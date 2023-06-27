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Новини
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Прем’єр Нової Зеландії Гіпкінс привітав "конструктивну" роль Китаю в Україні

кріс,гіпкінс

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Кріс Гіпкінс заявив, що Китай може відіграти "конструктивну роль" у війні в Україні.

Про це Гіпкінс сказав під час зустрічі з головою Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Гіпкінс перебуває в Китаї з державним візитом, метою якого є посилення торговельних зв’язків із другою за величиною економікою світу. Майже чверть експортних надходжень Нової Зеландії надходить із Китаю, що робить її однією із країн Заходу, яка найбільше залежить від звʼязків із Пекіном.

Читайте: МЗС Китаю підтвердило підтримку Москві, з якою Пекін разом бореться за "глобальний мир", - CNN

Ці тісні відносини, поєднані з агресивними зусиллями Китаю з посилення впливу в Новій Зеландії, вже давно є предметом занепокоєння союзників Веллінгтона.

Гіпкінс говорив із Сі про "сфери прямої двосторонньої співпраці, такі як торгівлю, освіту, науку та інновації, сільське господарство та туризм", повідомив офіс премʼєр-міністра Нової Зеландії. Голова уряду також говорив про "конструктивну роль, яку Китай може відіграти у розвʼязанні спільних глобальних проблем, таких як зміна клімату та війна в Україні".

Також читайте: Путін - не воєнний злочинець, а Україна більше не може вважатися суверенною державою, - Орбан

Пекін заявляє, що є нейтральною стороною у війні, але західні країни критикують його за відмову засуджувати Москву та за зв’язки з Росією.

Автор: 

Китай (4674) Нова Зеландія (107)


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Топ коментарі
+5
Ще один унікум 🤦‍♂️
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27.06.2023 15:57
+5
Ще одні вилізли! Хоча якщо взяти до уваги що їхня економіка залежить від китайців то зрозуміло чого вони так ''вилизують''.
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27.06.2023 15:58
+4
Це на межі відвертого політичного "war profiteering". Цинічна мерзота цей чувак з нової Зеландіі
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27.06.2023 16:01
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Ще один унікум 🤦‍♂️
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27.06.2023 15:57 Відповісти
Ще одні вилізли! Хоча якщо взяти до уваги що їхня економіка залежить від китайців то зрозуміло чого вони так ''вилизують''.
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27.06.2023 15:58 Відповісти
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27.06.2023 15:59 Відповісти
непереборчивому чуваку тупо нужны деньги
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27.06.2023 16:01 Відповісти
Це на межі відвертого політичного "war profiteering". Цинічна мерзота цей чувак з нової Зеландіі
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27.06.2023 16:01 Відповісти
Весь цей ******** світовий хаос викликаний кєтаєм. кєтай - Імперія Зла 21-го століття. І країни, що ведуться на кєтайську "канхвету" - отримають цю "канхвету" в жопу. ("канхвету ту тобі вінв жопу встромить" - по Митцю).
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27.06.2023 16:03 Відповісти
Гіп - гіп -- ура Китаю -- да - Гіпкінс .
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27.06.2023 16:03 Відповісти
99% політики і політичних висловлювань якась малозрозуміла хрінь і тупе витрачання грошей.
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27.06.2023 16:05 Відповісти
Між "привітав" і словами "може відіграти конструктивну роль" - прірва! Раджу комен увачам читати не лише заголовки. 🙂
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27.06.2023 16:19 Відповісти
Гипкинс и Батхед.
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27.06.2023 17:08 Відповісти
Этот ***** хоть понимает, что несет? НЗ - член Британского Содружества, занимает архиважное географическое положение. И он приглашает туда косоглазых?
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27.06.2023 17:17 Відповісти
Якесь воно... ну дуже інфантільне.
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27.06.2023 17:18 Відповісти
Тьфу ти бл...
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27.06.2023 20:23 Відповісти
 
 