Деокупацію Бахмуту ускладнює розвинена система укріплень, - Міноборони

Бахмут складно деокупувати через розвинену систему інженерних укріплень та опорних пунктів, яка й допомогла ЗСУ так довго утримувати місто.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес. Місцевість Бахмуту і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів. Все це свого часу готувалось нашими військовими та місцевою владою для оборони, власне що і допомогло так довго ії тримати", - пише вона.

Однак, зазначає Маляр, зараз ці укріплення і опорні пункти зайняв ворог, тому щоб звільнити ці території "треба дещо більше зусиль і терпіння".

"Наразі наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже 4й день. Наші оборонці щодня мають просування по флангах. Поступове, але впевнене. У місто Бахмут станом на сьогодні - не заходили", - інформує вона.

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Раніше британська розвідка повідомляла, що ЗСУ активізували свої атаки у районі Бахмуту на Донеччині.