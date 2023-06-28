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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Суровікін заздалегідь знав про повстання Пригожина, - NYT

суровікін

Колишній командувач російських сил вторгнення в Україну генерал Сергій Суровікін, імовірно,  заздалегідь знав, що ватажок найманців "Вагнера" Євген Пригожин планував військове повстання.

Про це пише  New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Джерела видання в американській розвідці намагаються з'ясувати, чи допомагав Суровікін планувати дії Пригожина минулими вихідними, які становили найсерйознішу загрозу для президента Володимира Путіна за його 23 роки перебування при владі", - йдеться в повідомленні.

Аналітики видання зазначають, що Суровікін допоміг зміцнити оборону вздовж лінії фронту після торішнього контрнаступу України. У січні його змінили на посаді вищого командувача, але він зберіг вплив на ведення військових операцій і, як і раніше, популярний у військах.

Американські офіційні особи також заявили, що є ознаки того, що інші російські генерали також могли підтримати спробу пана Пригожина силою змінити керівництво Міноборони. Нинішні та колишні офіційні особи США заявили, що пан Пригожин не почав би свого повстання, якби не вірив, що інші, хто обіймає різні військові посади, прийдуть йому на допомогу.

"Путін тепер має вирішити, кажуть офіційні особи, чи вважає він, що генерал Суровікін допомагав пану Пригожину, і як він має реагувати. ФСБ заявила, що знімає з Пригожина та членів його загону кримінальні звинувачення у "збройному заколоті". Але якщо Путін виявить докази того, що генерал Суровікін безпосередньо допомагав Пригожину, він не матиме іншого вибору, окрім як усунути його від командування, кажуть чиновники та аналітики", - пише NYT.

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Деякі колишні чиновники кажуть, що Путін може ухвалити рішення залишити генерала Суровікіна, якщо він вирішить, що мав певне уявлення про Пригожина, але не допомагав йому. На цей час, кажуть аналітики, Путін, схоже, має намір звалити заколот виключно на Пригожина.

Високопоставлені американські офіційні особи припускають, що союз між генералом Суровікіним і Пригожиним може пояснити, чому Пригожин все ще живий, попри те, що він захопив великий російський військовий вузол і наказав про збройний марш на Москву.

Американські офіційні особи та інші особи за умов анонімності обговорювали секретні розвіддані. Вони наголосили, що багато з того, що відомо Сполученим Штатам та їхнім союзникам, є попереднім. Офіційні особи США уникають публічного обговорення заколоту через побоювання підкріпити наратив Путіна про те, що заворушення були організовані Заходом.

Проте американські офіційні особи зацікавлені у поширенні інформації, що підриває авторитет генерала Суровікіна, якого вони вважають більш компетентним та безжальним, ніж інші члени командування. Його усунення, безсумнівно, піде на користь Україні, чиї війська, що підтримуються Заходом, проводять новий контрнаступ, метою якого є спроба відвоювати територію, захоплену Москвою.

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Автор: 

путін володимир (24051) Пригожин Євген (522) Суровікін Сергій (48)


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Топ коментарі
+11
Зря не поддержал заколот. Был бы министром обороны при Пригожине
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28.06.2023 09:25
+5
horoshy vbros predstavljaju kak eta svinja shas zanervnichaet
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28.06.2023 09:24
+4
Хвосты пытаются крутить собакой во все стороны, так что псу лучше все их отрубить, отдать нору медведю и сдаться американцам.
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28.06.2023 09:24
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horoshy vbros predstavljaju kak eta svinja shas zanervnichaet
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28.06.2023 09:24 Відповісти
Може і знав, але не поняв
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28.06.2023 11:16 Відповісти
Хвосты пытаются крутить собакой во все стороны, так что псу лучше все их отрубить, отдать нору медведю и сдаться американцам.
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28.06.2023 09:24 Відповісти
Зря не поддержал заколот. Был бы министром обороны при Пригожине
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28.06.2023 09:25 Відповісти
Суровікін планувався начальником генштабу, а міністром був би Дюмін. Але через обстріл у кухаря зірвало кришу (в психіатрії це називають "гострий реактивний психоз") і він почав заколот на кілька днів раніше плану. Через добу стан ГРП припинився, кухар отямився і злякався того, що наробив і здав узад…
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28.06.2023 09:41 Відповісти
Суровкин и Алексеев видео же записали, типа, давай мирится. Так что видимо такой их ответ.
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28.06.2023 09:28 Відповісти
Повєсіть нєгодяя
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28.06.2023 09:31 Відповісти
союз між генералом Суровікіним і Пригожиним може пояснити, чому Пригожин все ще живий Джерело: https://censor.net/ua/n3427459

вони таки дурні!? чи скидаються?
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28.06.2023 09:31 Відповісти
По його іпалу навіть не скажеш
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28.06.2023 09:32 Відповісти
Уся верхівка московитів підтримала працівника з харчоблоку👨‍🍳, а тепер його «асуждают»🤣🤣🤣
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28.06.2023 09:53 Відповісти
@уйло выработало уже весь свой ресурс и гэбэшные патриоты во главе с Патрушевым начали создавать искусственные кризисы чтобы сместить @уйло, а передислоцирование вагнеров в Беларусь еще принесет @уйлу сюрпризы.
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28.06.2023 10:09 Відповісти
Йпало так и просит хаймарс
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28.06.2023 10:11 Відповісти
генерал Сергей Суровикин, вероятно, заранее знал, что главарь наемников "Вагнера" Евгений Пригожин планировал военное восстание.
передает со ссылкой на https://www.rbc.ua/ukr/news/surovikin-zazdalegid-znav-bunt-prigozhina-1687930288.html РБК-Украина . Источник:
Для Юрия Евгеньевича:
Мятеж - это окончившаяся неудачно попытка переворота или восстание.
Сам ***** в своих обращениях упоминает термин "Мятеж"
Впрочем, которого по результатам закрытия уголовного дела не было.
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28.06.2023 10:18 Відповісти
Кстати по вашей ссылке на https://www.rbc.ua/ukr/news/surovikin-zazdalegid-znav-bunt-prigozhina-1687930288.html РБК-Украина .
Генерал Сергей Суровикин, бывший командующий российскими силами вторжения в Украину, заранее знал, что главарь наемников "Вагнера" Евгений Пригожин планировал военный мятеж.
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28.06.2023 10:26 Відповісти
Та схоже всі знали. Крім Пуйла і нашого ГУР.
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28.06.2023 10:22 Відповісти
"Лучше всего американцы умеют рисовать мишень в месте падения стрелы." - Марк Твен.
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28.06.2023 10:28 Відповісти
lutshe vsevo vrati ta srati umejut kacapi - Дорофеев Сергей
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28.06.2023 10:40 Відповісти
ані тупиє...(задорнав)
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28.06.2023 10:44 Відповісти
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28.06.2023 11:24 Відповісти
Конечно знал. Этот кровавый мясник Алеппо и скот в одной свинячей харе, в случае успеха петуха жени, метил возглавить МО Параши или ГШ Параши. Но как все среднестатистические россиянцы, для сохранения своей жопы, дал заднюю и сдал, сиречь предал, петушиное войско.
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28.06.2023 10:40 Відповісти
У будь-якому разі Суровікін не стане біля керма - а це добре. Україні вигідні в російському командуванні бездарі, "паркетные генералы"
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28.06.2023 11:20 Відповісти
Этого кабана надо было ещё в Сирии ликвидировать. Предатель кремля.
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28.06.2023 11:23 Відповісти
Крук крукові око не виклює...
тим більше той його протеже.
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28.06.2023 12:17 Відповісти
Лысый лысому лысины не выклюет!
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28.06.2023 13:03 Відповісти
Існує інше пояснення, чому усі обговорювані особи досі живі і усе заздалегідь знали - план їм спустили з головного бункера. Може він, як усе в них, кривий був і виконаний був відповідно, але тільки це пояснює усе, що трапилось.
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28.06.2023 15:21 Відповісти
 
 