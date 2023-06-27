Пригожин у Білорусі не обов’язково є загрозою, - Пісторіус
Перебування в Білорусі ватажка російських найманців з ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина не обов’язково має становити загрозу для країн Балтії.
Про це в інтерв’ю журналістам заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Це залежить від того, чи є повідомлення правдивими, чи це просто чутки про те, де насправді перебуває Пригожин зі своїми військами", - сказав міністр в інтерв'ю під час свого візиту до Литви.
Пісторіус додав, що навіть якби керівник групи найманців "Вагнер" перебував у Білорусі, "це не обов'язково означало б загрозу, але, в свою чергу, могло б мати і зовсім інше пояснення".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент Росії Володимир Путін після повстання Пригожина дозволив йому та охочим "вагнерівцям" переміститися до Білорусі. Літак Пригожина вже приземлився на військовому аеродромі під Мінськом.
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По друге: на территорії Білорусі будуються лагері для вагнерівців....
Не варто недооцінювати ворога, як ми це зробили до 24лютого 2022 і тепер відгрібаємо. До того ж, не в дусі російської політики відпускати своїх ворогів, та ще з цілим військом... коли можно було спокійно їх придавити
Скоро вагнер з бульбашами піде у наступ з території бульбашії!
Навіть для населення Білорусі.