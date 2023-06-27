ПВК "Вагнер" передасть важку техніку армії РФ, - Міноборони Росії
У Міноборони РФ повідомили, що важку техніку ПВК "Вагнер" передадуть російській армії.
Про це пише пропагандистське видання РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.
"Йде підготовка до передачі важкої військової техніки ПВК "Вагнер" до діючих підрозділів Збройних сил", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.
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Викликає питання момент, що на території рб для @обаних музик готують не тільки житлові та господарські приміщення, а ще й ангари для важкої техніки та авіації (підозрюю не тільки для літаків курчавого кухаря @уйла).
Цікаво звідки буде ця техніка і озброєння, та що це буде взагалі.
Бульбофюрер подарує своє ? - Навряд чи, ця падла і так вже усе живе віддала кацапам на фронт, до речі навіть із особовим складом - бульбашами- холуями кацапів
Та тільки чи його це карати, проби і унції?