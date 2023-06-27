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Конгресмени закликають Байдена надати Україні касетні боєприпаси

боєприпаси,касетні

Законодавці Сполучених Штатів звернулися до президента Джо Байдена з листом, у якому закликають надати Україні касетні боєприпаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Foreign Policy.

У листі конгресмени Джо Вілсон, Стів Коен і Вікторія Спартц закликали Білий дім надіслати Україні так звані вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM) для підтримки контрнаступу.

Вони вказують, на те, що касетні боєприпаси були розроблені у США в часи "холодної війни" саме для "протидії чисельній і матеріальній перевазі Росії".

"І тепер вони можуть бути використані за призначенням в обороні України – і в обороні Європи, і, зрештою, в національній безпеці США", – наголошу.ть конгресмени.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Human rights watch закликає заборонити касетні боєприпаси, які РФ застосовує проти України

Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що касетні боєприпаси були б корисними для України у боротьбі з російськими військами.

Конгрес США (1234) допомога і підтримка (1165) касетні боєприпаси (124)


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Топ коментарі
+14
Та ви шооо? Це ж ескалація! Вони даже атакувати мордор під час ''бунту пригожина'' не дозволили.
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27.06.2023 18:28
+13
Не надасть.Куйло йому не дозволить.Байда знайде відмазку так само, як США знайшли разом з рашистом вихід(відмазку) із "вагнером", щоб не голосувати в конгрессі питання,про визнання "вагнера" терористичною організацією
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27.06.2023 18:32
+12
та передайте тихо і не потрібно ту демагогію розводити.
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27.06.2023 18:32
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Та ви шооо? Це ж ескалація! Вони даже атакувати мордор під час ''бунту пригожина'' не дозволили.
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27.06.2023 18:28 Відповісти
А ще ATACAMS, F-16, F-18, а у найближчому майбутньому (дуже найближчому) F-35, Stels та пару авіаносців, моря в нас є.
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27.06.2023 18:29 Відповісти
Авіаносець в чорному морі один, і це Крим. Інших не буде
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27.06.2023 18:51 Відповісти
Dlia minix polej nuzno takyje,ix raznix jest
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27.06.2023 18:30 Відповісти
ооо , навіть Вікуся роздуплилася
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27.06.2023 18:31 Відповісти
А що не так із Спартц? Здається що вона "роздуплилася" однією з перших.
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27.06.2023 18:34 Відповісти
трампіздка часом ху.ню меле
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27.06.2023 18:35 Відповісти
Обамісти кращі за неї?
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27.06.2023 18:40 Відповісти
ні, він набагато гірше
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27.06.2023 18:42 Відповісти
В чому ? Що вищала, що Україна розкрадає зброю, яку постачають штати ?

гадюка брехлива.
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27.06.2023 19:13 Відповісти
Я чув лише за контроль та аудит.

Washington, D.C. - It is appalling to me that some are now suggesting that support for oversight of over $50 billion in aid to Europe - not all which is committed directly to Ukraine - is somehow "pro-Kremlin." On the contrary, lack of oversight only creates unnecessary risks that can be taken advantage of by our adversaries.
I would go so far as to say that anyone saying accountability is not necessary is "pro-Kremlin" because the only side that benefits from weapons not ending up in the right hands is the Russian side. Whether it's Ukrainians dying on the battlefield because they run out of ammunition, or false flag attacks using U.S. weapons, only Russia wins when America doesn't know where its taxpayer-funded support goes.

Proper oversight and streamlined logistic processes will have the following key benefits to Ukraine and the United States:
1. Provide assurances for American taxpayers, so our electorate will continue to support aid to Ukraine.
2. Improve efficiency and speed of delivery of aid to the frontline.
3. Mitigate risks of sabotage by countries like Russia, China, Iran, or others.

These benefits are clear. I am not sure why any of my colleagues would think that Congress being proactive - so we do not have to go searching for our weapons in Syria or Mexico - is somehow a bad idea, considering our increased level of delivery of advanced systems overseas.
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27.06.2023 19:27 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/interview/2022/07/11/7142967/ https://www.eurointegration.com.ua/interview/2022/07/11/7142967/

(там є й відео-версія)

Інтерв'ю Вікторії Спартц: звинувачення до Єрмака, контроль за зброєю та закиди до України

- Чи правильно я вас розумію, що ця зброя могла піти не на фронт, а в якісь інші держави?

- Ми не знаємо, але може, можливо! Можливо, і в цьому проблема. Вона може бути в Сирії, вона може опинитися в Росії.

- Ви зараз серйозно це кажете?

- Я не можу сказати, чи це серйозно, чи ні, тому що це серйозна проблема. Коли ми не знаємо, то ми не знаємо! Ми даємо вашій країні озброєння на мільярди доларів і ми не знаємо, що відбувається з нею.

Але якщо через це Конгрес зараз встановить наглядові механізми на рівні самого Конгресу - то це буде така бюрократія, що буде дуже поганою для перебігу війни.

Тому ми запропонували вам ідею, як це робити, щоб не створювати зайвої бюрократії, а постачання йшло на фронт. Я не буду розкривати деталей цієї пропозиції, але ваш уряд її відхилив, і мені сказали, що це через пана Єрмака.

P.S. Звідти ж: А ще її часом https://www.facebook.com/sergio.kyiv.ua/posts/pfbid0QkT3A182EM6AwwxMW9BCguPXEYymcqnaZABCAZH8TNwjB48pfgjNXtTsNg5A2bUyl?comment_id=813539816696481&__cft__[0]=AZWU6-p_AcTAVTgkJYgOOSY3LQSGti7aGRJpN3SewbH4C6lvkyNOJZ-h9frF4cvrlXmZmcwguIMNG-Fa6XvXPgUP0dSHmBGqHL26a-rTZHLzBYH9zhL85k-ABGdkPm9VmSGl1wIkLvpvbdsqXNzLPFwFMaXlnndmOwaoICI93ISljg&__tn__=R]-R помилково називають співавторкою закону про ленд-ліз.
https://www.facebook.com/volodymyr.dubovyk.1?comment_id=Y29tbWVudDo1MTgzODQ0MDk1MDAzMjk3XzcyMTMxOTQwODk0MDUzNg%3D%3D&__cft__[0]=AZXgp3GS5xAsMUEnj8V-2xXW8iD_dFZ5jEP9E59zQ0IV87qKeKyuMKqR9vbqeXJvZQPGhAx0-Pz1t4n7xW6_aWZvjkQpL73zlhZ6WKLE4JOyLG9iSVFdIyoOUYz7dUab5Hk&__tn__=R]-R Volodymyr Dubovyk

Цитую Байдена з церемонії підписання: "Congresswoman Victoria Spatz - Spartz, excuse me, who - I was just talking to her about still having family back in Ukraine. God love you. " От і вся причина чому вона була там.

А тут недоумки очі видирали, що тьотка - ініціаторка і все пробила і організувала.
І за протилежне твердження коменти терли і банили, а брехня висіла.
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27.06.2023 19:51 Відповісти
"Тому ми запропонували вам ідею, як це робити, щоб не створювати зайвої бюрократії, а постачання йшло на фронт. Я не буду розкривати деталей цієї пропозиції, але ваш уряд її відхилив, і мені сказали, що це через пана Єрмака."
======
Я не розумію - що поганого у перевірках? Я би ще використання гуманітарної допомоги перевіряв.
Аудит "раптом виявив" 6 мільярдів доларів, бо велися - "неправильні підрахунки обсягів зброї". Це що, погано?
Чи десь поділися риги та агенти ФСБ РФ з різних гілок української влади? Який допуск до секретної інформації у Спартц, невже вона не знає про що каже? Це вона заблокувала постачання танків та ATACMS Україні?
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27.06.2023 20:10 Відповісти
Те що ви так вважаєте - не є доказом.
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27.06.2023 20:19 Відповісти
Сергію, я абсолютно не проти перевірки і контролю. На здоров'я.

Але вона дуже тупо повелася і на шкоду Україні. Тому я на неї страшенно лиха.

Для чого було оце пасталакання ? Може, в Сирії, може, в рашці ...

Нічого не може не сказати, нічого не знає - то замовкни.
Взнаєш - скажеш.

Нє, тріпає вона.

За те, що тут долучилася (касетні **********) - плюсую.
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27.06.2023 20:19 Відповісти
а кто лучше? трамп что ли?
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27.06.2023 19:23 Відповісти
кто конкретно.
сплошная демагогия.
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27.06.2023 23:04 Відповісти
Как у тебя хватает наглости так оскорблять Байдена?!
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27.06.2023 23:15 Відповісти
Не надасть.Куйло йому не дозволить.Байда знайде відмазку так само, як США знайшли разом з рашистом вихід(відмазку) із "вагнером", щоб не голосувати в конгрессі питання,про визнання "вагнера" терористичною організацією
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27.06.2023 18:32 Відповісти
Застосування касетних *********** заборонене міжнародними конвенціями.
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27.06.2023 18:32 Відповісти
То проти людей заборонено, а на кацапах можна застосовувати все
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27.06.2023 18:38 Відповісти
Запрещено в мирное время, а когда на планете появилось слабоумное которое не стесняется целенаправленно бить по гражданским, минирует площади противотанковыми и противопихотными минами не задаваясь вопросом кто подорвется на этих минах, устраивает геноцид и экоцид, минирует ядерные объекты, забрасывает города фосфором и химическим оружием как в Сирии - то может пришло время пересмотреть женевские конвенции?
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27.06.2023 18:39 Відповісти
рашка їх використовує. тож мабудь проти них можна.
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27.06.2023 18:39 Відповісти
вони цю конвенцію не підписували, я маю на увазі кацапію, тому вона їх нестосується. тому я думаю, що проти них можна використовувати все.
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27.06.2023 19:12 Відповісти
Ни США, ни Мордор, ни Украина соответствующую конвенцию не подписали
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27.06.2023 18:40 Відповісти
Застосування заборонено,та це вже будуть наші проблеми,а ось передача,чи продаж-можливо і ні.
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27.06.2023 18:48 Відповісти
Якщо кацапія застосовує у війні заборонені методи і види зброї, то треба відповідати хоча б деякими видами заборононеної зброї. Інакше перемога намдаватиметься двже дорогою ціною.
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27.06.2023 18:53 Відповісти
та передайте тихо і не потрібно ту демагогію розводити.
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27.06.2023 18:32 Відповісти
Та їх вже поставляли, з Туреччини, причому то по суті американський снаряд виготовлений по ліцензії
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27.06.2023 18:53 Відповісти
от і правильно, тихесенько. бо я про ті поставки взагалі нічого ніде не чув, хоча постійно новини моніторю.
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27.06.2023 18:57 Відповісти
Було відео з нашої САУ. Там видно ці снаряди.
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27.06.2023 19:30 Відповісти
Дєдушка Жо нічого такого не дасть, бо його міцно тримає за всохлі старечі яйця дєдушка пу, оскільки микола злочевський, власник бурізми, переховується де? Правильно, у моцкві. В цьому причина гомеопатичної військової допомоги від білого доміка. Бачу, публіка тут зібралася темна й легкозомбована. Ви хоча б поцікавилися про той скандал, який розгорівся в США з приводу мільйонів, які микола злочевський виплатив синку й папіку байденам за допомогу бурізмі. Цю інформацію надав ФБР один інформатор, вона не секретна і йдеться там про 17 плівок, які записав злочевський як гарантію проти кидка. Але фбр морозиться, відмовляється публікувати матенраіл на тій підставі, що може постраждати інформатор. Матеріали ж на імпічмент бовванчика передали до комитетів. За це нижня палата проголосувала 219-ма голосами проти 208.
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27.06.2023 21:29 Відповісти
якби хтось там щось тримав, то не було би в Україні петріотів, хаймерсів, бредлі, та багато іншої американської зброї на десятки мільярдів доларів. так що пікуй на якихось там злочевських. то така політика у демократів. виважена, послідовна, але не дуже рішуча. проти Обами ж не було ніяких компроматів і він не дуже то й приклав зусиль, щоб не дозволити кацапам анексувати Крим і полізти на Донбас.
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27.06.2023 22:02 Відповісти
Демагоги стані вони вже атакамси закликають передати більше ніж пів року
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27.06.2023 18:35 Відповісти
Демагоги у Білому домі, Конгрес (народ США) давно вимагає надати більше допомоги.
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27.06.2023 18:55 Відповісти
то троллинг байденюка от шушары трампа...
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27.06.2023 18:37 Відповісти
Ні, воно байонОВ або байдонИН.
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27.06.2023 19:53 Відповісти
Купити ми не можемо,ніде не продають?
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27.06.2023 18:37 Відповісти
Притула може.
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27.06.2023 18:40 Відповісти
Вибач,видаляю.
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27.06.2023 18:59 Відповісти
Та нічого. буває. Просто хлоп супутник купив, а тут "якісь касетниці"...
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27.06.2023 19:01 Відповісти
Може в Сільпо є?
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27.06.2023 18:43 Відповісти
На може,нєт надьожи).Існує ринок озброєнь,чи для вас це новина?
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27.06.2023 18:46 Відповісти
Так .50 BMG у кожному кіоску купити можна
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27.06.2023 18:50 Відповісти
Ясно,черговий дегенерат,плач та скигли, тоді точно дадуть.
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27.06.2023 18:54 Відповісти
Їх мона купити в будь якому магазині.(ВВХ)
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27.06.2023 18:49 Відповісти
*****, ТОПОРЫ давайте, ТОПОРЫ!!!! На 2к км которые
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27.06.2023 18:38 Відповісти
А ще "мінітмени" та "першинги"...
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27.06.2023 18:41 Відповісти
Для нашого рельєфу,і характеру боївих дій-це саме те ,що потребують наші військові.Відносна дешевість дозволить застосовувати такі ********** масово,а це головне в умовах переваги у кацапів в артилерії,та звичайних ***********.
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27.06.2023 18:42 Відповісти
Рашня переважає нас у кількості *********** на полі бою в рази, іноді на порядок. Касетні ********** дуже потрібні. Тут знову потрібна політична воля...
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27.06.2023 18:50 Відповісти
Бидон не всегда вспоминает, какой у него сын живой, а какой давно умер. Кто-то всерьёз надеется, что он не забыл эти регулярные запросы то ATACMS, то кассетных?
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27.06.2023 19:02 Відповісти
Це одразу змінить малюнок війни.
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27.06.2023 19:03 Відповісти
То Мордор під санціями може обхідними шляхами купувати "шахедів" у Ірану, а Україна з міжнародною підтримкою не може закупити касетні **********?
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27.06.2023 19:06 Відповісти
БАЙДЕН - трусливая крольчиха!
Боится каждого пука кремлевского упыря, которого давно пора уже было ликвидировать!
Дал бы касетные боеприпасы хотя бы формально для разминирования минных полей ("шариками" детонировать противопехотные мины и возможно повредить противотанковые), а там уж как их лучше применять на месте разберутся!
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27.06.2023 19:13 Відповісти
та да - а ти смелий і дерзкій шо піздець?
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27.06.2023 19:21 Відповісти
Ні, воно - хабарник і хутін тримає його за яйці.
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27.06.2023 21:34 Відповісти
Шось Байден довго вагається ... ,уже і Вікуся нервує , давай скоріше!
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27.06.2023 19:31 Відповісти
Спарту не проти допомоги Україні. Вона проти безконтрольного постачання зброї Україні бо не довіряє резнікову, єрмаку, татарову.
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28.06.2023 00:17 Відповісти
Наступление продвигается не так быстро, но кассетные боеприпасы и самолёты мы вам не дадим😁
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27.06.2023 20:24 Відповісти
На конец то кто то адекватный нашелся.
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27.06.2023 23:51 Відповісти
 
 