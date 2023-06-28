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Новини Війна
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Після підриву Чонгарського мосту росіяни намагаються йти через Армянськ, але це надто близько до позицій ЗСУ, - ОК "Південь"

чонгар

Після підриву Чонгарського мосту, ворог намагається використовувати альтернативний шлях, який веде через окупований Армянськ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Росіяни бачать й розуміють, що намагання ремонтувати Чонгарський міст є безрезультатним. Міст пошкоджено настільки, щоб не витримувати навантаження, яке передбачає пересування військової техніки та перевезення боєприпасів. Росіяни намагаються облаштувати понтонні переправи, але, якщо ми дістали до мосту, то що заважає дістати до понтонних переправ. Вони продовжують це робити в очікуванні наступної "бавовни". Постараємось, щоб чекали не довго", - пояснила Гуменюк.

За словами речниці, після підриву Чонгарського мосту, ворог намагається використовувати альтернативний шлях, який веде через Армянськ.

"Але він надто близько до позицій Сил оборони України, і це нервує ворогів. Вони не відчувають безпеки у використанні цього логістично-транспортного шляху", - додала вона.

Дивіться: Окупант розповів про успіхи ЗСУ на Запоріжжі: "Ночью во фланг роты зашли хохлы - из роты 24 живых осталось". ВIДЕО

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) Армянськ (30)


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Топ коментарі
+10
Загадка - один Чонгар замінував, інший розмінував - як це називається?
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28.06.2023 17:03
+10
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28.06.2023 17:07
+9
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28.06.2023 17:06
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Загадка - один Чонгар замінував, інший розмінував - як це називається?
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28.06.2023 17:03 Відповісти
Причиной разминирование Чонгара является прямое управление агентом ФСБ Дерьмаком Президентом Украины через его наркозависимость, любовь к деньгам и славе. И полная баранизация 73% украинских избирателей. После войны психологи и наркологи будут аргументировать такой феномен, который удивил весь мир, включая рашистов и их вождя путлера, но его этот выбор украинцев одновременно обрадовал его и воодушевил на новые фантазии садиста-педофила.
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28.06.2023 17:38 Відповісти
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28.06.2023 17:06 Відповісти
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28.06.2023 17:07 Відповісти
Автомобільний та залізничний мости в Армянську просто сплять та бачать теплу зустріч із Сапсаном чи то Storm Shadow
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28.06.2023 17:11 Відповісти
Антоновский и мост ГЭС тоже восстанавливали. И не раз. Ну и что?
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28.06.2023 17:25 Відповісти
и сколько раз вы будете его восстанавливать...?
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28.06.2023 18:12 Відповісти
ты свинорыл получишь ответ потом...\давай пока ремонтируйте...\
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28.06.2023 19:25 Відповісти
 
 