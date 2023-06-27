"Багато варіантів на столі", - Стефанішина про гарантії безпеки для України

Члени НАТО та Україна розглядають різні варіанти гарантій безпеки. Багато що залежить від рішень, які ухвалять у Вільнюсі під час саміту Альянсу.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла віцепрем’єрка з євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.

"На цьому етапі нам важливо, щоб союзники одностайно заявили про те, що гарантії безпеки не є заміною самого процесу членства України в НАТО, що вони можуть бути в індивідуальному порядку надані союзниками. Такі переговори тривають (…). Декілька варіантів рішень розглядається", - пояснила Стефанішина.

На уточнювальне запитання Радіо Свобода про те, чи присутня в обговореннях модель, схожа на ту, що НАТО пропонує Ізраїлю, віцепрем’єрка зазначила, що важко апелювати до сценарію, який уже мав місце, оскільки триває безпрецедентна війна на європейському континенті від часів Другої світової.

"Ми говоримо і про відповідальність Росії, і про упередження нової агресії. Тому багато варіантів на столі, фіналізуються домовленості по кількох напрямках, і подивимося, які рішення будуть ухвалені у Вільнюсі", - резюмувала Стефанішина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише "невелика кількість" країн НАТО дотримується обережної позиції щодо членства України, - Стефанішина

Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня.