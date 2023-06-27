Путін - військовим РФ: "Ви фактично зупинили громадянську війну"

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні до військовослужбовців заявив, що ті фактично зупинили громадянську війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Ви фактично зупинили громадянську війну, діяли чітко та злагоджено", - сказав він.

За словами російського диктатора, під час заколоту, нібито не довелося знімати бойові підрозділи, задіяні у війні проти України.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

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