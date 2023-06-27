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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Путін - військовим РФ: "Ви фактично зупинили громадянську війну"

ростов,вагнер,росія,вагнерівці

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні до військовослужбовців заявив, що ті фактично зупинили громадянську війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Ви фактично зупинили громадянську війну, діяли чітко та злагоджено", - сказав він.

За словами російського диктатора, під час заколоту, нібито не довелося знімати бойові підрозділи, задіяні у війні проти України.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Також читайте: ФСБ закрила справу "про збройний заколот" ПВК "Вагнера"

Автор: 

путін володимир (24051) росія (65800)


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Топ коментарі
+26
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27.06.2023 13:32
+17
Почитатель Сталина сам драпанул из Москвы в валдайскую нору и теперь всех благодарит что его не прибили.
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27.06.2023 13:32
+13
То Орбана то це лайно втиснуть. Цензор, вам що, робити більше нема чого?
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27.06.2023 13:34
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27.06.2023 13:32 Відповісти
Почитатель Сталина сам драпанул из Москвы в валдайскую нору и теперь всех благодарит что его не прибили.
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27.06.2023 13:32 Відповісти
Услышав о путче Пригожина, Пуйло наложил в известный чемоданчик от страха.
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27.06.2023 13:46 Відповісти
Вони її ще не починали. Т тільки розминка була. 😁
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27.06.2023 13:33 Відповісти
В Росії все починається як трагедія, а закінчується фарсом.
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27.06.2023 13:43 Відповісти
От дбл ботоксний , він ще не зрозумів , що з громадянською війної ще навіть не починали
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27.06.2023 13:33 Відповісти
мій попкорн в невідкритому пакеті. Я чекаю, щоб відкрити.
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27.06.2023 13:33 Відповісти
То Орбана то це лайно втиснуть. Цензор, вам що, робити більше нема чого?
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27.06.2023 13:34 Відповісти
Ху...йло, запам'ятай, тим кому ти зараз співаєш дифірамби, вони тебе ж і закопають.
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27.06.2023 13:35 Відповісти
В якому це місці віиськові за царя так жопу рвали .
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27.06.2023 13:36 Відповісти
Ну якщо і далі кацапня буде діяти так "чітко і злагоджено",то я спокійний. Засрашкі пи₴дець))
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27.06.2023 13:36 Відповісти
Влаштував вагнершоу, а тепер дякує лохам.
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27.06.2023 13:36 Відповісти
Продовжує створювати для себе паралельну реальність.
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27.06.2023 13:36 Відповісти
Каким военным, лол? Они же нихера не сделали? Только попкорн жевали и даже поддерживали.
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27.06.2023 13:36 Відповісти
Плешивий вже давно з макітрою не дружить, який сенс його цитувати?
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27.06.2023 13:37 Відповісти
з бункера мабуть видніше
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27.06.2023 13:38 Відповісти
Чітко і злагоджено тікали від "вагнєра", або розстрілювали колони з повітря? Хто з них герої?
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27.06.2023 13:39 Відповісти
Такого трусливого предводителя лапотных каманчей еще история не знала.
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27.06.2023 13:39 Відповісти
Да уж, Степана Разина из Пригожина не получилось. Видимо нация не та. Сдулся как мыльный пузырь. А столько хвастливых речей было. Нету воина смелей, чем напуганный еврей.
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27.06.2023 13:49 Відповісти
Опечатка. владімір путін,а по простому ***** бункерне.
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27.06.2023 13:39 Відповісти
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27.06.2023 13:41 Відповісти
Російський ідіотизм, сам створив цього монстра , сам дав йому танки , важку зброю, а тепер "спасибо что остановили гражданскую войну" І повірте рашнхробак схаває і буд знову верещати "слава пу!"
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27.06.2023 13:43 Відповісти
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27.06.2023 13:59 Відповісти
скоріше не динаміці, а деменції 😂
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27.06.2023 16:32 Відповісти
Тим, що активно проголошували підтримку Пригожину?
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27.06.2023 14:01 Відповісти
яку, пля, війну??? Зрежисовану кремлем?? )))
відправили в тій колоні зеканів, цапів-відбувайл, і назвали якимось протестом??
Ой-німагу...))))
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27.06.2023 14:02 Відповісти
Ето пабеда!...
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27.06.2023 14:03 Відповісти
Мнение этого лузера уже ни кого не интересует.
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27.06.2023 14:05 Відповісти
Путін - військовим РФ: Ви фактично зупинили громадянську війну радійте тепер ви можете просто здохнути в окопі на Україні
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27.06.2023 14:06 Відповісти
Здали всі штаби, техніку без бою, справжні герої 😆
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27.06.2023 14:07 Відповісти
він вдячний за те, що не стали на бік пригожина
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27.06.2023 14:18 Відповісти
І тут би додати про спєцапірацію, яка йде за планом…
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27.06.2023 14:32 Відповісти
Главный итог "мятежа" - Путин получил моральное право на кадровые перестановки в силовом блоке. Они непременно пройдут, но после контрнаступа ВСУ, чтобы было на кого повесить. Да и Рогвардию не зря укрепляют тяжелыми вооружениями, в предверие транзита все должно идти выверенно и четко. Патрушев (Бортников) и Шойгу (Герасимов) первые на вылет. Усилятся "охранники" и Медведев.
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27.06.2023 14:40 Відповісти
Это главный итог "мятежа"
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27.06.2023 14:42 Відповісти
зараз зі смердячої на Вашінгтон мчить Іл-96-300 ( RSD898) Russia - Special Flight Squadron!!!

А отце вже ДУЖЕ ЦІКАВО!!!!
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27.06.2023 14:59 Відповісти
Щоб зупинити громадянську війну на Росії, треба перекопати дороги і подзвонити Лукашенко.
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27.06.2023 15:10 Відповісти
Весь цей "заколот" мені нагадав старий гумор за півня та курку : "Не дожену,то хоть зігріюсь!"
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27.06.2023 15:12 Відповісти
Ну чё там у кацапов?
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27.06.2023 15:51 Відповісти
​Автора, к сожалению, не знаем:

«Вечером 23 июня глава наёмников Евгений Пригожин нарушил субботу и заявил, что идёт искать министра обороны Сергея Шойгу, а кто будет мешать, убьёт. Ночью был взят Ростов. Рано утром - штаб ЮВО.

Генерал Юнус-Бек Евкуров спокойно сидел рядом и не попытался голыми руками задушить или хотя бы укусить в кадык мятежника Евгения Пригожина, чтобы получить вторую Звезду Героя России особенно с учётом большой вероятности летального исхода для себя.

Генерал Владимир Алексеев под видеозапись разрешил Евгению Пригожину забрать Сергея Шойгу, что можно считать участием в посягательстве на жизнь государственного деятеля.

В Ростове полиция ни у одного человека с повязками на лицах и оружием в руках не проверила документы. Росгвардия не пыталась разогнать милитаристский флешмоб.

Никого не задержали за несанкционированные митинг, шествие по улицам и вытаптывание газонов.

ГАИ не оштрафовала водителей большегрузной техники за въезд в центр города.

Утром 24 июня выступил президент Владимир Путин и заявил о мятеже. Чиновники на местах сразу бросились выкладывать свои ролики.

Ни один чиновник не встал живым щитом перед вооружёнными колоннами. Ни один депутат не лёг под гусеницы техники. Ни один олигарх не перегородил своими автомобилями дорогу.

Ни одного танка не было выставлено навстречу. Ни одной артиллерийской батареи не оказалось в кустах. Кадровые военные не окопались заслоном.

Дорогу перегородили грузовиками и раздолбили асфальт, поскольку записанные чиновниками ролики никого остановить не смогли.

К вечеру Евгений Пригожин со своими наёмниками дошёл до Липецка и приблизился к Московской области. По пути были застрелены несколько человек, сбиты 6 вертолётов и 2 самолёта.

За всю историю России никто с враждебными намерениями ещё так быстро не доходил от границы до столицы.

В Москве мэр Сергей Собянин объявил понедельник праздничным днём. Видимо, в честь появления Евгения Пригожина.

Вечером 24 июня неожиданно для всех Евгений Пригожин заявил, что разворачивается и уходит в летние лагеря.

Вечером 26 июня президент Владимир Путин записал повторное обращение и пояснил, что всё дело в консолидации всего российского общества».
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27.06.2023 15:56 Відповісти
Конечно, это самый жалкий диктатор куколд за всю историю авторитарных режимов. Вов, посмешище же, а. Давай уже собирай манатки и в ад.
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27.06.2023 15:58 Відповісти
Такой мастер петлять! Но, похоже, что головушка уже не выдерживает. Сам путается в реальностях.
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27.06.2023 15:59 Відповісти
Тобто доблесна росармія чітко і злагожено зупинила похід справжніх героїв і патріотів вагнерівців,які йшли йшли а потім самі вирішили розвернутися в табори і під час всього цього бедламу російський народ щасливо вітав вагнерів.Великим дядям захотілося погратися у солдатики
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27.06.2023 17:42 Відповісти
В кацапів чергове свято з'явиться: день невідбувшогося перевороту.
А то день пабєдобєсія вже трохи втратив свою актуальність…
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27.06.2023 17:54 Відповісти
 
 