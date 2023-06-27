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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Багато варіантів на столі", - Стефанішина про гарантії безпеки для України

ольга,стефанішина

Члени НАТО та Україна розглядають різні варіанти гарантій безпеки. Багато що залежить від рішень, які ухвалять у Вільнюсі під час саміту Альянсу.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла віцепрем’єрка з євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.

"На цьому етапі нам важливо, щоб союзники одностайно заявили про те, що гарантії безпеки не є заміною самого процесу членства України в НАТО, що вони можуть бути в індивідуальному порядку надані союзниками. Такі переговори тривають (…). Декілька варіантів рішень розглядається", - пояснила Стефанішина.

На уточнювальне запитання Радіо Свобода про те, чи присутня в обговореннях модель, схожа на ту, що НАТО пропонує Ізраїлю, віцепрем’єрка зазначила, що важко апелювати до сценарію, який уже мав місце, оскільки триває безпрецедентна війна на європейському континенті від часів Другої світової.

"Ми говоримо і про відповідальність Росії, і про упередження нової агресії. Тому багато варіантів на столі, фіналізуються домовленості по кількох напрямках, і подивимося, які рішення будуть ухвалені у Вільнюсі", - резюмувала Стефанішина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише "невелика кількість" країн НАТО дотримується обережної позиції щодо членства України, - Стефанішина

Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня.

членство в НАТО (1735) гарантія (267) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (360)


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Топ коментарі
+13
Та ви що!
А я думала що гарантія лише одна справжня- НАТО і не красти в ЗСУ.
Але ви ж послідовники Кучми і нейтралітету
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27.06.2023 22:03
+9
Найголовніший варіант - зникнення "узеленських" та "дєрьмаківців" з влади відразу після перемоги. Бажано за грати по 111 статті ККУ...
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27.06.2023 22:06
+6
Саливан, отказался присутствовать на конференции из-за нежелания участвовать в этом сомнительном договорняке.

Кто уполномочил Ермака вести эти мирные переговоры?

Пока воиска оккупанта не выведены за территорию Украины, никаких переговоров быть не должно !

Почему Индия и пр.страны должны решать судьбу Украины?

Где страны сторонники и друзья Украины?
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27.06.2023 22:05
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Та ви що!
А я думала що гарантія лише одна справжня- НАТО і не красти в ЗСУ.
Але ви ж послідовники Кучми і нейтралітету
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27.06.2023 22:03 Відповісти
Ю. Швець вчора проінформував про конференцію яка була проведена ПО ІНІЦІАТИВІ ЕРМАКА
І одним із питань розглядалось ніби то не зовсім успішне проведення наступу нашої армії.

Мирные переговоры могут начаться уже в июле!!! Всплыли подробности секретной конференции в Дании

В Копенгагене в условиях строгой секретности прошла мирная конференция по Украине
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27.06.2023 22:03 Відповісти
Чепуха.
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27.06.2023 22:04 Відповісти
На выходных в Копенгагене прошла неформальная встреча представителей США, ЕС и Украины с коллегами из стран Глобального Юга.
ПОДТВЕРЖДЕНО! В Европе прошла ТАЙНАЯ встреча о судьбе Украины, будут ПЕРЕГОВОРЫ с Москвой?

Инициатива исходила от Украины

https://www.youtube.com/watch?v=iYjWzkP20OQ

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27.06.2023 22:07 Відповісти
Чего скромничаете ? Инициатива исходила от Ермака !
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27.06.2023 22:20 Відповісти
Не поширюйте це ІПСО. Не цікаво.
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27.06.2023 23:11 Відповісти
На жаль це не ІПСО, а підтверджена дійсність. Відкрийте очі
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27.06.2023 23:23 Відповісти
Хто вона така?

Це вона зараз керує Евроінтеграціею!?
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27.06.2023 22:05 Відповісти
Уся надія тільки на неї !
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27.06.2023 22:18 Відповісти
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27.06.2023 23:08 Відповісти
Декларація Ольги Стефанішиної

Чиновниця володіє трьома квартирами в Одесі та однією - в Києві. Також у її власності є автомобіль Toyota RAV4 2009 року випуску, придбаний у 2012 році. За минулий рік вона отримала 800 тисяч гривень заробітної плати. Іншого майна та доходів Стефанішина в електронній декларації не вказала.

Йа плакаль, бідненька , всього 4 (чотири квартири)
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27.06.2023 23:29 Відповісти
Саливан, отказался присутствовать на конференции из-за нежелания участвовать в этом сомнительном договорняке.

Кто уполномочил Ермака вести эти мирные переговоры?

Пока воиска оккупанта не выведены за территорию Украины, никаких переговоров быть не должно !

Почему Индия и пр.страны должны решать судьбу Украины?

Где страны сторонники и друзья Украины?
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27.06.2023 22:05 Відповісти
хто,хто ? Та другий із сіамських.
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27.06.2023 23:23 Відповісти
Найголовніший варіант - зникнення "узеленських" та "дєрьмаківців" з влади відразу після перемоги. Бажано за грати по 111 статті ККУ...
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27.06.2023 22:06 Відповісти
А хто допустить перемогу Зеля чи Єрмак?
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27.06.2023 22:14 Відповісти
Ви знаєте, шановний пан, як ви точно поставили запитання!

Я коли читаю новини що шеврон "Азова" чи ДаВінчі вручили зЕухилянту - я починаю думати що увесь цей світ летить в ТАРТАРІЮ (країна на місці московії до петра 1).

Люди які яскраві патріоти і віддали своє життя за Україну ПОЧЕСНО дають свій шеврон особі (людиною назвати важко) яка посвятила своє правління ІДЕЇ ПОМИРИТИ русню з українцями!

І тоді я починаю розуміти чому українці програвали в визвольних змаганнях з руснею - черезчур ДОВІРЯЛИ обіцянкам козломордих і їх холуїв!
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27.06.2023 23:18 Відповісти
Було б менше варіантів, але ж, як «НАХАРЧУВАТИСЯ» прикоритним за рахунок держави !!
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27.06.2023 22:08 Відповісти
Зелі потрібні гарантіі від Путлера.
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27.06.2023 22:12 Відповісти
Гарантии там одни-дальше будут давать бабло,а Зе их разворовывать.
Как он сказал" Финансовая поддержка"
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27.06.2023 22:13 Відповісти
"відразу після перемоги?"

Так зелені вже аж пищать провести "мирную встречу" з рашистами не дожидаючись перемоги і виведення рашистів з нашої території.

"Мирные переговоры " з рашистами за ініціативи Єрмака хочуть провести уже в липні!!!

https://www.youtube.com/watch?v=iYjWzkP20OQ
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27.06.2023 22:14 Відповісти
А якже заява найвеличніщого що з терористом переговори не буде вести. І даже окупантів не виперли з України! Чи це все вирішує д'єрмак? А боневтік , така собі ''ширма''!
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27.06.2023 22:22 Відповісти
Зуб дал, зуб забрал
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27.06.2023 23:30 Відповісти
Может потому что никакой перемоги не предвидется?
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27.06.2023 23:08 Відповісти
З таким керівництвом даржави - ТОЧНО!
А так все одно всіх переможем!

Раз ЩУРИ засуєтились - значить перемога близько.
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27.06.2023 23:20 Відповісти
З такими керівниками трудно предвидеть перемогу
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27.06.2023 23:31 Відповісти
Хм, зелені розповідаючи з усіх прасок про безальтернативність безпеки НАТО при цьому тримають ''на столі'' варіанти безпеки поза НАТО. І якщо взяти до уваги що зелені роблять все якраз для того щоб нас не взяли в НАТО, то виходить що зеленим НАТО геть не потрібне. Чого *уйло і добивається.
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27.06.2023 22:15 Відповісти
Мирные переговоры могут начаться уже в июле!!! Всплыли подробности секретной конференции в Дании

В Копенгагене в условиях строгой секретности прошла мирная конференция по Украине

https://kyiv.ukrainianwall.com/103376- mirni-peregovori-shchodo-ukrajini-mozhut-rozpochatisya-vzhe-v-lipni-z-yavilisya-

PODROBICI-SEKRETNOJI-KONFERENCIJI-v-daniji
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27.06.2023 22:19 Відповісти
В Дании на условиях секретности прошла мирная конференция по Украине - СМИ

по информации студии ARD в Брюсселе, официальные мирные переговоры могут состояться уже в июле.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Дании в эти выходные пройдет неофициальная встреча, на которой обсудят основные принципы мира в Украине. Агентство https://www.reuters.com/world/europe/wagner-mutiny-shows-moscows-big-strategic-mistake-attacking-kyiv-nato-2023-06-26/ Reuters сообщало, что встречу организовала Украина

Также отмечалось, что от Соединенных Штатов Америки на встрече должен был присутствовать советник президента Джо Байдена по национальной безопасности https://www.unian.net/world/v-danii-proydet-neformalnaya-vstrecha-so-stranami-ne-osudivshimi-rossiyu-smi-12304872.html Джейк Салливан .

https://www.unian.net/world/v-kopengagene-v-usloviyah-sekretnosti-proshla-mirnaya-konferenciya-po-ukraine-izvestny-pervye-podrobnosti-12307860.html https://www.unian.net/world/v-kopengagene-v-usloviyah-sekretnosti-proshla-mirnaya-konferenciya-po-ukraine-izvestny-pervye-podrobnosti-12307860.html



https://www.unian.net/world/v-kopengagene-v-usloviyah-sekretnosti-proshla-mirnaya-konferenciya-po-ukraine-izvestny-pervye-podrobnosti-12307860.html
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27.06.2023 22:29 Відповісти
Саливан, отказался присутствовать на конференции из-за нежелания участвовать в этом сомнительном договорняке , организованном Ермаком…

Вот вам и НАТО. Зеленые ублюдки делают все, чтобы Украина не оказалась в НАТО
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27.06.2023 22:30 Відповісти
Це настільки ЯВНА ЗРАДА, що навіть "миролюбивий і боязний путлера Салліван" відмовився прийняти участь. Це про багато говорить.

Тепер потрібен ПОВНИЙ РОЗГОЛОС щоб зЕкодла навіть побоялась пікнути про Договорняк, а не то що його зробити як було весною 2022 в Стамбулі.
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27.06.2023 23:25 Відповісти
Так, потрібен розголос, щоб єрмаки не наробили лиха.

Добрі справи не робляться за спинами українського народу, потайки.

Долю України має вирішувати український народ!

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою,

її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

Конституція України
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27.06.2023 23:44 Відповісти
На уточнювальне запитання Радіо Свобода про те, чи присутня в обговореннях модель, схожа на ту, що НАТО пропонує Ізраїлю, НАТО ІЗРАЇЛЮ НЕ ПРОПОНУЄ НІЧОГО.Ізраїль має статус основного союзника США поза НАТО (за звернення до США "ДЕ3,14ЗДАТИ-ЗРАДНИКИ ГОЛОСУВАТИ) за підтримки різьних колаборантів арахамій кулєбів єрмаків і іншої прорашистської наволочі при владі в Україні
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27.06.2023 22:33 Відповісти
(((НЕ ГОЛОСУВАЛИ ,ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ 23 ЧИ ТО 26 ДЕПУТАТІВ)))
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27.06.2023 22:34 Відповісти
ЗЄ заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

Сообщение НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА ЗА 29 МАРТА!!! об итогах украинско-российских переговоров в Стамбуле.

Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета "

и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы,

а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).

https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
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27.06.2023 22:40 Відповісти
Вимальовується логічний ланцюжок того, як зелені зрадники хотіли здати Україну

1.В середині січня директор ЦРУ передає ЗЄ детальні плани Росії щодо наступу на Україну

2.28.01. 2022 про це вже відкрито заявляє Байден

3.Ці заяви голова фракції "Слуг народу" Арахамія називає «гібридною війною» західних ЗМІ

4. 20. 02, за три доби до початку війни міністр оборони Рєзніков заявляє, що ударного угруповання зі сторони РФ в жодному місці, де вони оточили Україну не сформовано

5.24.02 українцям на голови вже падають бомби...
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27.06.2023 22:49 Відповісти
Вже 25.02!!!
ЗЄ пропонє Путіну переговори про нейтральний статус України

7. 29. 02
ЗЄ підтверджує, що Україна згодна фактично зафіксувати статус позаблокового без»ядерного держави

Про окупований КРИМ і Донбас ні слова!

Далі жах і війна, в якій ми знаходимся і по сьогодняшній день,

розруха і величезна кількість жертв...
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27.06.2023 22:51 Відповісти
Як говорив Беннет, від України в Стамбул приїхала похоронна команда, і зараз Дерьмак комплектує нову похоронну команду - на похорони Офісу Президента. Минулого літа вони з Гнусавим шаркали ногами проти ЗСУ, знову зудять рученята щось підписати ганебне для держави, а для себе лучезарне. Прохвости.
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27.06.2023 23:31 Відповісти
Дай БОЖЕ щоб ті громадяни України (українці і не українці) хто хотів подивидись разом з зЕнечистью в ОЧКО путлера ЦЕ ПРОЧИТАЛИ ХОЧ ЗАРАЗ.

Бо у всіх притямних людей в Україні уже нема сил про це КРИЧАТИ і багато притямних вже немає в живих боронячи свю державу і волю.
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27.06.2023 23:32 Відповісти
Та що там ЗЄ та Україна - он уедет жить в Лондон
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27.06.2023 23:34 Відповісти
І в кожному спочатку ЗЄ-владу бьють сцяними ганчірками по писку за корупцію, а потім вже думають, що з цим робити далі.
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27.06.2023 23:51 Відповісти
На тому ж столі, де і будапештський меморандум?
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28.06.2023 07:49 Відповісти
 
 