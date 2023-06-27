Деокупацію Бахмуту ускладнює розвинена система укріплень, - Міноборони
Бахмут складно деокупувати через розвинену систему інженерних укріплень та опорних пунктів, яка й допомогла ЗСУ так довго утримувати місто.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес. Місцевість Бахмуту і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів. Все це свого часу готувалось нашими військовими та місцевою владою для оборони, власне що і допомогло так довго ії тримати", - пише вона.
Однак, зазначає Маляр, зараз ці укріплення і опорні пункти зайняв ворог, тому щоб звільнити ці території "треба дещо більше зусиль і терпіння".
"Наразі наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже 4й день. Наші оборонці щодня мають просування по флангах. Поступове, але впевнене. У місто Бахмут станом на сьогодні - не заходили", - інформує вона.
Раніше британська розвідка повідомляла, що ЗСУ активізували свої атаки у районі Бахмуту на Донеччині.
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но, насколько я понял,она имеет и другие обязанности. и опыт и знания для них.
ее тут часто обсирают. как я понял, лишь по одной причине - она назначена Зеленским. я от него тоже не в восторге, как и от зашквареного Резникова. но не вижу причин обсирать именно ее.
не поленился посмотреть ее биографию на Вики. кроме одного факта что одно время она работала на телеканале Прямой - ничего особого не вижу. Да и на Прямом она вела программу по криминалу, тк является кандидатом наук по криминалистике.
на самом деле у нее крутой послужной список.
посмотрите сами.
Пройшла навчання перемовинам у збройних конфліктах та отримала сертифікат Нідерландського інституту міжнародних відносин «Clingendael».
2010 - працювала в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8 Державному науково-дослідному інституті митної справи на посаді заступниці начальника відділу правових проблем митної справи.
2013 - 2020-й рік викладала у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національній школі суддів України за напрямом кримінально-правової кваліфікації агресивної війни та інших злочинів, які вчиняються в зоні бойових дій.
2017- ведуча програми Кримiнал на телеканалi https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9 "Прямий"
2018 - тренерка підрозділів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служби безпеки України зі стратегічних комунікацій.
З 2020 - була позаштатною консультанткою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8 Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки .
это реально круто.
теперья убежден что обсирают ее кремлеботы.
и их бесит именно ее профессионализм.
з чого ви взяли шо весь МО тілки і заямається шо закупівлями.
і не "шось" написав. і вона не "десь чомусь-там" навчалася.
це досвідчений фахівець. майте повагу до її професіоналізму, в нас таких небагато. Он, Гонтаржву дообсірали - поїхала собі. і неопгано так заробляє, піднімаючи зруйновані фінансі різних країн світу.
не зробіть так із Маляр.
собсна это и делается.
или нам не надо было создавать укрепления, ибо теперь их назад тяжело отбирать?
поясни, я не вкурил.
вы вообще понимаешь, ЧТО ты сейчас перданул?
А Херсон так вообще "навеки с Раассией"
можливо крики про контрнаступ - це така військова хитрість?
Шо, не дороги,не стадионы а укрепления,во дебилы.
Лучше бы барабаны себе купили.