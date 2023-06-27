ПВК "Вагнер" керувала масовими вбивствами в Центральній Африці, - Bloomberg

"Вагнер" відіграла центральну роль у кампанії вбивств, тортур і зґвалтувань у Центральноафриканській Республіці та витіснила цивільне населення з районів, де її дочірні компанії отримали права на видобуток корисних копалин.

Про пише видання Bloomberg із посиланням на доповідь американської некомерційної організації Sentry, передає Цензор.НЕТ.

За даними Sentry, ПВК "Вагнер", яка мала тісні зв'язки з Кремлем до короткочасного повстання минулих вихідних під керівництвом засновника групи Євгена Пригожина, була найнята президентом ЦАР Фостеном-Аршанжем Туадерою у 2018 році, щоб допомогти відбити повстанців. За даними Sentry і Міністерства фінансів США, ЦАР - одна з кількох африканських країн, де "Вагнер" встановив свою присутність в останні роки, пропонуючи свої послуги. Зокрема, в обмін на мінеральні ресурси, як спосіб опосередкованого посилення геополітичного впливу Кремля.

Міністерство фінансів описало діяльність Вагнера в Африці як "взаємозв'язок між воєнізованими операціями Росії, підтримкою збереження авторитарних режимів і експлуатацією природних ресурсів", - пише Bloomberg.

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Діяльність "Вагнера" стала предметом підвищеної уваги після російського вторгнення в Україну, коли США звинуватили його в посиленні нестабільності в деяких африканських країнах і використанні їх для постачання зброї на війну. Залишається незрозумілим, яким буде ігровий план Вагнера в Африці після повстання Пригожина, що раптово закінчилося мутною угодою, яка дозволила лідеру Вагнера і його військам піти, здавалося б, без наслідків.

"Вагнер, Туадера і його найближче оточення здійснили широкомасштабні, систематичні і добре сплановані кампанії масових вбивств, тортур і зґвалтувань", - йдеться в опублікованому у звіті організації Sentry.

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Старший радник Туадера Фіделе Гуанджіка підтвердив присутність Вагнера в ЦАР, але повідомив агентству Bloomberg, що він не брав участі в жодних військових наступальних діях або тортурах.



The Sentry посилається на інтерв'ю з більш ніж 45 особами, включаючи 11 членів збройних сил ЦАР, ополченців, документи і супутникові знімки.



"У ЦАР "Вагнер" удосконалив план захоплення держави, підтримуючи криміналізовану державу, захоплену президентом Центральноафриканської Республіки та його найближчим оточенням, накопичуючи військову силу, забезпечуючи доступ до цінних корисних копалин і розкрадаючи їх", - йдеться в повідомленні Sentry.





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