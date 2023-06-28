Чехія ще має обладнання для передачі Україні, - міністерка оборони Чернохова

На складах чеської армії ще є обладнання для передання Україні як військової допомоги.

Про це міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила під час спільної пресконференції з тамтешнім прем'єр-міністром Петром Фіалою, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Фіала розповів, що за перші п'ять місяців 2023 року Чехія вже надала Україні 24 танки, 76 бойових машин піхоти, 16 ЗРК для ППО, 645 протитанкових ракет, 57 000 снарядів до гармат та гаубиць, а також різне обладнання, запчастини та пальне.

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"У нас все ще є варіанти з армійського постачання", - додала Чернохова.

За словами Чернохової, армія Чехії врахує уроки, зроблені з війни в Україні, під час закупівлі та створення оборонної стратегії, яку Міноборони країни хоче завершити до вересня.

"На підставі вимог солдатів ми змінили, наприклад, специфікацію на придбання безпілотників... саме через війну в Україні", - сказала вона.

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