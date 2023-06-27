На думку Лукашенка, досвід "вагнерівців" посилить білоруську армію

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що досвід командирів ПВК "Вагнер" треба використати для підсилення білоруської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТА".

"Зараз багато розмов і балачок: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не розуміють, що і ми прагматично до цього підходимо.Якщо їхні командири приїдуть до нас і допоможуть нам... Досвід. Слухай, вони на передовій - штурмові загони. Розкажуть нам, що зараз важливо. Ось мені Путін востаннє сказав: контрбатарейна боротьба, без цього неможливо. Безпілотники. Вони через це пройшли", - зазначив Лукашенко.

Він також покладає великі сподівання на знанняв "вагнерівцями" сучасних систем озброєння.

"Вони розкажуть про зброю: яка добре працювала, яка ні. І тактика, і озброєння, і як наступати, як оборонятися. Це безцінно. Ось це нам від вагнерівців треба взяти. Боятися їх нема чого. Ми ж вухо гостро тримаємо", - наголосив Лукашенко.

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Як повідомляли російські ЗМІ, у Білорусі розпочали будівництво таборів для ПВК "Вагнер". Однак Державна прикордонна служба України спростувала цю інформацію.