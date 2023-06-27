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Новини
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Арешт об’єктів "Xpark": Засновник Зозуля каже про тиск влади та медіаатаку

xpark

Майно XPark намагаються арештувати та передати до АРМА, а потім продати зацікавленим особам.

Про це у своєму блозі пише засновник та інвестор X-park Юрій Зозуля, передає Цензор.НЕТ.

"26.06.2023 через день після виступу Зеленського по інвестклімату ДБР арештувала майже всі об'єкти Ікспарку. По рішеню суду на який нас навіть не запросили. Так виглядає державне рейдерство слуг", - йдеться в повідомленні

За його словами, ця медіаатака направлена "виключно на дискредитацію нас як інвестора та перешкоджання діяльності нашого підприємства".

"Інформація неправдива і ми впевнені, що ми переможемо в судах (хоча за такого рівня корупції це не факт, і те що Печерський суд не спитавши нас арештував наше майно). Але ми запевняємо, що інвестпроєкт 2015 року повністю законний, усі забов'язання ми виконували, навіть те ДБР знайшло лишніх 80 об'єктів і в одночас стверджує, що ми виконали менше половини інвестдоговору, це все маячня як і про котеджі, це кожен мешканець може прийти і просто пошукати в ікспарку. Навіть не кажучи про те, що пандемія та війна визнана як форсмажор для будь-яких інвестпроєктів, але не для злочинного угрупування як ДБР", - наголосив Зозуля.

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Також, продовжив він, 27 червня почалася медіаатака з дискредитації інвесторів підприємства Xpark.

Арешт об’єктів Xpark: Засновник Зозуля каже про тиск влади та медіаатаку 01

"Схема стандартна - медійно облити брудом інвестора, щоб в публічній площині виправдати свавілля арешту ДБР його майна. Зрозуміло, що брехня з першого до останнього слова, але і зрозуміло завдання:

- дискредитувати Інвестора Зозулю
- дискредитувати Кличка
- сформувати негативний імідж інвестора у киян
- заблокувати роботу X-Park в сезон
- залякати співінвесторів та партнерів
- як варіант відібрати наші компанії та передати управління парком своім в АРМА (але останнє - це припущеня)", - пояснив він.

За словами Зозулі, суду ще не було, звинувачення ще не доведено, але майно вже арештовано.

"Версія перша. АРМА. Арештоване майно передають в АРМА, з компаній інвестора усувається менеджмент та передається в правління по конкурсу АРМА (зазвичай конкурси договірні, тому фактично керування передається своїм людям), наступним кроком АРМА продає на аукціоні майно Інвестора (зазвичай аукціони теж договірні, тому фактично продається своїм людям). Рейдерство закінчено.

Версія друга. ЗАМОВНИК. Замовник рейдерства більш впливовий високопосадовець, ніж Трубіцин. Йому сподобалася інфраструктура Ікспарку, та припускаючи, що Інвестор після атаки ДБР може почати релокацію об'єкту за кордон, вирішив арештувати шоб зберегти для себе", - додав Зозуля.

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Раніше Зозуля повідомив, що депутат Київської міськради від "Слуги народу" Владислав Трубіцин, якого НАБУ викрило на хабарі, хотів "віджати Ікспарк під себе". Або ж "один з провладних високопосадовців хоче віджати Ікспарк, а Трубіцин забезпечує координацію та виконує вказівку".

"Багато хто Ікспарк пов'язує з мером Віталієм Кличко. Ми, як інвестори, стверджуємо, що ніколи Кличко не мав відношення до підприємств Xparkу. Ікспарк був створений виключно мною - засновником Зозулею Юрієм. ... Слуга Трубіцин напроти, впевнений, що Кличко має долю в Ікспарк та організовує атаку на підприємство з головною метою - збити Віталія Кличка, через викриття його участі в підприємстві ікспарк, а далі друга ціль - розірвати інвестиційний договір ікспарк з КМДА . (Інвестконкурс виграний 09.09.2013 р. № 1569 з інвестдоговором 30.10.2015 № 050-13/і/155)", - додав він.

Нагадаємо, за даними ДБР, одне зі столичних товариств уклало з КМДА інвестиційний договір майже на 150 млн грн для будівництва спортивних об'єктів і споруд. На місці спорткомплексу мали побудувати Всеукраїнський парк пам’яті борців за свободу і незалежність України.

Водночас, зазначили в Бюро, на території парку побудовано об'єкти, не передбачені угодою. На 15 земельних ділянках площею понад 10 га компанія побудувала близько 80 об'єктів нерухомості, які не були передбачені проєктно-кошторисною документацією. Замість обумовлених спортивних майданчиків товариство звело ресторан і котеджі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київрада ухвалила звернення до центральної влади дотримуватись Конституційних гарантій прав місцевого самоврядування, - Кличко

Автор: 

Київ (19618) підприємці (620) рейдерство (402) ДБР (3536)


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Топ коментарі
+10
Що Ви до Кличка маєте??? При ньому більш менш нормально в Києві стало. Ни лийте воду на зелене колесо.
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27.06.2023 12:08
+10
Шо ви хочете від зелених ботів. Це ж на дронів нашим хлопцям грошей нема, на спорядження, на снаряди і техніку. А на ботів у зелених гнид завжди гроші будуть.
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27.06.2023 12:13
+9
А зацікавлена особа якийсь дурачок?
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27.06.2023 12:01
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А зацікавлена особа якийсь дурачок?
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27.06.2023 12:01 Відповісти
гундоса інвестняня
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27.06.2023 12:06 Відповісти
Яник у Ростові: "***, а що, так можна було?"
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27.06.2023 12:01 Відповісти
Астанавітесь!!!
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27.06.2023 12:10 Відповісти
можна, він тим самим займався
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27.06.2023 14:35 Відповісти
Що Ви до Кличка маєте??? При ньому більш менш нормально в Києві стало. Ни лийте воду на зелене колесо.
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27.06.2023 12:08 Відповісти
сумнівне твердження
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27.06.2023 12:11 Відповісти
Тобто Омеля, нарк були кращі?? А зараз Боневтік своє дебілятко поставе - бюджет розворують.

На рахунок сумнівності - є з чим й ким порівнювати.
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27.06.2023 12:14 Відповісти
Шо ви хочете від зелених ботів. Це ж на дронів нашим хлопцям грошей нема, на спорядження, на снаряди і техніку. А на ботів у зелених гнид завжди гроші будуть.
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27.06.2023 12:13 Відповісти
Реєстрація:13.01.2023
хєрмаку привіт
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27.06.2023 12:17 Відповісти
Ми зробили Xpark разом.
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27.06.2023 12:17 Відповісти
дивлячись на таке, ніхто нам гроші на відбудову не дасть
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27.06.2023 12:28 Відповісти
Не, ну не з кацапами ж воювати?
Восени вибори, потрібно контролювати Київ і прибрати ймовірного конкурента Бубачки.
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27.06.2023 12:59 Відповісти
Якщо вони провернуть таку ж аферу з виборами мера, як провернули з виборами г@ндона..це буде пісець..
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27.06.2023 13:55 Відповісти
Зе-влада януковсько-кремлівська.
Україна існує завдяки ЗСУ і допомозі Заходу.
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27.06.2023 14:12 Відповісти
 
 