій сворі наш старий обком
Друга справа,що зараз вони відволічуться від фронту...це для нас плюс.
2022:Российская Армия Вторая в Украине
2023:Российская Армия Вторая в России