Після підриву Чонгарського мосту росіяни намагаються йти через Армянськ, але це надто близько до позицій ЗСУ, - ОК "Південь"

Після підриву Чонгарського мосту, ворог намагається використовувати альтернативний шлях, який веде через окупований Армянськ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Росіяни бачать й розуміють, що намагання ремонтувати Чонгарський міст є безрезультатним. Міст пошкоджено настільки, щоб не витримувати навантаження, яке передбачає пересування військової техніки та перевезення боєприпасів. Росіяни намагаються облаштувати понтонні переправи, але, якщо ми дістали до мосту, то що заважає дістати до понтонних переправ. Вони продовжують це робити в очікуванні наступної "бавовни". Постараємось, щоб чекали не довго", - пояснила Гуменюк.

За словами речниці, після підриву Чонгарського мосту, ворог намагається використовувати альтернативний шлях, який веде через Армянськ.

"Але він надто близько до позицій Сил оборони України, і це нервує ворогів. Вони не відчувають безпеки у використанні цього логістично-транспортного шляху", - додала вона.

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