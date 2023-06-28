Призначення Олени Думи може поставити хрест на АРМА, - Transparency International Ukraine
Організація Transparency International Ukraine виступила із різкою критикою Олени Думи, яка перемогла у конкурсі з відбору голови АРМА Олени
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Transparency International Ukraine.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні комісія з відбору голови АРМА визначилася із переможцем конкурсу — нею стала Олена Дума, ексзаступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації.
Призначення Олени Думи головою АРМА, несе великі репутаційні ризики для країни і для роботи незалежної та ефективної діяльності антикорупційної екосистеми та органів правопорядку.
Transparency International Ukraine закликає членів Кабінету Міністрів не голосувати за призначення переможниці конкурсу на цю надважливу для країни посаду.
Олена Дума має понад 22 роки стажу в державних органах, а також протягом цього часу була дуже активною в антикорупційних та профспілкових організаціях, організовувала та брала участь у різних мітингах.
Досвід Олени Думи не повʼязаний з роботою у сфері, дотичній до кримінальної юстиції, а також не повʼязаний з управлінням чи розшуком активів. А це викликає сумніви у тому, наскільки компетентно вона зможе контролювати роботу працівників АРМА та представляти інтереси Агентства перед іншими органами.
Наявність тісних політичних зв’язків. У 2019 році Дума брала безпосередню участь в агітації за одного із кандидатів в президенти України та дискредитації іншого претендента на цю посаду. Це вказує на політичну заангажованість переможниці конкурсу на Голову АРМА, що потенційно може впливати на її роботу на цій посаді.
Також громадські активісти виявили зв’язки Олени Думи із ексголовою СБУ Валентином Наливайченком. Свого часу очільницею Чернігівської облдержадміністрації була Анна Коваленко, яка, до того ж є співзасновницею ГО "Антикорупційний рух В. Наливайченка". Саме її заступницею працювала Олена Дума.
Ймовірні ділові контакти з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з росією. Серед громадської спільноти існують припущення про контакти Олени Думи з екскерівником кримського управління СБУ, підозрюваним у держзраді Олегом Кулінічем. Зокрема, йшли розмови, що Дума просувала інтереси потенційного держзрадника Кулініча на Чернігівщині, хоча жодного кримінального провадження стосовно її залучення наразі не зареєстровано.
Але найбільший маркер, який вказує на заангажованість майбутньої очільниці Агентства, — це участь у 2019 році у спільній пресконференції з Семом Кісліним — фінансовим донором Рудольфа Джуліані. Тобто 4 роки тому майбутня очільниця АРМА брала безпосередню участь у спробах дискредитації своєї країни та нинішнього президента США, який зі свого боку всіляко підтримує нашу країну і в протистоянні російській агресії, і в антикорупційному поступі.
"Громадськість мала багато застережень саме щодо цієї кандидатури, щодо її компетенції, політичних зв‘язків і навіть потенційних зв’язків з держзрадниками, — зазначає заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Ukraine Катерина Риженко. — Це дуже великий ризик для АРМА, а можливо й вирок для її подальшої діяльності". Вона припускає, що після цього кадрового призначення у депутатському та громадському корпусі знову будуть схилятися до передачі функцій АРМА до ФДМУ".
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Олена Дума, яку можуть призначити головою АРМА, була учасницею російської ІПСО з дискредитації України, - Шабунін
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
то на ключові посади не призначать
щоб стати керівником чогось при зе, треба мати рило в ватанському пуху
або бути тісно пов"язаним з якимись колабарантами чи корупціонерами
інакше ніяк, бо у чесних нема досвіду красти, розвалювати та вести подвійну гру.
На доброчинність її вся комісія з відбору голови АРМА перевірила?
А де тонко, там і рветься!!
Час покаже, шила у мішку в Україні, не сховаєш!
сором і ганьба, втрати і смерті супроводжують сцарювання Бєні, Зеленського-Дермака та їх банди зрадників-бариг.. втім, дебіли-вухасті досі їх підтримують
зарплати європейського рівня.
(GIZ)сама організація є досить підозріла.
організація,котра також фінансує ускладнення руху у Львові (підтримка сумнівних прожектів)
Ох как хочется назад вернуть Альфу и НГЗ и прочие активы россиянам...
Возвращайте сразу Микилу Яновича с профессором 🤣
Для 73% саме то!
Якщо помиляюсь, то співчуваю новому власнику цього ніка.
У вас був величазний супротив-нужно сохранить.
всеравно после войны всех зеле-тварей ждут следствия - суд - ТЮРЬМА
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/pfbid0LH3umgEy4iCa7vUFCHtWGFG65BDEVyNycBG6dc148S1jLJyhG8XQf2BGdrtAhcfEl?__cft__[0]=AZUVGlZg69nXWNmR1EbOAAzIy2UstdaQG2vQyXgVCNaWUDdqXO3NLO88aoa0MFLoZJK7IYjaUfu23b31hgJtqaVIGojxaGz2m58AS27J4Kw6MEHb60S7IdiADNnA3uQxFGKhP1Vt3N-tKO-tTcB5pTHGaBnlGeWzUvsvxvp2opP7HRPwo0WS3aNZZ3MClOgsFMI&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Зеленський призначає на другий рік повномасштабної війни тупу ляльку російського мафіозі (так вважає ФБР) керувати АРМА, структурою, що розпоряджається конфіскованими активами. А ви питаєте чого в нас в найтяжчі часи крадуть мільярди гривень на снарядах, коли вони життєво необхідні фронту. Тому що народом обрана у 2019 команда тупих жадібних крадіїв.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/pfbid04g2WUAkdfUK2sfnddqtwJuGZFrFpxRu8YZt8hMTpJfkQbtbANnnqkREVB7gDUivBl?__cft__[0]=AZXnOzDmcPQTc792PvewC-BDIP5AMc4VuoI05sA1uFSOGtMsDouRgTR46BQcbLWY4BrSpix9ryMHCyWPAUE0kvXHeaRy3EtTIAwhPHNxmPVdzArxbdXDVJo9EQBZ-3w6w943k-LQJW2jNyDlL8CLqHW5QDgtPL01OBFsYWoAqtv-_Q&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Ну, на додачу до
депутатів Верховної Ради, які отримали американські санкції(Деркач, Дубинський)
суддів, які отримали американські санкції(Вовк),
ми маємо гарного кандидата на першого голову центрального органа виконавчої влади, який отримає американські санкції.
Головою АРМА на конкурсі обрали Олену Думу.
А ось Дума з Семом Кісліним, відомим мафіозі(ФБР вважає його представником російської мафії), який намагався отримати арештовані активи Януковіча і був допитаний конгресом під час розслідування про імпічмент Трампа.
На цій пресухє вони закидали якусь чергову дикуху від Джуліані. Чи то на іншій, а на цей щось ще.
Корочі.
Це пи////ець уліточка.