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Новини Повстання Пригожина в РФ
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На думку Лукашенка, досвід "вагнерівців" посилить білоруську армію

лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що досвід командирів ПВК "Вагнер" треба використати для підсилення білоруської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТА".

"Зараз багато розмов і балачок: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не розуміють, що і ми прагматично до цього підходимо.Якщо їхні командири приїдуть до нас і допоможуть нам... Досвід. Слухай, вони на передовій - штурмові загони. Розкажуть нам, що зараз важливо. Ось мені Путін востаннє сказав: контрбатарейна боротьба, без цього неможливо. Безпілотники. Вони через це пройшли", - зазначив Лукашенко. 

Він також покладає великі сподівання на знанняв "вагнерівцями" сучасних систем озброєння. 

"Вони розкажуть про зброю: яка добре працювала, яка ні. І тактика, і озброєння, і як наступати, як оборонятися. Це безцінно. Ось це нам від вагнерівців треба взяти. Боятися їх нема чого. Ми ж вухо гостро тримаємо", - наголосив Лукашенко. 

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Як повідомляли російські ЗМІ, у Білорусі розпочали будівництво таборів для ПВК "Вагнер". Однак Державна прикордонна служба України спростувала цю інформацію. 

Білорусь (7958) Лукашенко Олександр (2659) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+10
таракан походу совсем с катушек слетел. Ему в 6 палату пора
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27.06.2023 15:48
+10
Ага, скинуть бацьку и будут царевать, грабить, насиловать, убивать)))
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27.06.2023 15:49
+10
До Мінська вагнери дійдуть точно !

Бульбофюрер вже скотився до рівня африканського канібальського "президента"😂
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27.06.2023 15:50
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таракан походу совсем с катушек слетел. Ему в 6 палату пора
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27.06.2023 15:48 Відповісти
Воно і раніше повним довбоящером був, але зараз то зашквар
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27.06.2023 16:00 Відповісти
Ахахахахаах)))
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27.06.2023 15:48 Відповісти
Ага, скинуть бацьку и будут царевать, грабить, насиловать, убивать)))
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27.06.2023 15:49 Відповісти
Посадять твою бульбу на пляшку і кинуть у напрямку ворога зі словами "ні шагу назад!".
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27.06.2023 15:50 Відповісти
До Мінська вагнери дійдуть точно !

Бульбофюрер вже скотився до рівня африканського канібальського "президента"😂
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27.06.2023 15:50 Відповісти
А ти уяви що обмін досвідом доведе то того, що вони разом ламануць на Менск!
Геть бульбанувся...
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27.06.2023 15:51 Відповісти
Ага, кацапську вже ''посилив''.Чим це для кацапії закінчилося? Тепер посилить армію бульбофюрера. Ось тільки бульбашів рятувати нікому,
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27.06.2023 15:53 Відповісти
Якщо Лукаш хоче отримати досвід трахання в дупу і смоктання члена, Вагнер - правильний вибір.
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27.06.2023 15:55 Відповісти
Драником зроблять
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27.06.2023 16:01 Відповісти
Фраза из кацапского фильма Джентльмены удачи - Украл, выпил, в тюрьму. Романтика ! Приобрела несколько иной смысл... Украл, выпил, в вагнер - в беларусь ! Романтика ! Встречайте бульбаши джентльменов удачи !
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27.06.2023 15:55 Відповісти
Бацька ще не знає, що для нього в них вже є його персональна кувалда..
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27.06.2023 15:55 Відповісти
Я думаю, що бульбофюрер прекрасно розуміє, що бути йому тепер на підтанцьовках у бандитського ватажка.
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27.06.2023 15:58 Відповісти
На підтанцьовках в них він не буде а от в певной мірі позбавитися впливу *****, зможе.
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27.06.2023 17:34 Відповісти
Розповідає своїй переляканій недоеліті та силовикам на чиїх плечах сидить про те що в нього все під контролем.
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27.06.2023 15:59 Відповісти
..нудануда.. научат б. терпил чифир варить и ещё больше любить ближнего своего "гражданина начальника"
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27.06.2023 15:59 Відповісти
вухо в нього востро, панімайшлі. запроси тих 8000 вагнерів до себе. вони тобі дуже досвідчено твоє вухо й обкарнають. обидва вуха.

і скажу, шо так і було (с) попандопуло
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27.06.2023 16:00 Відповісти
Бульбоклоун...
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27.06.2023 16:01 Відповісти
"а нет ли у него умысла на теракт против *****?" ))
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27.06.2023 16:03 Відповісти
у нього є намір на заколот з походом на мінськ.
правда за день походу від здогадається що це ж він сам сидить у мінську
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27.06.2023 17:24 Відповісти
Это колхозно-комуняцкая свинья Лука население своего скотного двора превратило в отару покорных баранов, а теперь свою типа армию из покорных баранов решило превратить в стадо убийц грабителей и насильников. Интересно, а вот перегной из ************ скотов он качественный получится или так себе, как и из москалей с бурятами и кадырками?
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27.06.2023 16:05 Відповісти
та ні. вони баранами,схоже,й народилися..... памярковниє бульбаші,що з них взяти....
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27.06.2023 17:41 Відповісти
Або досвід Вагнера приведе у Білорусі до влади Пригожина.
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27.06.2023 16:05 Відповісти
іншими словами - досвід "вагнеровського"криміналу деже посилить нелігетимну й злочинну владу білорусі... таракан, паскуда, тебе вже нічого не врятує...
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27.06.2023 16:31 Відповісти
вагнер в Білорусії,а це може означати тільки одне,що бульбофюрер дуже боїться повстання.
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27.06.2023 16:48 Відповісти
так сам же пюрер це повстання до себе і запрошує. "досвіду набиратися"
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27.06.2023 17:27 Відповісти
Повар будет преподавать в картофельной академии сух. войск?
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27.06.2023 17:09 Відповісти
Ну да, тихих смирных бульбовоинов превратят в матерых боевых петухов! Методом "вазелиновой коррекции"(с). Ну, или безвазелиновой...)))
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27.06.2023 17:11 Відповісти
а може вазеліново-крохмальної? в бульбі ж багато крохмалу!
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27.06.2023 17:42 Відповісти
Теперь США должны признать Беларусь спонсором терроризма.
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27.06.2023 17:35 Відповісти
 
 