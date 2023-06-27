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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Деокупацію Бахмуту ускладнює розвинена система укріплень, - Міноборони

війна,зсу

Бахмут складно деокупувати через розвинену систему інженерних укріплень та опорних пунктів, яка й допомогла ЗСУ так довго утримувати місто.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес. Місцевість Бахмуту і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів. Все це свого часу готувалось нашими військовими та місцевою владою для оборони, власне що і допомогло так довго ії тримати", - пише вона. 

Однак, зазначає Маляр, зараз ці укріплення і опорні пункти зайняв ворог, тому щоб звільнити ці території "треба дещо більше зусиль і терпіння".

"Наразі наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже 4й день. Наші оборонці щодня мають просування по флангах. Поступове, але впевнене. У місто Бахмут станом на сьогодні - не заходили", - інформує вона. 

Дивіться: Бійці 28-ї ОМБр штурмують позиції окупантів поблизу Курдюмівки на Донеччині. ВIДЕО бою

Раніше британська розвідка повідомляла, що ЗСУ активізували свої атаки у районі Бахмуту на Донеччині.

Бахмут (1562) Маляр Ганна (525) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+36
Дивно, що рашисти побудували розвинену систему укріплень. Чому вони не поклали асфальт і розмінували мости?
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27.06.2023 18:10
+30
Скільки можна брехати? Ви ж нам недавно розповідали, що в Бахмуті немає чого тримати, бо там одні руїни. А Маляр майти йти займатися своєю роботою - заносити яйця єрмаку і резнікову, щоб на них не крали, а про Бахмут нам розвовість хтось із прес секретарів фронту чи Генштабу.
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27.06.2023 18:09
+30
Поехали отмазки. До "контрнаступа, который поразит всех и после которого будет в Крыму", никто не знал, что буквально везде куда не сунься будет заминировано и нарыто окопов?
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27.06.2023 18:12
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просто дэушка...бувайе...
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27.06.2023 18:09 Відповісти
Скільки можна брехати? Ви ж нам недавно розповідали, що в Бахмуті немає чого тримати, бо там одні руїни. А Маляр майти йти займатися своєю роботою - заносити яйця єрмаку і резнікову, щоб на них не крали, а про Бахмут нам розвовість хтось із прес секретарів фронту чи Генштабу.
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27.06.2023 18:09 Відповісти
она явно назначена спикером минобороны. вам какая разница - кто будет ретранслировать информацию о ходе боевых действий? Говорить будут то же самое.
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27.06.2023 18:59 Відповісти
Пане Олеже, дуже велика різниця, бо для цих справ є спеціально призначений спікер, спеціаліст. А ця пані займає посаду цілого заступника міністра оборони України під час війни, то можливо краще їй працювати спікером, а посаду заступника міністра залишити спеціалісту, який принесе користь армії, який включиться в забезпечення армії зброєю, продуктами, одежою та іншим.
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27.06.2023 19:42 Відповісти
вы были бы правы, если бы она не имела других обязанностей, кроме озвучивания информации для прессы.
но, насколько я понял,она имеет и другие обязанности. и опыт и знания для них.
ее тут часто обсирают. как я понял, лишь по одной причине - она назначена Зеленским. я от него тоже не в восторге, как и от зашквареного Резникова. но не вижу причин обсирать именно ее.
не поленился посмотреть ее биографию на Вики. кроме одного факта что одно время она работала на телеканале Прямой - ничего особого не вижу. Да и на Прямом она вела программу по криминалу, тк является кандидатом наук по криминалистике.
на самом деле у нее крутой послужной список.
посмотрите сами.

Пройшла навчання перемовинам у збройних конфліктах та отримала сертифікат Нідерландського інституту міжнародних відносин «Clingendael».

2010 - працювала в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8 Державному науково-дослідному інституті митної справи на посаді заступниці начальника відділу правових проблем митної справи.

2013 - 2020-й рік викладала у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національній школі суддів України за напрямом кримінально-правової кваліфікації агресивної війни та інших злочинів, які вчиняються в зоні бойових дій.

2017- ведуча програми Кримiнал на телеканалi https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9 "Прямий"

2018 - тренерка підрозділів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служби безпеки України зі стратегічних комунікацій.

З 2020 - була позаштатною консультанткою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8 Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки .
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27.06.2023 20:10 Відповісти
Митниця? Ну тоді це дійсно професійний злодій.
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27.06.2023 23:17 Відповісти
Я звичайно цікавився цією пані. Ще раз стверджую, хай вона буде тричі доктором наук і ведучою на 10-ти каналах програми "Кримінал". Сьогодні мова йде про забезпечення армії, яка воєє із добре пілготовленим вором. Ви краще відшукайте інформацію, хто із європейських країн замість її відомства одягав в зимнє наших військових, хто шукав їм щоломи, бронежителти, а з якого відомства у перші дні війни вкрали 9 мільярдів гривень, які виділили на снаряди. То що, ця екстрасенс і проффесор-юрист не знала кому давати гроші? Поцікавтеся скільки волонтерів возять на фронт безпілотників, машин, продуктів і хто на митниці гальмує розмитнення безпілотників для військових, куди пропадають вже розмитнені 563 груза гуманітарки для військових. А цим має займатися заступник міністра оборони країни, яка воєє, а не читати досягнення ЗСУ, де в кожнім підрозділі є речники. Просто це робиться для піару "зеленої" команди, де гарні новини має зачитквати хтось з них, але когось з них немає на фронті, тільки понти і нагороди.
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27.06.2023 23:27 Відповісти
В свое время маляр была постоянной " звездой" ТВ- шоу о педофилах, геях и лесбиянках. Это ее профиль!
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27.06.2023 19:11 Відповісти
ее профиль - криминалистика, тк она кандидат юридических наук. и в свое время преподавала, как я только что выяснил, потратив на это 2 минуты, кримінально-правової кваліфікації агресивної війни та інших злочинів, які вчиняються в зоні бойових дій.
это реально круто.
теперья убежден что обсирают ее кремлеботы.
и их бесит именно ее профессионализм.
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27.06.2023 20:12 Відповісти
Ні-ні, то не кремлеботи, то теж боти, але інші.
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27.06.2023 22:10 Відповісти
до меня дощло.. подоляковские. тк она работала на Прямом. капец преступление, я понял.
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27.06.2023 23:03 Відповісти
А ось і не вгадав. Чого б це влада сама себе критикувала?
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27.06.2023 23:18 Відповісти
Пане Олеже, я не схожий ні на кремлетоба ні на іншого бота, хоча ці боти є тільки в "зелених". Я ще раз для Вас наголошую, що кожна посадова особа має займатися своєю справою. А нас війна і посада заступника мвіністра - дуже велика і відповідальна посада, яка має передусім забезпечувати військо снарядами, патронами, амініцією, продуктами, а не тирити в них мілтьярдами. Ви там щось написали про кримінально-правову кваліфікацію? І до чого це? А можливо для допомоги криміналістам в проведенні експертиз і фальсифікації по справі тисяч бронежилетів на генерала Марченко? Чи можливо консультація по винесенню заключення по фальсифікації справи проти "Ріфа", Нє?
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27.06.2023 23:35 Відповісти
Сьогодні подивився по "Експрессо виступ командира-розвідника", бо марафон не дивлюся з початку його введення, навіть ні разу не вмикав телевізор і це у 21 столітті, то там він розповів, що кацапи застосовують все більше і більше різного типу безпілотників і весь наш рух по мінних полях під їх контролем, а в нас безпілотники возять волонтери і їх не вистачає. США дали нам безпілотники, навіть безкоштовно, але на митниці є чотири компанії, звичайно вони "зелені", бо інших в країні просто не існує і ті гальмують цей процес по ліцензуванню, наживаються на війні і на чужому горі. Сором і жах, а Маляр розповідає, як наші ЗСУ входять в Бахмут. Подивіться по "штатках" підрозділів, там десятки спікерів, але їм команда мовчати, бо має і тут піаритися влада.
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28.06.2023 09:26 Відповісти
в щнов за своє. До чого тут - хто шо закуповує? до чого тут Маляр? ви їй заткнути рота хочете об вона нічого не розповідала? шо їй передають з Шенштабу розповідати - то вона і розказує. не її фах - закупівлі дронів і тим більше - їхнє застосування.
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29.06.2023 16:31 Відповісти
перевірте її посадові обов'язкию Щось мені пілдказує - і я не боюся помилитися - серед низх немає теми закупівель.
з чого ви взяли шо весь МО тілки і заямається шо закупівлями.
і не "шось" написав. і вона не "десь чомусь-там" навчалася.
це досвідчений фахівець. майте повагу до її професіоналізму, в нас таких небагато. Он, Гонтаржву дообсірали - поїхала собі. і неопгано так заробляє, піднімаючи зруйновані фінансі різних країн світу.
не зробіть так із Маляр.
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29.06.2023 16:30 Відповісти
Дивно, що рашисти побудували розвинену систему укріплень. Чому вони не поклали асфальт і розмінували мости?
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27.06.2023 18:10 Відповісти
Це ми побудували, а не рашисти. Читай статтю.
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27.06.2023 18:18 Відповісти
Тобто орки, за більш чим пів року артобстрілів,цю систему укріплень зруйнувати не змогли?ЗСУ відійшли через те що кацапи зрівняли з землею і місто і укріпрайони.Здається дамочка гонить.
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27.06.2023 18:32 Відповісти
"Це цинічна брехня", - військовослужбовець спростовує заяву Міноборони про "капітальні укріплення" навколо Бахмуту Джерело:
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27.06.2023 22:30 Відповісти
Поехали отмазки. До "контрнаступа, который поразит всех и после которого будет в Крыму", никто не знал, что буквально везде куда не сунься будет заминировано и нарыто окопов?
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27.06.2023 18:12 Відповісти
...а самим при відході залишити приколи?
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27.06.2023 18:16 Відповісти
??? а ця розвинена система укріплень,чомусь,не завадила окупації Бахмута???
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27.06.2023 18:13 Відповісти
Почекайте ще трохи. кацапи ще не всі окопи вирили і не всі міни закопали.
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27.06.2023 18:14 Відповісти
Такие места нужно брать в полное окружение и законсервировать мразей на год. Через пол года от голоду сдохнут.
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27.06.2023 18:15 Відповісти
еще проще - получить круговой огневой контроль. окружать необязательно.
собсна это и делается.
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27.06.2023 19:01 Відповісти
Як дивно , москалі побудували укріплення!!! Ось дебіли - треба ж було все розмінувати та покласти якісний асфальт , та як мога дорогий!!!!
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27.06.2023 18:15 Відповісти
Атаковать в лоб закидывая противника мясом это почерк рашистов. Есть и другие варианты ведения войны более разумные. Тактическое окружение и блокировка всех логистических цепочек. Через пол года сами вылезут с поднятыми руками когда жрать захотят
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27.06.2023 18:17 Відповісти
Вылезут через месяц максимум.
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27.06.2023 19:41 Відповісти
Как с Крыма вылезли и с Даунбасса через 9 лет.
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27.06.2023 19:44 Відповісти
Ніфіга собі, Хто б міг подумати?
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27.06.2023 18:18 Відповісти
очень мудрый высер.
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27.06.2023 19:02 Відповісти
Добре, що твій IQ дозволив тобі це зрозуміти. )))
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27.06.2023 19:35 Відповісти
Те, що там кацапи добряче все замінували повірю. Ще покійний Давінчі розповідав, що якби належним чином від Бахмута були створені фортифікаційні укріплення, то ворог би до міста не підібрався
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27.06.2023 18:18 Відповісти
все укрепления берутся рано или поздно. вон, москали полгода заливали бетоном южное направление - наши все равно прорвались.
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27.06.2023 19:03 Відповісти
Це завжди так -- як відходим то кажем -- за шо там держатись -- одні руіни -- а як треба відбити то там розвинена система інженерних укріплень -- а як інакше - віина .
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27.06.2023 18:19 Відповісти
Відмаза не переконлива. Виходить так, що самі собі створили проблему.
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27.06.2023 18:29 Відповісти
если это "отамзка" - то на самом деле как? просто не хотят освобождать Бахмут или что?
или нам не надо было создавать укрепления, ибо теперь их назад тяжело отбирать?
поясни, я не вкурил.
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27.06.2023 19:05 Відповісти
саме для цього "зеленком" із сирським це зробили .Здали рашисту все готове і не потурбувалися,щоб на випадок відступу, укріплення були знищені....
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27.06.2023 18:36 Відповісти
то есть ты, мать твою"""""", сейчас заявил, что все кто погиб, защищая Бахмут (ау меня несколько друзей там погибло или ранено) - СДАЛИ город?
вы вообще понимаешь, ЧТО ты сейчас перданул?
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27.06.2023 19:06 Відповісти
Всім хто загинув нехай спочивають з миром і Бог створить по захисниках України -вічну память .я не про те,що здали , а про те, (((що розвинену систему інженерних укріплень та опорних пунктів, яка й допомогла ЗСУ так довго утримувати місто.))) потрібно було знищити при відступі
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27.06.2023 19:21 Відповісти
Освободят и Крым и Донбас и Бахмут и бункерного и его ОПГ развешают в Гааге. Сказки для Лохов расписывает бункерный и его пропаганда.
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27.06.2023 18:42 Відповісти
а руслан их ретранслирует на украинских ресурсах, если кто не заметил)))
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27.06.2023 19:09 Відповісти
ага. а еще не освободит Изюм, Купянск, Лиман и Святогорск.
А Херсон так вообще "навеки с Раассией"
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27.06.2023 19:07 Відповісти
Справа в тому, що дуже довго Зелена компанія кричала про наступ, от ворог і укріпив свої позиції. Менше владі потрібно було пи...ти з цього привіду. Мовчки роби та не сповіщай ворога. А то Зелень представила себе князем Святославом і всюди кричала, що іду на ви.
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27.06.2023 18:50 Відповісти
війна - мистецтво обману.
можливо крики про контрнаступ - це така військова хитрість?
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27.06.2023 19:54 Відповісти
можливо насправді вони сподіваються будувати дороги та мости? хто зна
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27.06.2023 19:55 Відповісти
зеркальний отвєт....і ще хтось сумнівається що зевлада не зрада.
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27.06.2023 18:51 Відповісти
Краще б мовчали.
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27.06.2023 19:24 Відповісти
Как? Они туда месяц назад зашли и уже настроили?
Шо, не дороги,не стадионы а укрепления,во дебилы.
Лучше бы барабаны себе купили.
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27.06.2023 19:41 Відповісти
Нет там никаких систем укреплений и не было никогда...Никто их толком не делал,даже когда война началась...Не по наслышке знаю.. Нарыли нор и окопов с траншеями,ото и вся линия "Манергейма-Сырского" Там где линии обороны с 2014 года,рашисты макитрой полтора года бьются и ничего прорвать не могут.Город Торецк,вообще практически на линии разграничения под Горловкой в нескольких км...И что?? А ничего.До сих пор наш..Только Бахмут ******** как раз потому,что наступление оркостана шло совершенно с другой стороны...После падения Попасной-город был практически обречен...вопрос лишь времени..Что и произошло.А теперь эта ***** рассказывает что там рашисты укрепления построили или от нас остались..Брехливые зеленые твари
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27.06.2023 19:53 Відповісти
Забули ше Авдіївка добавити, там кацапня також б'ється головою от стіну вже 9 років
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27.06.2023 21:51 Відповісти
а, взорвать укрепления при отходе...забыли?
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27.06.2023 19:59 Відповісти
Подрывали, и много. Видосики с подрывами девятиэтажек, которые снимали с дронов, наверно все видели.
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27.06.2023 20:16 Відповісти
Ну так... Як казала ця пані вони ж "ведуть самий складний вид бою - наступ "в лоб" на добре підготовлені позиції". ГОРІТЬ ви вогнем бестолочі, що дорвалися до командування... Страшно, коли військовими керують БЕСТОЛОЧІ... Усіх ваших родичів ***** послати на такий штурм з вами дебілами начолі...
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27.06.2023 20:05 Відповісти
Слышал выражение: "Молчи, дурак. Может, за умного примут". Ей подходит.
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27.06.2023 20:11 Відповісти
Ключ к городу - Соледар. Его освобождать надо. Потом под угрозой окружения. русские сами уйдут из Бахмута
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27.06.2023 22:13 Відповісти
 
 