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Переміщення ПВК "Вагнер" до Білорусі є "дуже негативним сигналом", - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що переміщення ПВК "Вагнер" і її ватажка Євгена Пригожина до Білорусі є "дуже негативним сигналом".

Про це він сказав у вівторок на брифінгу перед вильотом з Варшави у Гаагу на міжнародну зустріч, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо, що відбувається на Сході. Відбувається фактична передислокація російських військ групи "Вагнера" до Білорусі разом з її ватажком Євгеном Пригожиним. Це дуже негативні сигнали для нас, які ми хочемо донести до наших союзників",- заявив Дуда.

Він додав, що має намір детальніше обговорити цю ситуацію під час зустрічі в Гаазі з лідерами кількох західних країн і генеральним секретарем НАТО. Крім того, під час цієї зустрічі буде обговорено реалізацію домовленостей, досягнутих на попередньому саміті НАТО в Мадриді. На переконання Дуди, реакція Альянсу на загрозливі дії за східним кордоном має бути оперативнішою, щоб швидше відбувалося перекидання батальйонних груп НАТО на східний фланг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США були б раді, якби ПВК "Вагнер" більше не існувало, - Держдеп

Президент РП додав, що учасники зустрічі обговорюватимуть також якомога швидше приєднання Швеції до НАТО.

Дуда висловив сподівання, що це буде вдала зустріч у контексті підготовки до саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі.

У зустрічі в Гаазі візьмуть участь генеральний секретар НАТО, президенти Румунії і Литви, а також прем’єр-міністри Нідерландів, Норвегії і Бельгії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми уважно стежимо за нашим східним кордоном, - Дуда

Автор: 

Дуда Анджей (777) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+13
Киев? они маленький Бахмут 7 месяцев взять не могли, Киев им не по зубам, тут другое что то
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27.06.2023 18:52
+13
Залікове дієслівце! Забираю до активного словника ✅ Загуглив, і одразу знайшлося ось таке, пост два дні тому:

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27.06.2023 19:12
+10
Дуже адекватний, мудрий, притомний Президент Республіки Польща Анджей ДУДА!
Польща найрідніша та найближча сестра України.
бульбофюрер просто сциться та обсирається при згадуванні Польщі. Маємо надію, що заразить цим і вагнерів, з них така гарна пара вийде
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27.06.2023 18:45
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Ось вони ще попхнуть до вас як біженці.
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27.06.2023 18:42 Відповісти
Дуда не займайся куйнею.Готується ще одна спроба захопити Київ
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27.06.2023 18:42 Відповісти
Дірку їм від бублика, а не Київ.
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27.06.2023 18:45 Відповісти
Дірка від бублика для багатьох одічалих - штука надто абстрактна. А от швабра в дупі - зовсім інша річ.
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27.06.2023 21:26 Відповісти
Ну,ну,я бы на этот акт массового суицида посмотрел,фортифик там дай боже +леса,вангую что на том и закончиться офиц.остатки пвк вагнер.но опять же думаю что будет епопея как с бульбеныками,которые уже 5-6все хотят наступить,а в итоге кадырят(то в пробке стоят,то топливо на мотолыге кончилось)))
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27.06.2023 18:50 Відповісти
Залікове дієслівце! Забираю до активного словника ✅ Загуглив, і одразу знайшлося ось таке, пост два дні тому:

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27.06.2023 19:12 Відповісти
Кацапська ІПСО почала діяти
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27.06.2023 18:51 Відповісти
Киев? они маленький Бахмут 7 месяцев взять не могли, Киев им не по зубам, тут другое что то
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27.06.2023 18:52 Відповісти
А чому не силове захоплення влади у Білорусі?
Спочатку це буде типу охорона від революції для Таргана...
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27.06.2023 19:01 Відповісти
силове захоплення "бульбостану" куйло зробив вже давно.,а революція "з квітами", а не із пляшками з запалювальною сумішшю і барикадами , буде розігнана рашистськими гумовими палицями
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27.06.2023 20:00 Відповісти
у білорусь вшиється кістяк вагнерівців.вони можуть передавати досвід бойових дій бульбашам. можуть готувати провокації і таке інше. не треба недооцінювати ворога.там найманці, які були і в Африці і в Сирії, і в Україні врешті.
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27.06.2023 19:03 Відповісти
Самопроголошений бульбофюрер боїться, що зайде полк Калиновського і йому буде кирдик. На білоруську армію і силовиків покладатись не може, тому привіз пригожинських головорізів щоб його охороняли.
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27.06.2023 20:27 Відповісти
не сміши "старі капці" тим,що пригожина ,зняли з фронту,після того,як Бахмут все таки був взятий,відправили до "бульбашії" для того,щоб він оберігав задницю "бульбенфюрера" , від полку ,який мабуть нікуди з України не зайде.
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27.06.2023 22:09 Відповісти
Дуже адекватний, мудрий, притомний Президент Республіки Польща Анджей ДУДА!
Польща найрідніша та найближча сестра України.
бульбофюрер просто сциться та обсирається при згадуванні Польщі. Маємо надію, що заразить цим і вагнерів, з них така гарна пара вийде
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27.06.2023 18:45 Відповісти
Це дійсно так. Але на носі вибори...
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27.06.2023 19:36 Відповісти
Ну да дуже адекватний. Особливо коли мова йде про виконання угоди Україна-ЄЄ щодо спільного ринку і безмитного ввезення продукції. Тобто українські супермаркети ломляться від польської дотаційної агропродукції, а українську сільхоз продукцію у польщі неможна продавати, бо вона портить бізнес місцевим виробникам. А ще є тєма з волинською різаниною, з якою ляхи досі не можуть заспокоїтися.
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27.06.2023 19:57 Відповісти
Адекватний,бо пам'ятає,як нелегали ломилися в Польщу масово.Може бути повторення,але впереміжку з терористами з вагнера.
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27.06.2023 20:11 Відповісти
Це для того щоб Польща не напала з "четырёх сторон"
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27.06.2023 18:46 Відповісти
скажите дуде,шо короновать пидаров некрасиво....
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27.06.2023 18:46 Відповісти
Щось мені мало віриться, що вагнер з пригожиним перебереться у білорусь на умовах вусатого гамнюка десь за парканом на якійсь закинутій базі сидіти. Уявляєте, що таке зекам знову за паркан під наглядом ?
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27.06.2023 18:50 Відповісти
"Привид: Ага, падлюки! Всім скидать штани і стати раком! Щас 3.14здець вам буде, слівайте воду, йо*ані масони, чи як вас там." (С)
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27.06.2023 18:52 Відповісти
лукашенко не хочет втягивать в войну Беларусь. Для этого Пригожин и вагнер перебрался к бульбафюреру для создания многочисленной террористической группировки из беларусов и русских которых кремлевские упыри могут использовать против Украины. Как говорил Сотник - На рашке нет правительства, рашкой управляет ОПГ которая свои делишки осуществляет путем подлых схем, из под тишка используя бандюков разных мастей чтобы себя не подставлять. Поэтому, именно так все это выглядит.
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27.06.2023 18:53 Відповісти
Еще Сотник сказал - Я уверен что бункерный может и ЯО применить но сделает он это не прямо, а через таких как лукашенко и пригожина, а сам будет руками разводить - это не мы, мы не при делах.
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27.06.2023 18:57 Відповісти
портянки своему фюреру иди постирай-товарищ майор
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27.06.2023 20:09 Відповісти
Підорафії та бульбостану вірити не можна!
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27.06.2023 18:54 Відповісти
Да это Лукаш охрану нанял от Полка Калиновского.Явно их ролик с Тихановской увидел и обкакалси.
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27.06.2023 18:59 Відповісти
Говорят уде, что "Операция "мятеж Вагнера" осуществлена под руководством Патрушева, истинная ее цель в подготовке нападения на страны НАТО с территории Беларуси бродячей военной компанией без флага и под прикрытием российского ТЯО на территории Беларуси.
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27.06.2023 19:07 Відповісти
Тогда транда бульбаленду за сутки'перепашут ракеты синеокую получше тракторов которые под 280 км разганяються)
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27.06.2023 19:46 Відповісти
пуйло делает многоходовочку.
Сначала перемещает в Беларусь ядерное оружие, затем самые боеспособные войска.
Зачем?
Знает, что рано или поздно прийдется бежать из москвы.
Куда? Не в северную же Корею.
В Беларусь.
Тут его уже будет ждать боеспособная армия с ядерным оружием за спиной.
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27.06.2023 19:17 Відповісти
При всем неуважении к плешивому бульбаленд слишком мелко для него+проклятый запад на растоянии вытянутой руки'не вариант
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27.06.2023 19:20 Відповісти
А у пуйла выбора нет!!!
Ну, куда еще? Пошевели мозгами!
Еще учти и то, что на него выдан ордер на арест!
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27.06.2023 20:20 Відповісти
Сябры, ну как же так? Вас уже петухи имеют, ну позорище же
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27.06.2023 19:21 Відповісти
Сябры нация ни рыба ни мясо'планктон
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27.06.2023 19:47 Відповісти
Думаю розігрується сценарій захвату та приєднання бульбашів до кацапстану. Поставки ядерної зброї, захват її поваром, шантаж та примус вусатого таракана до приєднання -- бульбаші будуть мовчати, а таракан підпише ВСЕ що скажуть! Повар друзяка ***** до смерті!
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27.06.2023 19:40 Відповісти
нема сябрив - малокацапня є...
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27.06.2023 19:46 Відповісти
Історично такого народу як "білоруси" взагаллі ніколи не існувало. були і є литвини, яких кацапська імперія спершу назвала білорусам а потім "рускімі братьямі", а зараз взагалі оголосила "рускімі". Іншими словами, денацифікація там вже завершена. Навіть міні-хуйло є.
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27.06.2023 20:08 Відповісти
подивимся чи народ белуси є. Распад недораши почався
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27.06.2023 20:10 Відповісти
Литвини то середньовічна назва, ******* назва білоруси. Так само як і українці, за часів Русі були русинами.
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27.06.2023 20:32 Відповісти
Русинами були і українці, і білоруси не тільки в середньовіччі, а значно довше. Та назва збереглася в Галичині до початку ХХ століття, а на Закарпатті - ще довше.
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27.06.2023 21:24 Відповісти
бо давно вже треба було влупити по аеродромам і базам кацапів на білорусі
а не соплі жувати,
то в таракана не було б бажання прихистити фашистів
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27.06.2023 20:28 Відповісти
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27.06.2023 21:50 Відповісти
 
 