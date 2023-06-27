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ПВК "Вагнер" передасть важку техніку армії РФ, - Міноборони Росії

вагнер,пвк

У Міноборони РФ повідомили, що важку техніку ПВК "Вагнер" передадуть російській армії.

Про це пише пропагандистське видання РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.

"Йде підготовка до передачі важкої військової техніки ПВК "Вагнер" до діючих підрозділів Збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Читайте: ПВК "Вагнер" керувала масовими вбивствами в Центральній Африці, - Bloomberg

Автор: 

армія рф (17698) Міноборони рф (714) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+4
Бояться шоб не повторили .
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27.06.2023 11:10
+4
Що я й казав: заберуть важке озброєння. А з "вагнерів" зроблять "м"ясо" яке поженуть в "разведки боем"
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27.06.2023 11:32
+4
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27.06.2023 11:33
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Демілітарізація вагнера?
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27.06.2023 11:09 Відповісти
Бояться шоб не повторили .
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27.06.2023 11:10 Відповісти
Техніка "@обаних музик переважно після боїв та бойового застосування - танки, бмп, тягачі, арта (з відстріляними стволами), пускові град, ураган - у доволі зношеному та побитому стані.
Викликає питання момент, що на території рб для @обаних музик готують не тільки житлові та господарські приміщення, а ще й ангари для важкої техніки та авіації (підозрюю не тільки для літаків курчавого кухаря @уйла).
Цікаво звідки буде ця техніка і озброєння, та що це буде взагалі.
Бульбофюрер подарує своє ? - Навряд чи, ця падла і так вже усе живе віддала кацапам на фронт, до речі навіть із особовим складом - бульбашами- холуями кацапів
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27.06.2023 11:18 Відповісти
спитайте у Сі, він точно знає!
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27.06.2023 11:32 Відповісти
Як ми бачимо, на китайському їздять поки що ахмати. Курчавий диригент музик має витончений смак, від китайського не сильно у захваті
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27.06.2023 11:34 Відповісти
смак у нього на стільки витончений що нема різниці звідки лише б каратів побільше та проба повище
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27.06.2023 11:48 Відповісти
100%
Та тільки чи його це карати, проби і унції?
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27.06.2023 11:51 Відповісти
відсоток капає!
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27.06.2023 11:56 Відповісти
Півнів вкотре опустили...
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27.06.2023 11:12 Відповісти
"зливайте воду, %бані масони. Чи як вас там" (С)
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27.06.2023 11:15 Відповісти
важку техніку передадуть .разом з екіпажами.котрі на ній воювали і будуть дальше воювати проти України.Так,що передали???
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27.06.2023 11:15 Відповісти
Що я й казав: заберуть важке озброєння. А з "вагнерів" зроблять "м"ясо" яке поженуть в "разведки боем"
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27.06.2023 11:32 Відповісти
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27.06.2023 11:33 Відповісти
Їх роззброюють. У них є великий мінус перед армією. Вони залежать від поставок пального, *********** і продовольства. В цьому у Шойгу перевага.
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27.06.2023 12:14 Відповісти
Було гарматне м'ясо на літаках та танках, стало гаратне м'ясо просто
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27.06.2023 12:19 Відповісти
 
 