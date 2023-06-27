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Треба перейменувати понад 1400 населених пунктів, - Нацкомісія зі стандартів мови

перейменування

В Україні потрібно перейменувати понад 1,4 тис. населених пунктів, назви яких не відповідають нормам української мови чи містять ідеологеми, пов’язані з російською імперською політикою.

Такого висновку дійшла Національна комісія зі стандартів державної мови, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" Національна комісія зі стандартів державної мови створила робочу групу, до складу якої увійшли фахівці-філологи та історики вищої освіти з усіх регіонів України", - йдеться в повідомленні відомства.

Читайте: У Харкові перейменували вулиці на честь Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) та засновника "Фрайкору" Георгія Тарасенка, - Терехов

Комісія визначила перелік назв сіл, селищ і міст, які потребують зміни через невідповідність орфографічним, граматичним і словотворчим нормам української мови або містять у назві ідеологеми, пов'язані з російською імперською політикою в Україні.

Її рішення містить 24 додатки, де надано рекомендації окремо по кожній області. Ознайомитися з ними можна тут.

Також читайте: У Дніпрі дерусифікували 7 вулиць, - міськрада

Автор: 

Комісія (83) перейменування (585) українська мова (836) дерусифікація (31)


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Топ коментарі
+11
Шановні, не забудьте перейменувати Росію в Московію, поверніть історичну назву державі. Бо вона неспроможна це зробити. Зробіть гарне діло.
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27.06.2023 15:01
+9
Бєлгород в Білгород
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27.06.2023 14:23
+8
Треба? Перейменовуйте.
Нафіга язиком тріпати - просто робіть.
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27.06.2023 14:23
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Так туди бабла зарити можна просто неміряно..причому цілком легально, через підрядників, які виготовляють всіляки вкащівники, таблички на будинки..а ше непахане поле - зміна даних юросіб, заміна печаток, штампів, бланків..і все це знову через своїх можна проводити
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27.06.2023 14:57 Відповісти
Бєлгород в Білгород
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27.06.2023 14:23 Відповісти
Треба? Перейменовуйте.
Нафіга язиком тріпати - просто робіть.
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27.06.2023 14:23 Відповісти
Вони постійно піднімають цю тему перед хіпежем якимось..відволікають..ще ціни на щось піднімуть))
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27.06.2023 14:58 Відповісти
В Казахстане переимновали маленький городок Державинск в Кенесары. Однако несмотря на требования населения более крупные города Павлодар и Петропавловск переименовывать боятся, чтобы не разгневать Путина.
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27.06.2023 14:26 Відповісти
Літургійна мова в православній церкві українська.
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27.06.2023 14:31 Відповісти
На старословянській правити неможливо. Бо її не існує і ніколи не існувало. Правити могли на церковнословянській київського ізводу. А Новомосковськ зноау стане Самарою або Новоселицею.
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27.06.2023 14:54 Відповісти
Бачу тобі щось неподобається москалику, це добре.
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27.06.2023 15:09 Відповісти
Ще скажи що Крим це росія, до повного комплекту.
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27.06.2023 15:13 Відповісти
А під Воронежем авіація рф бомбить федеральну трасу, траса напевне не росія
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27.06.2023 15:19 Відповісти
Тріпаються щоб ''перегріти'' тему , почути обурення від деяких незгодних і на тій ноті залишити все як є.
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27.06.2023 14:28 Відповісти
************ в Ахтиар
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27.06.2023 14:28 Відповісти
А хто такий взагалі Сєва?
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27.06.2023 14:36 Відповісти
Сєва зі сто поль😂
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27.06.2023 14:39 Відповісти
то вже в Херсонес
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27.06.2023 15:44 Відповісти
Или в Ак-Яр. У и до пари Сімферополь в Ак-Мечеть.
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27.06.2023 20:24 Відповісти
здається мені це одне і теж саме
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27.06.2023 20:58 Відповісти
Шановні, не забудьте перейменувати Росію в Московію, поверніть історичну назву державі. Бо вона неспроможна це зробити. Зробіть гарне діло.
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27.06.2023 15:01 Відповісти
Все это перенаименования ,дело государства максимум для одного года.. НО Кому-то это очень выгодно держать население в напряжении и растянуть эти перенаименования городов и сёл на десятилетия, будоражить умы людей на выборах национальным и языковыми вопросами ... Русского гавна ещё сталько вУкраине!!..Особенно в одессе, харькове, Херсоне ,николаеве, Запорожье, Днепре и т . д. ,Да и в Западенских городах этого русского гавна хватает!!.. Всё таки 300 лет шло жестокое засилье и ввод русского языка на УКраине
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27.06.2023 15:30 Відповісти
Переіменовать потрібно-- дати історичну назву
І не просто змінити назву а змінити в держустановах
А так змінили назву района -знають про це тільки
жителі населенного пункту /три роки назад
Куди не звернеся ніхто про це не знає
А гроші взяли
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27.06.2023 16:03 Відповісти
С "Днепропетровской" и "Кировоградской" областей не хотят начать?
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27.06.2023 18:44 Відповісти
 
 