Коли прорив на фронті станеться, ви все це побачите, - Резніков

Визволення групи сіл, які перебували під російською окупацією, останніми тижнями не було "головною подією" у запланованому Києвом контрнаступі.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Коли це станеться, ви все це побачите... Усі все побачать", - сказав Резніков, закликавши не надавати значення повідомленням ЗМІ про повільний поступ України проти добре укріплених російських.

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За словами Резнікова, основні резерви військ України, зокрема більшість бригад, нещодавно навчених на заході та оснащених сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще не задіяні в операції.

Він також сказав, що заколот, який стався в Росії минулими вихідними, продемонстрував фундаментальну слабкість режиму президента Володимира Путіна, але застеріг від того, щоб робити ставку на подальші "заколоти та заворушення" заради успіху на полі бою.

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Рєзніков, який висловив сподівання, що заворушення в Москві спонукають західні столиці ще більше збільшити постачання зброї для допомоги Києву, сказав, що українська армія продовжує завдавати тяжких втрат російським військам, використовуючи руйнування як інструмент, а "звільнення українських земель як мету".