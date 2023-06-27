Арешт об’єктів "Xpark": Засновник Зозуля каже про тиск влади та медіаатаку

Майно XPark намагаються арештувати та передати до АРМА, а потім продати зацікавленим особам.

Про це у своєму блозі пише засновник та інвестор X-park Юрій Зозуля, передає Цензор.НЕТ.

"26.06.2023 через день після виступу Зеленського по інвестклімату ДБР арештувала майже всі об'єкти Ікспарку. По рішеню суду на який нас навіть не запросили. Так виглядає державне рейдерство слуг", - йдеться в повідомленні

За його словами, ця медіаатака направлена "виключно на дискредитацію нас як інвестора та перешкоджання діяльності нашого підприємства".

"Інформація неправдива і ми впевнені, що ми переможемо в судах (хоча за такого рівня корупції це не факт, і те що Печерський суд не спитавши нас арештував наше майно). Але ми запевняємо, що інвестпроєкт 2015 року повністю законний, усі забов'язання ми виконували, навіть те ДБР знайшло лишніх 80 об'єктів і в одночас стверджує, що ми виконали менше половини інвестдоговору, це все маячня як і про котеджі, це кожен мешканець може прийти і просто пошукати в ікспарку. Навіть не кажучи про те, що пандемія та війна визнана як форсмажор для будь-яких інвестпроєктів, але не для злочинного угрупування як ДБР", - наголосив Зозуля.

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Також, продовжив він, 27 червня почалася медіаатака з дискредитації інвесторів підприємства Xpark.

"Схема стандартна - медійно облити брудом інвестора, щоб в публічній площині виправдати свавілля арешту ДБР його майна. Зрозуміло, що брехня з першого до останнього слова, але і зрозуміло завдання:



- дискредитувати Інвестора Зозулю

- дискредитувати Кличка

- сформувати негативний імідж інвестора у киян

- заблокувати роботу X-Park в сезон

- залякати співінвесторів та партнерів

- як варіант відібрати наші компанії та передати управління парком своім в АРМА (але останнє - це припущеня)", - пояснив він.

За словами Зозулі, суду ще не було, звинувачення ще не доведено, але майно вже арештовано.

"Версія перша. АРМА. Арештоване майно передають в АРМА, з компаній інвестора усувається менеджмент та передається в правління по конкурсу АРМА (зазвичай конкурси договірні, тому фактично керування передається своїм людям), наступним кроком АРМА продає на аукціоні майно Інвестора (зазвичай аукціони теж договірні, тому фактично продається своїм людям). Рейдерство закінчено.



Версія друга. ЗАМОВНИК. Замовник рейдерства більш впливовий високопосадовець, ніж Трубіцин. Йому сподобалася інфраструктура Ікспарку, та припускаючи, що Інвестор після атаки ДБР може почати релокацію об'єкту за кордон, вирішив арештувати шоб зберегти для себе", - додав Зозуля.

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Раніше Зозуля повідомив, що депутат Київської міськради від "Слуги народу" Владислав Трубіцин, якого НАБУ викрило на хабарі, хотів "віджати Ікспарк під себе". Або ж "один з провладних високопосадовців хоче віджати Ікспарк, а Трубіцин забезпечує координацію та виконує вказівку".

"Багато хто Ікспарк пов'язує з мером Віталієм Кличко. Ми, як інвестори, стверджуємо, що ніколи Кличко не мав відношення до підприємств Xparkу. Ікспарк був створений виключно мною - засновником Зозулею Юрієм. ... Слуга Трубіцин напроти, впевнений, що Кличко має долю в Ікспарк та організовує атаку на підприємство з головною метою - збити Віталія Кличка, через викриття його участі в підприємстві ікспарк, а далі друга ціль - розірвати інвестиційний договір ікспарк з КМДА . (Інвестконкурс виграний 09.09.2013 р. № 1569 з інвестдоговором 30.10.2015 № 050-13/і/155)", - додав він.

Нагадаємо, за даними ДБР, одне зі столичних товариств уклало з КМДА інвестиційний договір майже на 150 млн грн для будівництва спортивних об'єктів і споруд. На місці спорткомплексу мали побудувати Всеукраїнський парк пам’яті борців за свободу і незалежність України.

Водночас, зазначили в Бюро, на території парку побудовано об'єкти, не передбачені угодою. На 15 земельних ділянках площею понад 10 га компанія побудувала близько 80 об'єктів нерухомості, які не були передбачені проєктно-кошторисною документацією. Замість обумовлених спортивних майданчиків товариство звело ресторан і котеджі.

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