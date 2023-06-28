Коли прорив на фронті станеться, ви все це побачите, - Резніков
Визволення групи сіл, які перебували під російською окупацією, останніми тижнями не було "головною подією" у запланованому Києвом контрнаступі.
Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Коли це станеться, ви все це побачите... Усі все побачать", - сказав Резніков, закликавши не надавати значення повідомленням ЗМІ про повільний поступ України проти добре укріплених російських.
За словами Резнікова, основні резерви військ України, зокрема більшість бригад, нещодавно навчених на заході та оснащених сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще не задіяні в операції.
Він також сказав, що заколот, який стався в Росії минулими вихідними, продемонстрував фундаментальну слабкість режиму президента Володимира Путіна, але застеріг від того, щоб робити ставку на подальші "заколоти та заворушення" заради успіху на полі бою.
Рєзніков, який висловив сподівання, що заворушення в Москві спонукають західні столиці ще більше збільшити постачання зброї для допомоги Києву, сказав, що українська армія продовжує завдавати тяжких втрат російським військам, використовуючи руйнування як інструмент, а "звільнення українських земель як мету".
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але міністру оборони насрать, він мутить як би скасувати результати тендерів, на яких його фірми не змогли нічого вкрасти.
«Щодо мінних полів. Так вже історично склалось, що росіяни на десять голів вище за нас в інженерно-саперному напрямку. Чому так трапилось це окреме питання. Чому так трапилось у нашій країні й в нашій армії. Але це факт. Ви собі уявити не можете, наскільки масштабно, швидко й ефективно вони мінуються. Ми не вміємо мінувати так, як вони. Ми не вміємо окопуватись так, як вони. Це факт. Згодні ви з цим чи не згодні, й мова не йде про окремі ситуації, а про ситуацію загалом. Про загальну обстановку», - повідомив Маркус. «Ситуація, яка склалася на відео, є наслідком ось цієї фахової роботи росіян. На мінне поле можливо наштовхнутися будь-де й не завжди розвідка має інформацію. Таке буває. На жаль. Це війна. Це штурми. На штурмах, на жаль, гинуть люди. Бо ми йдемо працювати туди де нас хочуть вбити. Така в нас робота».
Готувались більше року, але не пройшли мінні поля.
Інколи найпростіші рішення самі ефективні.
Пропускают группу и минируют заново, отрезая ее от резервов.