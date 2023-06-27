Треба перейменувати понад 1400 населених пунктів, - Нацкомісія зі стандартів мови

В Україні потрібно перейменувати понад 1,4 тис. населених пунктів, назви яких не відповідають нормам української мови чи містять ідеологеми, пов’язані з російською імперською політикою.

Такого висновку дійшла Національна комісія зі стандартів державної мови, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" Національна комісія зі стандартів державної мови створила робочу групу, до складу якої увійшли фахівці-філологи та історики вищої освіти з усіх регіонів України", - йдеться в повідомленні відомства.

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Комісія визначила перелік назв сіл, селищ і міст, які потребують зміни через невідповідність орфографічним, граматичним і словотворчим нормам української мови або містять у назві ідеологеми, пов'язані з російською імперською політикою в Україні.

Її рішення містить 24 додатки, де надано рекомендації окремо по кожній області. Ознайомитися з ними можна тут.

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