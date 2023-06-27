Переміщення ПВК "Вагнер" до Білорусі є "дуже негативним сигналом", - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що переміщення ПВК "Вагнер" і її ватажка Євгена Пригожина до Білорусі є "дуже негативним сигналом".
Про це він сказав у вівторок на брифінгу перед вильотом з Варшави у Гаагу на міжнародну зустріч, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми бачимо, що відбувається на Сході. Відбувається фактична передислокація російських військ групи "Вагнера" до Білорусі разом з її ватажком Євгеном Пригожиним. Це дуже негативні сигнали для нас, які ми хочемо донести до наших союзників",- заявив Дуда.
Він додав, що має намір детальніше обговорити цю ситуацію під час зустрічі в Гаазі з лідерами кількох західних країн і генеральним секретарем НАТО. Крім того, під час цієї зустрічі буде обговорено реалізацію домовленостей, досягнутих на попередньому саміті НАТО в Мадриді. На переконання Дуди, реакція Альянсу на загрозливі дії за східним кордоном має бути оперативнішою, щоб швидше відбувалося перекидання батальйонних груп НАТО на східний фланг.
Президент РП додав, що учасники зустрічі обговорюватимуть також якомога швидше приєднання Швеції до НАТО.
Дуда висловив сподівання, що це буде вдала зустріч у контексті підготовки до саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі.
У зустрічі в Гаазі візьмуть участь генеральний секретар НАТО, президенти Румунії і Литви, а також прем’єр-міністри Нідерландів, Норвегії і Бельгії.
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Спочатку це буде типу охорона від революції для Таргана...
Польща найрідніша та найближча сестра України.
бульбофюрер просто сциться та обсирається при згадуванні Польщі. Маємо надію, що заразить цим і вагнерів, з них така гарна пара вийде
Сначала перемещает в Беларусь ядерное оружие, затем самые боеспособные войска.
Зачем?
Знает, что рано или поздно прийдется бежать из москвы.
Куда? Не в северную же Корею.
В Беларусь.
Тут его уже будет ждать боеспособная армия с ядерным оружием за спиной.
Ну, куда еще? Пошевели мозгами!
Еще учти и то, что на него выдан ордер на арест!
а не соплі жувати,
то в таракана не було б бажання прихистити фашистів