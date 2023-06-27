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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Пригожин у Білорусі не обов’язково є загрозою, - Пісторіус

пригожин,пісторіус

Перебування в Білорусі ватажка російських найманців з ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина не обов’язково має становити загрозу для країн Балтії.

Про це в інтерв’ю журналістам заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Це залежить від того, чи є повідомлення правдивими, чи це просто чутки про те, де насправді перебуває Пригожин зі своїми військами", - сказав міністр в інтерв'ю під час свого візиту до Литви.

Пісторіус додав, що навіть якби керівник групи найманців "Вагнер" перебував у Білорусі, "це не обов'язково означало б загрозу, але, в свою чергу, могло б мати і зовсім інше пояснення".

Читайте: Путін хоче надалі використовувати "вагнерівців" у війні, але тим, хто поїде за Пригожиним, не пробачить, - ISW

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент Росії Володимир Путін після повстання Пригожина дозволив йому та охочим "вагнерівцям" переміститися до Білорусі. Літак Пригожина вже приземлився на військовому аеродромі під Мінськом.

Автор: 

Білорусь (7958) Пригожин Євген (522) Пісторіус Борис (270)


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Топ коментарі
+6
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27.06.2023 09:07
+4
4000 nemcev soldat budet Litve s tankami,PVO i drugoj texnikoj,eto uze nemalo
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27.06.2023 09:13
+2
В Литві вже казали шо треба бути на атасі -- Пісторіус трохи понизив градус напруги .
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27.06.2023 09:10
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Якщо у людини є мозок то це не означає що є і розум-бо мозок є у кжного а розум далеко не у всіх...
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27.06.2023 09:06 Відповісти
Яка з покійника загроза.
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27.06.2023 09:06 Відповісти
По перше: поки що він не покійник.
По друге: на территорії Білорусі будуються лагері для вагнерівців....

Не варто недооцінювати ворога, як ми це зробили до 24лютого 2022 і тепер відгрібаємо. До того ж, не в дусі російської політики відпускати своїх ворогів, та ще з цілим військом... коли можно було спокійно їх придавити
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27.06.2023 09:39 Відповісти
Заскріньте мої слова!

Скоро вагнер з бульбашами піде у наступ з території бульбашії!
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27.06.2023 09:06 Відповісти
єто какой раз бульбо рейх с потешными войсками пойдет в наступление?5?пацаны уже за 12 мес.на это направлении заскучали,слава богу у них ротация постоянная.
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27.06.2023 09:10 Відповісти
А раніше що заважало?
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27.06.2023 09:11 Відповісти
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27.06.2023 09:07 Відповісти
В Литві вже казали шо треба бути на атасі -- Пісторіус трохи понизив градус напруги .
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27.06.2023 09:10 Відповісти
4000 nemcev soldat budet Litve s tankami,PVO i drugoj texnikoj,eto uze nemalo
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27.06.2023 09:13 Відповісти
Вагнер бере під контроль білорусь!
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27.06.2023 09:14 Відповісти
Mozet i tak sperva razberutsia s ruskimi temi sto jest belorus,potom lukosenka armijej.Eto vsio realno
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27.06.2023 09:15 Відповісти
Приєднує Білорусь до Африки.
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27.06.2023 10:36 Відповісти
Бази зеків на території Білорусі це напевно взагалі благо.
Навіть для населення Білорусі.
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27.06.2023 09:26 Відповісти
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27.06.2023 09:50 Відповісти
Писториус то не твое дело. Твое дело дать Украине дальнобойные ракеты....
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27.06.2023 09:57 Відповісти
"Вагнер" відіграла центральну роль у кампанії вбивств, тортур і зґвалтувань у Центральноафриканській Республіці та витіснила цивільне населення з районів, де її дочірні компанії отримали права на видобуток корисних копалин .Але фріц Пісторіус , дає зрозуміти,що після сили силенної злочинів по цілому світі в тому числі в Україні цей злочинець не є загрозою,або небезпекою для людства.Це 3,14стєц повний
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27.06.2023 10:59 Відповісти
Ну уже такую чушь несут эти тупоголовые немцы.. Интересно? Как они себя почувствовали если бы в соседних с ФРГ странах типа ::Бельгия или Дания с Голандией появились бы 10-20 тысяч русских -бандитов-головорезов ВАГНЕРОАВЦЕВ м оружием?? Думаю немцы обосрались бы все за один час!!
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27.06.2023 11:56 Відповісти
 
 