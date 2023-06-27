США запровадили санкції проти компаній, які фінансували ПВК "Вагнер" в Африці
Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про запровадження санкцій проти чотирьох фізичних та однієї юридичної особи, пов’язаних із ПВК "Вагнер" та її засновником і ватажком Євгеном Пригожиним.
Про це йдетьтся у повідомленні Мінфіну США, яке наводить Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.
Під обмеження потрапили компанії в Центральноафриканській Республіці, Об'єднаних Арабських Еміратах та Росії, що брали участь у незаконних операціях із золотом для фінансування "вагнерівців" для забезпечення її зброєю, зокрема в Україні та Африці.
Йдеться про гірничодобувну компанію Midas Resources SARLU, що базується в ЦАР і пов'язана з Пригожиним. Стверджується, що вона за рахунок прибутку з продажу видобутого золота фінансує діяльність "вагнерівців" як у країні, так і за її межами.
Інша південноафриканська компанія Diamville минулого року брала участь у схемі продажу золота, яка передбачала його конвертацію в долари США, які планувалось вивести після запровадження санкцій США проти кількох російських фінансових установ.
Дубайський дистриб’ютор Industrial Resources General Trading фінансову підтримку Пригожину через торгівлю з Diamville та допомагав із переказом готівки в Росію. Разом із нею у схемі брала участь і російська компанія ТОВ "ДМ".
Також санкції було запроваджено проти громадянина Росії Андрея Іванова – керівника групи компаній "Вагнер", який навесні 2023 року тісно співпрацював із компанією Пригожина Africa Politology та високопосадовцями уряду Малі над угодами з продажу зброї та гірничодобувними компаніями.
Раніше у Білому домі заявляли, що Сполучені Штати й надалі чинитимуть санкційний тиск на ПВК "Вагнер".
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не,не так
ты дурак.
по информации студии ARD в Брюсселе, официальные мирные переговоры могут состояться уже в июле.
Ранее СМИ сообщали о том, что в Дании в эти выходные пройдет неофициальная встреча, на которой обсудят основные принципы мира в Украине. Агентство https://www.reuters.com/world/europe/wagner-mutiny-shows-moscows-big-strategic-mistake-attacking-kyiv-nato-2023-06-26/ Reuters сообщало, что встречу организовала Украина,
Также отмечалось, что от Соединенных Штатов Америки на встрече должен был присутствовать советник президента Джо Байдена по национальной безопасности https://www.unian.net/world/v-danii-proydet-neformalnaya-vstrecha-so-stranami-ne-osudivshimi-rossiyu-smi-12304872.html Джейк Салливан .
https://www.unian.net/world/v-kopengagene-v-usloviyah-sekretnosti-proshla-mirnaya-konferenciya-po-ukraine-izvestny-pervye-podrobnosti-12307860.html rld/v-kopengagene-v-usloviyah-sekretnosti-proshla-mirnaya-konferenciya-po-ukraine-izvestny-pervye-podrobnosti-12307860.html
организованном Ермаком…
Вот вам и НАТО.
Зеленые ублюдки делают все, чтобы Украина не оказаламь в НАТО
Пока воиска оккупанта не выведены за территорию Украины, никаких переговоров быть не должно !
Почему Индия и пр.страны должны решать судьбу Украины?
Где страны сторонники и друзья Украины?
14 зда.