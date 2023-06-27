ФСБ закрила справу "про збройний заколот" ПВК "Вагнера"
У ФСБ повідомили, що справу "про збройний заколот", який здійснив ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, закрито.
Про це пише Интерфакс, передає Цензор.НЕТ.
"Під час розслідування кримінальної справи за фактом збройного заколоту встановлено, що учасники 24 червня припинили злочинні дії", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.
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Ну що кацапи, із чистим сумлінням на фронт?
Щоб ви всі повиздихали падли!
Слава Україні!
ФСБ РФ 24 июня: прекращено дело о мятеже.
ФСБ РФ 26 июня: нет, дело о мятеже не прекращено.
ФСБ РФ 27 июня: дело о мятеже прекращено.
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О це висновки!!!! Ну усьо... всіх перемогли!!!!
Крім цього, засвітили ще осіб, які їх підтримали і тоже,- фсьо!
Білорусь, лука, то усе для дурнів, щоб повірили!!
Просрав работнік харчоблока своїх убивць, як і себе!! Фсьо!!
Пильнуймо Україну від цієї срані московської!
Слава Захисникам України!!
Смерть московським окупантам !!!
Назвал войну войной - страница текста и дело на 8 лет готово......
Ось вона ціння життя громадян в імперії. Бидло та скот максимум якого бути забитим на м'ясо!
Але лохи хай продовжують слухати подоляків-зеленських - данилових, котрі вже третій день кінчають у штани від хайпу і лохотрону для народу про "розпад росії". Ой, понесе ще Дніпро української крові до моря...
-Успішно злетить
-Ні, впаде!-
-А я кажу, що злетить.
-Та ні, впаде.
-Стопудово злетить!
-Впаде гарантовано!
Тим часом приготування закінчились . Пуск і ракета описавши дугу падає недалеко від бази.
-Ну що, накаркав?
- СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!
А от ті хто сприйняв то за чисту монету, ті мають, нажаль, невисокий рівень здатності до логічного мислення.😄. Ну, то таке...Від того ще ніхто не помер😄