21 079 86

Колона вагнерівців рухається Липецькою областю РФ у бік Москви

вагнер

Колони ПВК "Вагнер" помічені у Липецькій області Російської федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Раніше оперативний штаб Липецької області рекомендував мешканцям регіону не залишати будинки без гострої потреби та утриматися від поїздок на особистому та громадському транспорті.

Також читайте: Мешканців Липецької області РФ закликали без потреби не виходити з дому

росія (67301) ПВК Вагнер (1546)
Топ коментарі
+31
Британская разведка заявила что дает Москве макс. 72 часа.
24.06.2023 16:53 Відповісти
+30
Лайна вони поїдять, хіба що. Липецька фабрика закрита з 2014 року. Тільни для слабомислячих цей факт десятий рік залишається таємницею.
24.06.2023 16:55 Відповісти
+29
нам не треба щоб вони захопили москву.

нам треба щоб вони за неї так воювали що від москви не залишилося каменя на камені.
24.06.2023 16:53 Відповісти
treba robiti jak v Bahmute - podjehali na razstojanie arti - i so vseh stvolov !!! davaite urodci !!!
24.06.2023 16:51 Відповісти
дык нельзя, на потом не останется. а чем ближе - тем очевидно больше профита.
24.06.2023 16:54 Відповісти
nu...mozno i po blizhe ja ne protiv.
24.06.2023 16:55 Відповісти
Лайна вони поїдять, хіба що. Липецька фабрика закрита з 2014 року. Тільни для слабомислячих цей факт десятий рік залишається таємницею.
24.06.2023 16:55 Відповісти
ну так "віра" лицеміра нічого іншого не залишає.
нічо шо в Липецьку сто фабрик?
24.06.2023 17:25 Відповісти
Британская разведка заявила что дает Москве макс. 72 часа.
24.06.2023 16:53 Відповісти
24.06.2023 16:56 Відповісти
Цікаво , а що скабєєва з сімонян співають?
24.06.2023 16:58 Відповісти
Може з прапором вагнера вже їдзить по мацкве
24.06.2023 16:59 Відповісти
Як це,що заспівають?
А це що, не пісня:
Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будем воювати! | (2) Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим, Там лежить повстанець тяженько ранений. | (2) Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки, Без лівої ноги, без правої руки. | (2) Як прийшла до нього рідна мати його, Плаче і ридає, жалує його. | (2) Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався, Без правої ручки, без ніжки зостався. | (2) Мами ж наші, мами, не плачте за нами, Не плачте за нами гіркими сльозами. | (2) Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будем воювати! | (2) А ми з москалями та й не в згоді жили, На самого Петра у бій ми вступили. | (2) Москалі тікали, аж лапті губили, А наші за ними постріли били. | (2) Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будем воювати! | (2) Ой, як мати сина свого поховала На його могилі слова написала. | (2) На його могилі слова написала: Слава Україні! Всім героям слава! | (2)
24.06.2023 17:31 Відповісти
щелепу вивихнуть
24.06.2023 20:48 Відповісти
Те саме, що і журнашлюхи в Україні з медведчуківських каналів.
24.06.2023 17:09 Відповісти
Спіралі ставлять )))
24.06.2023 17:14 Відповісти
навіщо, вазелін нехай купують.
24.06.2023 20:50 Відповісти
САвпадение????,,,,,,,,,,,,,,)),,---- Знають,що кажуть,),
24.06.2023 17:31 Відповісти
***** !!! готовь анус , швабра все ближе
24.06.2023 16:53 Відповісти
судячи з дописів кацапня торхи забула хто такі вагнеровці, це карні злочинці переважно за важкими статтями

поки пригожину вдається тримати тисячі цих няшек під контролем (переважно кувалдою), але в ту саму мить коли цей контроль (або пригожин) зникне мешканці рубльовки зможуть познайомитися з "героями війни" напряму

це і є основний план пригожина на зараз - взяти в заручники мешканців москви
24.06.2023 17:00 Відповісти
вагнеровці это бывшие кадровые военные.наемники. зеков они использовали в мясных штурмах для захвата бахмута.захватили одни руины спустя много месяцев.
24.06.2023 17:07 Відповісти
там кадрових найманців з Африки добре якщо один на сто зеків, доречі вони на війну в Україну не дуже поспішали, а звідки йдуть вагнеровці? з Африки? ні, це саме з України, і саме зеки

а тим що з Африки дан наказ готуватися і очикувати наказу
24.06.2023 17:14 Відповісти
Цн ті "кадровьіе военньіе", що кувалдами сирійцям трощили руки-ноги та вспорювали животи сирійським жінкам, а потім всіх підряд травили ОР. ОР це па-вашєму ОВ.
""Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!": ЗМІ встановили особу одного з найманців російської ПВК Вагнера, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+ Джерело:
24.06.2023 17:35 Відповісти
лол! а когда єто руские военніе отличались человеколюбием?
24.06.2023 17:47 Відповісти
а я понял ті защищаешь честь русскаго афицера.
24.06.2023 17:52 Відповісти
Ооооо,ти вже я бачу "насвяткувався", голова не працює, але ще по клавіатурі попадаєш пальчиком.
24.06.2023 17:56 Відповісти
ну не без єтого
24.06.2023 17:57 Відповісти
Ну то,на здоров'я. Сьогодні гріх не випити і я випив би, але не вживаю від слова "зовсім"
24.06.2023 18:00 Відповісти
восхищаюсь такими людьми. сказал себе нет-значит нет.завидую даже.
24.06.2023 18:04 Відповісти
Таким же чином кинув палити (по-вашому "палити" перекладається, як "курить"). 31.12.1979 року ( На Новий рік) дав собі слово, що 01.01. 1980 року кидаю палити, кинув і по цей день ні-ні. Ось така я падлюка.
24.06.2023 18:16 Відповісти
Тато кончена мразота,...терористи ....
24.06.2023 18:06 Відповісти
нам не треба щоб вони захопили москву.

нам треба щоб вони за неї так воювали що від москви не залишилося каменя на камені.
24.06.2023 16:53 Відповісти
Саме так.
24.06.2023 16:54 Відповісти
Навпаки треба, щоб Пригожин захопив Москву, а Путин переніс столицю в Петербург і гражданская вайна буде довгою....
24.06.2023 17:00 Відповісти
На Валдай перенес.
24.06.2023 17:01 Відповісти
24.06.2023 16:53 Відповісти
Свободу ЛипНР!!!
24.06.2023 16:54 Відповісти
Скатерью дорога.
24.06.2023 16:54 Відповісти
ВОТ НАКУЯ ПАЛИТЬ СПЕЦОПЕРАЦИЮ?!?!?!?!
24.06.2023 16:54 Відповісти
А чого ж иому не рухатись -- армія в Украіні -- путя віиська не відводе -- це иого проиоб -- все пргожин склеіть иому ласти .
24.06.2023 16:54 Відповісти
гітлер рухався повільніше
24.06.2023 16:54 Відповісти
Вагнер вже захопив ядерну зброю чи ще ні ?!
24.06.2023 16:55 Відповісти
толку ему от неё...?
24.06.2023 16:59 Відповісти
Толк є. Світ бачить, що це мавпи з гранатами, для нас це добре. Ще б бомбануло на раїсі.
24.06.2023 17:00 Відповісти
Нема. Он ее не сможет применить.
24.06.2023 17:03 Відповісти
Тактичну зброю використати дуже просто.
24.06.2023 17:23 Відповісти
Нихуя. Во первых, нужны коды активации. Во вторых там таки есть защита от дурака. Пригожин не сможет использовать яо.
24.06.2023 18:03 Відповісти
только как грязные "бимбы" и то - там в паРаше...
24.06.2023 17:09 Відповісти
Кацапи, підривайте мости, мінуйте дороги, відстрілюйтесь. А то ми вже зачекались.
24.06.2023 16:55 Відповісти
Так на цензоре на гражданскую войну надеялись, а по факту почти без потерь продвигаются к москве.Какой позор!
24.06.2023 16:59 Відповісти
Война потом будет. Когда власть делить станут.
24.06.2023 18:04 Відповісти
Пане Радченко,коли просувалися на Крим-гору трупів пам*ятаєте?А "фестиваль" танцю з морячком,вже подохшим, не згадуєте? Все йде,як і тоді-ВВ,ДПС,ФСБ-воювати не буде...
24.06.2023 20:38 Відповісти
***** замаскірувався. Буде втікати в Африку.

24.06.2023 16:56 Відповісти
Чому мовчить Еритрея? Невже не допоможе путіну?
24.06.2023 16:56 Відповісти
В Африку нізя, там все під контролем притамє хек пригожин. Тільки на Китай, або ще можна попробувати в Півнчну Корею по ночах пастися на траві.
24.06.2023 17:08 Відповісти
Китай в это говно лезть не будет. А вот откусит кусочек тортика вполне. На кндр всем вообще *****.
24.06.2023 18:05 Відповісти
Уже в московской области. А кадыровцы почему-то в Ростове. 😀
24.06.2023 16:56 Відповісти
кадировці не такі дурні щоб воювати
24.06.2023 17:00 Відповісти
Якщо вірити кацапським ресурсам,там під'їхало аж 200(двісті) овцейобів.
24.06.2023 17:00 Відповісти
Їздять кругами та знімають тік-ток,все як в Україні.
24.06.2023 17:19 Відповісти
І хто рішиться їх зупинити? У кацапів камікадзе немає,там вже всі драпанули хто куди
24.06.2023 16:57 Відповісти
Россияне скупили почти все билеты на авиарейсы из страны в Стамбул, Астану и Тбилиси - попасть туда прямым перелетом из Москвы уже невозможно. Также очень трудно уехать из страны с пересадками. На данный момент осталось только несколько прямых билетов до Еревана, который обойдется почти в 200 тысяч российских рублей. Ранее он стоил около 10 тысяч российских рублей.
24.06.2023 17:02 Відповісти
Які вони сцикливі! Цивільних вагнерівці не збираються чіпати
24.06.2023 17:03 Відповісти
коли щас підпалить з всих сторін мацкву, повар втратить ціль походу й **** врятує свою жопу )))
24.06.2023 16:57 Відповісти
24.06.2023 16:58 Відповісти
Раніше, оперативний штаб Липецької області рекомендував мешканцям регіону не залишати будинки без гострої потреби..
а срати -сцяти куди?
туалєт на вулиці Члєніна..
один на район.
24.06.2023 16:59 Відповісти
оце вам така *****, малята кацапята
24.06.2023 17:00 Відповісти
Уже в тульскую заехали,кремль близко,а сколько ценностей на рублевке.
24.06.2023 17:01 Відповісти
а сколько ценностей на рублевке а сколько унитазов ...
24.06.2023 17:03 Відповісти
І які унітази! Куди там херсонським з окупованих сіл
24.06.2023 17:57 Відповісти
Яка сумна новина

ху&ло втік.
Громадянська війна на Московії почалася.
Москва в осаді…

І все так Раптово.
Неочікувано
24.06.2023 17:03 Відповісти
Ти ба,як воно вийшло,Міхалич.Ми все гадали ,шо то за "гвардія наступу"?
24.06.2023 17:03 Відповісти
Нижний Новгород. 24 июня. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Власти приняли решение отменить в субботу праздничные концерты в Нижнем Новгороде, который в этом году носит статус молодежной столицы России, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

А чо вдруг? Надо петь, как можно громче и радостнее.
24.06.2023 17:04 Відповісти
Де ракети, що по нам пуляли?
Бийте їх "залізним кулаком"...
Ми за газ ракети відправляли,
Вашій сворі наш старий обком
24.06.2023 17:05 Відповісти
Ракеты перепрограммировать надо. Задать новые траектории.
24.06.2023 18:07 Відповісти
Ну захоплять вагнерівці владу,нам від того не легше,пригожин не краще пуйла.
Друга справа,що зараз вони відволічуться від фронту...це для нас плюс.
24.06.2023 17:06 Відповісти
Буде набагато краще.
24.06.2023 17:20 Відповісти
А как долго ее удержат? Вот в чем вопрос. Да и большеество за Пригожина воевать не пойдет.
24.06.2023 18:08 Відповісти
ЛипНР никогда не станет на колени!
24.06.2023 17:06 Відповісти
Todze vagner 9 mesiacev bral Bachmut,a tut vagner do maskvi za 1 den dosli.
24.06.2023 17:08 Відповісти
Я так зрозумів цель сво - була взяти Москву? Мноходовочка. Путін всіх переграв
24.06.2023 17:08 Відповісти
2021: Российская Армия Вторая в Мире
2022:Российская Армия Вторая в Украине
2023:Российская Армия Вторая в России
24.06.2023 17:48 Відповісти
Гойда
24.06.2023 17:49 Відповісти
 
 