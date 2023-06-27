Прем’єр Нової Зеландії Гіпкінс привітав "конструктивну" роль Китаю в Україні

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Кріс Гіпкінс заявив, що Китай може відіграти "конструктивну роль" у війні в Україні.

Про це Гіпкінс сказав під час зустрічі з головою Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Гіпкінс перебуває в Китаї з державним візитом, метою якого є посилення торговельних зв’язків із другою за величиною економікою світу. Майже чверть експортних надходжень Нової Зеландії надходить із Китаю, що робить її однією із країн Заходу, яка найбільше залежить від звʼязків із Пекіном.

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Ці тісні відносини, поєднані з агресивними зусиллями Китаю з посилення впливу в Новій Зеландії, вже давно є предметом занепокоєння союзників Веллінгтона.

Гіпкінс говорив із Сі про "сфери прямої двосторонньої співпраці, такі як торгівлю, освіту, науку та інновації, сільське господарство та туризм", повідомив офіс премʼєр-міністра Нової Зеландії. Голова уряду також говорив про "конструктивну роль, яку Китай може відіграти у розвʼязанні спільних глобальних проблем, таких як зміна клімату та війна в Україні".

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Пекін заявляє, що є нейтральною стороною у війні, але західні країни критикують його за відмову засуджувати Москву та за зв’язки з Росією.