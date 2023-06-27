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Новини
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ПВК "Вагнер" керувала масовими вбивствами в Центральній Африці, - Bloomberg

вагнер

"Вагнер" відіграла центральну роль у кампанії вбивств, тортур і зґвалтувань у Центральноафриканській Республіці та витіснила цивільне населення з районів, де її дочірні компанії отримали права на видобуток корисних копалин.

Про пише видання Bloomberg із посиланням на доповідь американської некомерційної організації Sentry, передає Цензор.НЕТ.

За даними Sentry, ПВК "Вагнер", яка мала тісні зв'язки з Кремлем до короткочасного повстання минулих вихідних під керівництвом засновника групи Євгена Пригожина, була найнята президентом ЦАР Фостеном-Аршанжем Туадерою у 2018 році, щоб допомогти відбити повстанців. За даними Sentry і Міністерства фінансів США, ЦАР - одна з кількох африканських країн, де "Вагнер" встановив свою присутність в останні роки, пропонуючи свої послуги. Зокрема, в обмін на мінеральні ресурси, як спосіб опосередкованого посилення геополітичного впливу Кремля.

Міністерство фінансів описало діяльність Вагнера в Африці як "взаємозв'язок між воєнізованими операціями Росії, підтримкою збереження авторитарних режимів і експлуатацією природних ресурсів", - пише Bloomberg. 

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Діяльність "Вагнера" стала предметом підвищеної уваги після російського вторгнення в Україну, коли США звинуватили його в посиленні нестабільності в деяких африканських країнах і використанні їх для постачання зброї на війну. Залишається незрозумілим, яким буде ігровий план Вагнера в Африці після повстання Пригожина, що раптово закінчилося мутною угодою, яка дозволила лідеру Вагнера і його військам піти, здавалося б, без наслідків.

"Вагнер, Туадера і його найближче оточення здійснили широкомасштабні, систематичні і добре сплановані кампанії масових вбивств, тортур і зґвалтувань", - йдеться в опублікованому у звіті організації Sentry.

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Старший радник Туадера Фіделе Гуанджіка підтвердив присутність Вагнера в ЦАР, але повідомив агентству Bloomberg, що він не брав участі в жодних військових наступальних діях або тортурах.

The Sentry посилається на інтерв'ю з більш ніж 45 особами, включаючи 11 членів збройних сил ЦАР, ополченців, документи і супутникові знімки.

"У ЦАР "Вагнер" удосконалив план захоплення держави, підтримуючи криміналізовану державу, захоплену президентом Центральноафриканської Республіки та його найближчим оточенням, накопичуючи військову силу, забезпечуючи доступ до цінних корисних копалин і розкрадаючи їх", - йдеться в повідомленні Sentry.

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Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) Центральноафриканська Республіка (9)


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Топ коментарі
+8
И почему все до сих пор молчали? Так же как в Сирии молча наблюдали как рашисты сравнивают с землей целые города вместе с мирными людьми. Зато если какому то цигану или ****** морду набьют или даже не так посмотрят так сразу вони и шороху на всю вселенную. Вот такие у вас ценности
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27.06.2023 10:19
+5
Зато цивілізація світла дуже опікується мегаважливими питаннями на кшталт black lives matter, фемінаці, культурою відміни та насильною, по квотам, інтеграцією хворих на голову і максимально розпусних людей в суспільство.
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27.06.2023 10:21
+5
Це до часу, до часу...
Людина так влаштована генетично, так запрограмована, що має щодня вирішувати проблеми існування. А якщо ці проблеми вирішені попередніми поколіннями і у покоління нинішнього все є, воно починає неіснуючі справжні проблеми замінювати вигаданими проблемами.
Не хочу нічого пророкувати, але коли західне суспільство зіткнеться не з "проблемами", а з ПРОБЛЕМАМИ, про те, що завтра їсти і де сьогодні спати, усі BLM, трансгендери, LGBT, права меншин та інших ледарів і божевільних злетять в одну секунду.
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27.06.2023 10:35
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Нікчеми та підараси керують світом,люди перетворені у істот без мозку
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27.06.2023 10:15 Відповісти
Зато цивілізація світла дуже опікується мегаважливими питаннями на кшталт black lives matter, фемінаці, культурою відміни та насильною, по квотам, інтеграцією хворих на голову і максимально розпусних людей в суспільство.
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27.06.2023 10:21 Відповісти
А пакетики в маркетах биорозкладные за 1 гривну 20 коп не это ли глобальный ****** мирового масштаба. ЗА экологию они топят, мрази. Да насрать на экологию, особенно пока война, тут нам все так засрали кацапы шо пакетики точно погоду не сделают. после нас теперь хоть потоп
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27.06.2023 10:29 Відповісти
Лайфхак: купіть собі, або якщо зовсім грошей нема, пошийте з старих джинсів, сумку для продуктів, і забийте на тупі гидотні пакетики, які ще й зараз виготовляють з якихось презервативів, бо вони реально гидотні на доторк і рвуться при найменшому зусиллі.
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27.06.2023 10:31 Відповісти
Я готовился. Я закупил пакеты маечки на 5 лет вперед запечатанные пачки по 100 штук. И теперь беру с собой в магазин. хрен этим барыгам в глаз
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27.06.2023 10:33 Відповісти
Це ви ще не знаєте, що у нас податок на газовану воду. Завдяки якому вся вода в пляшках в один день подорожчала вдвічі... коли вже введуть податок на повітря, цікаво?
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27.06.2023 10:37 Відповісти
- Податок на повітря? А, што, хароша ідєя
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27.06.2023 10:41 Відповісти
Ну а чого ні? податок "на гугл" від даніли ********** гєтманцева це вже максимально наближено до...
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27.06.2023 10:45 Відповісти
в германии нет никаких пакетиков платных. в супермаркете хоть обмотайся этими пакетами. чтото мутят местные "экологи" барыги
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27.06.2023 11:05 Відповісти
Це до часу, до часу...
Людина так влаштована генетично, так запрограмована, що має щодня вирішувати проблеми існування. А якщо ці проблеми вирішені попередніми поколіннями і у покоління нинішнього все є, воно починає неіснуючі справжні проблеми замінювати вигаданими проблемами.
Не хочу нічого пророкувати, але коли західне суспільство зіткнеться не з "проблемами", а з ПРОБЛЕМАМИ, про те, що завтра їсти і де сьогодні спати, усі BLM, трансгендери, LGBT, права меншин та інших ледарів і божевільних злетять в одну секунду.
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27.06.2023 10:35 Відповісти
Біда в тому, що завдяки їх "проблемам", з ПРОБЛЕМАМИ стикаються не вони, а інші, у яких "проблеми" не розглядаються в принципі...
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27.06.2023 10:38 Відповісти
Тільки зараз побачили
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27.06.2023 10:46 Відповісти
та невже..., а можна було ввести санкції на 4 роки раніше..., або хоча б висловити якусь стурбованість на якомусь засіданні оон...
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27.06.2023 10:19 Відповісти
И почему все до сих пор молчали? Так же как в Сирии молча наблюдали как рашисты сравнивают с землей целые города вместе с мирными людьми. Зато если какому то цигану или ****** морду набьют или даже не так посмотрят так сразу вони и шороху на всю вселенную. Вот такие у вас ценности
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27.06.2023 10:19 Відповісти
Боялись, что ***** нападет
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27.06.2023 10:30 Відповісти
только сейчас это стало известно? а почему же санкции не вводили и сейчас не вводят против шлангеров? может это вам тоже выгодно? всегда удобно делать грязную работу чужими руками и строить из себя девственницу
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27.06.2023 10:21 Відповісти
Щож природа не терпить пустоти. Напевне прийшов час комусь замінити вагнер в ЦАР і президента заразом, поки це не зробили китайці.
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27.06.2023 11:12 Відповісти
Та не може бути! Це все наклеп! Вони нікого не вбивали а навпаки - роздавали неграм талони на підсилене харчування!
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27.06.2023 11:17 Відповісти
та шо там говорити. Женька поварьонок вальнув трьох журналюг лаптевських, від ходорковського, які хотіли зняти якийсь пасквіль. І шо ? А ні......я
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27.06.2023 11:44 Відповісти
21 століття всі все знають розуміють і тільки констатують факти і занепокоїння.Такого смердючого лайна навіть в першу і другу світову не було...
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27.06.2023 12:26 Відповісти
Поганий кінець буде у планети Земля, такої потвори, як людина навіть складно вигадати . Будь - який хижак вбиває тільки щоб нажертись. А двонге створіння не знає меж жортокості, підступності і моралі. Одни вбивають та гвалтують заради збагачення та задоволення, інші спостерігають, якщо це їм вигідно. Щось всесвітній поліцейський мовчав тихесенько і чекав вигідного результату.... А зараз зброю - по краплі , а сам каже" наступ затримується... Треба швидше..."
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27.06.2023 12:35 Відповісти
 
 