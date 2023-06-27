Переміщення ПВК "Вагнер" до Білорусі є "дуже негативним сигналом", - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що переміщення ПВК "Вагнер" і її ватажка Євгена Пригожина до Білорусі є "дуже негативним сигналом".

Про це він сказав у вівторок на брифінгу перед вильотом з Варшави у Гаагу на міжнародну зустріч, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо, що відбувається на Сході. Відбувається фактична передислокація російських військ групи "Вагнера" до Білорусі разом з її ватажком Євгеном Пригожиним. Це дуже негативні сигнали для нас, які ми хочемо донести до наших союзників",- заявив Дуда.

Він додав, що має намір детальніше обговорити цю ситуацію під час зустрічі в Гаазі з лідерами кількох західних країн і генеральним секретарем НАТО. Крім того, під час цієї зустрічі буде обговорено реалізацію домовленостей, досягнутих на попередньому саміті НАТО в Мадриді. На переконання Дуди, реакція Альянсу на загрозливі дії за східним кордоном має бути оперативнішою, щоб швидше відбувалося перекидання батальйонних груп НАТО на східний фланг.

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Президент РП додав, що учасники зустрічі обговорюватимуть також якомога швидше приєднання Швеції до НАТО.

Дуда висловив сподівання, що це буде вдала зустріч у контексті підготовки до саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі.

У зустрічі в Гаазі візьмуть участь генеральний секретар НАТО, президенти Румунії і Литви, а також прем’єр-міністри Нідерландів, Норвегії і Бельгії.

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