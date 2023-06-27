Конгресмени закликають Байдена надати Україні касетні боєприпаси

Законодавці Сполучених Штатів звернулися до президента Джо Байдена з листом, у якому закликають надати Україні касетні боєприпаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Foreign Policy.

У листі конгресмени Джо Вілсон, Стів Коен і Вікторія Спартц закликали Білий дім надіслати Україні так звані вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM) для підтримки контрнаступу.

Вони вказують, на те, що касетні боєприпаси були розроблені у США в часи "холодної війни" саме для "протидії чисельній і матеріальній перевазі Росії".

"І тепер вони можуть бути використані за призначенням в обороні України – і в обороні Європи, і, зрештою, в національній безпеці США", – наголошу.ть конгресмени.

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Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що касетні боєприпаси були б корисними для України у боротьбі з російськими військами.