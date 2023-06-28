ЗСУ мають успіх на Бахмутському напрямку, - Генштаб

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, а також стримують наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"Російські окупаційні війська чинять потужний опір. Водночас ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці", - сказав речник.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Разом з тим, українські війська вели наступальні дії на Бахмутському напрямку у районах населених пунктів Роздолівка, північніше Соледара, південніше Парасковіївки, Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки, Курдюмівки.

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"Мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав Ковальов.