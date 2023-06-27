Конгресмени закликають Байдена надати Україні касетні боєприпаси
Законодавці Сполучених Штатів звернулися до президента Джо Байдена з листом, у якому закликають надати Україні касетні боєприпаси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Foreign Policy.
У листі конгресмени Джо Вілсон, Стів Коен і Вікторія Спартц закликали Білий дім надіслати Україні так звані вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM) для підтримки контрнаступу.
Вони вказують, на те, що касетні боєприпаси були розроблені у США в часи "холодної війни" саме для "протидії чисельній і матеріальній перевазі Росії".
"І тепер вони можуть бути використані за призначенням в обороні України – і в обороні Європи, і, зрештою, в національній безпеці США", – наголошу.ть конгресмени.
Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що касетні боєприпаси були б корисними для України у боротьбі з російськими військами.
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гадюка брехлива.
Washington, D.C. - It is appalling to me that some are now suggesting that support for oversight of over $50 billion in aid to Europe - not all which is committed directly to Ukraine - is somehow "pro-Kremlin." On the contrary, lack of oversight only creates unnecessary risks that can be taken advantage of by our adversaries.
I would go so far as to say that anyone saying accountability is not necessary is "pro-Kremlin" because the only side that benefits from weapons not ending up in the right hands is the Russian side. Whether it's Ukrainians dying on the battlefield because they run out of ammunition, or false flag attacks using U.S. weapons, only Russia wins when America doesn't know where its taxpayer-funded support goes.
Proper oversight and streamlined logistic processes will have the following key benefits to Ukraine and the United States:
1. Provide assurances for American taxpayers, so our electorate will continue to support aid to Ukraine.
2. Improve efficiency and speed of delivery of aid to the frontline.
3. Mitigate risks of sabotage by countries like Russia, China, Iran, or others.
These benefits are clear. I am not sure why any of my colleagues would think that Congress being proactive - so we do not have to go searching for our weapons in Syria or Mexico - is somehow a bad idea, considering our increased level of delivery of advanced systems overseas.
(там є й відео-версія)
Інтерв'ю Вікторії Спартц: звинувачення до Єрмака, контроль за зброєю та закиди до України
- Чи правильно я вас розумію, що ця зброя могла піти не на фронт, а в якісь інші держави?
- Ми не знаємо, але може, можливо! Можливо, і в цьому проблема. Вона може бути в Сирії, вона може опинитися в Росії.
- Ви зараз серйозно це кажете?
- Я не можу сказати, чи це серйозно, чи ні, тому що це серйозна проблема. Коли ми не знаємо, то ми не знаємо! Ми даємо вашій країні озброєння на мільярди доларів і ми не знаємо, що відбувається з нею.
Але якщо через це Конгрес зараз встановить наглядові механізми на рівні самого Конгресу - то це буде така бюрократія, що буде дуже поганою для перебігу війни.
Тому ми запропонували вам ідею, як це робити, щоб не створювати зайвої бюрократії, а постачання йшло на фронт. Я не буду розкривати деталей цієї пропозиції, але ваш уряд її відхилив, і мені сказали, що це через пана Єрмака.
P.S. Звідти ж: А ще її часом https://www.facebook.com/sergio.kyiv.ua/posts/pfbid0QkT3A182EM6AwwxMW9BCguPXEYymcqnaZABCAZH8TNwjB48pfgjNXtTsNg5A2bUyl?comment_id=813539816696481&__cft__[0]=AZWU6-p_AcTAVTgkJYgOOSY3LQSGti7aGRJpN3SewbH4C6lvkyNOJZ-h9frF4cvrlXmZmcwguIMNG-Fa6XvXPgUP0dSHmBGqHL26a-rTZHLzBYH9zhL85k-ABGdkPm9VmSGl1wIkLvpvbdsqXNzLPFwFMaXlnndmOwaoICI93ISljg&__tn__=R]-R помилково називають співавторкою закону про ленд-ліз.
https://www.facebook.com/volodymyr.dubovyk.1?comment_id=Y29tbWVudDo1MTgzODQ0MDk1MDAzMjk3XzcyMTMxOTQwODk0MDUzNg%3D%3D&__cft__[0]=AZXgp3GS5xAsMUEnj8V-2xXW8iD_dFZ5jEP9E59zQ0IV87qKeKyuMKqR9vbqeXJvZQPGhAx0-Pz1t4n7xW6_aWZvjkQpL73zlhZ6WKLE4JOyLG9iSVFdIyoOUYz7dUab5Hk&__tn__=R]-R Volodymyr Dubovyk
Цитую Байдена з церемонії підписання: "Congresswoman Victoria Spatz - Spartz, excuse me, who - I was just talking to her about still having family back in Ukraine. God love you. " От і вся причина чому вона була там.
А тут недоумки очі видирали, що тьотка - ініціаторка і все пробила і організувала.
І за протилежне твердження коменти терли і банили, а брехня висіла.
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Я не розумію - що поганого у перевірках? Я би ще використання гуманітарної допомоги перевіряв.
Аудит "раптом виявив" 6 мільярдів доларів, бо велися - "неправильні підрахунки обсягів зброї". Це що, погано?
Чи десь поділися риги та агенти ФСБ РФ з різних гілок української влади? Який допуск до секретної інформації у Спартц, невже вона не знає про що каже? Це вона заблокувала постачання танків та ATACMS Україні?
Але вона дуже тупо повелася і на шкоду Україні. Тому я на неї страшенно лиха.
Для чого було оце пасталакання ? Може, в Сирії, може, в рашці ...
Нічого не може не сказати, нічого не знає - то замовкни.
Взнаєш - скажеш.
Нє, тріпає вона.
За те, що тут долучилася (касетні **********) - плюсую.
сплошная демагогия.
Боится каждого пука кремлевского упыря, которого давно пора уже было ликвидировать!
Дал бы касетные боеприпасы хотя бы формально для разминирования минных полей ("шариками" детонировать противопехотные мины и возможно повредить противотанковые), а там уж как их лучше применять на месте разберутся!