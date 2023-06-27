Пригожин у Білорусі не обов’язково є загрозою, - Пісторіус

Перебування в Білорусі ватажка російських найманців з ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина не обов’язково має становити загрозу для країн Балтії.

Про це в інтерв’ю журналістам заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Це залежить від того, чи є повідомлення правдивими, чи це просто чутки про те, де насправді перебуває Пригожин зі своїми військами", - сказав міністр в інтерв'ю під час свого візиту до Литви.

Пісторіус додав, що навіть якби керівник групи найманців "Вагнер" перебував у Білорусі, "це не обов'язково означало б загрозу, але, в свою чергу, могло б мати і зовсім інше пояснення".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент Росії Володимир Путін після повстання Пригожина дозволив йому та охочим "вагнерівцям" переміститися до Білорусі. Літак Пригожина вже приземлився на військовому аеродромі під Мінськом.