Рішення щодо перейменування Запоріжжя має бути скасовано, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь офіційно звернувся до Нацкомісії зі стандартів державної мови, зокрема до очільника МОН Оксена Лісового, з проханням скасувати рішення щодо перейменування назв міст та селищ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мовного омбудсмана.

Кремінь закликає міністра доручити Національній комісії зі стандартів державної мови в найкоротший термін ухвалити нове рішення, яке повністю відповідатиме пункту 11 статті 8 Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

"Рішення Нацкомісії повинно містити перелік обов'язкових для перейменування назв населених пунктів, які не відповідають стандартам державної мови, а також чіткі рекомендації щодо їх перейменування", - наголошує Кремінь.

За словами Уповноваженого, перелік Нацкомісії містить велику кількість назв населених пунктів, які відповідають стандартам державної мови, а саме: Запоріжжя, Перемога, Зоряне, Мирне, Травневе, Маяк, Молодіжне, Об'єднане тощо.

Крім того, "у більшості рекомендацій не пропонується правильний варіант назви, а міститься дивне формулювання "обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку", що не відповідає вимогам Закону", - додав омбдусман.

Раніше Національна комісія зі стандартів державної мови заявила, що в Україні треба перейменувати понад 1400 населених пунктів.

Нагадаємо, що Закон України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" набуває чинності 27 липня 2023 року. Він сприятиме подоланню наслідків російської імперської політики в Україні та забезпечить приведення назв географічних об’єктів у відповідність до стандартів державної мови.

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