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Новини Санкції проти Росії
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США запровадили санкції проти компаній, які фінансували ПВК "Вагнер" в Африці

вагнер,пвк

Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про запровадження санкцій проти чотирьох фізичних та однієї юридичної особи, пов’язаних із ПВК "Вагнер" та її засновником і ватажком Євгеном Пригожиним.

Про це йдетьтся у повідомленні Мінфіну США, яке наводить Європейська правда, передає Цензор.НЕТ. 

Під обмеження потрапили компанії в Центральноафриканській Республіці, Об'єднаних Арабських Еміратах та Росії, що брали участь у незаконних операціях із золотом для фінансування "вагнерівців" для забезпечення її зброєю, зокрема в Україні та Африці.

Йдеться про гірничодобувну компанію Midas Resources SARLU, що базується в ЦАР і пов'язана з Пригожиним. Стверджується, що вона за рахунок прибутку з продажу видобутого золота фінансує діяльність "вагнерівців" як у країні, так і за її межами.

Читайте: США вивчають можливість використання заморожених російських активів РФ для відбудови України

Інша південноафриканська компанія Diamville минулого року брала участь у схемі продажу золота, яка передбачала його конвертацію в долари США, які планувалось вивести після запровадження санкцій США проти кількох російських фінансових установ.

Дубайський дистриб’ютор Industrial Resources General Trading фінансову підтримку Пригожину через торгівлю з Diamville та допомагав із переказом готівки в Росію. Разом із нею у схемі брала участь і російська компанія ТОВ "ДМ".

Також санкції було запроваджено проти громадянина Росії Андрея Іванова – керівника групи компаній "Вагнер", який навесні 2023 року тісно співпрацював із компанією Пригожина Africa Politology та високопосадовцями уряду Малі над угодами з продажу зброї та гірничодобувними компаніями.

Читайте також: Переміщення ПВК "Вагнер" до Білорусі є "дуже негативним сигналом", - Дуда

Раніше у Білому домі заявляли, що Сполучені Штати й надалі чинитимуть санкційний тиск на ПВК "Вагнер".

санкції (12032) ПВК Вагнер (1540) Мінфін США (123)


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Топ коментарі
+4
Невже санкції проти ФСБ?
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27.06.2023 22:47
+3
Саливан, отказался присутствовать на конференции из-за нежелания участвовать в этом сомнительном договорняке ,

организованном Ермаком…

Вот вам и НАТО.
Зеленые ублюдки делают все, чтобы Украина не оказаламь в НАТО
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27.06.2023 22:58
+3
Кто уполномочил Ермака вести эти мирные переговоры?

Пока воиска оккупанта не выведены за территорию Украины, никаких переговоров быть не должно !

Почему Индия и пр.страны должны решать судьбу Украины?

Где страны сторонники и друзья Украины?
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27.06.2023 23:00
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Невже санкції проти ФСБ?
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27.06.2023 22:47 Відповісти
Аж ніяк. Проти Андрея Іванова. (Не можу ге відмітити прогрес в редактурі ЦН. Ще не Андрєя, але вже не "Андрія").
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27.06.2023 22:51 Відповісти
Його бізнес створений на бабло КГБ-ФСБ.
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27.06.2023 22:54 Відповісти
вагнери не під фсб, а під гру начебто.
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27.06.2023 22:52 Відповісти
Коментарі з цього приводу у ранковій статті на цензорі про розгром колони пвк авіацією рф
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27.06.2023 23:51 Відповісти
Нигуя Зебе!
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28.06.2023 00:44 Відповісти
Це проти тих, які фінансували у минулому? А як щодо фінансуванні у теперішньому часі? Нехай фінансують?
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27.06.2023 22:47 Відповісти
ты дурак?
не,не так
ты дурак.
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27.06.2023 23:09 Відповісти
В Дании на условиях секретности прошла мирная конференция по Украине - СМИ

по информации студии ARD в Брюсселе, официальные мирные переговоры могут состояться уже в июле.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Дании в эти выходные пройдет неофициальная встреча, на которой обсудят основные принципы мира в Украине. Агентство https://www.reuters.com/world/europe/wagner-mutiny-shows-moscows-big-strategic-mistake-attacking-kyiv-nato-2023-06-26/ Reuters сообщало, что встречу организовала Украина,

Также отмечалось, что от Соединенных Штатов Америки на встрече должен был присутствовать советник президента Джо Байдена по национальной безопасности https://www.unian.net/world/v-danii-proydet-neformalnaya-vstrecha-so-stranami-ne-osudivshimi-rossiyu-smi-12304872.html Джейк Салливан .
https://www.unian.net/world/v-kopengagene-v-usloviyah-sekretnosti-proshla-mirnaya-konferenciya-po-ukraine-izvestny-pervye-podrobnosti-12307860.html rld/v-kopengagene-v-usloviyah-sekretnosti-proshla-mirnaya-konferenciya-po-ukraine-izvestny-pervye-podrobnosti-12307860.html

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27.06.2023 22:57 Відповісти
Саливан, отказался присутствовать на конференции из-за нежелания участвовать в этом сомнительном договорняке ,

организованном Ермаком…

Вот вам и НАТО.
Зеленые ублюдки делают все, чтобы Украина не оказаламь в НАТО
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27.06.2023 22:58 Відповісти
Кто уполномочил Ермака вести эти мирные переговоры?

Пока воиска оккупанта не выведены за территорию Украины, никаких переговоров быть не должно !

Почему Индия и пр.страны должны решать судьбу Украины?

Где страны сторонники и друзья Украины?
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27.06.2023 23:00 Відповісти
Хвати постить ИПСО.
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28.06.2023 09:28 Відповісти
Точно! Треба їх зерном наказати.
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27.06.2023 23:09 Відповісти
Ого, ого,ну це 3.
14 зда.
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28.06.2023 00:47 Відповісти
То сарказм був
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28.06.2023 07:39 Відповісти
ГОЛВНЕ- США не проголосувала за визнання "вагнера" терористичною організацією.А ВСЕ РЕШТУ АМЕРИКАНСЬКА ТУФТА.
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27.06.2023 23:28 Відповісти
Уже и вагнера того по сути нету. Пришло время ввести против него санкции))
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28.06.2023 00:24 Відповісти
А хто 3.14...?
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28.06.2023 00:49 Відповісти
дед Пихто
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28.06.2023 08:19 Відповісти
Все делают что бы вагнер и расею не признать террористическими организациями.
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28.06.2023 09:31 Відповісти
 
 