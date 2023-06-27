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Новини Повстання Пригожина в РФ
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ФСБ закрила справу "про збройний заколот" ПВК "Вагнера"

пригожин

У ФСБ повідомили, що справу "про збройний заколот", який здійснив ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, закрито.

Про це пише Интерфакс, передає Цензор.НЕТ.

"Під час розслідування кримінальної справи за фактом збройного заколоту встановлено, що учасники 24 червня припинили злочинні дії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Читайте: ПВК "Вагнер" передасть важку техніку армії РФ, - Міноборони Росії

Автор: 

росія (65800) ФСБ (1457) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+8
Фініта ля комедія -- кури в мішку .
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27.06.2023 11:14
+8
А трупаків пілотів зі справи просто списали Як а краса Чуваків садять там за плакатік 'нєт войнє" а тут чувак захопив міста, вбив купу людей, збив хуіліон авіації і його відпустили. Ахахаххахахаха
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27.06.2023 11:18
+8
ФСБ РФ 23 июня: возбуждено дело о мятеже.
ФСБ РФ 24 июня: прекращено дело о мятеже.
ФСБ РФ 26 июня: нет, дело о мятеже не прекращено.
ФСБ РФ 27 июня: дело о мятеже прекращено.
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27.06.2023 11:21
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Фініта ля комедія -- кури в мішку .
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27.06.2023 11:14 Відповісти
Тобто в болоті все вирішує сцарь: є злочин або його нема. Сомалі
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27.06.2023 14:38 Відповісти
А ще говорили, що геморой не заразна хвороба. Тепер гемороєм по імені Пригожин буде хворіти бацька Лукашенко.
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27.06.2023 15:05 Відповісти
Вождь лапотних рабсєян "крєпкая рука"снова абасрался...
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27.06.2023 11:16 Відповісти
І кругом повна тиша про Уткіна, наче його не існує
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27.06.2023 11:17 Відповісти
може вже і не існує... принаймні по цю сторону ріки Стікс...
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27.06.2023 11:20 Відповісти
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27.06.2023 11:17 Відповісти
Правильно. Небыла никакого мятежа как и сбитых самолетов. А Лелик и Долик пойдут на мясо
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27.06.2023 11:18 Відповісти
А трупаків пілотів зі справи просто списали Як а краса Чуваків садять там за плакатік 'нєт войнє" а тут чувак захопив міста, вбив купу людей, збив хуіліон авіації і його відпустили. Ахахаххахахаха
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27.06.2023 11:18 Відповісти
их семьи получат нехилую компенсацию лично от пригожина... и не на ладу а на неплохую квартиру на маскве или на питере
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27.06.2023 12:35 Відповісти
американо- рашистська квартальна сценка під назвою "заколот в 3,14рації" .де головну роль виконував пригожин- закінчилася
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27.06.2023 11:20 Відповісти
країна 404, що поробиш. фюрер наклав повні штанці
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27.06.2023 11:26 Відповісти
про повні смердячі рашистські штанці і 404 можна буде говорити.після того.як вся територія України буде звільнена від рашистських злочинців.А мильна бульбашка(роздували і ще якийсь час будуть роздувати і надувати світові ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНСТВА І "ЖУВАТИ" світові лідери ,під назвою "заколот " має на меті створити ілюзію, що 3,14дерація практично "капут ".що є великою авантюрою
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27.06.2023 11:43 Відповісти
Дії то вони припинили, а за наслідки - вбитих, шкоду - хто буде відповідати - Пушкін чи що?
Ну що кацапи, із чистим сумлінням на фронт?
Щоб ви всі повиздихали падли!
Слава Україні!
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27.06.2023 11:20 Відповісти
ФСБ РФ 23 июня: возбуждено дело о мятеже.
ФСБ РФ 24 июня: прекращено дело о мятеже.
ФСБ РФ 26 июня: нет, дело о мятеже не прекращено.
ФСБ РФ 27 июня: дело о мятеже прекращено.
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27.06.2023 11:21 Відповісти
Завтра скажуть шо нічого не відбулося
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27.06.2023 14:48 Відповісти
Жизнь состоит из полос: полоса белая, полоса черная.
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27.06.2023 20:42 Відповісти
Безумие стало настолько безумным, что пациенты психбольниц стали главрачами. Впрочем, для объяснения происходящего нужно достичь определенной стадии деградации и напрочь отбитого мозга.
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27.06.2023 11:22 Відповісти
Що не заважає їм попри всі санкції робити ракети у більшому обсязі, ніж до введення санкцій.
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27.06.2023 11:26 Відповісти
"Під час розслідування кримінальної справи за фактом збройного заколоту встановлено, що учасники 24 червня припинили злочинні дії", - йдеться в повідомленні. Джерело:
------
О це висновки!!!! Ну усьо... всіх перемогли!!!!
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27.06.2023 11:25 Відповісти
Чекаємо звільнення льохі бутерброда-навального: він вже кілька років як припинив злочинні дії. Ілі ета другоє?
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27.06.2023 11:53 Відповісти
ФСБешники за допомогою пригожина, вивели організовано усіх вагнерівців-убивць із зони бойових дій, зформували їх в одну зграю, завели підконтрольно, в центральні області і, - фсьо!!!
Крім цього, засвітили ще осіб, які їх підтримали і тоже,- фсьо!
Білорусь, лука, то усе для дурнів, щоб повірили!!
Просрав работнік харчоблока своїх убивць, як і себе!! Фсьо!!
Пильнуймо Україну від цієї срані московської!
Слава Захисникам України!!
Смерть московським окупантам !!!
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27.06.2023 11:30 Відповісти
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27.06.2023 11:31 Відповісти
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27.06.2023 11:31 Відповісти
Ще вчора деякі змі розганяли інформацію про те, що справу не закрили. Кацапстан звичайно падлюче утворення, але навіщо розганяти типу зраду, щоб показати їх більш падлючими, але надалі той розгон виявляється не таким?
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27.06.2023 11:35 Відповісти
Да они вчера ещё разганяли шо Шойгу уберут на Дюмина но нифуя....Пуйло макнул Z пацреотов в чан с говном.
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27.06.2023 11:51 Відповісти
Какой смысл торпедировать дело про вооружённый переворот, если можно спокойно (и безопасно для себя) штамповать дело против инагентов, блогеров и прочих особ, порочащих ВС РФ в интернете !?
Назвал войну войной - страница текста и дело на 8 лет готово......
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27.06.2023 11:44 Відповісти
чвк вагина будет переформировываться в Беларуси и разрастеца до пары тройки БТГР и сверху снова двинут к нам
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27.06.2023 11:48 Відповісти
не двинут - им Бахмута хватило... скорей всего как независисое бандформирование, попытается отбить у Литвы перешеек между каганатом и Кёнигсбергом и/ил будет устраивать провокации на границе с Польшей
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27.06.2023 12:54 Відповісти
Дохлі одноразові пілоти це так просто жарт.

Ось вона ціння життя громадян в імперії. Бидло та скот максимум якого бути забитим на м'ясо!
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27.06.2023 11:51 Відповісти
Дорогие подписчики и гости канала! Цирк, начавшийся 23 июня вечером под вывеской мятежа Пригожина, как мы и анонсировали, продолжается. Вчера утром президенту России Владимиру Путину доложили, что главный мятежник страны Евгений Пригожин, отдохнувши, взялся за старое. Президенту предоставили информацию, что уже в воскресенье Пригожину через доверенных лиц стали поступать предложения "провести консультации". Темой консультаций называли-обсуждение возможного взаимодействия в кризисной ситуации и предложения помощи Пригожину в нынешние тяжелые времена. По информации секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева опальный лидер ЧВК вызвал интерес и откровенные симпатии у части российских (в том числе военных и финансовых) элит, которые осторожно сейчас пытаются узнать у Пригожина его возможности и планы на ближайшее будущее. Большинство интересуется, какой силовой ресурс остаётся у Пригожина в ближайшее время. Сам Евгений Пригожин идёт на контакт, постепенно приходит в себя и пытается оценить обстановку в которой оказался. Лукашенко уже дал чётко понять, что не допустит никакой деятельности ЧВК Вагнера на территории Республики Беларусь и готов только на формальное представительство ЧВК и присутствие небольшого количества мятежного руководства структуры. Республику Беларусь по предложению Лукашенко вагнеровцы смогут использовать исключительно как перевалочную базу, не более, и то под пристальным контролем. Пригожин уже сделал предложение Лукашенко обеспечить защиту от возможных посягательств на территориальную целостность со стороны нынешнего российского руководства, но чёткого ответа не получил. Судя по всему Лукашенко не готов на плотное взаимодействие с мятежной частью ЧВК Вагнера, но очень хочет быть в курсе их планов. Сам Пригожин выступил вчера с заявлением, в котором в общих чертах обрисовал свою позицию, конечно, несколько искажая реальность. Глава ЧВК безусловно лукавил преподнося информацию о событиях 23-24 июня. В частности, когда он говорит, что у него не было в планах свергать Путина, это не так. Во время совета командиров ЧВК Вагнера 23 июня и в этот же вечер во время напутственного слова перед выдвижением, Пригожин при многих свидетелях пообещал "вытащить Путина за шиворот на Красную площадь и обоссать в прямом эфире на всю страну". Это обещание Пригожина, бурно поддержанное присутствующими, не очень вяжется с его словами об отсутствии планов по свержению президента. Хотя как знать. Это обещание Пригожина было дословно донесено до президента России Владимира Путина и очевидцы говорят, что он был сильно опечален такой перспективой от бывшего "доверенного лица", который неоднократно клялся в своей преданности. После вчерашнего заявления Пригожина, президента стали убеждать в необходимости также выступить и обрисовать свои позиции, но он категорически отказался. Тогда решено было взять запись выступления двойника президента 24 июня вечером, по итогам завершения мятежа, которую президент "забраковал" тогда и запретил выставлять в эфир, отредактировать её (запись) под сегодняшние реалии и дать в эфир. Надо отметить, что когда итоговый вариант отредактированного "обращения" предоставили Патрушеву, он смеялся как никогда. Позже ролик предоставили для рецензии Путину, он начал было сопротивляться, но его убедили, что это лучше, чем ничего. В Администрации президента ролик назвали стендап-выступление, но в эфир всё-таки дали. Последние события показали насколько слаб не только стержень системы Владимир Путин, но и сама система уже выглядит карточным домиком, готовым обрушиться в любой момент. Осталось немного.
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27.06.2023 12:43 Відповісти
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27.06.2023 12:46 Відповісти
кочующа фабрика тролів .. не хочеться їм вмирати в Україні, ...
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27.06.2023 13:06 Відповісти
думаю ця історія має єдиний сенс - зняття вини з путіна в різі якихсь антилюдських диверсій.скажуть - та то вагнерівці,вони й нам погрожували.
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27.06.2023 13:12 Відповісти
Ніякого "бунту" не було. Це була чітко спланована і виконана операція з перекидання т.з. "армії вагнера" до Білорусії. Ніби-то із запрошення самого кольхозенфюрера. А ***** тут "не в темі", отже відкидатиме всі звинувачення в черговій "експансії". Закінчиться це дуже ****** для України, оскільки звідти вагнери будуть нападати, північний кордон наш неналежно укріплений, а "бульбофюрер" невинно розводитиме руками: а я тут при чому, я їм не командир!?
Але лохи хай продовжують слухати подоляків-зеленських - данилових, котрі вже третій день кінчають у штани від хайпу і лохотрону для народу про "розпад росії". Ой, понесе ще Дніпро української крові до моря...
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27.06.2023 13:17 Відповісти
Не каркай, бо накаркаєш.
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27.06.2023 14:50 Відповісти
80-ті роки минулого століття. На заборі американської військової бази сидять два ворони , спостерігають за підготовкою до запуску ракети і сперечаються.
-Успішно злетить
-Ні, впаде!-
-А я кажу, що злетить.
-Та ні, впаде.
-Стопудово злетить!
-Впаде гарантовано!
Тим часом приготування закінчились . Пуск і ракета описавши дугу падає недалеко від бази.
-Ну що, накаркав?
- СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!
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27.06.2023 15:00 Відповісти
Семьи сбитых летчиков в шоке от счастья. Лада калина уже почти реальна.
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27.06.2023 13:46 Відповісти
Путин уязвим и понимает язык силы. Нужно обязательно наращивать антипутинскую антивоенную пропаганду и РДК, таким образом, можно будет зайти в недоРашу, захватить ее центры управления и превратить из недоРаши снова в демократическую Россию.
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27.06.2023 17:48 Відповісти
"Превратить в демократическую? росію??" Давно я так не реготав 😂😂😂
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27.06.2023 20:52 Відповісти
До речі, непоганий був тест на IQ і здатність до аналізу. Поздоровляю тих, хто скептично поставився до цього балагану із "повстанням".
А от ті хто сприйняв то за чисту монету, ті мають, нажаль, невисокий рівень здатності до логічного мислення.😄. Ну, то таке...Від того ще ніхто не помер😄
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27.06.2023 21:36 Відповісти
після визнанням ******* постійного фінансування та військового забезпечення ПВК все вказує на план перевірки лояльності та передислокацію до іншого північного "сусіда" (а озброєння їм повернуть за круговим обміном!)
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27.06.2023 22:41 Відповісти
 
 