УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9534 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 912 13

ЗСУ мають успіх на Бахмутському напрямку, - Генштаб

війна,зсу

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, а також стримують наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це  повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"Російські окупаційні війська чинять потужний опір. Водночас ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці", - сказав речник.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Разом з тим, українські війська вели наступальні дії на Бахмутському напрямку у районах населених пунктів Роздолівка, північніше Соледара, південніше Парасковіївки, Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки, Курдюмівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 227 100 осіб (+930 за добу), 308 гелікоптерів, 4036 танків, 4089 артсистем, 7847 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

"Мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав Ковальов.

Автор: 

Генштаб ЗС (6723) бойові дії (4002) ЗСУ (7637)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
Дякуємо нашим найкращим. Слава Україні, Слава ЗСУ і Богу, щоб охороняв наших захисників!!!
показати весь коментар
28.06.2023 10:33
+10
https://24tv.ua/zsu-pid-bahmutom-prorvali-oboronu-voroga-yaku-gotuvav-misyatsyami_n2342905 ЗСУ під Бахмутом пробили оборону, яку окупанти готували місяцями: відео штурму
показати весь коментар
28.06.2023 11:02
+5
Ти в балабольских військах, кицю. Війська балаболів, які намагаються знецінювати оперативно-тактичні успіхи ЗСУ своїми мемовисерами.
показати весь коментар
28.06.2023 11:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.06.2023 10:28 Відповісти
узнали что прибудет люсинда арестович Решили ну его на фиг пошли вперед
показати весь коментар
28.06.2023 10:47 Відповісти
Вочевидь не ти допоміг - чому триндіш тоді?
показати весь коментар
28.06.2023 10:53 Відповісти
Я не в складі того батальйону.
показати весь коментар
28.06.2023 10:54 Відповісти
Ти не в складі жодного батальону, який допоміг. Навіщо триндіш тоді?
показати весь коментар
28.06.2023 11:27 Відповісти
Я в диванних військах ЗСУ. Спецгрупа швидкого друкування.
показати весь коментар
28.06.2023 11:32 Відповісти
Ти в балабольских військах, кицю. Війська балаболів, які намагаються знецінювати оперативно-тактичні успіхи ЗСУ своїми мемовисерами.
показати весь коментар
28.06.2023 11:34 Відповісти
Дякуємо нашим найкращим. Слава Україні, Слава ЗСУ і Богу, щоб охороняв наших захисників!!!
показати весь коментар
28.06.2023 10:33 Відповісти
https://24tv.ua/zsu-pid-bahmutom-prorvali-oboronu-voroga-yaku-gotuvav-misyatsyami_n2342905 ЗСУ під Бахмутом пробили оборону, яку окупанти готували місяцями: відео штурму
показати весь коментар
28.06.2023 11:02 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4602263-reznykov-o-sobytyiakh-na-fronte-osnovnye-rezervy-voisk-esche-ne-zadeistvovany Резников о событиях на фронте: основные резервы войск еще не задействованы
показати весь коментар
28.06.2023 11:13 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
28.06.2023 13:31 Відповісти
 
 