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Новини
23 107 80

Призначення Олени Думи може поставити хрест на АРМА, - Transparency International Ukraine

дума,олена

Організація Transparency International Ukraine виступила із різкою критикою Олени Думи, яка перемогла у конкурсі з відбору голови АРМА Олени

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Transparency International Ukraine.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні комісія з відбору голови АРМА визначилася із переможцем конкурсу — нею стала Олена Дума, ексзаступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Призначення Олени Думи головою АРМА, несе великі репутаційні ризики для країни і для роботи незалежної та ефективної діяльності антикорупційної екосистеми та органів правопорядку.

Transparency International Ukraine закликає членів Кабінету Міністрів не голосувати за призначення переможниці конкурсу на цю надважливу для країни посаду.

Олена Дума має понад 22 роки стажу в державних органах, а також протягом цього часу була дуже активною в антикорупційних та профспілкових організаціях, організовувала та брала участь у різних мітингах.

Досвід Олени Думи не повʼязаний з роботою у сфері, дотичній до кримінальної юстиції, а також не повʼязаний з управлінням чи розшуком активів. А це викликає сумніви у тому, наскільки компетентно вона зможе контролювати роботу працівників АРМА та представляти інтереси Агентства перед іншими органами.

Наявність тісних політичних зв’язків. У 2019 році Дума брала безпосередню участь в агітації за одного із кандидатів в президенти України та дискредитації іншого претендента на цю посаду. Це вказує на політичну заангажованість переможниці конкурсу на Голову АРМА, що потенційно може впливати на її роботу на цій посаді.

Також громадські активісти виявили зв’язки Олени Думи із ексголовою СБУ Валентином Наливайченком. Свого часу очільницею Чернігівської облдержадміністрації була Анна Коваленко, яка, до того ж є співзасновницею ГО "Антикорупційний рух В. Наливайченка". Саме її заступницею працювала Олена Дума.

Ймовірні ділові контакти з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з росією. Серед громадської спільноти існують припущення про контакти Олени Думи з екскерівником кримського управління СБУ, підозрюваним у держзраді Олегом Кулінічем. Зокрема, йшли розмови, що Дума просувала інтереси потенційного держзрадника Кулініча на Чернігівщині, хоча жодного кримінального провадження стосовно її залучення наразі не зареєстровано.

Але найбільший маркер, який вказує на заангажованість майбутньої очільниці Агентства, — це участь у 2019 році у спільній пресконференції з Семом Кісліним — фінансовим донором Рудольфа Джуліані. Тобто 4 роки тому майбутня очільниця АРМА брала безпосередню участь у спробах дискредитації своєї країни та нинішнього президента США, який зі свого боку всіляко підтримує нашу країну і в протистоянні російській агресії, і в антикорупційному поступі.

"Громадськість мала багато застережень саме щодо цієї кандидатури, щодо її компетенції, політичних зв‘язків і навіть потенційних зв’язків з держзрадниками, — зазначає заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Ukraine Катерина Риженко. — Це дуже великий ризик для АРМА, а можливо й вирок для її подальшої діяльності". Вона припускає, що після цього кадрового призначення у депутатському та громадському корпусі знову будуть схилятися до передачі функцій АРМА до ФДМУ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Олена Дума, яку можуть призначити головою АРМА, була учасницею російської ІПСО з дискредитації України, - Шабунін

Автор: 

Transparency International (121) конкурс (1292) АРМА (573) Дума Олена (20)


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Топ коментарі
+45
Так саме для цього свою людину і поставили головою АРМА...
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28.06.2023 19:30
+43
Очередная корабельная сосна?Несть им числа.
На доброчинність її вся комісія з відбору голови АРМА перевірила?
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28.06.2023 19:33
+36
Хрест на всьому це єрмак.
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28.06.2023 19:57
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податкова - без податківців, голова - без думи...
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28.06.2023 19:29 Відповісти
Як вона в 20 років без вищої освіти попала на державну службу. Все з нею зрозуміло.
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29.06.2023 05:32 Відповісти
Так саме для цього свою людину і поставили головою АРМА...
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28.06.2023 19:30 Відповісти
Хрест на всьому це єрмак.
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28.06.2023 19:57 Відповісти
Багато маркерів з призначень токсичних людей на ключові пости з метою подальщоко впливу на них для отримання "вигідних результатів" відбувається за усними розпорядженнями Єрмака. Тому необхідно викоринити причину, а наслідки виправляться легко.
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29.06.2023 06:56 Відповісти
Багато? Та всі.
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29.06.2023 07:24 Відповісти
бо як що нема з"язкуі з парашою, 5 колоною та зрадниками,
то на ключові посади не призначать
щоб стати керівником чогось при зе, треба мати рило в ватанському пуху
або бути тісно пов"язаним з якимись колабарантами чи корупціонерами
інакше ніяк, бо у чесних нема досвіду красти, розвалювати та вести подвійну гру.
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28.06.2023 22:08 Відповісти
Очередная корабельная сосна?Несть им числа.
На доброчинність її вся комісія з відбору голови АРМА перевірила?
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28.06.2023 19:33 Відповісти
нет это не сосна - эта та которая высасывает сама а не сосет
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28.06.2023 20:56 Відповісти
Диму, без вогню, небуває!
А де тонко, там і рветься!!
Час покаже, шила у мішку в Україні, не сховаєш!
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28.06.2023 19:34 Відповісти
по українським міркам заангажованости - біла та пухнаста.
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28.06.2023 19:35 Відповісти
"Кто дэвушьку ужинает, тот ее и танцует!" (с)
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28.06.2023 19:35 Відповісти
головний критерій - аби не українка
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28.06.2023 19:39 Відповісти
очень неплохой вариант - учитывая то что зермаки не допустят адекватных украинцев
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28.06.2023 20:58 Відповісти
Так вона, шо таки да!
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28.06.2023 22:10 Відповісти
чому це "може"....
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28.06.2023 19:42 Відповісти
зебіли понабирають, як завжди, лайна.. бо впевнені, що вічно матимуть "право на ошІбку"..
сором і ганьба, втрати і смерті супроводжують сцарювання Бєні, Зеленського-Дермака та їх банди зрадників-бариг.. втім, дебіли-вухасті досі їх підтримують
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28.06.2023 19:42 Відповісти
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28.06.2023 20:08 Відповісти
Я не прихильник "сивочолого", але зе-пі*ари дістали всіх нормальних людей.
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28.06.2023 20:31 Відповісти
Розкручені хвойди на телеканалах олігархів (див. власників тбканалів на "телемарафоні"), які допомогали закидувати своїм лайном Порошенка, роставляються на всіх критично відповідаьних постах.
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28.06.2023 20:47 Відповісти
не позорься зеленая гнида кацапская иди уже яйца по 17 грн доедай
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28.06.2023 20:59 Відповісти
та то місцевий дурачок,який за "скромну" копійчину,собі сраку розірве,на захист буби)))
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28.06.2023 21:16 Відповісти
Ти ще покійного Кравчука згадай, а краще Брєжнєва...
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28.06.2023 21:06 Відповісти
Ну цю пані критикують не лише прихильники сивочолого, а й, приміром, Ярослав Железняк із Голосу, який не надто любить сивочолого...
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28.06.2023 21:27 Відповісти
Transparency International Ukraine -цікаво, яка зарплатня в цієї організації?
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28.06.2023 19:43 Відповісти
грантові кошти..

зарплати європейського рівня.
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28.06.2023 20:07 Відповісти
зеленые мародеры воруют гуманитарку а ты падло ермковское их покрываещь
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28.06.2023 21:00 Відповісти
Ще один зелений цвях у труну європейських та натовських сподівань України.
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28.06.2023 19:47 Відповісти
Так зелені і призначають для того щоб доламати недоламане.
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28.06.2023 19:48 Відповісти
АРМА має власні силові структури? Якщо ні то потрібно створити. Маю партію шкарпеток по стопяццот тисяч за пару. Не знаю кому впарить.
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28.06.2023 19:49 Відповісти
Думаю,не за горами черговий скандал цієї корабельної сосни....
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28.06.2023 19:54 Відповісти
Такое впечатление, что Зеленский и его компания специально топят Украину в глазах Европы и США.
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28.06.2023 19:54 Відповісти
Владі насрати, головне слухняність і лояльність
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28.06.2023 20:06 Відповісти
Так і є. Все це робиться цілком усвідомлено.
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28.06.2023 20:11 Відповісти
Чергова узеленська , сер.
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28.06.2023 19:56 Відповісти
Ще одна мерзота буде представляти Україну ?
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28.06.2023 19:56 Відповісти
Що таке АРМА?
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28.06.2023 20:04 Відповісти
Це ще раз говорить про те що необхідно готуватись до вборів...
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28.06.2023 20:05 Відповісти
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28.06.2023 20:11 Відповісти
**** ватная прихильники Порошенко это все украинцы - а прихильны Зе торчка это сплошь предатели сепары и всякие лугандоны
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28.06.2023 21:02 Відповісти
Оманський таких і продвигає. Тупих, непатріотичних, як і сам. Патріоти гинуть, а вся піз..а на посади розставляється державні. Будем мовчати - втратим країну.
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28.06.2023 20:05 Відповісти
Головним джерелом фінансування Трансперенсі Інтернешнл Україна є грантові кошти. Так, у 2017 році організація отримала понад 60 млн грн від донорських організацій. Серед головних донорів Трансперенсі Інтернешнл Україна в 2017 році були: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

(GIZ)сама організація є досить підозріла.

організація,котра також фінансує ускладнення руху у Львові (підтримка сумнівних прожектів)

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28.06.2023 20:06 Відповісти
Тю, а що тут поганого? Не бюджетні ж кошти! Чи ти будеш зараз розповідати про грантоїдів і внєшнєє управлєніє, як колись на каналах мертвечука?
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28.06.2023 21:12 Відповісти
"зе влада" за що українське не візьметься, обов'язково ставить (під овації куйла) хрестики,за встановлення котрих куйло і платить
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28.06.2023 20:06 Відповісти
Саме на великі репутаційні ризики для країни і розраховане це призначення. Попри гучні заяви, дЄрмак та ЗЕбанда роблять все можливе, аби Україна за жодних обставин не вступила в ЄС та НАТО. Корупціонери та клептомани, які захопили владу в країні не зацікавлені в антикорупційних стандартах прийнятих там. Їх мета швидке збагачення та утримання влади за будь-яку ціну і вони впевнено це реалізовують.
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28.06.2023 20:07 Відповісти
Тварюка. Лайном вся смердить. Їх всіх треба під ніж. Таку владу як мати, краще вже ніякої. Запроданці. Зрадники.
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28.06.2023 20:09 Відповісти
Чого ж може, мабуть ,треба писати поставить((
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28.06.2023 20:09 Відповісти
ЗеКу та Ермаку "*****"
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28.06.2023 20:15 Відповісти
Это замечательно, ещё больше таких назначений и кринжа.
Ох как хочется назад вернуть Альфу и НГЗ и прочие активы россиянам...
Возвращайте сразу Микилу Яновича с профессором 🤣
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28.06.2023 20:16 Відповісти
Ще одна корабельна сосна...
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28.06.2023 20:17 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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28.06.2023 20:18 Відповісти
Хах, як не Мендель, то Дума!
Для 73% саме то!
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28.06.2023 20:18 Відповісти
Нам такіє корабєльниє сосни нужни, куда ж без них…
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28.06.2023 20:23 Відповісти
Співпрацю з Налівайченко автор статті ставить обраній голові АРМА в провину? Щось тут дхне замовленням
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28.06.2023 20:23 Відповісти
Ваня це ти? щось не розумію, нік старий, а реєстрація нова.
Якщо помиляюсь, то співчуваю новому власнику цього ніка.
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28.06.2023 21:10 Відповісти
Тут таке зібрання коментаторів і адміністраторів, що бути гонимим ними можна вважати за чесноту
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29.06.2023 07:39 Відповісти
Налівайченко теж добра тварюка !
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28.06.2023 21:47 Відповісти
На нього, на відміну від інших керівників СБУ, нічого нема. Від слова ЗОВСІМ
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29.06.2023 07:33 Відповісти
Ще одна протухша консерва кремлядей.
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28.06.2023 20:28 Відповісти
А в її прізвищі точно третя літера «м», а не якась інша?
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28.06.2023 20:33 Відповісти
Завдання Офісу для АРМИ - нічого не робити з арештованими активами. Власники за це щедро платять.
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28.06.2023 20:36 Відповісти
уважно двічі перечитала біографію цієі персони,безкінечна радниця 2х міністрів,консультант нардепа ВР,купа громадських та профспілки.органіщацій,таке враження що під неі папік створював робочі місця,до речі,з2000р.іх більше10,ще й 4ращи змінювала фамілію,такого колоритного персонажа не пригадую
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28.06.2023 20:38 Відповісти
Украинци, я скажу вам одне- поки у вам такьй бардак, ви никогда не станете член НАТО або ЕС. У нас в България тоже самиье НО после.
У вас був величазний супротив-нужно сохранить.
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28.06.2023 20:51 Відповісти
при зеленой власти понятно никто Украину не примет в ЕС
всеравно после войны всех зеле-тварей ждут следствия - суд - ТЮРЬМА
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28.06.2023 21:04 Відповісти
одни и те же люди по кругу, там не вышло, вот тебе другое место для кормления. Неужели непонятно под такую систему НИКТО НЕ ДАСТ ДЕНЕГ, инвестиций не будет. Народ либо снесет все это на..р, либо вымрет.
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28.06.2023 20:52 Відповісти
хуже не будет
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28.06.2023 21:14 Відповісти
Якась чергова зелена "корабельна сосна".
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28.06.2023 21:37 Відповісти
так виграла конкурс, може комісія не « та»!!! Так має досвід!!! Потрібно з вами погодить? Боролась і бореться з корупцією, бездарними, і нікому непідлизує, тому і роботу міняла, зустрічалась не тільки з Наливайченко а з багатьма державцями, не з тими які зараз… і не буде ні кому годити!!! Працювати потрібно на державу! Я думаю Кабмін правильно зробить і призначить, а ви не колотять…… Олена ці псевдо ще тільки бруду виллють… виганяйте жульє з АРМИі вперед! Хай щастить!
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28.06.2023 21:44 Відповісти
Какая разница, 3,14Zдить будуть як завжди. Какая разница, АРМА, чи ФДМУ. Какая разница яке "тіло" буде очолювати цю структуру. Риба гниє з голови, а ці голови за весь час незалежності держави, в переважній більшості, були і є смердючими.
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28.06.2023 22:47 Відповісти
І де тільки Зеленський з завгоспом знаходять таких бездумних?
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28.06.2023 22:54 Відповісти
На інші важливі державні посади Зєрмаки поставлять персонажів з прізвищами Кремль і Лубянка. Вранці воно вітає народ з Днем Конституції, а в обід вже плює на Конституцію і на народ.
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28.06.2023 22:55 Відповісти
ДЄрмак перехоплює управління Україною на користь кривавій Московії!
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28.06.2023 23:02 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZUVGlZg69nXWNmR1EbOAAzIy2UstdaQG2vQyXgVCNaWUDdqXO3NLO88aoa0MFLoZJK7IYjaUfu23b31hgJtqaVIGojxaGz2m58AS27J4Kw6MEHb60S7IdiADNnA3uQxFGKhP1Vt3N-tKO-tTcB5pTHGaBnlGeWzUvsvxvp2opP7HRPwo0WS3aNZZ3MClOgsFMI&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

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Зеленський призначає на другий рік повномасштабної війни тупу ляльку російського мафіозі (так вважає ФБР) керувати АРМА, структурою, що розпоряджається конфіскованими активами. А ви питаєте чого в нас в найтяжчі часи крадуть мільярди гривень на снарядах, коли вони життєво необхідні фронту. Тому що народом обрана у 2019 команда тупих жадібних крадіїв.
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28.06.2023 23:14 Відповісти
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Ну, на додачу до

депутатів Верховної Ради, які отримали американські санкції(Деркач, Дубинський)

суддів, які отримали американські санкції(Вовк),

ми маємо гарного кандидата на першого голову центрального органа виконавчої влади, який отримає американські санкції.

Головою АРМА на конкурсі обрали Олену Думу.

А ось Дума з Семом Кісліним, відомим мафіозі(ФБР вважає його представником російської мафії), який намагався отримати арештовані активи Януковіча і був допитаний конгресом під час розслідування про імпічмент Трампа.

На цій пресухє вони закидали якусь чергову дикуху від Джуліані. Чи то на іншій, а на цей щось ще.

Корочі.

Це пи////ець уліточка.
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28.06.2023 23:19 Відповісти
Ось мармиза Венедиктової. Вони там що, клонуванням зайнялися?
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28.06.2023 23:38 Відповісти
Олена Дума гарно бере за щоку. Її затверджено.
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28.06.2023 23:56 Відповісти
зрада высосана из пальца
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29.06.2023 02:22 Відповісти
Тут на сайті нігілізм - святоє
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29.06.2023 08:12 Відповісти
Ніякої конкретики. Те, що про неї написали, можна написати про любого посадовця, бувшого чи теперішнього. У нас система така, що посади, любі, можуть займати тільки політпризначенці, а не професіонали в якійсь галузі. І так при кожній владі. В Україні немає ліфта для професіоналів, а є ліфт тільки для партійців і "любих друзів"
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29.06.2023 02:34 Відповісти
Ну, от добре, обрали не ту, але питання до тих шести, які її обрали - хто вони? Самостійно чи ні голосували? Чи знову "не дивіться нагору"? Якщо і змінювати, то систему, людей такого віку вже не зміниш
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29.06.2023 13:09 Відповісти
 
 