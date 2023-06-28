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Новини Війна
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Коли прорив на фронті станеться, ви все це побачите, - Резніков

олексій,резніков

Визволення групи сіл, які перебували під російською окупацією, останніми тижнями не було "головною подією" у запланованому Києвом контрнаступі.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Коли це станеться, ви все це побачите... Усі все побачать", - сказав Резніков, закликавши не надавати значення повідомленням ЗМІ про повільний поступ України проти добре укріплених російських.

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За словами Резнікова, основні резерви військ України, зокрема більшість бригад, нещодавно навчених на заході та оснащених сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще не задіяні в операції.

Він також сказав, що заколот, який стався в Росії минулими вихідними, продемонстрував фундаментальну слабкість режиму президента Володимира Путіна, але застеріг від того, щоб робити ставку на подальші "заколоти та заворушення" заради успіху на полі бою.

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Рєзніков, який висловив сподівання, що заворушення в Москві спонукають західні столиці ще більше збільшити постачання зброї для допомоги Києву, сказав, що українська армія продовжує завдавати тяжких втрат російським військам, використовуючи руйнування як інструмент, а "звільнення українських земель як мету".

Автор: 

Резніков Олексій (1446) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+44
Не преуменьшай силу яйца
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28.06.2023 09:14
+37
Поки що не бачимо проривів у справі про яйця.
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28.06.2023 09:11
+34
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28.06.2023 09:13
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Закидаєш русню яйцями?
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28.06.2023 09:10 Відповісти
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28.06.2023 09:13 Відповісти
Не преуменьшай силу яйца
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28.06.2023 09:14 Відповісти
То був якийсь чіжолий прЕдмет.
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28.06.2023 09:28 Відповісти
Вароній яіц?
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28.06.2023 09:30 Відповісти
В этот момент он узнал, что яйца будут по 17!
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28.06.2023 13:04 Відповісти
Поки що не бачимо проривів у справі про яйця.
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28.06.2023 09:11 Відповісти
поки резніков лізе не в своє собаче діло росія за деякими оцінками до осені почне домінувати в питанні застосування дронів на полі бою.

але міністру оборони насрать, він мутить як би скасувати результати тендерів, на яких його фірми не змогли нічого вкрасти.
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28.06.2023 09:11 Відповісти
Краще б тебе не бачити, а на твоєму місці реально компетентну людину яка не говоритиме те чого не знає, а працюватиме на ЗСУ.
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28.06.2023 09:11 Відповісти
Г@ндон.
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28.06.2023 09:12 Відповісти
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28.06.2023 09:12 Відповісти
Резников!!!!Молчание то же золото...
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28.06.2023 09:14 Відповісти
Але не яйця.
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28.06.2023 09:15 Відповісти
не повезло єврейкам з євреями
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28.06.2023 09:48 Відповісти
Какие гнусные хлебальники!
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28.06.2023 10:00 Відповісти
А поки що ми бачимо тільки щоденні прориви у розкраданні Бюджета МО.
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28.06.2023 09:15 Відповісти
попереджає московитів що скоро буде прорив? засилай безуглу з тєлєфоном щоб кацапи знали де!
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28.06.2023 09:16 Відповісти
Разом з Лижичко, без штанів

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28.06.2023 09:30 Відповісти
моня не мелочитесь
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28.06.2023 10:01 Відповісти
Що це?
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28.06.2023 12:19 Відповісти
Руслана Лижичко без штанів
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28.06.2023 18:57 Відповісти
Там є щось цікаве? Не думаю.
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28.06.2023 22:49 Відповісти
З Богом , так тримати. ЗСУ обовязково знищать російську нечисть, довряєм і підтримуємо ЗСУ.
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28.06.2023 09:21 Відповісти
рєзнікофф ілюзіоніст !!! Створює помилкове зорове і дотикове сприйняття певних речей ( гроші, люди, коні ))).. Можливо, бути ілюзіоністом, це його покликання ...
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28.06.2023 09:22 Відповісти
ми й самі це побачимо. тепер є одна вірна ознака значного прориву на фронті, який буде признаний парашею катастрострофічним для неї - повар ***** відкриє "другий фронт" з боку бульбо***** ((
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28.06.2023 09:25 Відповісти
Дивлячись куди той фронт буде. Як би до нас не поперли.
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28.06.2023 12:21 Відповісти
І не підкопаєшся. "Ви все побачите"- і усьо.
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28.06.2023 09:26 Відповісти
Маркус зазначив, що російська армія значно переважає українську в інженерній війні.

«Щодо мінних полів. Так вже історично склалось, що росіяни на десять голів вище за нас в інженерно-саперному напрямку. Чому так трапилось це окреме питання. Чому так трапилось у нашій країні й в нашій армії. Але це факт. Ви собі уявити не можете, наскільки масштабно, швидко й ефективно вони мінуються. Ми не вміємо мінувати так, як вони. Ми не вміємо окопуватись так, як вони. Це факт. Згодні ви з цим чи не згодні, й мова не йде про окремі ситуації, а про ситуацію загалом. Про загальну обстановку», - повідомив Маркус. «Ситуація, яка склалася на відео, є наслідком ось цієї фахової роботи росіян. На мінне поле можливо наштовхнутися будь-де й не завжди розвідка має інформацію. Таке буває. На жаль. Це війна. Це штурми. На штурмах, на жаль, гинуть люди. Бо ми йдемо працювати туди де нас хочуть вбити. Така в нас робота».

Готувались більше року, але не пройшли мінні поля.
Інколи найпростіші рішення самі ефективні.
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28.06.2023 09:27 Відповісти
"Так вже історично склалось"...Ще зі школи пам'ятаю - якщо до вас підійде іноземець і спитає, чому у вас лише одна партія, то відповідати треба так - так історично склалось.
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28.06.2023 09:52 Відповісти
Це виправдовується той дєрьмаковський "тікток-генерал", який своїх солдат на мінні поля загнав, а тепер погрожує бутусову , за те що той показав відео вбивства своїх військових?
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28.06.2023 10:05 Відповісти
У них есть машины типа "Земледелия".

Пропускают группу и минируют заново, отрезая ее от резервов.
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28.06.2023 12:22 Відповісти
Яке право ти маешь рота відкривати????
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28.06.2023 09:32 Відповісти
Вообще-то это его прямая обязанность как министра обороны, не
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28.06.2023 11:50 Відповісти
Не лізь до фронту і до яєць, краще займися безпілотниками і снарядами для військових, допоможи прибрати свої фірми, які наживаються на ліцензійних операціях з бьезпілотниками на кордоні.
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28.06.2023 09:33 Відповісти
Зробити зі всього виставу і коментувати... Насправді справа ЗСУ щоденно нищити ворога з мінімальними втратами, а прориви, котли, глобальне стратегічне просування - це справа піарщиків і генералісімусів, щоб їм....
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28.06.2023 09:34 Відповісти
всі хотіли б побачити, як сяде довічно міністр, який обкрадає військових під час війни🖕
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28.06.2023 09:36 Відповісти
піз...ж продовжується, анонсований півроку тому і розпіарений контрнаступ мабудь вже закінчився не почавшись???, чекаємо далі півроку "прорив" з щоденним балабольством на марафоні, закуповуємо попкорн доки не подорожчав. В цей час можна красти нещадно далі, займатись всякою ***...ю типу створювати та фінансувати комісії по перейменуванню Запоріжжя, звичайно ремонтувати дороги, купувати маєтки в Іспанії
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28.06.2023 09:42 Відповісти
Де вкрадені 9 млрд. грн. на озброєння, проривун очкастий.
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28.06.2023 09:47 Відповісти
Як тільки яйця стануть по 16 - це вже буде прорив.
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28.06.2023 09:50 Відповісти
Взагалі-то, обіцяли, що це відбудеться ще навесні. А зараз так виглядає, що все йде до того, як було у байці про коника-стрибунця.
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28.06.2023 10:02 Відповісти
Когда "рак на горе свиснет" вы все услышите....когда вы намокните, вы почувстчуете.....и т.п.
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28.06.2023 10:08 Відповісти
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28.06.2023 10:16 Відповісти
Резніков повинен очолити прорив в першій лінії
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28.06.2023 10:19 Відповісти
Прорив на фронтах розкрадання на харчах воїнів?
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28.06.2023 10:26 Відповісти
Своей полезностью он мне напоминает колорадского жука.
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28.06.2023 10:27 Відповісти
Какая глубокая мысль! А мы бы и не догадались без тебя!
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28.06.2023 10:41 Відповісти
Этож надо быть такой ПАСКУДОЙ , все плюют в харю Резнику-яйцекраду, а ему пофиг .
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28.06.2023 10:51 Відповісти
Цей лисий підр ще не відсидів за пограбування Міноборони на 4 млрд.
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28.06.2023 11:01 Відповісти
А коли це не станеться, ми побачимо?
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28.06.2023 11:40 Відповісти
 
 