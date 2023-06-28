Призначення Олени Думи може поставити хрест на АРМА, - Transparency International Ukraine

Організація Transparency International Ukraine виступила із різкою критикою Олени Думи, яка перемогла у конкурсі з відбору голови АРМА Олени

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Transparency International Ukraine.



У повідомленні зазначається: "Сьогодні комісія з відбору голови АРМА визначилася із переможцем конкурсу — нею стала Олена Дума, ексзаступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації.



Призначення Олени Думи головою АРМА, несе великі репутаційні ризики для країни і для роботи незалежної та ефективної діяльності антикорупційної екосистеми та органів правопорядку.



Transparency International Ukraine закликає членів Кабінету Міністрів не голосувати за призначення переможниці конкурсу на цю надважливу для країни посаду.



Олена Дума має понад 22 роки стажу в державних органах, а також протягом цього часу була дуже активною в антикорупційних та профспілкових організаціях, організовувала та брала участь у різних мітингах.



Досвід Олени Думи не повʼязаний з роботою у сфері, дотичній до кримінальної юстиції, а також не повʼязаний з управлінням чи розшуком активів. А це викликає сумніви у тому, наскільки компетентно вона зможе контролювати роботу працівників АРМА та представляти інтереси Агентства перед іншими органами.



Наявність тісних політичних зв’язків. У 2019 році Дума брала безпосередню участь в агітації за одного із кандидатів в президенти України та дискредитації іншого претендента на цю посаду. Це вказує на політичну заангажованість переможниці конкурсу на Голову АРМА, що потенційно може впливати на її роботу на цій посаді.



Також громадські активісти виявили зв’язки Олени Думи із ексголовою СБУ Валентином Наливайченком. Свого часу очільницею Чернігівської облдержадміністрації була Анна Коваленко, яка, до того ж є співзасновницею ГО "Антикорупційний рух В. Наливайченка". Саме її заступницею працювала Олена Дума.



Ймовірні ділові контакти з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з росією. Серед громадської спільноти існують припущення про контакти Олени Думи з екскерівником кримського управління СБУ, підозрюваним у держзраді Олегом Кулінічем. Зокрема, йшли розмови, що Дума просувала інтереси потенційного держзрадника Кулініча на Чернігівщині, хоча жодного кримінального провадження стосовно її залучення наразі не зареєстровано.



Але найбільший маркер, який вказує на заангажованість майбутньої очільниці Агентства, — це участь у 2019 році у спільній пресконференції з Семом Кісліним — фінансовим донором Рудольфа Джуліані. Тобто 4 роки тому майбутня очільниця АРМА брала безпосередню участь у спробах дискредитації своєї країни та нинішнього президента США, який зі свого боку всіляко підтримує нашу країну і в протистоянні російській агресії, і в антикорупційному поступі.

"Громадськість мала багато застережень саме щодо цієї кандидатури, щодо її компетенції, політичних зв‘язків і навіть потенційних зв’язків з держзрадниками, — зазначає заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Ukraine Катерина Риженко. — Це дуже великий ризик для АРМА, а можливо й вирок для її подальшої діяльності". Вона припускає, що після цього кадрового призначення у депутатському та громадському корпусі знову будуть схилятися до передачі функцій АРМА до ФДМУ".

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