"Багато варіантів на столі", - Стефанішина про гарантії безпеки для України
Члени НАТО та Україна розглядають різні варіанти гарантій безпеки. Багато що залежить від рішень, які ухвалять у Вільнюсі під час саміту Альянсу.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла віцепрем’єрка з євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.
"На цьому етапі нам важливо, щоб союзники одностайно заявили про те, що гарантії безпеки не є заміною самого процесу членства України в НАТО, що вони можуть бути в індивідуальному порядку надані союзниками. Такі переговори тривають (…). Декілька варіантів рішень розглядається", - пояснила Стефанішина.
На уточнювальне запитання Радіо Свобода про те, чи присутня в обговореннях модель, схожа на ту, що НАТО пропонує Ізраїлю, віцепрем’єрка зазначила, що важко апелювати до сценарію, який уже мав місце, оскільки триває безпрецедентна війна на європейському континенті від часів Другої світової.
"Ми говоримо і про відповідальність Росії, і про упередження нової агресії. Тому багато варіантів на столі, фіналізуються домовленості по кількох напрямках, і подивимося, які рішення будуть ухвалені у Вільнюсі", - резюмувала Стефанішина.
Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня.
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А я думала що гарантія лише одна справжня- НАТО і не красти в ЗСУ.
Але ви ж послідовники Кучми і нейтралітету
І одним із питань розглядалось ніби то не зовсім успішне проведення наступу нашої армії.
Мирные переговоры могут начаться уже в июле!!! Всплыли подробности секретной конференции в Дании
В Копенгагене в условиях строгой секретности прошла мирная конференция по Украине
ПОДТВЕРЖДЕНО! В Европе прошла ТАЙНАЯ встреча о судьбе Украины, будут ПЕРЕГОВОРЫ с Москвой?
Инициатива исходила от Украины
https://www.youtube.com/watch?v=iYjWzkP20OQ
Це вона зараз керує Евроінтеграціею!?
Чиновниця володіє трьома квартирами в Одесі та однією - в Києві. Також у її власності є автомобіль Toyota RAV4 2009 року випуску, придбаний у 2012 році. За минулий рік вона отримала 800 тисяч гривень заробітної плати. Іншого майна та доходів Стефанішина в електронній декларації не вказала.
Йа плакаль, бідненька , всього 4 (чотири квартири)
Кто уполномочил Ермака вести эти мирные переговоры?
Пока воиска оккупанта не выведены за территорию Украины, никаких переговоров быть не должно !
Почему Индия и пр.страны должны решать судьбу Украины?
Где страны сторонники и друзья Украины?
Я коли читаю новини що шеврон "Азова" чи ДаВінчі вручили зЕухилянту - я починаю думати що увесь цей світ летить в ТАРТАРІЮ (країна на місці московії до петра 1).
Люди які яскраві патріоти і віддали своє життя за Україну ПОЧЕСНО дають свій шеврон особі (людиною назвати важко) яка посвятила своє правління ІДЕЇ ПОМИРИТИ русню з українцями!
І тоді я починаю розуміти чому українці програвали в визвольних змаганнях з руснею - черезчур ДОВІРЯЛИ обіцянкам козломордих і їх холуїв!
Как он сказал" Финансовая поддержка"
Так зелені вже аж пищать провести "мирную встречу" з рашистами не дожидаючись перемоги і виведення рашистів з нашої території.
"Мирные переговоры " з рашистами за ініціативи Єрмака хочуть провести уже в липні!!!
https://www.youtube.com/watch?v=iYjWzkP20OQ
А так все одно всіх переможем!
Раз ЩУРИ засуєтились - значить перемога близько.
В Копенгагене в условиях строгой секретности прошла мирная конференция по Украине
https://kyiv.ukrainianwall.com/103376- mirni-peregovori-shchodo-ukrajini-mozhut-rozpochatisya-vzhe-v-lipni-z-yavilisya-
PODROBICI-SEKRETNOJI-KONFERENCIJI-v-daniji
по информации студии ARD в Брюсселе, официальные мирные переговоры могут состояться уже в июле.
Ранее СМИ сообщали о том, что в Дании в эти выходные пройдет неофициальная встреча, на которой обсудят основные принципы мира в Украине. Агентство https://www.reuters.com/world/europe/wagner-mutiny-shows-moscows-big-strategic-mistake-attacking-kyiv-nato-2023-06-26/ Reuters сообщало, что встречу организовала Украина
Также отмечалось, что от Соединенных Штатов Америки на встрече должен был присутствовать советник президента Джо Байдена по национальной безопасности https://www.unian.net/world/v-danii-proydet-neformalnaya-vstrecha-so-stranami-ne-osudivshimi-rossiyu-smi-12304872.html Джейк Салливан .
https://www.unian.net/world/v-kopengagene-v-usloviyah-sekretnosti-proshla-mirnaya-konferenciya-po-ukraine-izvestny-pervye-podrobnosti-12307860.html https://www.unian.net/world/v-kopengagene-v-usloviyah-sekretnosti-proshla-mirnaya-konferenciya-po-ukraine-izvestny-pervye-podrobnosti-12307860.html
https://www.unian.net/world/v-kopengagene-v-usloviyah-sekretnosti-proshla-mirnaya-konferenciya-po-ukraine-izvestny-pervye-podrobnosti-12307860.html
Вот вам и НАТО. Зеленые ублюдки делают все, чтобы Украина не оказалась в НАТО
Тепер потрібен ПОВНИЙ РОЗГОЛОС щоб зЕкодла навіть побоялась пікнути про Договорняк, а не то що його зробити як було весною 2022 в Стамбулі.
Добрі справи не робляться за спинами українського народу, потайки.
Долю України має вирішувати український народ!
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою,
її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
Конституція України
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
Сообщение НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА ЗА 29 МАРТА!!! об итогах украинско-российских переговоров в Стамбуле.
Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета "
и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы,
а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).
https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
1.В середині січня директор ЦРУ передає ЗЄ детальні плани Росії щодо наступу на Україну
2.28.01. 2022 про це вже відкрито заявляє Байден
3.Ці заяви голова фракції "Слуг народу" Арахамія називає «гібридною війною» західних ЗМІ
4. 20. 02, за три доби до початку війни міністр оборони Рєзніков заявляє, що ударного угруповання зі сторони РФ в жодному місці, де вони оточили Україну не сформовано
5.24.02 українцям на голови вже падають бомби...
ЗЄ пропонє Путіну переговори про нейтральний статус України
7. 29. 02
ЗЄ підтверджує, що Україна згодна фактично зафіксувати статус позаблокового без»ядерного держави
Про окупований КРИМ і Донбас ні слова!
Далі жах і війна, в якій ми знаходимся і по сьогодняшній день,
розруха і величезна кількість жертв...
Бо у всіх притямних людей в Україні уже нема сил про це КРИЧАТИ і багато притямних вже немає в живих боронячи свю державу і волю.