Колона вагнерівців рухається Липецькою областю РФ у бік Москви

Колони ПВК "Вагнер" помічені у Липецькій області Російської федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Раніше оперативний штаб Липецької області рекомендував мешканцям регіону не залишати будинки без гострої потреби та утриматися від поїздок на особистому та громадському транспорті.

