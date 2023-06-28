Суровікін заздалегідь знав про повстання Пригожина, - NYT

Колишній командувач російських сил вторгнення в Україну генерал Сергій Суровікін, імовірно, заздалегідь знав, що ватажок найманців "Вагнера" Євген Пригожин планував військове повстання.

Про це пише New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Джерела видання в американській розвідці намагаються з'ясувати, чи допомагав Суровікін планувати дії Пригожина минулими вихідними, які становили найсерйознішу загрозу для президента Володимира Путіна за його 23 роки перебування при владі", - йдеться в повідомленні.

Аналітики видання зазначають, що Суровікін допоміг зміцнити оборону вздовж лінії фронту після торішнього контрнаступу України. У січні його змінили на посаді вищого командувача, але він зберіг вплив на ведення військових операцій і, як і раніше, популярний у військах.

Американські офіційні особи також заявили, що є ознаки того, що інші російські генерали також могли підтримати спробу пана Пригожина силою змінити керівництво Міноборони. Нинішні та колишні офіційні особи США заявили, що пан Пригожин не почав би свого повстання, якби не вірив, що інші, хто обіймає різні військові посади, прийдуть йому на допомогу.

"Путін тепер має вирішити, кажуть офіційні особи, чи вважає він, що генерал Суровікін допомагав пану Пригожину, і як він має реагувати. ФСБ заявила, що знімає з Пригожина та членів його загону кримінальні звинувачення у "збройному заколоті". Але якщо Путін виявить докази того, що генерал Суровікін безпосередньо допомагав Пригожину, він не матиме іншого вибору, окрім як усунути його від командування, кажуть чиновники та аналітики", - пише NYT.

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Деякі колишні чиновники кажуть, що Путін може ухвалити рішення залишити генерала Суровікіна, якщо він вирішить, що мав певне уявлення про Пригожина, але не допомагав йому. На цей час, кажуть аналітики, Путін, схоже, має намір звалити заколот виключно на Пригожина.

Високопоставлені американські офіційні особи припускають, що союз між генералом Суровікіним і Пригожиним може пояснити, чому Пригожин все ще живий, попри те, що він захопив великий російський військовий вузол і наказав про збройний марш на Москву.

Американські офіційні особи та інші особи за умов анонімності обговорювали секретні розвіддані. Вони наголосили, що багато з того, що відомо Сполученим Штатам та їхнім союзникам, є попереднім. Офіційні особи США уникають публічного обговорення заколоту через побоювання підкріпити наратив Путіна про те, що заворушення були організовані Заходом.

Проте американські офіційні особи зацікавлені у поширенні інформації, що підриває авторитет генерала Суровікіна, якого вони вважають більш компетентним та безжальним, ніж інші члени командування. Його усунення, безсумнівно, піде на користь Україні, чиї війська, що підтримуються Заходом, проводять новий контрнаступ, метою якого є спроба відвоювати територію, захоплену Москвою.

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