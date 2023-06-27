У Краматорську ракета влучила у заклад харчування, 2 особи загинуло, 22 поранено (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Близько 20.00 в центрі Краматорська прогримів вибух. Ворожа ракета влучила у популярний заклад харчування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зараз триває евакуація людей з-під завалів, є неофіційна інформація про загиблих і поранених. Дехто зміг вийти сам, декого виносять на ношах.
Ресторан повністю зруйнований, пошкоджені будівлі навколо, зокрема готель Краматорськ.
На місці працюють рятувальники, поліція, військовослужбовці та медики.
Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, внаслідок ракетного удару російських окупантів по Краматорську поранено 15 осіб. Триває розбір завалів.
"Два ракетні удари по Краматорську. Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей.
Загинуло 2 особи. 22 травмованих, з яких 1 дитина. Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків. Триває розбір завалів. За наявною інформацією, там можуть знаходитися люди", - повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Яка нах "тривога"? 150 км за 180 секунд.
морального права на життя 😠
зразу через податкову
далі через другі документи
тепер вже через покійних нам доводять що ми всього лиш фізичні особи
не громадяни
не люди
готують......
лиш, до чого????
Тримаймося браття!!
Слава Захисникам України!